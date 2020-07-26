Верона
Позже
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Лацио
21
Гюнтер
Корай
16
Борини
Фабио
4
Патрик
77
Марусич
Адам
16
Пароло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
52 Фальбо ЛукаЗащитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пессина Маттео
|7
|0.19
|2.
|Ди Кармине Самуэль
|6 (1)
|0.16
|3.
|Фараони Марко
|4
|0.11
|4.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|5.
|Лазович Дарко
|3
|0.08
|6.
|Велозу Мигель
|3
|0.08
|7.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|8.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.08
|9.
|Борини Фабио
|3 (1)
|0.08
|10.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.05
|11.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|14.
|Димарко Федерико
|0
|0
|15.
|Амрабат Софьян
|0
|0
|16.
|Ррахмани Амир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|31 (12)
|0.84
|2.
|Кайседо Фелипе
|9
|0.24
|3.
|Корреа Хоакин
|7
|0.19
|4.
|Альберто Луис
|6 (1)
|0.16
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0.16
|6.
|Ачерби Франческо
|2
|0.05
|7.
|Марусич Адам
|2
|0.05
|8.
|Луис Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Раду Стефан
|1
|0.03
|10.
|Пароло Марко
|1
|0.03
|11.
|Катальди Данило
|1
|0.03
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.03
|13.
|Адеканье Бобби
|1
|0.03
|14.
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|15.
|Лулич Сенад
|0
|0
|16.
|Лукас Лейва
|0
|0
|17.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|18.
|Хони Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|10
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|6
|1
|3.
|Пессина Маттео
|7
|0
|4.
|Гюнтер Корай
|7
|0
|5.
|Давидович Павел
|3
|2
|6.
|Велозу Мигель
|6
|0
|7.
|Фараони Марко
|6
|0
|8.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|9.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|1
|10.
|Лазович Дарко
|4
|0
|11.
|Верре Валерио
|4
|0
|12.
|Ррахмани Амир
|4
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0
|14.
|Эмпереур Алан
|3
|0
|15.
|Борини Фабио
|1
|1
|16.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|17.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|18.
|Эйссерик Валентин
|2
|0
|19.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|20.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|21.
|Димарко Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|9
|1
|2.
|Раду Стефан
|8
|0
|3.
|Пароло Марко
|8
|0
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|5.
|Кайседо Фелипе
|7
|0
|6.
|Иммобиле Чиро
|7
|0
|7.
|Лулич Сенад
|6
|0
|8.
|Луис Фелипе
|6
|0
|9.
|Альберто Луис
|5
|0
|10.
|Лаццари Мануэль
|5
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|13.
|Хони Родригес
|4
|0
|14.
|Патрик
|2
|1
|15.
|Катальди Данило
|3
|0
|16.
|Лукаку Джордан
|2
|0
|17.
|Марусич Адам
|2
|0
|18.
|Андерсон Джаван
|1
|0
|19.
|Стракоша Томас
|1
|0
|20.
|Адеканье Бобби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|7.32% (3)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|26.83% (11)
|Лацио
|12.7% (8)
|19.05% (12)
|20.63% (13)
|15.87% (10)
|19.05% (12)
|12.7% (8)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: + = -Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона
Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Верона: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|73 - 38
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|22
|10
|4
|77 - 36
|76
|3.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|96 - 45
|75
|4.
|Лацио
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|71 - 38
|72
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|69 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|56 - 45
|60
|7.
|Наполи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|58 - 47
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|64 - 62
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|43 - 43
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|51 - 52
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|51 - 60
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|50 - 52
|42
|14.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|34 - 49
|39
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|5
|19
|42 - 63
|38
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|44 - 68
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|47 - 80
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|34 - 76
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 70
|19
Прогнозы на матч Верона - Лацио
Исход игры
Верона
6.4% (10)
Ничья
24.8% (39)
Лацио
68.8% (108)
Тотал 2.5
Больше
64.38% (94)
Меньше
35.62% (52)
Обе команды забьют
Да
83.56% (122)
Нет
16.44% (24)
Популярный счёт
1:2 Лацио
48.4% (76)
1:1 Ничья
18.5% (29)
0:1 Лацио
7.6% (12)
0:2 Лацио
5.1% (8)
2:1 Верона
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:3 Лацио
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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