1:0
8' ГолХюсай Эльсейд
37' Undefined phrase: football_event_Джуричич Филип
40' Желтая карточкаБерарди Доменико
49' Undefined phrase: football_event_Капуто Франческо
61' Undefined phrase: football_event_Берарди Доменико
68' Желтая карточкаДжуричич Филип
70' Желтая карточкаМертенс Дрис
74' Желтая карточкаМарлон
2:0
90' ГолАллан Маркес
25
Оспина
Давид
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
1:0
37'
40'
49'
61'
68'
70'
74'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 6
-
4 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|11
|0.3
|2.
|Мертенс Дрис
|9
|0.24
|3.
|Инсинье Лоренцо
|7 (4)
|0.19
|4.
|Кальехон Хосе
|4
|0.11
|5.
|Лосано Ирвин
|4
|0.11
|6.
|Манолас Костас
|4
|0.11
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.08
|8.
|Льоренте Фернандо
|3
|0.08
|9.
|Фабиан Руис
|2
|0.05
|10.
|Зелиньски Петр
|2
|0.05
|11.
|Аллан Маркес
|2
|0.05
|12.
|Политано Маттео
|1
|0.03
|13.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|14.
|Максимович Никола
|1
|0.03
|15.
|Элмас Эльиф
|1
|0.03
|16.
|Демме Диего
|1
|0.03
|17.
|Юнес Амин
|1
|0.03
|18.
|Руй Мариу
|0
|0
|19.
|Гулам Фаузи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|19 (2)
|0.51
|2.
|Берарди Доменико
|13 (2)
|0.35
|3.
|Бога Жереми
|11
|0.3
|4.
|Джуричич Филип
|5
|0.14
|5.
|Дефрель Грегоре
|3 (1)
|0.08
|6.
|Траоре Хамед
|3
|0.08
|7.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0.05
|8.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|9.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|10.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|0.03
|13.
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|14.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.03
|15.
|Распадори Джакомо
|1
|0.03
|16.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|17.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|18.
|Кирьякопулос Гиоргус
|0
|0
|19.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|8
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|6
|1
|3.
|Демме Диего
|6
|0
|4.
|Элмас Эльиф
|6
|0
|5.
|Мертенс Дрис
|5
|0
|6.
|Милик Аркадиуш
|5
|0
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|8.
|Максимович Никола
|2
|1
|9.
|Аллан Маркес
|3
|0
|10.
|Зелиньски Петр
|3
|0
|11.
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|12.
|Кальехон Хосе
|2
|0
|13.
|Манолас Костас
|2
|0
|14.
|Гулам Фаузи
|2
|0
|15.
|Фабиан Руис
|2
|0
|16.
|Лосано Ирвин
|2
|0
|17.
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|18.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|19.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|20.
|Юнес Амин
|1
|0
|21.
|Политано Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|9
|0
|2.
|Локателли Мануэль
|9
|0
|3.
|Тольян Йереми
|8
|0
|4.
|Марлон
|8
|0
|5.
|Бурабия Мехди
|6
|1
|6.
|Джуричич Филип
|6
|0
|7.
|Берарди Доменико
|6
|0
|8.
|Рожерио да Силва
|6
|0
|9.
|Пелузо Федерико
|4
|1
|10.
|Маньянелли Франческо
|5
|0
|11.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|12.
|Кирьякопулос Гиоргус
|4
|0
|13.
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|14.
|Капуто Франческо
|3
|0
|15.
|Дункан Альфред
|3
|0
|16.
|Романья Филиппо
|3
|0
|17.
|Траоре Хамед
|3
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
|20.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|21.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|13.46% (7)
|9.62% (5)
|23.08% (12)
|17.31% (9)
|23.08% (12)
|13.46% (7)
|Сассуоло
|8.33% (5)
|18.33% (11)
|20% (12)
|16.67% (10)
|25% (15)
|11.67% (7)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: + = -Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан
Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло
Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Наполи: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|73 - 38
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|22
|10
|4
|77 - 36
|76
|3.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|96 - 45
|75
|4.
|Лацио
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|71 - 38
|72
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|69 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|56 - 45
|60
|7.
|Наполи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|58 - 47
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|64 - 62
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|43 - 43
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|51 - 52
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|50 - 52
|42
|14.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|34 - 49
|39
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|5
|19
|42 - 63
|38
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|44 - 68
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|45 - 77
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|34 - 76
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 70
|19
Прогнозы на матч Наполи 2:0 Сассуоло
Исход игры
Наполи
89.6% (138)
Ничья
8.4% (13)
Сассуоло
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (93)
Меньше
35.42% (51)
Обе команды забьют
Да
63.89% (92)
Нет
36.11% (52)
Популярный счёт
2:1 Наполи
46.1% (71)
2:0 Наполи
21.4% (33)
1:0 Наполи
7.1% (11)
3:1 Наполи
5.2% (8)
3:0 Наполи
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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