рома сильнее фиорентины
Григор 22 #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|15
|0.41
|2.
|Мхитарян Генрих
|9
|0.24
|3.
|Коларов Александар
|7 (2)
|0.19
|4.
|Дзаньоло Николо
|6
|0.16
|5.
|Калинич Никола
|4
|0.11
|6.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|7.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.11
|8.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|9.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|10.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|11.
|Смоллинг Крис
|2
|0.05
|12.
|Перес Бруно
|2
|0.05
|13.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|14.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|15.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|16.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|17.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|18.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|20.
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|21.
|Диавара Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кьеза Федерико
|8 (1)
|0.22
|2.
|Пульгар Эрик
|6 (6)
|0.16
|3.
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.16
|4.
|Кутроне Патрик
|4
|0.11
|5.
|Рибери Франк
|3
|0.08
|6.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0.08
|7.
|Песселья Херман
|3
|0.08
|8.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|9.
|Бенасси Марко
|1
|0.03
|10.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0.03
|11.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|12.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|13.
|Геззаль Рашид
|1
|0.03
|14.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|15.
|Лирола Поль
|0
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|13
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|1
|3.
|Кристанте Бриан
|6
|1
|4.
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|5.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|6.
|Коларов Александар
|6
|0
|7.
|Верету Жордан
|6
|0
|8.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|9.
|Четин Мерт
|3
|1
|10.
|Джеко Эдин
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|4
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|13.
|Диавара Амаду
|4
|0
|14.
|Перотти Диего
|2
|1
|15.
|Перес Бруно
|3
|0
|16.
|Пау Лопес
|3
|0
|17.
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|18.
|Фасио Федерико
|1
|1
|19.
|Жуан Жезус
|2
|0
|20.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|21.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|22.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|23.
|Калинич Никола
|1
|0
|24.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|25.
|Перес Карлес
|1
|0
|26.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Песселья Херман
|11
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|10
|0
|3.
|Касерес Мартин
|8
|1
|4.
|Пульгар Эрик
|9
|0
|5.
|Далберт Эстеван
|7
|1
|6.
|Миленкович Никола
|8
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|6
|0
|8.
|Влахович Душан
|4
|1
|9.
|Венути Лоренцо
|4
|0
|10.
|Лирола Поль
|4
|0
|11.
|Бадель Милан
|2
|1
|12.
|Рибери Франк
|3
|0
|13.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|14.
|Геззаль Рашид
|3
|0
|15.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|16.
|Раньери Лука
|1
|1
|17.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|18.
|Роша Игор II
|2
|0
|19.
|Дункан Альфред
|2
|0
|20.
|Бенасси Марко
|1
|0
|21.
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|22.
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|11.11% (7)
|15.87% (10)
|15.87% (10)
|26.98% (17)
|22.22% (14)
|7.94% (5)
|Фиорентина
|8.11% (3)
|21.62% (8)
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|24.32% (9)
|18.92% (7)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|73 - 38
|80
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|95 - 44
|74
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|21
|10
|4
|74 - 36
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|71 - 38
|72
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|69 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 44
|59
|7.
|Наполи
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|56 - 47
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|43 - 43
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|49 - 51
|43
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|50 - 52
|42
|14.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|34 - 49
|39
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|5
|19
|42 - 63
|38
|17.
|Дженоа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|44 - 65
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|45 - 77
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|33 - 74
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 70
|19