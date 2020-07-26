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  3. Италия
Болонья
2:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Лечче
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
35
Дейкс
Митчелл
5
Медель
Гари
32
Сванберг
Маттиас
17
Ольсен
Андреас
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
21
Габриэл
Васконселлос
7
Донати
Джулио
5
Лучиони
Фабио
6
Пас
Нехуэн
39
Дель
Орко
Кристиан
72
Барак
Антонин
77
Тахцидис
Панайотис
8
Манкозу
Марко
10
Фалько
Филиппо
18
Сапонара
Риккардо
9
Лападула
Джанлука
Болонья
4-2-3-1
Лечче
4-3-2-1

Ход матча

2'
Паласио Родриго
1:0
5'
Сориано Роберто
(Барроу Муса)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 8 0.22
2. Паласио Родриго 6 0.16
3. Сориано Роберто 4 0.11
4. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
5. Бани Маттиа 4 0.11
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Данило Ларанжера 2 0.05
8. Томиясу Такэхиро 1 0.03
9. Джемаили Блерим 1 0.03
10. Ольсен Андреас 1 0.03
11. Крейчи Ладислав 1 0.03
12. Ювара Муса 1 0.03
13. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
14. М'Байе Ибрахим 0 0
15. Сванберг Маттиас 0 0
16. Денсвил Стефано 0 0
17. Домингес Николас 0 0
18. Пас Нехуэн 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 12 (8) 0.32
2. Лападула Джанлука 9 (2) 0.24
3. Фалько Филиппо 3 0.08
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Бабакар Хоума 3 0.08
6. Лучиони Фабио 3 0.08
7. Сапонара Риккардо 2 0.05
8. Фариас Диего 2 0.05
9. Ла Мантия Андреа 2 0.05
10. Шахов Евгений 1 0.03
11. Майер Жан 1 0.03
12. Дейола Алессандро 1 0.03
13. Донати Джулио 1 0.03
14. Табанелли Андреа 1 0.03
15. Барак Антонин 1 0.03
16. Петриччоне Якопо 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0
19. Дель Орко Кристиан 0 0
20. Вера Брайан 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Данило Ларанжера 10 1
3. Медель Гари 9 1
4. Томиясу Такэхиро 8 0
5. Денсвил Стефано 6 1
6. Схаутен Йерди 6 1
7. Сориано Роберто 3 2
8. Сансоне Никола 6 0
9. Поли Андреа 5 0
10. Сантандер Федерико 5 0
11. М'Байе Ибрахим 5 0
12. Паласио Родриго 4 0
13. Дейкс Митчелл 4 0
14. Пас Нехуэн 4 0
15. Орсолини Риккардо 3 0
16. Джемаили Блерим 2 0
17. Дестро Маттиа 2 0
18. Ольсен Андреас 2 0
19. Скорупски Лукаш 2 0
20. Сванберг Маттиас 2 0
21. Крейчи Ладислав 1 0
22. Домингес Николас 1 0
23. Барроу Муса 1 0
24. Ювара Муса 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Петриччоне Якопо 10 0
2. Лучиони Фабио 8 1
3. Лападула Джанлука 7 1
4. Тахцидис Панайотис 6 1
5. Майер Жан 7 0
6. Кальдерони Марко 6 0
7. Россеттини Лука 5 0
8. Рисполи Андреа 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Бабакар Хоума 4 0
11. Табанелли Андреа 4 0
12. Шахов Евгений 3 0
13. Манкозу Марко 3 0
14. Донати Джулио 3 0
15. Габриэл Васконселлос 3 0
16. Дейола Алессандро 3 0
17. Дель Орко Кристиан 1 1
18. Сапонара Риккардо 2 0
19. Меккарьелло Бьяджо 2 0
20. Вигорито Мауро 1 0
21. Ла Мантия Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 7.69% (3) 17.95% (7) 17.95% (7) 23.08% (9) 15.38% (6) 17.95% (7)
 Лечче 7.14% (3) 16.67% (7) 14.29% (6) 19.05% (8) 23.81% (10) 19.05% (8)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья
Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта
Лечче Последние 20 матчей: + = -
Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче
Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо

Последние игры между собой

Болонья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Лечче 2:3 Болонья Серия A Лечче 0:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лечче Серия A Лечче 0:1 Болонья Серия A
Болонья 2:0 Лечче Серия A Болонья 2:1 Лечче Серия A Лечче 0:0 Болонья Серия A Лечче 0:0 Болонья Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Интер Милан Заявка 36 22 10 4 77 - 36 76
3. Аталанта Заявка 36 22 9 5 96 - 45 75
4. Лацио Заявка 35 22 6 7 71 - 38 72
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи Заявка 36 17 8 11 58 - 47 59
8. Сассуоло Заявка 36 13 9 14 64 - 62 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 36 13 7 16 51 - 52 46
11. Болонья 2:0 Заявка 36 12 10 14 50 - 58 46
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 35 10 12 13 50 - 52 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Удинезе Заявка 35 10 9 16 34 - 49 39
16. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
17. Дженоа Заявка 36 9 9 18 44 - 68 36
18. Лечче 0:2 Заявка 36 8 8 20 45 - 79 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Болонья 68.8% (106)
X 18.2% (28)
Лечче 13% (20)
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1.76 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Болонья 2:0 Лечче

Исход игры
Болонья
68.8% (106)
Ничья
18.2% (28)
Лечче
13% (20)
Тотал 2.5
Больше
52.41% (76)
Меньше
47.59% (69)
Обе команды забьют
Да
65.52% (95)
Нет
34.48% (50)
Популярный счёт
2:1 Болонья
36.4% (56)
1:0 Болонья
20.1% (31)
1:1 Ничья
12.3% (19)
1:2 Лечче
7.8% (12)
2:0 Болонья
6.5% (10)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Лечче
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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