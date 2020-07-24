Начинается второй тайм. Будем надеяться, что "Милан" и "Аталанта" будут стараться показывать нам и дальше достаточно активный футбол, быть может даже обе команды как раз смогут забить ещё как минимум по одному мячу.

В составе "Аталанты" после перерыва произошла замена. Вместо Рафаэла Толоя на поле вышел Бошко Шутало.

Одну минуту добавил Даниэле Довери к основному времени первого тайма.

Фройлер с линии штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч полетел достаточно слабо, Доннарумма с ним справился без всякого труда.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" и "Аталанта" играют между собой вничью 1:1. В целом обе команды показывают неплохой футбол, счёт на табло пока закономерный, но временами игре не хватает динамики. Посмотрим, кто сможет во втором тайме усилить давление на ворота соперника и в итоге добыть победу, ничья сегодня никому не нужна.

44' Ребич вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем у Анте поехала нога и в итоге форвард "Милана" подарил мяч Толою.

43' Малиновский с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на Сапату, Кьяер оказался первым на мяче.

42' Даниэле Довери в центре поля зафиксировал спорное нарушение правил со стороны Кальдара, Златан в шоке от решения главного арбитра матча.

41' В центр поля у нас пока перешла игра, вполне вероятно, что команды согласны как раз доиграть первый тайм при счёте 1:1.

40' Следующий матч против "Пармы" Рафаэл Толой пропустит из-за перебора жёлтых карточек.

39' Фланговый защитник "Аталанты" Рафаэл Толой получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ребича.

38' Малиновский с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Ребич оказался первым на мяче и спокойно выбил его за пределы штрафной площади.

37' Гомес от линии штрафной площади выполнил передачу к левому углу вратарской на Сапату, Доннарумма при игре на выходе бросился в ноги Дувану и перевёл мяч на угловой.

36' Толой пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Милана".

35' Удалось всё же "Аталанте" сравнять счёт в матче, это было вполне ожидаемо, на "ноль" "Милану" сегодня было бы крайне трудно отыграть.

34' Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Сапата!!! Фройлер после неудачной попытки ещё раз пробил по воротам, мяч вновь попал в Габбию, но затем он отскочил к левому углу вратарской, а уже оттуда мяч в правый угол ворот отправил Сапата.

33' Фройлер протащил мяч к линии штрафной площади по центру, а затем Ремо пробил по воротам, мяч попал в Габбию.

32' Кесси выполнил передачу к линии штрафной площади из центра поля, Ребич вновь проиграл борьбу за мяч Толою.

31' Кесси выполнил передачу к правому углу штрафной площади "Аталанты" на Ибрагимовича, Златан после паузы выполнил прострел к линии вратарской, Толой не дал Ребичу завершить момент ударом по воротам.

30' Ибрагимович выполнил хорошую передачу на ход Чалханоглу из центра поля, могло быть очень опасно, но Хакан оказался в офсайде.

29' Госенс на левом фланге у штрафной площади "Милана" нарушил правила против Калабрии. Доннарумма отправился вводить мяч в игру.

28' Калабрия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ребич головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

27' За свой фол полузащитник "Милана" Лукас Билья также получил жёлтую карточку.

26' Не забивает Руслан Малиновский с "точки". Малиновский пробил не очень удачно под правый угол ворот, мяч полетел на удобной высоте для Доннаруммы, который угадал с направлением удара, а затем мяч за пределы штрафной площади выбил как раз Билья.

25' После консультации с судьями из комнаты VAR Даниэле Довери назначает пенальти в ворота "Милана"! Повтор показал, что Билья умышленно грубо сыграл против Малиновского, который уже был на газоне в штрафной площади.

24' Вышли на поле врачи "Аталанты", после паузы Малиновский показал, что он готов играть дальше.

23' Малиновский на входе в штрафную площадь "Милана" в борьбе с Габбия оказался на газоне, затем на ногу Руслану наступил Билья, но Даниэле Довери свистка так и не дал.

22' Теперь уже Кесси в центре поля вновь нарушил правила.против Госенса. Пока Франк далеко не всегда поспевает за Робином.

21' Сапата перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Милана" и нарушил правила против Чалханоглу.

20' Кесси на этот раз в центре поля сбил Госенса. "Милан" продолжает достаточно грамотно действовать в обороне за счёт мелкого фола.

19' Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Джимсити головой выбил мяч подальше от своих ворот.

18' Лашальт от левого угла штрафной площади здорово пробил низом в правый угол ворот, на этот раз Голлини смог в прыжке перевести мяч на угловой.

17' Де Рон упустил мяч в аут на левом фланге, после пропущенного мяча игроки "Аталанты" никак не могут провести хорошую атаку.

16' Билья пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в руку Ребичу, который был в центре штрафной.

15' Первый же момент "Милана" закончился взятием ворот "Аталанты", посмотрим, как дальше будет складывается игра для команды Стефано Пиоли, расслабляться на достигнутом нельзя.

14' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Чалханоглу!!! Чалханоглу со стандарта здорово пробил в правый угол ворот, где и был Голлини, но Пьерлуиджи вначале дёрнулся под правый угол ворот, а затем уже не смог как следует оттолкнуться от газона.

13' Толой на левом фланге нарушил правила против Ребича. Теперь уже "Милан" заработал неплохой стандарт.

12' Ребич на левом фланге смог оторваться от Толоя, но затем в подкате очень хорошо сыграл Хатебур, который выбил мяч в аут.

11' Кальдара в центре поля нарушил правила против Ибрагимовича. Достаточно много мелких фолов стало в нашей встрече.

10' Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Гомеса. На этот раз "Аталанта" достаточно быстро разыграла стандарт.

9' Гомес сместился в центр с правого фланга, затем Алехандро прошёл к линии штрафной площади и пробил в правый угол ворот, мяч вновь пролетел рядом со штангой.

8' Гомес разыграл стандарт с Малиновским, а затем Алехандро выполнил подачу к линии вратарской, Сапата головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

7' Салемакерс на левом фланге нарушил правила против Гомеса. Игроки "Аталанты" заработали достаточно неплохой стандарт.

6' Ребич в центре поля зацепил Хатебура. За счёт мелкого фола игроки "Милана" также не дают гостям проводить быстрые ответные атаки.

5' Малиновский выполнил передачу к линии штрафной площади, Кальдара подключился к атаке, но Маттиа забрался в офсайд.

4' Де Рон пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

3' Габбия на половине поля "Аталанты" нарушил правила против Малиновского. "Аталанта" не стала торопиться при розыгрыше мяча.

2' Спокойно начинается наша игра, пока "Милан" контролирует мяч в центре поля, напоминаем, что по итогам матча с "Сассуоло" в обороне у команды Стефано Пиоли появилось сразу три "пробоины".