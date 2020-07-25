Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Наполи играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Оспина Давид взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Сассуоло

47' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Мюлдюр Мерт получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Мюлдюр Мерт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

43' Мюлдюр Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Берарди Доменико получил желтую карточку от судьи

39' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Сассуоло , отменен из-за офсайда.

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Удар от ворот произведет Сассуоло

36' Как он промахнулся? Кальехон Хосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

33' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хорошую попытку сделал Зелиньски Петр . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

24' Удар от ворот произведет Сассуоло

24' Зелиньски Петр не смог попасть в створ ударом издали

24' Мюлдюр Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Сассуоло

17' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Сассуоло

16' Фабиан Руис из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

13' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Наполи

8' Г О О О О Л - Хюсай Эльсейд из команды Наполи переиграл вратаря дальним ударом!

8' Отличные скиллы показывает Хюсай Эльсейд , обводя своих соперников

7' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Сассуоло

6' Инсинье Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

5' Удар от ворот произведет Наполи

5' Джуричич Филип не смог попасть в створ ударом издали

4' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Лоботка Станислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сассуоло начинает с центра поля