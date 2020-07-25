Брешия
0:0
Перерыв
Стадион: Марио Ригамонти
Парма
20' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
29' Желтая карточкаДессена Даниэле
45' Желтая карточкаМатею Алеш
18
Айе
Флориан
33
Куцка
Юрай
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Болог БотондЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
29'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|7 (2)
|0.19
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|6 (1)
|0.16
|3.
|Балотелли Марио
|5
|0.14
|4.
|Чансельор Джон
|3
|0.08
|5.
|Шпалек Николас
|2
|0.05
|6.
|Змрхаль Яромир
|2
|0.05
|7.
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|8.
|Ромуло Соуза
|1
|0.03
|9.
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|10.
|Дессена Даниэле
|1
|0.03
|11.
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|12.
|Семприни Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.03
|14.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|15.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|16.
|Матею Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корнелиус Андреас
|11
|0.3
|2.
|Кулушевски Деян
|8 (1)
|0.22
|3.
|Жервиньо Куасси
|7
|0.19
|4.
|Куцка Юрай
|6 (2)
|0.16
|5.
|Гальоло Риккардо
|3
|0.08
|6.
|Инглезе Роберто
|3
|0.08
|7.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|8.
|Иакопони Симоне
|2
|0.05
|9.
|Грасси Альберто
|1
|0.03
|10.
|Карамо Янн
|1
|0.03
|11.
|Барилла Антонино
|1
|0.03
|12.
|Спрокати Маттиа
|1
|0.03
|13.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|14.
|Эрнани Азеведо
|0
|0
|15.
|Бругман Гастон
|0
|0
|16.
|Лорини Венсан
|0
|0
|17.
|Дармиан Маттео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|8
|1
|2.
|Кистана Андреа
|7
|1
|3.
|Торрегросса Эрнесто
|8
|0
|4.
|Тонали Сандро
|8
|0
|5.
|Дессена Даниэле
|6
|1
|6.
|Балотелли Марио
|6
|1
|7.
|Бизоли Димитри
|6
|0
|8.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|9.
|Шпалек Николас
|5
|0
|10.
|Айе Флориан
|3
|1
|11.
|Ромуло Соуза
|3
|0
|12.
|Чансельор Джон
|3
|0
|13.
|Мартелла Бруно
|3
|0
|14.
|Папетти Андреа
|3
|0
|15.
|Матри Алессандро
|1
|1
|16.
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|17.
|Семприни Алессандро
|2
|0
|18.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|19.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|20.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|21.
|Скрабб Симон
|1
|0
|22.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|23.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|10
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|7
|0
|3.
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|4.
|Барилла Антонино
|6
|0
|5.
|Куцка Юрай
|4
|1
|6.
|Дармиан Маттео
|5
|0
|7.
|Бругман Гастон
|5
|0
|8.
|Грасси Альберто
|5
|0
|9.
|Лорини Венсан
|4
|0
|10.
|Жервиньо Куасси
|3
|0
|11.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|12.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|13.
|Скоццарелла Маттео
|2
|0
|14.
|Дермаку Кастриот
|2
|0
|15.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|16.
|Сепе Луиджи
|1
|0
|17.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|18.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|19.
|Капрари Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|20% (6)
|20% (6)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|Парма
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|29.27% (12)
|17.07% (7)
|12.2% (5)
|9.76% (4)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: + = -Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома
Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия
Парма Последние 20 матчей: + = -Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья
Последние игры между собой
Брешия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|73 - 38
|80
|2.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|96 - 45
|75
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|21
|10
|4
|74 - 36
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|71 - 38
|72
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|69 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|56 - 45
|60
|7.
|Наполи
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|56 - 47
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|43 - 43
|46
|10.
|Парма
|0:0 Заявка
|36
|12
|8
|16
|49 - 51
|44
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|50 - 52
|42
|14.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|34 - 49
|39
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|5
|19
|42 - 63
|38
|17.
|Дженоа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|44 - 65
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|45 - 77
|32
|19.
|Брешия
|0:0 Заявка
|36
|6
|7
|23
|33 - 74
|25
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 70
|19
Прогнозы на матч Брешия 0:0 Парма
Исход игры
Брешия
16.8% (26)
Ничья
32.3% (50)
Парма
51% (79)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (77)
Меньше
46.15% (66)
Обе команды забьют
Да
80.42% (115)
Нет
19.58% (28)
Популярный счёт
1:2 Парма
32.3% (50)
1:1 Ничья
24.5% (38)
0:1 Парма
8.4% (13)
2:1 Брешия
7.7% (12)
1:0 Брешия
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:3 Парма
3.9% (6)
0:2 Парма
2.6% (4)
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