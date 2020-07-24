все поровну
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|11
|0.3
|2.
|Чалханоглу Хакан
|8 (1)
|0.22
|3.
|Ибрагимович Златан
|7 (2)
|0.19
|4.
|Тео Эрнандес
|6
|0.16
|5.
|Леау Рафаэл
|5
|0.14
|6.
|Кесси Франк
|4 (2)
|0.11
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|8.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|9.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|10.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|11.
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|12.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|13.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|14.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|15.
|Конти Андреа
|0
|0
|16.
|Билья Лукас
|0
|0
|17.
|Крунич Раде
|0
|0
|18.
|Пакета Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|18 (1)
|0.49
|2.
|Муриэль Луис
|18 (6)
|0.49
|3.
|Иличич Йосип
|15
|0.41
|4.
|Госенс Робин
|9
|0.24
|5.
|Пашалич Марио
|9
|0.24
|6.
|Малиновский Руслан
|7
|0.19
|7.
|Гомес Алехандро
|6
|0.16
|8.
|Толой Рафаэл
|2
|0.05
|9.
|Де Рон Мартен
|2
|0.05
|10.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|11.
|Паломино Хосе
|2
|0.05
|12.
|Джимсити Берат
|2
|0.05
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|14.
|Траоре Амад
|1
|0.03
|15.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|16.
|Барроу Муса
|0
|0
|17.
|Кальдара Маттиа
|0
|0
|18.
|Колли Эбрима
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|14
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|10
|0
|3.
|Конти Андреа
|8
|0
|4.
|Пакета Лукас
|7
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|6.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|7.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|1
|9.
|Билья Лукас
|4
|0
|10.
|Ребич Анте
|4
|0
|11.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|12.
|Салемакерс Алексис
|2
|1
|13.
|Крунич Раде
|3
|0
|14.
|Кесси Франк
|3
|0
|15.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|16.
|Бонавентура Джакомо
|2
|0
|17.
|Борини Фабио
|2
|0
|18.
|Сусо Хесус
|2
|0
|19.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|20.
|Рейна Пепе
|0
|1
|21.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|22.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|23.
|Андре Силва
|1
|0
|24.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|25.
|Габбия Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|12
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|10
|0
|3.
|Хатебур Ханс
|10
|0
|4.
|Малиновский Руслан
|6
|1
|5.
|Пашалич Марио
|6
|0
|6.
|Паломино Хосе
|5
|0
|7.
|Кьяер Симон
|4
|0
|8.
|Джимсити Берат
|4
|0
|9.
|Кастань Тимоти
|4
|0
|10.
|Фройлер Ремо
|3
|0
|11.
|Госенс Робин
|3
|0
|12.
|Голлини Пьерлуиджи
|3
|0
|13.
|Иличич Йосип
|1
|1
|14.
|Гомес Алехандро
|2
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|16.
|Муриэль Луис
|1
|0
|17.
|Сапата Дуван
|1
|0
|18.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|19.
|Колли Эбрима
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|5.88% (3)
|19.61% (10)
|9.8% (5)
|27.45% (14)
|19.61% (10)
|17.65% (9)
|Аталанта
|8.05% (7)
|17.24% (15)
|18.39% (16)
|21.84% (19)
|20.69% (18)
|13.79% (12)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|73 - 38
|80
|2.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|36
|22
|9
|5
|96 - 45
|75
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|21
|10
|4
|74 - 36
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|71 - 38
|72
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|69 - 47
|61
|6.
|Милан
|1:1 Заявка
|36
|17
|9
|10
|56 - 45
|60
|7.
|Наполи
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|56 - 47
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|43 - 43
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|49 - 51
|43
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|50 - 52
|42
|14.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|34 - 49
|39
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|5
|19
|42 - 63
|38
|17.
|Дженоа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|44 - 65
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|45 - 77
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|33 - 74
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 70
|19