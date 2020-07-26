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СПАЛ 2013
0:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Торино
0'
18' Желтая карточка
Ционек Тьяго
38' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
39' Желтая карточка
Саламон Бартош
42' Желтая карточка
Белотти Андреа
45' Желтая карточка
Ринкон Томас
0:1
58' Гол
Верди Симоне
80'
22
Тиам
Демба
4
Ционек
Тьяго
66
Саламон
Бартош
23
Викари
Франческо
21
Стрефецца
Габриэль
11
Мурджа
Алессандро
14
Дабо
Брайан
7
Миссироли
Симоне
93
Фарес
Мохамед
37
Петанья
Андреа
31
Ди
Франческо
Федерико
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
21
Беренгер
Алекс
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
СПАЛ 2013
3-5-2
Торино
3-4-1-2

Ход матча

18'
Ционек Тьяго
 
38'
 
Ансальди Кристиан
39'
Саламон Бартош
 
42'
 
Белотти Андреа
45'
 
Ринкон Томас
58'
0:1
Верди Симоне
(Ринкон Томас)
58'
Д'Аллесандро Марко
Ди Франческо Федерико
 
58'
Jakub Iskra
Фарес Мохамед
 
66'
 
Лукич Саша
Ринкон Томас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Дабо Брайан 1 0.03
6. Стрефецца Габриэль 1 0.03
7. Флоккари Сержио 1 0.03
8. Миссироли Симоне 1 0.03
9. Черри Альберто 1 0.03
10. Вальдифиори Мирко 0 0
11. Реца Аркадиуш 0 0
12. Томович Ненад 0 0
13. Ционек Тьяго 0 0
14. Мурджа Алессандро 0 0
15. Хулио Игор 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 15 (7) 0.41
2. Дзадза Симоне 6 0.16
3. Беренгер Алекс 5 0.14
4. Ансальди Кристиан 4 0.11
5. Бремер Глейсон 3 0.08
6. Верди Симоне 2 0.05
7. Бонифаци Кевин 2 0.05
8. Ринкон Томас 1 0.03
9. Эдера Симоне 1 0.03
10. Н'Кулу Николя 1 0.03
11. Иццо Армандо 1 0.03
12. Лукич Саша 1 0.03
13. Мейте Суалихо 0 0
14. Базелли Даниэле 0 0
15. Эйна Ола 0 0
16. Лашальт Диего 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 11 0
2. Стрефецца Габриэль 8 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Фелипе Диас 5 0
8. Вальдифиори Мирко 5 0
9. Куртич Ясмин 5 0
10. Петанья Андреа 5 0
11. Ди Франческо Федерико 4 0
12. Викари Франческо 4 0
13. Бонифаци Кевин 2 1
14. Флоккари Сержио 3 0
15. Дабо Брайан 3 0
16. Мурджа Алессандро 3 0
17. Бериша Этрит 2 0
18. Реца Аркадиуш 2 0
19. Д'Аллесандро Марко 0 1
20. Жуканович Эрвин 1 0
21. Саламон Бартош 1 0
22. Сала Джакопо 1 0
23. Черри Альберто 1 0
24. Фарес Мохамед 1 0
25. Янкович Марко 1 0
26. Летица Карло 1 0
Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 6 2
2. Ринкон Томас 9 0
3. Ансальди Кристиан 8 0
4. Эйна Ола 8 0
5. Бремер Глейсон 4 2
6. Дзадза Симоне 7 0
7. Лукич Саша 5 1
8. Н'Кулу Николя 4 1
9. Эдера Симоне 3 1
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Верди Симоне 4 0
12. Мейте Суалихо 4 0
13. Белотти Андреа 4 0
14. Лянко Войнович 4 0
15. Базелли Даниэле 3 0
16. Лашальт Диего 3 0
17. Беренгер Алекс 3 0
18. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
19. Джиджи Коффи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 8.33% (2) 33.33% (8) 16.67% (4) 20.83% (5) 16.67% (4) 4.17% (1)
 Торино 15.79% (6) 15.79% (6) 13.16% (5) 18.42% (7) 21.05% (8) 15.79% (6)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013
Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино
Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Торино 1:2 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:0 Торино Серия A Торино 1:0 СПАЛ 2013 Серия A Торино 2:1 СПАЛ 2013 Серия A
СПАЛ 2013 2:2 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Интер Милан Заявка 36 22 10 4 77 - 36 76
3. Лацио 3:1 Заявка 36 23 6 7 74 - 39 75
4. Аталанта Заявка 36 22 9 5 96 - 45 75
5. Рома 1:1 Заявка 36 18 8 10 70 - 48 62
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи Заявка 36 17 8 11 58 - 47 59
8. Сассуоло Заявка 36 13 9 14 64 - 62 48
9. Парма Заявка 36 13 7 16 51 - 52 46
10. Болонья Заявка 36 12 10 14 51 - 60 46
11. Верона 1:3 Заявка 36 11 13 12 44 - 46 46
12. Фиорентина 1:1 Заявка 36 10 14 12 44 - 46 44
13. Удинезе 1:0 Заявка 36 11 9 16 35 - 49 42
14. Кальяри 0:1 Заявка 36 10 12 14 50 - 53 42
15. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
16. Торино 1:0 Заявка 36 12 5 19 43 - 63 41
17. Дженоа Заявка 36 9 9 18 44 - 68 36
18. Лечче Заявка 36 8 8 20 47 - 80 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 36 5 4 27 25 - 71 19
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
СПАЛ 2013 10.1% (16)
X 19% (30)
Торино 70.9% (112)
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1.96 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:1 Торино

Исход игры
СПАЛ 2013
10.1% (16)
Ничья
19% (30)
Торино
70.9% (112)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (78)
Меньше
46.94% (69)
Обе команды забьют
Да
68.71% (101)
Нет
31.29% (46)
Популярный счёт
1:2 Торино
37.3% (59)
1:1 Ничья
15.2% (24)
0:1 Торино
15.2% (24)
0:2 Торино
8.9% (14)
2:1 СПАЛ 2013
5.7% (9)
1:3 Торино
3.2% (5)
1:0 СПАЛ 2013
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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