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  3. Италия
Кальяри
0:1
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
2' Гол
Окака Стефано
21' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
75' Желтая карточка
Ионице Артур
89' Желтая карточка
Нандес Найтан
90'+7
28
Краньо
Алессио
19
Пизакане
Фабио
23
Чеппители
Лука
15
Клаван
Рагнар
18
Нандес
Найтан
21
Ионице
Артур
35
Ладинетти
Риккардо
22
Ликояннис
Хараламбос
26
Рагатцу
Даниэле
99
Симеоне
Джованни
10
Педро
Жоао
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
12
Сема
Кен
77
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
Кальяри
3-4-1-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

2'
0:1
Окака Стефано
(Стрюгер-Ларсен Йенс)
16'
 
Самир Каэтано
Нюйтинк Брэм
21'
 
Стрюгер-Ларсен Йенс
54'
Перейро Гастон
Ладинетти Риккардо
 
54'
Фараго Паоло
Ликояннис Хараламбос
 
54'
Матьелло Федерико
Пизакане Фабио
 
68'
 
Несторовски Илья
Окака Стефано
75'
Ионице Артур
 
79'
Federico Marigosu
Рагатцу Даниэле
 
81'
 
Тер Авест Хидде
Зеегелаар Марвин
88'
Бирса Вальтер
Ионице Артур
 
89'
Нандес Найтан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 18 (4) 0.49
2. Симеоне Джованни 11 0.3
3. Наингголан Раджа 6 0.16
4. Нандес Найтан 2 0.05
5. Чеппители Лука 2 0.05
6. Кастро Лукас 2 0.05
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Рог Марко 1 0.03
9. Олива Кристиан 1 0.03
10. Рагатцу Даниэле 1 0.03
11. Черри Альберто 1 0.03
12. Перейро Гастон 1 0.03
13. Пизакане Фабио 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0
17. Ликояннис Хараламбос 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 10 0.27
2. Де Пауль Родриго 7 0.19
3. Окака Стефано 7 0.19
4. Фофана Секо 3 0.08
5. Несторовски Илья 3 0.08
6. Сема Кен 2 0.05
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
8. Бекао Родриго 1 0.03
9. Пуссетто Игнасио 1 0.03
10. Мандрагора Роландо 0 0
11. Зеегелаар Марвин 0 0
12. Теодорчик Лукаш 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 14 0
2. Пеллегрини Лука 10 0
3. Рог Марко 9 0
4. Чигарини Лука 7 1
5. Пизакане Фабио 7 1
6. Карбони Андреа 4 2
7. Ионице Артур 6 0
8. Наингголан Раджа 5 0
9. Педро Жоао 5 0
10. Чеппители Лука 5 0
11. Клаван Рагнар 4 0
12. Ликояннис Хараламбос 4 0
13. Симеоне Джованни 4 0
14. Матьелло Федерико 3 0
15. Каччаторе Фабрицио 1 1
16. Кастро Лукас 2 0
17. Перейро Гастон 2 0
18. Фараго Паоло 2 0
19. Ольсен Робин 0 1
20. Бирса Вальтер 1 0
21. Рагатцу Даниэле 1 0
22. Черри Альберто 1 0
23. Пинна Симоне 1 0
24. Валюкевич Себастьян 1 0
25. Олива Кристиан 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 10 0
2. Яяло Мато 7 1
3. Бекао Родриго 8 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Стрюгер-Ларсен Йенс 5 0
6. Трост-Эконг Виллиам 5 0
7. Сема Кен 5 0
8. Несторовски Илья 4 0
9. Фофана Секо 4 0
10. Опоку Николас 2 1
11. Самир Каэтано 3 0
12. Зеегелаар Марвин 3 0
13. Нюйтинк Брэм 2 0
14. Уолас Соуза 2 0
15. Мандрагора Роландо 2 0
16. Де Майо Себастьян 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Тер Авест Хидде 1 0
20. Ласанья Кевин 1 0
21. Барак Антонин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 6.67% (3) 22.22% (10) 11.11% (5) 20% (9) 22.22% (10) 17.78% (8)
 Удинезе 16.67% (5) 16.67% (5) 30% (9) 3.33% (1) 10% (3) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче
Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория
СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Удинезе: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A
Удинезе 0:1 Кальяри Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Кальяри 4:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:1 Кальяри Серия A Удинезе 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Удинезе Серия A Кальяри 0:4 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Удинезе 6:2 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 1:0 Заявка 36 26 5 5 74 - 38 83
2. Интер Милан Заявка 36 22 10 4 77 - 36 76
3. Лацио Заявка 36 23 6 7 76 - 39 75
4. Аталанта Заявка 36 22 9 5 96 - 45 75
5. Рома Заявка 36 19 7 10 71 - 48 64
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи Заявка 36 17 8 11 58 - 47 59
8. Сассуоло Заявка 36 13 9 14 64 - 62 48
9. Парма Заявка 36 13 7 16 51 - 52 46
10. Болонья Заявка 36 12 10 14 51 - 60 46
11. Верона Заявка 36 11 13 12 44 - 48 46
12. Фиорентина Заявка 36 10 13 13 44 - 47 43
13. Удинезе Заявка 36 11 9 16 35 - 49 42
14. Кальяри Заявка 36 10 12 14 50 - 53 42
15. Сампдория 0:1 Заявка 36 12 5 19 46 - 59 41
16. Торино Заявка 36 11 6 19 43 - 64 39
17. Дженоа Заявка 36 9 9 18 44 - 68 36
18. Лечче Заявка 36 8 8 20 47 - 80 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 36 5 5 26 26 - 71 20
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Кальяри 34% (53)
X 46.8% (73)
Удинезе 19.2% (30)
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1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Удинезе

Исход игры
Кальяри
34% (53)
Ничья
46.8% (73)
Удинезе
19.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
34.93% (51)
Меньше
65.07% (95)
Обе команды забьют
Да
80.82% (118)
Нет
19.18% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (67)
2:1 Кальяри
17.3% (27)
1:0 Кальяри
10.9% (17)
1:2 Удинезе
10.9% (17)
0:1 Удинезе
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
4:2 Кальяри
1.3% (2)
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