Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|11
|0.3
|2.
|Чалханоглу Хакан
|7 (1)
|0.19
|3.
|Ибрагимович Златан
|7 (2)
|0.19
|4.
|Тео Эрнандес
|6
|0.16
|5.
|Леау Рафаэл
|5
|0.14
|6.
|Кесси Франк
|4 (2)
|0.11
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|8.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|9.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|10.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|11.
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|12.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|13.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|14.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|15.
|Конти Андреа
|0
|0
|16.
|Билья Лукас
|0
|0
|17.
|Крунич Раде
|0
|0
|18.
|Пакета Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|18 (6)
|0.49
|2.
|Сапата Дуван
|17 (1)
|0.46
|3.
|Иличич Йосип
|15
|0.41
|4.
|Госенс Робин
|9
|0.24
|5.
|Пашалич Марио
|9
|0.24
|6.
|Малиновский Руслан
|7
|0.19
|7.
|Гомес Алехандро
|6
|0.16
|8.
|Толой Рафаэл
|2
|0.05
|9.
|Де Рон Мартен
|2
|0.05
|10.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|11.
|Паломино Хосе
|2
|0.05
|12.
|Джимсити Берат
|2
|0.05
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|14.
|Траоре Амад
|1
|0.03
|15.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|16.
|Барроу Муса
|0
|0
|17.
|Кальдара Маттиа
|0
|0
|18.
|Колли Эбрима
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|14
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|10
|0
|3.
|Конти Андреа
|8
|0
|4.
|Пакета Лукас
|7
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|6.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|7.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|1
|9.
|Ребич Анте
|4
|0
|10.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|11.
|Салемакерс Алексис
|2
|1
|12.
|Билья Лукас
|3
|0
|13.
|Крунич Раде
|3
|0
|14.
|Кесси Франк
|3
|0
|15.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|16.
|Бонавентура Джакомо
|2
|0
|17.
|Борини Фабио
|2
|0
|18.
|Сусо Хесус
|2
|0
|19.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|20.
|Рейна Пепе
|0
|1
|21.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|22.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|23.
|Андре Силва
|1
|0
|24.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|25.
|Габбия Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|12
|0
|2.
|Хатебур Ханс
|10
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|9
|0
|4.
|Малиновский Руслан
|6
|1
|5.
|Пашалич Марио
|6
|0
|6.
|Паломино Хосе
|5
|0
|7.
|Кьяер Симон
|4
|0
|8.
|Джимсити Берат
|4
|0
|9.
|Кастань Тимоти
|4
|0
|10.
|Фройлер Ремо
|3
|0
|11.
|Госенс Робин
|3
|0
|12.
|Голлини Пьерлуиджи
|3
|0
|13.
|Иличич Йосип
|1
|1
|14.
|Гомес Алехандро
|2
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|16.
|Муриэль Луис
|1
|0
|17.
|Сапата Дуван
|1
|0
|18.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|19.
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|5.88% (3)
|19.61% (10)
|9.8% (5)
|27.45% (14)
|19.61% (10)
|17.65% (9)
|Аталанта
|8.05% (7)
|17.24% (15)
|18.39% (16)
|21.84% (19)
|20.69% (18)
|13.79% (12)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта
Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта
Последние игры между собой
Милан: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Милан 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Милан 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Милан Серия A Милан 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|72 - 36
|80
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|95 - 44
|74
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|74 - 36
|72
|4.
|Лацио
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 37
|69
|5.
|Милан
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 44
|59
|6.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|63 - 46
|58
|7.
|Наполи
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|55 - 45
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|43 - 45
|42
|13.
|Сампдория
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|45 - 56
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 50
|40
|15.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|41 - 62
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|42 - 64
|33
|18.
|Лечче
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 76
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|32 - 71
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|5
|4
|25
|24 - 64
|19
Прогнозы на матч Милан - Аталанта
Исход игры
Милан
39.1% (27)
Ничья
40.6% (28)
Аталанта
20.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
63.08% (41)
Меньше
36.92% (24)
Обе команды забьют
Да
89.23% (58)
Нет
10.77% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.6% (17)
2:1 Милан
23.2% (16)
2:2 Ничья
14.5% (10)
1:2 Аталанта
13% (9)
1:0 Милан
7.2% (5)
1:3 Аталанта
2.9% (2)
3:2 Милан
2.9% (2)
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