Дженоа
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|9
|0.24
|2.
|Кришито Доменико
|8 (8)
|0.22
|3.
|Куаме Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.14
|5.
|Санабрия Антонио
|4
|0.11
|6.
|Шоне Лассе
|2
|0.05
|7.
|Фальке Яго
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|11.
|Лерагер Лукас
|1
|0.03
|12.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|13.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|14.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|15.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|16.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|17.
|Радованович Иван
|0
|0
|18.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|19.
|Бираски Давиде
|0
|0
|20.
|Баррека Антонио
|0
|0
|21.
|Ягелло Филип
|0
|0
|22.
|Раду Йонуц
|0
|0
|23.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|21 (6)
|0.57
|2.
|Мартинес Лаутаро
|13 (2)
|0.35
|3.
|Кандрева Антонио
|5
|0.14
|4.
|Де Врей Стефан
|4
|0.11
|5.
|Гальярдини Роберто
|4
|0.11
|6.
|Санчес Алексис
|3 (1)
|0.08
|7.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|8.
|Янг Эшли
|3
|0.08
|9.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|10.
|Бираги Кристиано
|2
|0.05
|11.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|12.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|13.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.05
|14.
|Бастони Алессандро
|2
|0.05
|15.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|16.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|17.
|Годин Диего
|1
|0.03
|18.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|19.
|Мозес Виктор
|0
|0
|20.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассата Франческо
|10
|1
|2.
|Ромеро Кристиан
|11
|0
|3.
|Стураро Стефано
|7
|0
|4.
|Пандев Горан
|5
|1
|5.
|Кришито Доменико
|6
|0
|6.
|Агудело Кевин
|4
|1
|7.
|Лерагер Лукас
|5
|0
|8.
|Шоне Лассе
|5
|0
|9.
|Бехрами Валон
|3
|1
|10.
|Бираски Давиде
|3
|1
|11.
|Сапата Кристиан
|4
|0
|12.
|Гольданига Эдоардо
|4
|0
|13.
|Фавилли Андреа
|4
|0
|14.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|15.
|Сапонара Риккардо
|2
|1
|16.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|17.
|Радованович Иван
|3
|0
|18.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|19.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|20.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|21.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|22.
|Перин Маттиа
|1
|0
|23.
|Паяч Марко
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барелла Николо
|10
|0
|2.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|3.
|Мартинес Лаутаро
|8
|1
|4.
|Бастони Алессандро
|8
|1
|5.
|Брозович Марсело
|7
|0
|6.
|Д'Амброзио Данило
|6
|0
|7.
|Годин Диего
|5
|0
|8.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|9.
|Валеро Борха
|4
|0
|10.
|Де Врей Стефан
|4
|0
|11.
|Весино Матиас
|4
|0
|12.
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|13.
|Санчес Алексис
|2
|1
|14.
|Раноккия Андреа
|2
|0
|15.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|16.
|Бираги Кристиано
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|18.
|Сенси Стефано
|2
|0
|19.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|20.
|Берни Томмазо
|0
|1
|21.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|22.
|Янг Эшли
|1
|0
|23.
|Мозес Виктор
|1
|0
|24.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|25.
|Агум Люсьен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|7.5% (3)
|17.5% (7)
|30% (12)
|15% (6)
|15% (6)
|15% (6)
|Интер Милан
|11.27% (8)
|18.31% (13)
|19.72% (14)
|16.9% (12)
|21.13% (15)
|12.68% (9)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино
Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Интер Милан: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Дженоа Серия A Интер Милан 5:4 Дженоа Серия A Интер Милан 2:1 Дженоа Кубок Дженоа 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:2 Дженоа Серия A Интер Милан 3:2 Дженоа Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|72 - 36
|80
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|95 - 44
|74
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|21
|10
|4
|74 - 36
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 37
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|69 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 44
|59
|7.
|Наполи
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|56 - 47
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|43 - 43
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|49 - 51
|43
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|14.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|15.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|5
|19
|42 - 63
|38
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|44 - 65
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|45 - 77
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|33 - 74
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 70
|19
Прогнозы на матч Дженоа - Интер Милан
Исход игры
Дженоа
2.9% (2)
Ничья
4.3% (3)
Интер Милан
92.8% (64)
Тотал 2.5
Больше
72.13% (44)
Меньше
27.87% (17)
Обе команды забьют
Да
70.49% (43)
Нет
29.51% (18)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
52.2% (36)
0:2 Интер Милан
11.6% (8)
0:1 Интер Милан
8.7% (6)
0:3 Интер Милан
5.8% (4)
1:1 Ничья
4.3% (3)
1:3 Интер Милан
4.3% (3)
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