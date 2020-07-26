Неуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Болонья играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Сванберг Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Голкипер мог бы сыграть и получше

47' Плохо сыграл Паласио Родриго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Удар от ворот произведет Болонья

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Болонья

45' Дель Орко Кристиан из команды Лечче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

44' Удар от ворот произведет Болонья

43' Судья подбегает и показывает Паласио Родриго из команды Болонья отложенную желтую карточку за фол.

43' Манкозу Марко не смог попасть в створ ударом издали

42' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Габриэл Васконселлос взял и забрал мяч на выходе

38' Тахцидис Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Лечче

36' ШАНС! Барроу Муса вышел один на один с голкипером...

35' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Болонья

34' Денсвил Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Фалько Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Болонья

32' Лападула Джанлука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Близко! Барроу Муса нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

30' Удар от ворот произведет Лечче

29' Удар от ворот произведет Лечче

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

26' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Болонья

24' Фалько Филиппо не смог попасть в створ ударом издали

20' Неуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Лечче

13' Удар от ворот произведет Лечче

13' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

12' Денсвил Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Фалько Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Болонья

10' Данило Ларанжера предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Хорошую попытку сделал Паласио Родриго . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Болонья нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

5' Г О О О О Л - Сориано Роберто из команды Болонья переиграл вратаря дальним ударом!

5' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Г О О О О Л - Паласио Родриго первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Лечче начинает с центра поля