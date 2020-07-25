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Наполи
2:0
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
1:0
8' Гол
Хюсай Эльсейд
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Джуричич Филип
40' Желтая карточка
Берарди Доменико
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Капуто Франческо
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Берарди Доменико
68' Желтая карточка
Джуричич Филип
70' Желтая карточка
Мертенс Дрис
74' Желтая карточка
Марлон
2:0
90' Гол
Аллан Маркес
90'+7
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
4
Маньянелли
Франческо
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
23
Траоре
Хамед
9
Капуто
Франческо
Наполи
4-3-3
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

8'
Хюсай Эльсейд
(Зелиньски Петр)
1:0
37'
 
Джуричич Филип
40'
 
Берарди Доменико
46'
 
Тольян Йереми
Мюлдюр Мерт
49'
 
Капуто Франческо
59'
Максимович Никола
Манолас Костас
 
61'
 
Берарди Доменико
67'
Политано Маттео
Кальехон Хосе
 
67'
Мертенс Дрис
Милик Аркадиуш
 
68'
 
Джуричич Филип
70'
Мертенс Дрис
 
73'
 
Распадори Джакомо
Траоре Хамед
74'
 
Марлон
79'
Элмас Эльиф
Зелиньски Петр
 
79'
Аллан Маркес
Фабиан Руис
 
83'
 
Кирьякопулос Гиоргус
Локателли Мануэль
83'
 
Гараслин Лукаш
Джуричич Филип
88'
 
Манцари Джакомо
Рожерио да Силва
90'
Аллан Маркес
(Мертенс Дрис)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 6
  • 4 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 11 0.3
2. Мертенс Дрис 9 0.24
3. Инсинье Лоренцо 7 (4) 0.19
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Манолас Костас 4 0.11
7. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
8. Льоренте Фернандо 3 0.08
9. Фабиан Руис 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Аллан Маркес 2 0.05
12. Политано Маттео 1 0.03
13. Хюсай Эльсейд 1 0.03
14. Максимович Никола 1 0.03
15. Элмас Эльиф 1 0.03
16. Демме Диего 1 0.03
17. Юнес Амин 1 0.03
18. Руй Мариу 0 0
19. Гулам Фаузи 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 19 (2) 0.51
2. Берарди Доменико 13 (2) 0.35
3. Бога Жереми 11 0.3
4. Джуричич Филип 5 0.14
5. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
6. Траоре Хамед 3 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Дункан Альфред 1 0.03
9. Тольян Йереми 1 0.03
10. Обьянг Педро 1 0.03
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Гараслин Лукаш 1 0.03
13. Рожерио да Силва 1 0.03
14. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
15. Распадори Джакомо 1 0.03
16. Локателли Мануэль 0 0
17. Пелузо Федерико 0 0
18. Кирьякопулос Гиоргус 0 0
19. Феррари Джанмарко 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 8 0
2. Кулибали Калиду 6 1
3. Демме Диего 6 0
4. Элмас Эльиф 6 0
5. Мертенс Дрис 5 0
6. Милик Аркадиуш 5 0
7. Ди Лоренцо Джованни 5 0
8. Максимович Никола 2 1
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Лосано Ирвин 2 0
17. Луперто Себастьяно 2 0
18. Льоренте Фернандо 1 0
19. Инсинье Лоренцо 1 0
20. Юнес Амин 1 0
21. Политано Маттео 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Локателли Мануэль 9 0
3. Тольян Йереми 8 0
4. Марлон 8 0
5. Бурабия Мехди 6 1
6. Джуричич Филип 6 0
7. Берарди Доменико 6 0
8. Рожерио да Силва 6 0
9. Пелузо Федерико 4 1
10. Маньянелли Франческо 5 0
11. Феррари Джанмарко 5 0
12. Кирьякопулос Гиоргус 4 0
13. Мюлдюр Мерт 4 0
14. Капуто Франческо 3 0
15. Дункан Альфред 3 0
16. Романья Филиппо 3 0
17. Траоре Хамед 3 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 13.46% (7) 9.62% (5) 23.08% (12) 17.31% (9) 23.08% (12) 13.46% (7)
 Сассуоло 8.33% (5) 18.33% (11) 20% (12) 16.67% (10) 25% (15) 11.67% (7)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан
Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло
Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Наполи: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Сассуоло 1:2 Наполи Серия A Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Кубок Наполи 2:0 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Наполи Серия A Сассуоло 0:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Интер Милан Заявка 36 22 10 4 77 - 36 76
3. Аталанта Заявка 36 22 9 5 96 - 45 75
4. Лацио Заявка 35 22 6 7 71 - 38 72
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи Заявка 36 17 8 11 58 - 47 59
8. Сассуоло Заявка 36 13 9 14 64 - 62 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 36 13 7 16 51 - 52 46
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 35 10 12 13 50 - 52 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Удинезе Заявка 35 10 9 16 34 - 49 39
16. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
17. Дженоа Заявка 36 9 9 18 44 - 68 36
18. Лечче Заявка 35 8 8 19 45 - 77 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Наполи 89.6% (138)
X 8.4% (13)
Сассуоло 1.9% (3)
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1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Наполи 2:0 Сассуоло

Исход игры
Наполи
89.6% (138)
Ничья
8.4% (13)
Сассуоло
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (93)
Меньше
35.42% (51)
Обе команды забьют
Да
63.89% (92)
Нет
36.11% (52)
Популярный счёт
2:1 Наполи
46.1% (71)
2:0 Наполи
21.4% (33)
1:0 Наполи
7.1% (11)
3:1 Наполи
5.2% (8)
3:0 Наполи
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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