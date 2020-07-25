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  3. Италия
Брешия
1:2
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
20' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
29' Желтая карточка
Дессена Даниэле
45' Желтая карточка
Матею Алеш
0:1
59' Гол
Дармиан Маттео
1:1
62' Гол
Дессена Даниэле
1:2
81' Гол
Кулушевски Деян
90' Желтая карточка
Папетти Андреа
90'+6
12
Андреаччи
Лоренцо
29
Семприни
Алессандро
3
Матею
Алеш
5
Гастальделло
Даниэле
19
Мангравити
Массимилиано
7
Шпалек
Николас
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
8
Змрхаль
Яромир
18
Айе
Флориан
11
Торрегросса
Эрнесто
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
2
Иакопони
Симоне
3
Дермаку
Кастриот
36
Дармиан
Маттео
33
Куцка
Юрай
19
Куртич
Ясмин
17
Барилла
Антонино
44
Кулушевски
Деян
20
Капрари
Джанлука
27
Жервиньо
Куасси
Брешия
4-4-2
Парма
4-3-3

Ход матча

20'
Торрегросса Эрнесто
 
29'
Дессена Даниэле
 
45'
Матею Алеш
 
57'
 
Силигарди Лука
Куцка Юрай
59'
0:1
Дармиан Маттео
(Кулушевски Деян)
62'
Дессена Даниэле
(Торрегросса Эрнесто)
1:1
66'
Папетти Андреа
Гастальделло Даниэле
 
69'
 
Пеццелла Джузеппе
Лорини Венсан
69'
 
Спрокати Маттиа
Иакопони Симоне
70'
 
Алвеш Бруну
Капрари Джанлука
76'
 
Инглезе Роберто
Жервиньо Куасси
79'
Мартелла Бруно
Шпалек Николас
 
81'
1:2
Кулушевски Деян
(Силигарди Лука)
88'
Гецци Андреа
Семприни Алессандро
 
90'
Папетти Андреа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 7 (2) 0.19
2. Торрегросса Эрнесто 6 (1) 0.16
3. Балотелли Марио 5 0.14
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Шпалек Николас 2 0.05
6. Дессена Даниэле 2 0.05
7. Змрхаль Яромир 2 0.05
8. Тонали Сандро 1 0.03
9. Ромуло Соуза 1 0.03
10. Бизоли Димитри 1 0.03
11. Кистана Андреа 1 0.03
12. Семприни Алессандро 1 0.03
13. Папетти Андреа 1 0.03
14. Сабелли Стефано 0 0
15. Бьярнасон Биркир 0 0
16. Матею Алеш 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.3
2. Кулушевски Деян 9 (1) 0.24
3. Жервиньо Куасси 7 0.19
4. Куцка Юрай 6 (2) 0.16
5. Гальоло Риккардо 3 0.08
6. Инглезе Роберто 3 0.08
7. Куртич Ясмин 2 0.05
8. Иакопони Симоне 2 0.05
9. Дармиан Маттео 1 0.03
10. Грасси Альберто 1 0.03
11. Карамо Янн 1 0.03
12. Барилла Антонино 1 0.03
13. Спрокати Маттиа 1 0.03
14. Скоццарелла Маттео 0 0
15. Эрнани Азеведо 0 0
16. Бругман Гастон 0 0
17. Лорини Венсан 0 0
18. Силигарди Лука 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 9 1
2. Кистана Андреа 7 1
3. Торрегросса Эрнесто 8 0
4. Тонали Сандро 8 0
5. Дессена Даниэле 6 1
6. Балотелли Марио 6 1
7. Бизоли Димитри 6 0
8. Сабелли Стефано 5 0
9. Шпалек Николас 5 0
10. Айе Флориан 3 1
11. Папетти Андреа 4 0
12. Ромуло Соуза 3 0
13. Чансельор Джон 3 0
14. Мартелла Бруно 3 0
15. Матри Алессандро 1 1
16. Ндой Эмануэле 2 0
17. Семприни Алессандро 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Маньяни Джанджакомо 2 0
20. Бьярнасон Биркир 1 0
21. Скрабб Симон 1 0
22. Доннарумма Альфредо 1 0
23. Йоронен Йессе 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 10 0
2. Иакопони Симоне 7 0
3. Гальоло Риккардо 7 0
4. Барилла Антонино 6 0
5. Куцка Юрай 4 1
6. Дармиан Маттео 5 0
7. Бругман Гастон 5 0
8. Грасси Альберто 5 0
9. Лорини Венсан 4 0
10. Жервиньо Куасси 3 0
11. Алвеш Бруну 3 0
12. Кулушевски Деян 3 0
13. Скоццарелла Маттео 2 0
14. Дермаку Кастриот 2 0
15. Пеццелла Джузеппе 2 0
16. Сепе Луиджи 1 0
17. Инглезе Роберто 1 0
18. Корнелиус Андреас 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 19.35% (6) 19.35% (6) 16.13% (5) 16.13% (5) 19.35% (6) 9.68% (3)
 Парма 11.63% (5) 18.6% (8) 27.91% (12) 18.6% (8) 11.63% (5) 11.63% (5)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: + = -
Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома
Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия
Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья
Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия

Последние игры между собой

Брешия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Парма 1:1 Брешия Серия A Брешия 2:1 Парма Серия B Парма 0:1 Брешия Серия B Брешия 2:0 Парма Серия A
Парма 2:0 Брешия Серия A Парма 1:0 Брешия Серия B Брешия 0:0 Парма Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 96 - 45 75
3. Интер Милан 0:0 Заявка 36 21 11 4 74 - 36 74
4. Лацио Заявка 35 22 6 7 71 - 38 72
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 36 13 7 16 51 - 52 46
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 35 10 12 13 50 - 52 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Удинезе Заявка 35 10 9 16 34 - 49 39
16. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
17. Дженоа 0:0 Заявка 36 9 10 17 44 - 65 37
18. Лечче Заявка 35 8 8 19 45 - 77 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Брешия 16.8% (26)
X 32.3% (50)
Парма 51% (79)
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1.88 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Брешия 1:2 Парма

Исход игры
Брешия
16.8% (26)
Ничья
32.3% (50)
Парма
51% (79)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (77)
Меньше
46.15% (66)
Обе команды забьют
Да
80.42% (115)
Нет
19.58% (28)
Популярный счёт
1:2 Парма
32.3% (50)
1:1 Ничья
24.5% (38)
0:1 Парма
8.4% (13)
2:1 Брешия
7.7% (12)
1:0 Брешия
4.5% (7)
1:3 Парма
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:2 Парма
2.6% (4)
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