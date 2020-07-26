Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Команда Торино играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи

44' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

44' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Торино

43' Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Стрефецца Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Белотти Андреа получил желтую карточку от судьи

39' Саламон Бартош получил желтую карточку от судьи

38' Ансальди Кристиан получил желтую карточку от судьи

38' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Матч возобновлен

35' Дзадза Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Торино

34' Как он промахнулся? Ционек Тьяго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Торино

32' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Фарес Мохамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Дзадза Симоне оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Отличные скиллы показывает Дзадза Симоне , обводя своих соперников

24' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Тиам Демба взял и забрал мяч на выходе

23' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Ционек Тьяго получил желтую карточку от судьи

17' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Мейте Суалихо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

16' Отличные скиллы показывает Беренгер Алекс , обводя своих соперников

15' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

14' Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' [team] пытается что-то создать.

13' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Беренгер Алекс из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

11' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Миссироли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

7' Мейте Суалихо из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

6' Дзадза Симоне решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Тиам Демба взял и забрал мяч на выходе

2' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Торино

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола