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  3. Италия
Болонья
3:2
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
1:0
2' Гол
Паласио Родриго
2:0
5' Гол
Сориано Роберто
43' Желтая карточка
Паласио Родриго
2:1
45' Гол
Манкозу Марко
2:2
66' Гол
Фалько Филиппо
3:2
90' Гол
Барроу Муса
90' Желтая карточка
Рисполи Андреа
90'+8
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
35
Дейкс
Митчелл
5
Медель
Гари
32
Сванберг
Маттиас
17
Ольсен
Андреас
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
21
Габриэл
Васконселлос
7
Донати
Джулио
5
Лучиони
Фабио
6
Пас
Нехуэн
39
Дель
Орко
Кристиан
72
Барак
Антонин
77
Тахцидис
Панайотис
8
Манкозу
Марко
10
Фалько
Филиппо
18
Сапонара
Риккардо
9
Лападула
Джанлука
Болонья
4-2-3-1
Лечче
4-3-2-1

Ход матча

2'
Паласио Родриго
1:0
5'
Сориано Роберто
(Барроу Муса)
2:0
43'
Паласио Родриго
 
45'
2:1
Манкозу Марко
56'
Поли Андреа
Сванберг Маттиас
 
57'
Крейчи Ладислав
Дейкс Митчелл
 
57'
Орсолини Риккардо
Ольсен Андреас
 
59'
 
Рисполи Андреа
Донати Джулио
59'
 
Петриччоне Якопо
Тахцидис Панайотис
60'
 
Майер Жан
Сапонара Риккардо
66'
2:2
Фалько Филиппо
(Петриччоне Якопо)
69'
Сансоне Никола
Паласио Родриго
 
78'
 
Меккарьелло Бьяджо
Пас Нехуэн
79'
Сантандер Федерико
Сориано Роберто
 
90'
Барроу Муса
(Орсолини Риккардо)
3:2
90'
 
Рисполи Андреа

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 8
  • 10 Удары в створ 10
  • 9 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 8 0.22
2. Паласио Родриго 7 0.19
3. Сориано Роберто 5 0.14
4. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
5. Бани Маттиа 4 0.11
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Данило Ларанжера 2 0.05
8. Томиясу Такэхиро 1 0.03
9. Джемаили Блерим 1 0.03
10. Ольсен Андреас 1 0.03
11. Крейчи Ладислав 1 0.03
12. Ювара Муса 1 0.03
13. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
14. М'Байе Ибрахим 0 0
15. Сванберг Маттиас 0 0
16. Денсвил Стефано 0 0
17. Домингес Николас 0 0
18. Пас Нехуэн 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 13 (8) 0.35
2. Лападула Джанлука 9 (2) 0.24
3. Фалько Филиппо 4 0.11
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Бабакар Хоума 3 0.08
6. Лучиони Фабио 3 0.08
7. Сапонара Риккардо 2 0.05
8. Фариас Диего 2 0.05
9. Ла Мантия Андреа 2 0.05
10. Шахов Евгений 1 0.03
11. Майер Жан 1 0.03
12. Дейола Алессандро 1 0.03
13. Донати Джулио 1 0.03
14. Табанелли Андреа 1 0.03
15. Барак Антонин 1 0.03
16. Петриччоне Якопо 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0
19. Дель Орко Кристиан 0 0
20. Вера Брайан 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Данило Ларанжера 10 1
3. Медель Гари 9 1
4. Томиясу Такэхиро 8 0
5. Денсвил Стефано 6 1
6. Схаутен Йерди 6 1
7. Сориано Роберто 3 2
8. Сансоне Никола 6 0
9. Паласио Родриго 5 0
10. Поли Андреа 5 0
11. Сантандер Федерико 5 0
12. М'Байе Ибрахим 5 0
13. Дейкс Митчелл 4 0
14. Пас Нехуэн 4 0
15. Орсолини Риккардо 3 0
16. Джемаили Блерим 2 0
17. Дестро Маттиа 2 0
18. Ольсен Андреас 2 0
19. Скорупски Лукаш 2 0
20. Сванберг Маттиас 2 0
21. Крейчи Ладислав 1 0
22. Домингес Николас 1 0
23. Барроу Муса 1 0
24. Ювара Муса 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Петриччоне Якопо 10 0
2. Лучиони Фабио 8 1
3. Лападула Джанлука 7 1
4. Тахцидис Панайотис 6 1
5. Майер Жан 7 0
6. Рисполи Андреа 6 0
7. Кальдерони Марко 6 0
8. Россеттини Лука 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Бабакар Хоума 4 0
11. Табанелли Андреа 4 0
12. Шахов Евгений 3 0
13. Манкозу Марко 3 0
14. Донати Джулио 3 0
15. Габриэл Васконселлос 3 0
16. Дейола Алессандро 3 0
17. Дель Орко Кристиан 1 1
18. Сапонара Риккардо 2 0
19. Меккарьелло Бьяджо 2 0
20. Вигорито Мауро 1 0
21. Ла Мантия Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 12.2% (5) 17.07% (7) 17.07% (7) 21.95% (9) 14.63% (6) 17.07% (7)
 Лечче 6.82% (3) 15.91% (7) 15.91% (7) 18.18% (8) 25% (11) 18.18% (8)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья
Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта
Лечче Последние 20 матчей: + = -
Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче
Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо

Последние игры между собой

Болонья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Лечче 2:3 Болонья Серия A Лечче 0:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лечче Серия A Лечче 0:1 Болонья Серия A
Болонья 2:0 Лечче Серия A Болонья 2:1 Лечче Серия A Лечче 0:0 Болонья Серия A Лечче 0:0 Болонья Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Интер Милан Заявка 36 22 10 4 77 - 36 76
3. Аталанта Заявка 36 22 9 5 96 - 45 75
4. Лацио Заявка 35 22 6 7 71 - 38 72
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи Заявка 36 17 8 11 58 - 47 59
8. Сассуоло Заявка 36 13 9 14 64 - 62 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 36 13 7 16 51 - 52 46
11. Болонья Заявка 36 12 10 14 51 - 60 46
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 35 10 12 13 50 - 52 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Удинезе Заявка 35 10 9 16 34 - 49 39
16. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
17. Дженоа Заявка 36 9 9 18 44 - 68 36
18. Лечче Заявка 36 8 8 20 47 - 80 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Болонья 68.8% (106)
X 18.2% (28)
Лечче 13% (20)
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1.76 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Болонья 3:2 Лечче

Исход игры
Болонья
68.8% (106)
Ничья
18.2% (28)
Лечче
13% (20)
Тотал 2.5
Больше
52.41% (76)
Меньше
47.59% (69)
Обе команды забьют
Да
65.52% (95)
Нет
34.48% (50)
Популярный счёт
2:1 Болонья
36.4% (56)
1:0 Болонья
20.1% (31)
1:1 Ничья
12.3% (19)
1:2 Лечче
7.8% (12)
2:0 Болонья
6.5% (10)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Лечче
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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