Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Барилла Антонино из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Матею Алеш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Дермаку Кастриот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Парма

41' Куцка Юрай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Кулушевски Деян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хорошую попытку сделал Айе Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

33' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Мангравити Массимилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Брешия

30' Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали

29' Дессена Даниэле получил желтую карточку от судьи

29' Андреаччи Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

28' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Брешия

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали

23' Удар от ворот произведет Парма

22' Удар от ворот произведет Парма

21' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Торрегросса Эрнесто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Удар от ворот произведет Парма

16' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Дермаку Кастриот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Брешия

11' Как он промахнулся? Кулушевски Деян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

11' ШАНС! Кулушевски Деян вышел один на один с голкипером...

10' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Брешия

8' Семприни Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Матею Алеш из команды Брешия

4' Жервиньо Куасси из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Брешия

3' Тонали Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Парма начинает с центра поля