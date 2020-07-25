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  3. Италия
Дженоа
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Интер Милан
0'
16' Желтая карточка
Кришито Доменико
27'
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
17
Ромеро
Кристиан
2
Сапата
Кристиан
32
Анкерсен
Петер
65
Ровелла
Николо
85
Бехрами
Валон
15
Ягелло
Филип
4
Кришито
Доменико
99
Пинамонти
Андреа
30
Фавилли
Андреа
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
13
Раноккия
Андреа
2
Годин
Диего
11
Мозес
Виктор
5
Гальярдини
Роберто
77
Брозович
Марсело
34
Бираги
Кристиано
24
Эриксен
Кристиан
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Дженоа
3-5-2
Интер Милан
3-4-1-2

Ход матча

16'
Кришито Доменико
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 9 0.24
2. Кришито Доменико 8 (8) 0.22
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Пинамонти Андреа 5 (1) 0.14
5. Санабрия Антонио 4 0.11
6. Шоне Лассе 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Кассата Франческо 2 0.05
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Лерагер Лукас 1 0.03
12. Сумаоро Адама 1 0.03
13. Сапата Кристиан 1 0.03
14. Гольданига Эдоардо 1 0.03
15. Гильоне Паоло 0 0
16. Мазиелло Андреа 0 0
17. Радованович Иван 0 0
18. Анкерсен Петер 0 0
19. Бираски Давиде 0 0
20. Баррека Антонио 0 0
21. Ягелло Филип 0 0
22. Раду Йонуц 0 0
23. Ромеро Кристиан 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (6) 0.57
2. Мартинес Лаутаро 13 (2) 0.35
3. Кандрева Антонио 5 0.14
4. Де Врей Стефан 4 0.11
5. Гальярдини Роберто 4 0.11
6. Санчес Алексис 3 (1) 0.08
7. Брозович Марсело 3 0.08
8. Янг Эшли 3 0.08
9. Сенси Стефано 3 0.08
10. Бираги Кристиано 2 0.05
11. Весино Матиас 2 0.05
12. Валеро Борха 2 0.05
13. Д'Амброзио Данило 2 0.05
14. Бастони Алессандро 2 0.05
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Годин Диего 1 0.03
18. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
19. Мозес Виктор 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 10 1
2. Ромеро Кристиан 11 0
3. Кришито Доменико 7 0
4. Стураро Стефано 7 0
5. Пандев Горан 5 1
6. Агудело Кевин 4 1
7. Лерагер Лукас 5 0
8. Шоне Лассе 5 0
9. Бехрами Валон 3 1
10. Бираски Давиде 3 1
11. Сапата Кристиан 4 0
12. Гольданига Эдоардо 4 0
13. Фавилли Андреа 4 0
14. Гильоне Паоло 4 0
15. Сапонара Риккардо 2 1
16. Маркетти Федерико 0 2
17. Радованович Иван 3 0
18. Анкерсен Петер 2 0
19. Сумаоро Адама 2 0
20. Санабрия Антонио 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Барелла Николо 10 0
2. Шкриньяр Милан 8 1
3. Мартинес Лаутаро 8 1
4. Бастони Алессандро 8 1
5. Брозович Марсело 7 0
6. Д'Амброзио Данило 6 0
7. Годин Диего 5 0
8. Кандрева Антонио 5 0
9. Валеро Борха 4 0
10. Де Врей Стефан 4 0
11. Весино Матиас 4 0
12. Гальярдини Роберто 4 0
13. Санчес Алексис 2 1
14. Раноккия Андреа 2 0
15. Лукаку Ромелу 2 0
16. Бираги Кристиано 2 0
17. Лазаро Валентино 2 0
18. Сенси Стефано 2 0
19. Эспозито Себастьяно 2 0
20. Берни Томмазо 0 1
21. Паделли Даниэле 0 1
22. Янг Эшли 1 0
23. Мозес Виктор 1 0
24. Асамоа Квадво 1 0
25. Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 7.5% (3) 17.5% (7) 30% (12) 15% (6) 15% (6) 15% (6)
 Интер Милан 11.27% (8) 18.31% (13) 19.72% (14) 16.9% (12) 21.13% (15) 12.68% (9)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013
Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино
Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Интер Милан: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Интер Милан 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Дженоа Серия A Интер Милан 5:4 Дженоа Серия A Интер Милан 2:1 Дженоа Кубок Дженоа 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:2 Дженоа Серия A Интер Милан 3:2 Дженоа Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 96 - 45 75
3. Интер Милан 0:0 Заявка 36 21 11 4 74 - 36 74
4. Лацио Заявка 35 22 6 7 71 - 38 72
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 36 13 7 16 51 - 52 46
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 35 10 12 13 50 - 52 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Удинезе Заявка 35 10 9 16 34 - 49 39
16. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
17. Дженоа 0:0 Заявка 36 9 10 17 44 - 65 37
18. Лечче Заявка 35 8 8 19 45 - 77 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    30'
    Лукаку в штрафной площади откатил мяч на Эриксена, который с двенадцати метров проб ил выше ворот.
  • 29'
    Анкерсен справа с двадцати шести метров низом пробил в дальний угол. Ханданович прыгнул к штанге и поймал мяч.
  • 28'
    "Дженоа" провёл длительный отрезок матча в обороне, а теперь снова стал совершать вылазки к чужим воротам.
  • 26'
    Пинамонти справа прострелил к дальней штанге, а Фавилли ждал мяча на ближней.
  • Травма, повреждение
    25'
    Шкриньяр у центрального круга наступил на стопу Пинамонти. Андреа не может сразу продолжать встречу.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Угловой
    24'
    Вираги исполнил подачу от углового флага на ближнюю штангу. Раноккия всех опередил, но сделал пас обратно на Кристиано, который не выбрался из офсайда.
  • Опасный момент
    23'
    Брозович сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с семнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.
  • 22'
    Гальярдини слишком сильно прокинул мяч селе на ход и прострел справа совершал уже из-за пределов поля.
  • 21'
    Мозес на правом фланге не смог пройти Кришито.
  • Угловой
    20'
    Две подачи от углового флага исполнил Эриксен. Перин сыграл на выходе кулаком и выбил мяч из штрафной площади.
  • 19'
    Лукаку справа отправил вперёд Мозеса, прострел которого к воротам привёл к угловому удару.
  • 18'
    Бираги слева навесил в руки Перину.
  • Желтая карточка
    17'
    Кришито в центре поля схватил руками за футболку Мозеса и получил жёлтую карточку.
  • 16'
    Прострел Кришито слева в центр штрафной площади не дошёл до Пинамонти. Защитники "Интера" опередили Андреа и мяч вынесли.
  • Фол, нарушение
    15'
    Ромеро в центральном круге подтолкнул в спину Мартинеса.
  • 14'
    Мозес справа вывел к воротам Лукаку. Удар Ромелу успели заблокировать защитники "Дженоа".
  • Угловой
    13'
    Второй угловой удар исполнили гости. Мяч заметался перед воротами и оказался у Лукаку, забравшегося в офсайд.
  • Угловой
    12'
    Гости исполнили первый угловой удар в матче. Годин на дальней штанге опередил Сапату, но пробил неточно.
  • 11'
    Мозес по правому флангу сделал заброс на Лукаку, но Сапата грамотно поставил корпус Ромелу.
  • 10'
    По левому флангу гости разогнали атаку. Прострел Мартинеса с фланга в штрафную площадь защитники "Дженоа" перехватили.
  • Опасный момент
    9'
    Пинамонти после навеса Кришито слева головой пробил рядом со штангой.
  • 8'
    Гальярдини по правому флангу отправил мяч вперёд, но никого из партнёров у чужой штрафной площади не оказалось.
  • Фол, нарушение
    7'
    Мартинес в центре поля подсел под соперника.
  • Фол, нарушение
    6'
    Бехрами в атаке нарушил правила.
  • 5'
    Хозяевам чуть лучше удаётся комбинировать в центре поля. Они лучше контролируют мяч, но пока без выпадов вперёд.
  • Травма, повреждение
    4'
    Кришито в центре поля неудачно столкнулся с соперником. Арбитр остановил встречу, чтобы дать Доминику время прийти в себя.
  • 3'
    Обмениваются команды выпадами в начале встречи. Передачи к штрафной площади с обеих сторон прерываются соперниками.
  • 2'
    "Дженоа" играет в красно-синей форме, "Интер" - в голубых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Луиджи Феррарис"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Интер Милан

Исход игры
Дженоа
3.7% (6)
Ничья
8.7% (14)
Интер Милан
87.6% (141)
Тотал 2.5
Больше
74.15% (109)
Меньше
25.85% (38)
Обе команды забьют
Да
75.51% (111)
Нет
24.49% (36)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
49.7% (80)
0:2 Интер Милан
10.6% (17)
1:3 Интер Милан
8.7% (14)
0:1 Интер Милан
7.5% (12)
1:1 Ничья
5% (8)
0:3 Интер Милан
3.7% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
2:1 Дженоа
1.2% (2)
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