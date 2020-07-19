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Ювентус
 
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Стадион:
Сампдория

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 30 (12) 0.81
2. Дибала Пауло 11 (1) 0.3
3. Игуаин Гонсало 7 0.19
4. Де Лихт Маттайс 4 0.11
5. Пьянич Миралем 3 0.08
6. Ремзи Аарон 3 0.08
7. Бонуччи Леонардо 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 0.05
9. Данило Луис 2 0.05
10. Коста Дуглас 1 0.03
11. Алекс Сандро 1 0.03
12. Демирал Мерих 1 0.03
13. Кьеллини Джорджо 1 0.03
14. Рабио Адриен 1 0.03
15. Бентанкур Родриго 0 0
16. Матуиди Блез 0 0
17. Хедира Сами 0 0
18. Бернардески Федерико 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 11 (5) 0.3
2. Габбьядини Маноло 11 (1) 0.3
3. Рамирес Гастон 7 (3) 0.19
4. Бонаццоли Федерико 6 0.16
5. Линетти Кароль 4 0.11
6. Капрари Джанлука 3 0.08
7. Янкто Якуб 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Хабот Юлиан 1 0.03
10. Экдаль Олбин 0 0
11. Йосида Майя 0 0
12. Коллей Омар 0 0
13. Ауджелло Томмазо 0 0
14. Ригони Эмилиано 0 0
15. Депаоли Фабио 0 0
16. Виейра Ронни 0 0
17. Марони Гонсало 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Бонуччи Леонардо 10 0
2. Бентанкур Родриго 9 0
3. Пьянич Миралем 8 0
4. Куадрадо Хуан 6 1
5. Рабио Адриен 5 1
6. Дибала Пауло 5 0
7. Бернардески Федерико 5 0
8. Де Лихт Маттайс 5 0
9. Данило Луис 3 1
10. Алекс Сандро 4 0
11. Роналду Криштиану 3 0
12. Хедира Сами 3 0
13. Матуиди Блез 2 0
14. Ремзи Аарон 2 0
15. Игуаин Гонсало 2 0
16. Джан Эмре 2 0
17. Щесны Войцех 1 0
18. Коста Дуглас 1 0
19. Де Шильо Маттиа 1 0
20. Ругани Даниэле 1 0
21. Демирал Мерих 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 10 1
2. Коллей Омар 10 0
3. Берешиньски Бартош 9 0
4. Экдаль Олбин 8 0
5. Торсби Мортен 7 0
6. Янкто Якуб 7 0
7. Мурру Никола 5 1
8. Депаоли Фабио 6 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Капрари Джанлука 3 1
11. Линетти Кароль 4 0
12. Феррари Алекс 4 0
13. Мурильо Джейсон 2 1
14. Бертолаччи Андреа 3 0
15. Тонелли Лоренцо 3 0
16. Хабот Юлиан 1 1
17. Квальярелла Фабио 2 0
18. Габбьядини Маноло 2 0
19. Ауджелло Томмазо 2 0
20. Ригони Эмилиано 2 0
21. Йосида Майя 1 0
22. Бонаццоли Федерико 1 0
23. Аудеро Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 10.77% (7) 13.85% (9) 18.46% (12) 23.08% (15) 20% (13) 13.85% (9)
 Сампдория 7.32% (3) 2.44% (1) 26.83% (11) 14.63% (6) 26.83% (11) 21.95% (9)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта
Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория
Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Сампдория Серия A Ювентус 3:0 Сампдория Серия A
Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Сампдория Серия A Ювентус 5:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Ювентус 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 5:1 Сампдория Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 35 22 6 7 71 - 38 72
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 35 10 12 13 50 - 52 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Удинезе Заявка 35 10 9 16 34 - 49 39
16. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
17. Дженоа Заявка 35 9 9 17 44 - 65 36
18. Лечче Заявка 35 8 8 19 45 - 77 32
19. Брешия Заявка 35 6 6 23 33 - 74 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2020, осталось 2 дня 19 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 64
    Ювентус 92.2% (59)
    X 4.7% (3)
    Сампдория 3.1% (2)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Ювентус - Сампдория

    Исход игры
    Ювентус
    92.2% (59)
    Ничья
    4.7% (3)
    Сампдория
    3.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (29)
    Меньше
    50.85% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    44.07% (26)
    Нет
    55.93% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    43.8% (28)
    2:1 Ювентус
    26.6% (17)
    3:0 Ювентус
    6.3% (4)
    3:1 Ювентус
    4.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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