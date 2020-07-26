Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Жуан Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

ШАНС! Жуан Педро нанес удар с лета, но не попал по воротам!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Удинезе играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Удар от ворот произведет Удинезе

48' Симеоне Джованни не смог попасть в створ ударом издали

48' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Кальяри

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали

45' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Удар от ворот произведет Кальяри

41' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

40' ШАНС! Ласанья Кевин вышел один на один с голкипером...

39' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

37' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Кальяри

35' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Удинезе имеет хороший шанс забить.

30' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Жуан Педро бьет со штрафного в створ, но Муссо Хуан держит все под контролем

26' Хорошую попытку сделал Де Пауль Родриго . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Жуан Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Стрюгер-Ларсен Йенс получает желтую карточку за игру рукой

21' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Жуан Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ионице Артур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

16' Матч возобновлен

15' Нюйтинк Брэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

8' Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Нюйтинк Брэм получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Нюйтинк Брэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Г О О О О Л - Окака Стефано изменил счет на табло!

1' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Кальяри начинает с центра поля