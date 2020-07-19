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Рома
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 15 0.41
2. Мхитарян Генрих 9 0.24
3. Коларов Александар 7 (2) 0.19
4. Дзаньоло Николо 6 0.16
5. Калинич Никола 4 0.11
6. Клюйверт Джастин 4 0.11
7. Верету Жордан 4 (3) 0.11
8. Перотти Диего 3 (3) 0.08
9. Юндер Дженгиз 3 0.08
10. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
11. Смоллинг Крис 2 0.05
12. Перес Бруно 2 0.05
13. Кристанте Бриан 1 0.03
14. Спинаццола Леонардо 1 0.03
15. Перес Карлес 1 0.03
16. Фасио Федерико 1 0.03
17. Манчини Джанлука 1 0.03
18. Пасторе Хавьер 0 0
19. Флоренци Алессандро 0 0
20. Дзаппакоста Давиде 0 0
21. Диавара Амаду 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 8 (1) 0.22
2. Пульгар Эрик 6 (6) 0.16
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Кутроне Патрик 4 0.11
5. Рибери Франк 3 0.08
6. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
7. Песселья Херман 3 0.08
8. Миленкович Никола 3 0.08
9. Бенасси Марко 1 0.03
10. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
11. Касерес Мартин 1 0.03
12. Бадель Милан 1 0.03
13. Геззаль Рашид 1 0.03
14. Далберт Эстеван 0 0
15. Лирола Поль 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 13 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Кристанте Бриан 6 1
4. Дзаньоло Николо 7 0
5. Клюйверт Джастин 5 1
6. Коларов Александар 6 0
7. Верету Жордан 6 0
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 4 0
13. Диавара Амаду 4 0
14. Перотти Диего 2 1
15. Перес Бруно 3 0
16. Пау Лопес 3 0
17. Вильяр Гонсало 3 0
18. Фасио Федерико 1 1
19. Жуан Жезус 2 0
20. Спинаццола Леонардо 2 0
21. Юндер Дженгиз 2 0
22. Ибаньес Рожер 2 0
23. Калинич Никола 1 0
24. Смоллинг Крис 1 0
25. Перес Карлес 1 0
26. Антонуччи Мирко 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 11 0
2. Кастровилли Гаэтано 10 0
3. Касерес Мартин 8 1
4. Пульгар Эрик 9 0
5. Далберт Эстеван 7 1
6. Миленкович Никола 8 0
7. Кьеза Федерико 6 0
8. Влахович Душан 4 1
9. Венути Лоренцо 4 0
10. Лирола Поль 4 0
11. Бадель Милан 2 1
12. Рибери Франк 3 0
13. Соттил Рикардо 3 0
14. Геззаль Рашид 3 0
15. Чеккерини Федерико 3 0
16. Раньери Лука 1 1
17. Боатенг Кевин-Принс 2 0
18. Роша Игор II 2 0
19. Дункан Альфред 2 0
20. Бенасси Марко 1 0
21. Дронговски Бартломей 1 0
22. Кутроне Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 11.11% (7) 15.87% (10) 15.87% (10) 26.98% (17) 22.22% (14) 7.94% (5)
 Фиорентина 8.11% (3) 21.62% (8) 18.92% (7) 8.11% (3) 24.32% (9) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома
Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона
Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина

Последние игры между собой

Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фиорентина 1:4 Рома Серия A Рома 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 7:1 Рома Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A
Рома 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:4 Рома Серия A Рома 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Рома Серия A Рома 4:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Рома Серия A Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы Рома 0:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Фиорентина 0:1 Рома Кубок Рома 4:2 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 35 22 6 7 71 - 38 72
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 35 10 12 13 50 - 52 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Удинезе Заявка 35 10 9 16 34 - 49 39
16. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
17. Дженоа Заявка 35 9 9 17 44 - 65 36
18. Лечче Заявка 35 8 8 19 45 - 77 32
19. Брешия Заявка 35 6 6 23 33 - 74 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2020, осталось 2 дня 17 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 65
    Рома 89.2% (58)
    X 7.7% (5)
    Фиорентина 3.1% (2)
    0
    выиграет Рома, со счетом 3:1
    рома сильнее фиорентины
    Григор 22 #
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Рома - Фиорентина

    Исход игры
    Рома
    89.2% (58)
    Ничья
    7.7% (5)
    Фиорентина
    3.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (44)
    Меньше
    26.67% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    78.33% (47)
    Нет
    21.67% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    56.9% (37)
    2:0 Рома
    12.3% (8)
    1:0 Рома
    6.2% (4)
    3:1 Рома
    6.2% (4)
    1:1 Ничья
    4.6% (3)
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