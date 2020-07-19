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Милан
 
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Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 11 0.3
2. Чалханоглу Хакан 7 (1) 0.19
3. Ибрагимович Златан 7 (2) 0.19
4. Тео Эрнандес 6 0.16
5. Леау Рафаэл 5 0.14
6. Кесси Франк 4 (2) 0.11
7. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
8. Бонавентура Джакомо 3 0.08
9. Сусо Хесус 1 0.03
10. Кастильехо Самуэль 1 0.03
11. Калабрия Давиде 1 0.03
12. Романьоли Алессио 1 0.03
13. Беннасер Исмаэль 1 0.03
14. Салемакерс Алексис 1 0.03
15. Конти Андреа 0 0
16. Билья Лукас 0 0
17. Крунич Раде 0 0
18. Пакета Лукас 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 18 (6) 0.49
2. Сапата Дуван 17 (1) 0.46
3. Иличич Йосип 15 0.41
4. Госенс Робин 9 0.24
5. Пашалич Марио 9 0.24
6. Малиновский Руслан 7 0.19
7. Гомес Алехандро 6 0.16
8. Толой Рафаэл 2 0.05
9. Де Рон Мартен 2 0.05
10. Фройлер Ремо 2 0.05
11. Паломино Хосе 2 0.05
12. Джимсити Берат 2 0.05
13. Кастань Тимоти 1 0.03
14. Траоре Амад 1 0.03
15. Хатебур Ханс 0 0
16. Барроу Муса 0 0
17. Кальдара Маттиа 0 0
18. Колли Эбрима 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 14 0
2. Тео Эрнандес 10 0
3. Конти Андреа 8 0
4. Пакета Лукас 7 0
5. Калабрия Давиде 3 2
6. Чалханоглу Хакан 6 0
7. Мусаккио Матео 4 1
8. Кастильехо Самуэль 3 1
9. Ребич Анте 4 0
10. Романьоли Алессио 4 0
11. Салемакерс Алексис 2 1
12. Билья Лукас 3 0
13. Крунич Раде 3 0
14. Кесси Франк 3 0
15. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
16. Бонавентура Джакомо 2 0
17. Борини Фабио 2 0
18. Сусо Хесус 2 0
19. Дуарте Леонардо 2 0
20. Рейна Пепе 0 1
21. Ибрагимович Златан 1 0
22. Доннарумма Антонио 1 0
23. Андре Силва 1 0
24. Пёнтек Кшиштоф 1 0
25. Габбия Маттео 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 12 0
2. Хатебур Ханс 10 0
3. Толой Рафаэл 9 0
4. Малиновский Руслан 6 1
5. Пашалич Марио 6 0
6. Паломино Хосе 5 0
7. Кьяер Симон 4 0
8. Джимсити Берат 4 0
9. Кастань Тимоти 4 0
10. Фройлер Ремо 3 0
11. Госенс Робин 3 0
12. Голлини Пьерлуиджи 3 0
13. Иличич Йосип 1 1
14. Гомес Алехандро 2 0
15. Мазиелло Андреа 1 0
16. Муриэль Луис 1 0
17. Сапата Дуван 1 0
18. Кальдара Маттиа 1 0
19. Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 5.88% (3) 19.61% (10) 9.8% (5) 27.45% (14) 19.61% (10) 17.65% (9)
 Аталанта 8.05% (7) 17.24% (15) 18.39% (16) 21.84% (19) 20.69% (18) 13.79% (12)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан
Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013
Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта
Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта

Последние игры между собой

Милан: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аталанта 5:0 Милан Серия A Аталанта 1:3 Милан Серия A Милан 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A
Милан 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Милан 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Милан Серия A Милан 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 74 - 36 72
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
6. Рома Заявка 34 17 7 10 63 - 46 58
7. Наполи Заявка 34 16 8 10 55 - 45 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина Заявка 34 10 12 12 43 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино Заявка 34 11 4 19 41 - 62 37
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 34 8 9 17 42 - 64 33
18. Лечче Заявка 34 7 8 19 42 - 76 29
19. Брешия Заявка 34 6 6 22 32 - 71 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 34 5 4 25 24 - 64 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2020, осталось 2 дня 20 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Милан 39.1% (27)
    X 40.6% (28)
    Аталанта 20.3% (14)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Милан - Аталанта

    Исход игры
    Милан
    39.1% (27)
    Ничья
    40.6% (28)
    Аталанта
    20.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.08% (41)
    Меньше
    36.92% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    89.23% (58)
    Нет
    10.77% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.6% (17)
    2:1 Милан
    23.2% (16)
    2:2 Ничья
    14.5% (10)
    1:2 Аталанта
    13% (9)
    1:0 Милан
    7.2% (5)
    1:3 Аталанта
    2.9% (2)
    3:2 Милан
    2.9% (2)
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