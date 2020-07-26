СПАЛ 2013
0:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Паоло Мацца
Торино
18' Желтая карточкаЦионек Тьяго
38' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
39' Желтая карточкаСаламон Бартош
42' Желтая карточкаБелотти Андреа
45' Желтая карточкаРинкон Томас
0:1
58' ГолВерди Симоне
22
Тиам
Демба
14
Дабо
Брайан
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Летица КарлоВратарь
- Вратарь
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
-
91 Крюэзю АлтынПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
89 Jakub Iskra
-
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Газоини ЭминЗащитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
-
80 Адопо НдариПолузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
39'
42'
45'
58'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 5
-
0 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петанья Андреа
|12 (5)
|0.32
|2.
|Валоти Матиа
|3
|0.08
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|4.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|5.
|Дабо Брайан
|1
|0.03
|6.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.03
|7.
|Флоккари Сержио
|1
|0.03
|8.
|Миссироли Симоне
|1
|0.03
|9.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|10.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|11.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|12.
|Томович Ненад
|0
|0
|13.
|Ционек Тьяго
|0
|0
|14.
|Мурджа Алессандро
|0
|0
|15.
|Хулио Игор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|15 (7)
|0.41
|2.
|Дзадза Симоне
|6
|0.16
|3.
|Беренгер Алекс
|5
|0.14
|4.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|5.
|Бремер Глейсон
|3
|0.08
|6.
|Верди Симоне
|2
|0.05
|7.
|Бонифаци Кевин
|2
|0.05
|8.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|9.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|10.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|11.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|12.
|Лукич Саша
|1
|0.03
|13.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|15.
|Эйна Ола
|0
|0
|16.
|Лашальт Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ционек Тьяго
|11
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|8
|1
|3.
|Миссироли Симоне
|7
|0
|4.
|Валоти Матиа
|7
|0
|5.
|Хулио Игор
|7
|0
|6.
|Томович Ненад
|5
|1
|7.
|Фелипе Диас
|5
|0
|8.
|Вальдифиори Мирко
|5
|0
|9.
|Куртич Ясмин
|5
|0
|10.
|Петанья Андреа
|5
|0
|11.
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|12.
|Викари Франческо
|4
|0
|13.
|Бонифаци Кевин
|2
|1
|14.
|Флоккари Сержио
|3
|0
|15.
|Дабо Брайан
|3
|0
|16.
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|17.
|Бериша Этрит
|2
|0
|18.
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|19.
|Д'Аллесандро Марко
|0
|1
|20.
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|21.
|Саламон Бартош
|1
|0
|22.
|Сала Джакопо
|1
|0
|23.
|Черри Альберто
|1
|0
|24.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|25.
|Янкович Марко
|1
|0
|26.
|Летица Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|6
|2
|2.
|Ринкон Томас
|9
|0
|3.
|Ансальди Кристиан
|8
|0
|4.
|Эйна Ола
|8
|0
|5.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|6.
|Дзадза Симоне
|7
|0
|7.
|Лукич Саша
|5
|1
|8.
|Н'Кулу Николя
|4
|1
|9.
|Эдера Симоне
|3
|1
|10.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|11.
|Верди Симоне
|4
|0
|12.
|Мейте Суалихо
|4
|0
|13.
|Белотти Андреа
|4
|0
|14.
|Лянко Войнович
|4
|0
|15.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|16.
|Лашальт Диего
|3
|0
|17.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|18.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|19.
|Джиджи Коффи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|8.33% (2)
|33.33% (8)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|4.17% (1)
|Торино
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013
Торино Последние 20 матчей: + = -Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|73 - 38
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|22
|10
|4
|77 - 36
|76
|3.
|Лацио
|3:1 Заявка
|36
|23
|6
|7
|74 - 39
|75
|4.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|96 - 45
|75
|5.
|Рома
|1:1 Заявка
|36
|18
|8
|10
|70 - 48
|62
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|56 - 45
|60
|7.
|Наполи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|58 - 47
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|64 - 62
|48
|9.
|Парма
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|51 - 52
|46
|10.
|Болонья
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|51 - 60
|46
|11.
|Верона
|1:3 Заявка
|36
|11
|13
|12
|44 - 46
|46
|12.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|36
|10
|14
|12
|44 - 46
|44
|13.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|36
|11
|9
|16
|35 - 49
|42
|14.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|36
|10
|12
|14
|50 - 53
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|16.
|Торино
|1:0 Заявка
|36
|12
|5
|19
|43 - 63
|41
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|44 - 68
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|47 - 80
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|34 - 76
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|36
|5
|4
|27
|25 - 71
|19
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:1 Торино
Исход игры
СПАЛ 2013
10.1% (16)
Ничья
19% (30)
Торино
70.9% (112)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (78)
Меньше
46.94% (69)
Обе команды забьют
Да
68.71% (101)
Нет
31.29% (46)
Популярный счёт
1:2 Торино
37.3% (59)
1:1 Ничья
15.2% (24)
0:1 Торино
15.2% (24)
0:2 Торино
8.9% (14)
2:1 СПАЛ 2013
5.7% (9)
1:3 Торино
3.2% (5)
1:0 СПАЛ 2013
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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