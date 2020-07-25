Второй тайм

96' Кулушевски Деян из команды Парма сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Парма вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Андреа Папетти получил желтую карточку от судьи

91' Удар от ворот произведет Брешия

91' Парма имеет хороший шанс забить.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Дермаку Кастриот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Андреаччи Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

86' Андреаччи Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

86' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Парма

86' Какой промах! Айе Флориан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

85' Куртич Ясмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Пеццелла Джузеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Пеццелла Джузеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Дармиан Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Г О О О О Л - Кулушевски Деян изменил счет на табло!

81' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Барилла Антонино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Брешия

75' Силигарди Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Хорошую попытку сделал Шпалек Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

68' ШАНС! Айе Флориан вышел один на один с голкипером...

68' Торрегросса Эрнесто разрезает оборону соперника отличным пасом

67' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Тактическая замена. Гастальделло Даниэле уходит с поля и его заменяет Андреа Папетти

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Г О О О О Л - Дессена Даниэле изменил счет на табло!

61' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Г О О О О Л - Дармиан Маттео изменил счет на табло!

59' Жервиньо Куасси разрезает оборону соперника отличным пасом

58' Удар от ворот произведет Парма

58' Торрегросса Эрнесто не смог попасть в створ ударом издали

58' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Айе Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Айе Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет Брешия

51' Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали

51' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

49' Дермаку Кастриот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' ШТАНГА! Так было близко к голу - Капрари Джанлука нанес удар в каркас ворот!

47' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Андреаччи Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

46' Удар от ворот произведет Парма