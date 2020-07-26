Кальяри
0:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Сарденья Арена
Удинезе
0:1
3' ГолОкака Стефано
21' Желтая карточкаСтрюгер-Ларсен Йенс
75' Желтая карточкаИонице Артур
21
Ионице
Артур
10
Педро
Жоао
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Гальяно ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Лирусси ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|18 (4)
|0.49
|2.
|Симеоне Джованни
|11
|0.3
|3.
|Наингголан Раджа
|6
|0.16
|4.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|5.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|6.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Рог Марко
|1
|0.03
|9.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|11.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|12.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|13.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Чигарини Лука
|0
|0
|16.
|Ионице Артур
|0
|0
|17.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ласанья Кевин
|10
|0.27
|2.
|Де Пауль Родриго
|7
|0.19
|3.
|Окака Стефано
|7
|0.19
|4.
|Фофана Секо
|3
|0.08
|5.
|Несторовски Илья
|3
|0.08
|6.
|Сема Кен
|2
|0.05
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|8.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|9.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|10.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|11.
|Зеегелаар Марвин
|0
|0
|12.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|13
|0
|2.
|Пеллегрини Лука
|10
|0
|3.
|Рог Марко
|9
|0
|4.
|Чигарини Лука
|7
|1
|5.
|Пизакане Фабио
|7
|1
|6.
|Карбони Андреа
|4
|2
|7.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|8.
|Ионице Артур
|5
|0
|9.
|Педро Жоао
|5
|0
|10.
|Чеппители Лука
|5
|0
|11.
|Клаван Рагнар
|4
|0
|12.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0
|13.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|14.
|Матьелло Федерико
|3
|0
|15.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|16.
|Кастро Лукас
|2
|0
|17.
|Перейро Гастон
|2
|0
|18.
|Фараго Паоло
|2
|0
|19.
|Ольсен Робин
|0
|1
|20.
|Бирса Вальтер
|1
|0
|21.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|22.
|Черри Альберто
|1
|0
|23.
|Пинна Симоне
|1
|0
|24.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|25.
|Олива Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|10
|0
|2.
|Яяло Мато
|7
|1
|3.
|Бекао Родриго
|8
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|5.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|5
|0
|6.
|Трост-Эконг Виллиам
|5
|0
|7.
|Сема Кен
|5
|0
|8.
|Несторовски Илья
|4
|0
|9.
|Фофана Секо
|4
|0
|10.
|Опоку Николас
|2
|1
|11.
|Самир Каэтано
|3
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|14.
|Уолас Соуза
|2
|0
|15.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|16.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|17.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|20.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|21.
|Барак Антонин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|6.67% (3)
|22.22% (10)
|11.11% (5)
|20% (9)
|22.22% (10)
|17.78% (8)
|Удинезе
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
|3.45% (1)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче
Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория
СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Удинезе: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Удинезе 0:1 Кальяри Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Кальяри 4:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:1 Кальяри Серия A Удинезе 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Удинезе Серия A Кальяри 0:4 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Удинезе 6:2 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|73 - 38
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|22
|10
|4
|77 - 36
|76
|3.
|Лацио
|3:1 Заявка
|36
|23
|6
|7
|74 - 39
|75
|4.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|96 - 45
|75
|5.
|Рома
|1:1 Заявка
|36
|18
|8
|10
|70 - 48
|62
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|56 - 45
|60
|7.
|Наполи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|58 - 47
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|64 - 62
|48
|9.
|Парма
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|51 - 52
|46
|10.
|Болонья
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|51 - 60
|46
|11.
|Верона
|1:3 Заявка
|36
|11
|13
|12
|44 - 46
|46
|12.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|36
|10
|14
|12
|44 - 46
|44
|13.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|36
|11
|9
|16
|35 - 49
|42
|14.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|36
|10
|12
|14
|50 - 53
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|16.
|Торино
|1:0 Заявка
|36
|12
|5
|19
|43 - 63
|41
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|44 - 68
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|47 - 80
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|34 - 76
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|36
|5
|4
|27
|25 - 71
|19
Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Удинезе
Исход игры
Кальяри
34% (53)
Ничья
46.8% (73)
Удинезе
19.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
34.93% (51)
Меньше
65.07% (95)
Обе команды забьют
Да
80.82% (118)
Нет
19.18% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (67)
2:1 Кальяри
17.3% (27)
1:0 Кальяри
10.9% (17)
1:2 Удинезе
10.9% (17)
0:1 Удинезе
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
4:2 Кальяри
1.3% (2)
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