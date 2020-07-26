Болонья
3:2
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Лечче
1:0
2' ГолПаласио Родриго
2:0
5' ГолСориано Роберто
43' Желтая карточкаПаласио Родриго
2:1
45' ГолМанкозу Марко
2:2
66' ГолФалько Филиппо
3:2
90' ГолБарроу Муса
90' Желтая карточкаРисполи Андреа
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
1:0
5'
2:0
43'
45'
2:1
66'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
6 Удары по воротам 8
-
10 Удары в створ 10
-
9 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орсолини Риккардо
|8
|0.22
|2.
|Паласио Родриго
|7
|0.19
|3.
|Сориано Роберто
|5
|0.14
|4.
|Сансоне Никола
|4 (3)
|0.11
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0.11
|6.
|Поли Андреа
|2
|0.05
|7.
|Данило Ларанжера
|2
|0.05
|8.
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|9.
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|10.
|Ольсен Андреас
|1
|0.03
|11.
|Крейчи Ладислав
|1
|0.03
|12.
|Ювара Муса
|1
|0.03
|13.
|Сантандер Федерико
|1 (1)
|0.03
|14.
|М'Байе Ибрахим
|0
|0
|15.
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|16.
|Денсвил Стефано
|0
|0
|17.
|Домингес Николас
|0
|0
|18.
|Пас Нехуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|13 (8)
|0.35
|2.
|Лападула Джанлука
|9 (2)
|0.24
|3.
|Фалько Филиппо
|4
|0.11
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Бабакар Хоума
|3
|0.08
|6.
|Лучиони Фабио
|3
|0.08
|7.
|Сапонара Риккардо
|2
|0.05
|8.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|9.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|10.
|Шахов Евгений
|1
|0.03
|11.
|Майер Жан
|1
|0.03
|12.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|14.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|15.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|16.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|19.
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|20.
|Вера Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бани Маттиа
|12
|1
|2.
|Данило Ларанжера
|10
|1
|3.
|Медель Гари
|9
|1
|4.
|Томиясу Такэхиро
|8
|0
|5.
|Денсвил Стефано
|6
|1
|6.
|Схаутен Йерди
|6
|1
|7.
|Сориано Роберто
|3
|2
|8.
|Сансоне Никола
|6
|0
|9.
|Паласио Родриго
|5
|0
|10.
|Поли Андреа
|5
|0
|11.
|Сантандер Федерико
|5
|0
|12.
|М'Байе Ибрахим
|5
|0
|13.
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|14.
|Пас Нехуэн
|4
|0
|15.
|Орсолини Риккардо
|3
|0
|16.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|17.
|Дестро Маттиа
|2
|0
|18.
|Ольсен Андреас
|2
|0
|19.
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|20.
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|21.
|Крейчи Ладислав
|1
|0
|22.
|Домингес Николас
|1
|0
|23.
|Барроу Муса
|1
|0
|24.
|Ювара Муса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петриччоне Якопо
|10
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|8
|1
|3.
|Лападула Джанлука
|7
|1
|4.
|Тахцидис Панайотис
|6
|1
|5.
|Майер Жан
|7
|0
|6.
|Рисполи Андреа
|6
|0
|7.
|Кальдерони Марко
|6
|0
|8.
|Россеттини Лука
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Бабакар Хоума
|4
|0
|11.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|12.
|Шахов Евгений
|3
|0
|13.
|Манкозу Марко
|3
|0
|14.
|Донати Джулио
|3
|0
|15.
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|16.
|Дейола Алессандро
|3
|0
|17.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|18.
|Сапонара Риккардо
|2
|0
|19.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|20.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|21.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|Лечче
|6.82% (3)
|15.91% (7)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
|25% (11)
|18.18% (8)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: + = -Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья
Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта
Лечче Последние 20 матчей: + = -Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче
Последние игры между собой
Болонья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|73 - 38
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|22
|10
|4
|77 - 36
|76
|3.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|96 - 45
|75
|4.
|Лацио
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|71 - 38
|72
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|69 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|56 - 45
|60
|7.
|Наполи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|58 - 47
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|64 - 62
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|43 - 43
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|51 - 52
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|51 - 60
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|50 - 52
|42
|14.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|34 - 49
|39
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|5
|19
|42 - 63
|38
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|44 - 68
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|47 - 80
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|34 - 76
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 70
|19
Прогнозы на матч Болонья 3:2 Лечче
Исход игры
Болонья
68.8% (106)
Ничья
18.2% (28)
Лечче
13% (20)
Тотал 2.5
Больше
52.41% (76)
Меньше
47.59% (69)
Обе команды забьют
Да
65.52% (95)
Нет
34.48% (50)
Популярный счёт
2:1 Болонья
36.4% (56)
1:0 Болонья
20.1% (31)
1:1 Ничья
12.3% (19)
1:2 Лечче
7.8% (12)
2:0 Болонья
6.5% (10)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Лечче
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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