Шкриньяр у центрального круга наступил на стопу Пинамонти. Андреа не может сразу продолжать встречу.

Пинамонти справа прострелил к дальней штанге, а Фавилли ждал мяча на ближней.

"Дженоа" провёл длительный отрезок матча в обороне, а теперь снова стал совершать вылазки к чужим воротам.

Анкерсен справа с двадцати шести метров низом пробил в дальний угол. Ханданович прыгнул к штанге и поймал мяч.

Лукаку в штрафной площади откатил мяч на Эриксена, который с двенадцати метров проб ил выше ворот.

24' Вираги исполнил подачу от углового флага на ближнюю штангу. Раноккия всех опередил, но сделал пас обратно на Кристиано, который не выбрался из офсайда.

23' Брозович сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с семнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.

22' Гальярдини слишком сильно прокинул мяч селе на ход и прострел справа совершал уже из-за пределов поля.

21' Мозес на правом фланге не смог пройти Кришито.

20' Две подачи от углового флага исполнил Эриксен. Перин сыграл на выходе кулаком и выбил мяч из штрафной площади.

19' Лукаку справа отправил вперёд Мозеса, прострел которого к воротам привёл к угловому удару.

18' Бираги слева навесил в руки Перину.

17' Кришито в центре поля схватил руками за футболку Мозеса и получил жёлтую карточку.

16' Прострел Кришито слева в центр штрафной площади не дошёл до Пинамонти. Защитники "Интера" опередили Андреа и мяч вынесли.

15' Ромеро в центральном круге подтолкнул в спину Мартинеса.

14' Мозес справа вывел к воротам Лукаку. Удар Ромелу успели заблокировать защитники "Дженоа".

13' Второй угловой удар исполнили гости. Мяч заметался перед воротами и оказался у Лукаку, забравшегося в офсайд.

12' Гости исполнили первый угловой удар в матче. Годин на дальней штанге опередил Сапату, но пробил неточно.

11' Мозес по правому флангу сделал заброс на Лукаку, но Сапата грамотно поставил корпус Ромелу.

10' По левому флангу гости разогнали атаку. Прострел Мартинеса с фланга в штрафную площадь защитники "Дженоа" перехватили.

9' Пинамонти после навеса Кришито слева головой пробил рядом со штангой.

8' Гальярдини по правому флангу отправил мяч вперёд, но никого из партнёров у чужой штрафной площади не оказалось.

7' Мартинес в центре поля подсел под соперника.

6' Бехрами в атаке нарушил правила.

5' Хозяевам чуть лучше удаётся комбинировать в центре поля. Они лучше контролируют мяч, но пока без выпадов вперёд.

4' Кришито в центре поля неудачно столкнулся с соперником. Арбитр остановил встречу, чтобы дать Доминику время прийти в себя.

3' Обмениваются команды выпадами в начале встречи. Передачи к штрафной площади с обеих сторон прерываются соперниками.

2' "Дженоа" играет в красно-синей форме, "Интер" - в голубых футболках и белых трусах.