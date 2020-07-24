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  2. Матчи
  3. Италия
Милан
1:1
Второй тайм: 46'

Стадион:
Аталанта
0'
1:0
14' Гол
Чалханоглу Хакан
25' Желтая карточка
Билья Лукас
1:0
26' Не забитый пенальти
Малиновский Руслан
1:1
34' Гол
Сапата Дуван
38' Желтая карточка
Толой Рафаэл
46'
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
93
Лашальт
Диего
79
Кесси
Франк
20
Билья
Лукас
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
18
Ребич
Анте
21
Ибрагимович
Златан
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
3
Кальдара
Маттиа
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
Милан
4-2-3-1
Аталанта
3-4-2-1

Ход матча

14'
Чалханоглу Хакан
1:0
25'
Билья Лукас
 
26'
1:0
Малиновский Руслан
34'
1:1
Сапата Дуван
38'
 
Толой Рафаэл
46'
 
Шутало Бошко
Толой Рафаэл

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 11 0.3
2. Чалханоглу Хакан 8 (1) 0.22
3. Ибрагимович Златан 7 (2) 0.19
4. Тео Эрнандес 6 0.16
5. Леау Рафаэл 5 0.14
6. Кесси Франк 4 (2) 0.11
7. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
8. Бонавентура Джакомо 3 0.08
9. Сусо Хесус 1 0.03
10. Кастильехо Самуэль 1 0.03
11. Калабрия Давиде 1 0.03
12. Романьоли Алессио 1 0.03
13. Беннасер Исмаэль 1 0.03
14. Салемакерс Алексис 1 0.03
15. Конти Андреа 0 0
16. Билья Лукас 0 0
17. Крунич Раде 0 0
18. Пакета Лукас 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 18 (1) 0.49
2. Муриэль Луис 18 (6) 0.49
3. Иличич Йосип 15 0.41
4. Госенс Робин 9 0.24
5. Пашалич Марио 9 0.24
6. Малиновский Руслан 7 0.19
7. Гомес Алехандро 6 0.16
8. Толой Рафаэл 2 0.05
9. Де Рон Мартен 2 0.05
10. Фройлер Ремо 2 0.05
11. Паломино Хосе 2 0.05
12. Джимсити Берат 2 0.05
13. Кастань Тимоти 1 0.03
14. Траоре Амад 1 0.03
15. Хатебур Ханс 0 0
16. Барроу Муса 0 0
17. Кальдара Маттиа 0 0
18. Колли Эбрима 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 14 0
2. Тео Эрнандес 10 0
3. Конти Андреа 8 0
4. Пакета Лукас 7 0
5. Калабрия Давиде 3 2
6. Чалханоглу Хакан 6 0
7. Мусаккио Матео 4 1
8. Кастильехо Самуэль 3 1
9. Билья Лукас 4 0
10. Ребич Анте 4 0
11. Романьоли Алессио 4 0
12. Салемакерс Алексис 2 1
13. Крунич Раде 3 0
14. Кесси Франк 3 0
15. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
16. Бонавентура Джакомо 2 0
17. Борини Фабио 2 0
18. Сусо Хесус 2 0
19. Дуарте Леонардо 2 0
20. Рейна Пепе 0 1
21. Ибрагимович Златан 1 0
22. Доннарумма Антонио 1 0
23. Андре Силва 1 0
24. Пёнтек Кшиштоф 1 0
25. Габбия Маттео 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 12 0
2. Толой Рафаэл 10 0
3. Хатебур Ханс 10 0
4. Малиновский Руслан 6 1
5. Пашалич Марио 6 0
6. Паломино Хосе 5 0
7. Кьяер Симон 4 0
8. Джимсити Берат 4 0
9. Кастань Тимоти 4 0
10. Фройлер Ремо 3 0
11. Госенс Робин 3 0
12. Голлини Пьерлуиджи 3 0
13. Иличич Йосип 1 1
14. Гомес Алехандро 2 0
15. Мазиелло Андреа 1 0
16. Муриэль Луис 1 0
17. Сапата Дуван 1 0
18. Кальдара Маттиа 1 0
19. Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 5.88% (3) 19.61% (10) 9.8% (5) 27.45% (14) 19.61% (10) 17.65% (9)
 Аталанта 8.05% (7) 17.24% (15) 18.39% (16) 21.84% (19) 20.69% (18) 13.79% (12)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан
Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013
Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта
Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта

Последние игры между собой

Милан: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аталанта 5:0 Милан Серия A Аталанта 1:3 Милан Серия A Милан 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A
Милан 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Милан 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Милан Серия A Милан 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Аталанта 1:1 Заявка 36 22 9 5 96 - 45 75
3. Интер Милан Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 35 22 6 7 71 - 38 72
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан 1:1 Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 35 10 12 13 50 - 52 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Удинезе Заявка 35 10 9 16 34 - 49 39
16. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
17. Дженоа Заявка 35 9 9 17 44 - 65 36
18. Лечче Заявка 35 8 8 19 45 - 77 32
19. Брешия Заявка 35 6 6 23 33 - 74 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В составе "Аталанты" после перерыва произошла замена. Вместо Рафаэла Толоя на поле вышел Бошко Шутало. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Будем надеяться, что "Милан" и "Аталанта" будут стараться показывать нам и дальше достаточно активный футбол, быть может даже обе команды как раз смогут забить ещё как минимум по одному мячу. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" и "Аталанта" играют между собой вничью 1:1. В целом обе команды показывают неплохой футбол, счёт на табло пока закономерный, но временами игре не хватает динамики. Посмотрим, кто сможет во втором тайме усилить давление на ворота соперника и в итоге добыть победу, ничья сегодня никому не нужна. 
  • 45'
    Фройлер с линии штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч полетел достаточно слабо, Доннарумма с ним справился без всякого труда. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Даниэле Довери к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Ребич вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем у Анте поехала нога и в итоге форвард "Милана" подарил мяч Толою. 
  • 43'
    Малиновский с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на Сапату, Кьяер оказался первым на мяче. 
  • Судья
    42'
    Даниэле Довери в центре поля зафиксировал спорное нарушение правил со стороны Кальдара, Златан в шоке от решения главного арбитра матча. 
  • 41'
    В центр поля у нас пока перешла игра, вполне вероятно, что команды согласны как раз доиграть первый тайм при счёте 1:1. 
  • 40'
    Следующий матч против "Пармы" Рафаэл Толой пропустит из-за перебора жёлтых карточек. 
  • Желтая карточка
    39'
    Фланговый защитник "Аталанты" Рафаэл Толой получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ребича. 
  • Угловой
    38'
    Малиновский с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Ребич оказался первым на мяче и спокойно выбил его за пределы штрафной площади. 
  • 37'
    Гомес от линии штрафной площади выполнил передачу к левому углу вратарской на Сапату, Доннарумма при игре на выходе бросился в ноги Дувану и перевёл мяч на угловой. 
  • 36'
    Толой пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Милана". 
  • 35'
    Удалось всё же "Аталанте" сравнять счёт в матче, это было вполне ожидаемо, на "ноль" "Милану" сегодня было бы крайне трудно отыграть. 
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Сапата!!! Фройлер после неудачной попытки ещё раз пробил по воротам, мяч вновь попал в Габбию, но затем он отскочил к левому углу вратарской, а уже оттуда мяч в правый угол ворот отправил Сапата. 
  • 33'
    Фройлер протащил мяч к линии штрафной площади по центру, а затем Ремо пробил по воротам, мяч попал в Габбию. 
  • 32'
    Кесси выполнил передачу к линии штрафной площади из центра поля, Ребич вновь проиграл борьбу за мяч Толою. 
  • 31'
    Кесси выполнил передачу к правому углу штрафной площади "Аталанты" на Ибрагимовича, Златан после паузы выполнил прострел к линии вратарской, Толой не дал Ребичу завершить момент ударом по воротам. 
  • Офсайд
    30'
    Ибрагимович выполнил хорошую передачу на ход Чалханоглу из центра поля, могло быть очень опасно, но Хакан оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Госенс на левом фланге у штрафной площади "Милана" нарушил правила против Калабрии. Доннарумма отправился вводить мяч в игру. 
  • Опасный момент
    28'
    Калабрия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ребич головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    27'
    За свой фол полузащитник "Милана" Лукас Билья также получил жёлтую карточку. 
  • Не забитый пенальти
    26'
    Не забивает Руслан Малиновский с "точки". Малиновский пробил не очень удачно под правый угол ворот, мяч полетел на удобной высоте для Доннаруммы, который угадал с направлением удара, а затем мяч за пределы штрафной площади выбил как раз Билья. 
  • Пенальти!
    25'
    После консультации с судьями из комнаты VAR Даниэле Довери назначает пенальти в ворота "Милана"! Повтор показал, что Билья умышленно грубо сыграл против Малиновского, который уже был на газоне в штрафной площади. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Вышли на поле врачи "Аталанты", после паузы Малиновский показал, что он готов играть дальше. 
  • Судья
    23'
    Малиновский на входе в штрафную площадь "Милана" в борьбе с Габбия оказался на газоне, затем на ногу Руслану наступил Билья, но Даниэле Довери свистка так и не дал. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Теперь уже Кесси в центре поля вновь нарушил правила.против Госенса. Пока Франк далеко не всегда поспевает за Робином.  
  • Фол, нарушение
    21'
    Сапата перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Милана" и нарушил правила против Чалханоглу. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Кесси на этот раз в центре поля сбил Госенса. "Милан" продолжает достаточно грамотно действовать в обороне за счёт мелкого фола. 
  • Угловой
    19'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Джимсити головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Опасный момент
    18'
    Лашальт от левого угла штрафной площади здорово пробил низом в правый угол ворот, на этот раз Голлини смог в прыжке перевести мяч на угловой. 
  • 17'
    Де Рон упустил мяч в аут на левом фланге, после пропущенного мяча игроки "Аталанты" никак не могут провести хорошую атаку. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Билья пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в руку Ребичу, который был в центре штрафной. 
  • 15'
    Первый же момент "Милана" закончился взятием ворот "Аталанты", посмотрим, как дальше будет складывается игра для команды Стефано Пиоли, расслабляться на достигнутом нельзя. 
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Чалханоглу!!! Чалханоглу со стандарта здорово пробил в правый угол ворот, где и был Голлини, но Пьерлуиджи вначале дёрнулся под правый угол ворот, а затем уже не смог как следует оттолкнуться от газона. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Толой на левом фланге нарушил правила против Ребича. Теперь уже "Милан" заработал неплохой стандарт. 
  • 12'
    Ребич на левом фланге смог оторваться от Толоя, но затем в подкате очень хорошо сыграл Хатебур, который выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Кальдара в центре поля нарушил правила против Ибрагимовича. Достаточно много мелких фолов стало в нашей встрече. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Гомеса. На этот раз "Аталанта" достаточно быстро разыграла стандарт. 
  • Опасный момент
    9'
    Гомес сместился в центр с правого фланга, затем Алехандро прошёл к линии штрафной площади и пробил в правый угол ворот, мяч вновь пролетел рядом со штангой. 
  • 8'
    Гомес разыграл стандарт с Малиновским, а затем Алехандро выполнил подачу к линии вратарской, Сапата головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Салемакерс на левом фланге нарушил правила против Гомеса. Игроки "Аталанты" заработали достаточно неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Ребич в центре поля зацепил Хатебура. За счёт мелкого фола игроки "Милана" также не дают гостям проводить быстрые ответные атаки. 
  • Офсайд
    5'
    Малиновский выполнил передачу к линии штрафной площади, Кальдара подключился к атаке, но Маттиа забрался в офсайд. 
  • Опасный момент
    4'
    Де Рон пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Габбия на половине поля "Аталанты" нарушил правила против Малиновского. "Аталанта" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, пока "Милан" контролирует мяч в центре поля, напоминаем, что по итогам матча с "Сассуоло" в обороне у команды Стефано Пиоли появилось сразу три "пробоины". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Вчера "Ювентус" сделал небольшой подарок "Аталанте" и на выезде проиграл "Удинезе". Сегодня команде Джан Пьеро Гасперини нужно обязательно побеждать, только так "Аталанта" сможет продолжить борьбу за чемпионство. 
  • Второй тайм
  • 46'
    Кесси Франк из команды Милан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 46'
    Тактическая замена. Толой Рафаэл уходит с поля и его заменяет Бошко Шутало
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Милан 1:1 Аталанта

Исход игры
Милан
32.3% (52)
Ничья
45.3% (73)
Аталанта
22.4% (36)
Тотал 2.5
Больше
66.23% (100)
Меньше
33.77% (51)
Обе команды забьют
Да
90.73% (137)
Нет
9.27% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.6% (38)
2:1 Милан
20.5% (33)
2:2 Ничья
19.9% (32)
1:2 Аталанта
11.8% (19)
1:0 Милан
5% (8)
3:2 Милан
3.1% (5)
2:3 Аталанта
3.1% (5)
1:3 Аталанта
1.9% (3)
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