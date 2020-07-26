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Верона
 
Позже

Стадион:
Лацио
96
Радунович
Борис
5
Фараони
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
88
Лазович
Дарко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
20
Цаканьи
Маттиа
8
Эйссерик
Валентин
32
Пессина
Маттео
16
Борини
Фабио
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марусич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
16
Пароло
Марко
10
Альберто
Луис
8
Андерсон
Джаван
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
Верона
4-3-2-1
Лацио
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пессина Маттео 7 0.19
2. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
3. Фараони Марко 4 0.11
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Борини Фабио 3 (1) 0.08
10. Цаканьи Маттиа 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Димарко Федерико 0 0
15. Амрабат Софьян 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 31 (12) 0.84
2. Кайседо Фелипе 9 0.24
3. Корреа Хоакин 7 0.19
4. Альберто Луис 6 (1) 0.16
5. Милинкович-Савич Сергей 6 0.16
6. Ачерби Франческо 2 0.05
7. Марусич Адам 2 0.05
8. Луис Фелипе 1 0.03
9. Раду Стефан 1 0.03
10. Пароло Марко 1 0.03
11. Катальди Данило 1 0.03
12. Баштуш Бартоломеу 1 0.03
13. Адеканье Бобби 1 0.03
14. Лаццари Мануэль 0 0
15. Лулич Сенад 0 0
16. Лукас Лейва 0 0
17. Лукаку Джордан 0 0
18. Хони Родригес 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 10 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Пессина Маттео 7 0
4. Гюнтер Корай 7 0
5. Давидович Павел 3 2
6. Велозу Мигель 6 0
7. Фараони Марко 6 0
8. Цаканьи Маттиа 5 0
9. Стемпиньски Мариуш 3 1
10. Лазович Дарко 4 0
11. Верре Валерио 4 0
12. Ррахмани Амир 4 0
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Эмпереур Алан 3 0
15. Борини Фабио 1 1
16. Боккетти Сальваторе 2 0
17. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
18. Эйссерик Валентин 2 0
19. Сильвестри Марко 2 0
20. Хендерсон Лиам 1 0
21. Димарко Федерико 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 9 1
2. Раду Стефан 8 0
3. Пароло Марко 8 0
4. Милинкович-Савич Сергей 8 0
5. Кайседо Фелипе 7 0
6. Иммобиле Чиро 7 0
7. Лулич Сенад 6 0
8. Луис Фелипе 6 0
9. Альберто Луис 5 0
10. Лаццари Мануэль 5 0
11. Ачерби Франческо 4 0
12. Баштуш Бартоломеу 4 0
13. Хони Родригес 4 0
14. Патрик 2 1
15. Катальди Данило 3 0
16. Лукаку Джордан 2 0
17. Марусич Адам 2 0
18. Андерсон Джаван 1 0
19. Стракоша Томас 1 0
20. Адеканье Бобби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 14.63% (6) 17.07% (7) 7.32% (3) 21.95% (9) 12.2% (5) 26.83% (11)
 Лацио 12.7% (8) 19.05% (12) 20.63% (13) 15.87% (10) 19.05% (12) 12.7% (8)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона
Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло
Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья Дженоа 2:3 Лацио Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Верона: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Лацио 0:0 Верона Серия A Лацио 2:0 Верона Серия A Верона 0:3 Лацио Серия A Лацио 5:2 Верона Серия A
Верона 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Верона Серия A Верона 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:3 Верона Серия A Верона 4:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Интер Милан Заявка 36 22 10 4 77 - 36 76
3. Аталанта Заявка 36 22 9 5 96 - 45 75
4. Лацио Заявка 35 22 6 7 71 - 38 72
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи Заявка 36 17 8 11 58 - 47 59
8. Сассуоло Заявка 36 13 9 14 64 - 62 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 36 13 7 16 51 - 52 46
11. Болонья Заявка 36 12 10 14 51 - 60 46
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 35 10 12 13 50 - 52 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Удинезе Заявка 35 10 9 16 34 - 49 39
16. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
17. Дженоа Заявка 36 9 9 18 44 - 68 36
18. Лечче Заявка 36 8 8 20 47 - 80 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 36 тура Итальянской Серии А, в котором сыграют «Верона» и «Лацио». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Верона - Лацио

Исход игры
Верона
6.4% (10)
Ничья
24.8% (39)
Лацио
68.8% (108)
Тотал 2.5
Больше
64.38% (94)
Меньше
35.62% (52)
Обе команды забьют
Да
83.56% (122)
Нет
16.44% (24)
Популярный счёт
1:2 Лацио
48.4% (76)
1:1 Ничья
18.5% (29)
0:1 Лацио
7.6% (12)
0:2 Лацио
5.1% (8)
2:1 Верона
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:3 Лацио
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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