Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Сампдория
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|30 (12)
|0.81
|2.
|Дибала Пауло
|11 (1)
|0.3
|3.
|Игуаин Гонсало
|7
|0.19
|4.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0.11
|5.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|6.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|7.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|2
|0.05
|9.
|Данило Луис
|2
|0.05
|10.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|11.
|Алекс Сандро
|1
|0.03
|12.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|13.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|14.
|Рабио Адриен
|1
|0.03
|15.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|16.
|Матуиди Блез
|0
|0
|17.
|Хедира Сами
|0
|0
|18.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|11 (5)
|0.3
|2.
|Габбьядини Маноло
|11 (1)
|0.3
|3.
|Рамирес Гастон
|7 (3)
|0.19
|4.
|Бонаццоли Федерико
|6
|0.16
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0.11
|6.
|Капрари Джанлука
|3
|0.08
|7.
|Янкто Якуб
|2
|0.05
|8.
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|9.
|Хабот Юлиан
|1
|0.03
|10.
|Экдаль Олбин
|0
|0
|11.
|Йосида Майя
|0
|0
|12.
|Коллей Омар
|0
|0
|13.
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|14.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|15.
|Депаоли Фабио
|0
|0
|16.
|Виейра Ронни
|0
|0
|17.
|Марони Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бонуччи Леонардо
|10
|0
|2.
|Бентанкур Родриго
|9
|0
|3.
|Пьянич Миралем
|8
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|6
|1
|5.
|Рабио Адриен
|5
|1
|6.
|Дибала Пауло
|5
|0
|7.
|Бернардески Федерико
|5
|0
|8.
|Де Лихт Маттайс
|5
|0
|9.
|Данило Луис
|3
|1
|10.
|Алекс Сандро
|4
|0
|11.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|12.
|Хедира Сами
|3
|0
|13.
|Матуиди Блез
|2
|0
|14.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|15.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|16.
|Джан Эмре
|2
|0
|17.
|Щесны Войцех
|1
|0
|18.
|Коста Дуглас
|1
|0
|19.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|20.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|21.
|Демирал Мерих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Ронни
|10
|1
|2.
|Коллей Омар
|10
|0
|3.
|Берешиньски Бартош
|9
|0
|4.
|Экдаль Олбин
|8
|0
|5.
|Торсби Мортен
|7
|0
|6.
|Янкто Якуб
|7
|0
|7.
|Мурру Никола
|5
|1
|8.
|Депаоли Фабио
|6
|0
|9.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|10.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|11.
|Линетти Кароль
|4
|0
|12.
|Феррари Алекс
|4
|0
|13.
|Мурильо Джейсон
|2
|1
|14.
|Бертолаччи Андреа
|3
|0
|15.
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|16.
|Хабот Юлиан
|1
|1
|17.
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|19.
|Ауджелло Томмазо
|2
|0
|20.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|21.
|Йосида Майя
|1
|0
|22.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|23.
|Аудеро Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|10.77% (7)
|13.85% (9)
|18.46% (12)
|23.08% (15)
|20% (13)
|13.85% (9)
|Сампдория
|7.32% (3)
|2.44% (1)
|26.83% (11)
|14.63% (6)
|26.83% (11)
|21.95% (9)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта
Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория
Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Сампдория Серия A Ювентус 5:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Ювентус 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 5:1 Сампдория Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|73 - 38
|80
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|95 - 44
|74
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|21
|10
|4
|74 - 36
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|71 - 38
|72
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|69 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 44
|59
|7.
|Наполи
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|56 - 47
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|43 - 43
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|49 - 51
|43
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|50 - 52
|42
|14.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|34 - 49
|39
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|5
|19
|42 - 63
|38
|17.
|Дженоа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|44 - 65
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|45 - 77
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|33 - 74
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 70
|19
Прогнозы на матч Ювентус - Сампдория
Исход игры
Ювентус
92.2% (59)
Ничья
4.7% (3)
Сампдория
3.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (29)
Меньше
50.85% (30)
Обе команды забьют
Да
44.07% (26)
Нет
55.93% (33)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
43.8% (28)
2:1 Ювентус
26.6% (17)
3:0 Ювентус
6.3% (4)
3:1 Ювентус
4.7% (3)
2:2 Ничья
3.1% (2)
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