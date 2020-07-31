Трапани
2:0
Конец матча
Стадион: Stadio Provinciale
Кротоне
28' Желтая карточкаЭванс Жан-Ламбер
33' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
35' Желтая карточкаПиррелло Роберто
1:0
54' ГолТогордо Антони
2:0
58' ГолДальмонте Никола
68' Желтая карточкаБеллоди Габриэле
23
Купиш
Томаш
26
Пищек
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сапоне ФабиоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Ход матча
28'
35'
54'
1:0
58'
2:0
68'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|17 (1)
|0.45
|2.
|Тогордо Антони
|8 (4)
|0.21
|3.
|Луперини Грегорио
|5
|0.13
|4.
|Дальмонте Никола
|3
|0.08
|5.
|Пищек Филип
|2
|0.05
|6.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.05
|7.
|Москати Марко
|2
|0.05
|8.
|Нзола М'Бала
|2
|0.05
|9.
|Кулибали Мамаду
|2
|0.05
|10.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|11.
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|12.
|Пальяруло Лука
|1
|0.03
|13.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|14.
|Грильо Фаусто
|1
|0.03
|15.
|Колпани Андреа
|0
|0
|16.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|17.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|18.
|Якимовски Никола
|0
|0
|19.
|Корапи Франческо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|20 (4)
|0.53
|2.
|Бенали Ахмед
|7
|0.18
|3.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.16
|4.
|Крочата Джованни
|5
|0.13
|5.
|Мустаккьо Маттиа
|3
|0.08
|6.
|Арментерос Самуэль
|3
|0.08
|7.
|Големич Владимир
|3
|0.08
|8.
|Марроне Лука
|3
|0.08
|9.
|Молина Сальваторе
|2
|0.05
|10.
|Маццотта Антонио
|2
|0.05
|11.
|Дзанеллато Никколо
|2
|0.05
|12.
|Барберис Андреа
|1
|0.03
|13.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|14.
|Гомельт Томислав
|1
|0.03
|15.
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|16.
|Лопес Макси
|1 (1)
|0.03
|17.
|Джильотти Гийом
|0
|0
|18.
|Налини Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|16
|1
|2.
|Пальяруло Лука
|7
|2
|3.
|Грильо Фаусто
|6
|1
|4.
|Форнасьер Микеле
|7
|0
|5.
|Луперини Грегорио
|6
|0
|6.
|Тогордо Антони
|6
|0
|7.
|Петтинари Стефано
|5
|0
|8.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|9.
|Кулибали Мамаду
|3
|1
|10.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|11.
|Купиш Томаш
|4
|0
|12.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|13.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|14.
|Скалья Луиджи Альберто
|4
|0
|15.
|Оджер Мозес
|4
|0
|16.
|Пиррелло Роберто
|2
|1
|17.
|Нзола М'Бала
|2
|1
|18.
|Якимовски Никола
|2
|0
|19.
|Москати Марко
|2
|0
|20.
|Дальмонте Никола
|2
|0
|21.
|Пищек Филип
|2
|0
|22.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|23.
|Колпани Андреа
|2
|0
|24.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|25.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|26.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|27.
|Дини Андреа
|1
|0
|28.
|Кандела Антонио
|1
|0
|29.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|30.
|Кристиан Каус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|10
|0
|2.
|Мессьяс Жуниор
|7
|1
|3.
|Молина Сальваторе
|6
|1
|4.
|Барберис Андреа
|7
|0
|5.
|Сими Нванкво
|6
|0
|6.
|Крочата Джованни
|6
|0
|7.
|Куомо Джузеппе
|6
|0
|8.
|Джильотти Гийом
|4
|1
|9.
|Дзанеллато Никколо
|4
|1
|10.
|Мустаккьо Маттиа
|5
|0
|11.
|Бенали Ахмед
|5
|0
|12.
|Големич Владимир
|3
|1
|13.
|Курадо Маркос
|2
|0
|14.
|Сполли Николас
|1
|0
|15.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|16.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|17.
|Видо Лука
|1
|0
|18.
|Янкович Марко
|1
|0
|19.
|Беллоди Габриэле
|1
|0
|20.
|Эванс Жан-Ламбер
|1
|0
|21.
|Руджьеро Цак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трапани
|4.55% (2)
|20.45% (9)
|27.27% (12)
|13.64% (6)
|22.73% (10)
|11.36% (5)
|Кротоне
|14.29% (8)
|21.43% (12)
|23.21% (13)
|23.21% (13)
|5.36% (3)
|12.5% (7)
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: + = -Перуджа 1:2 Трапани Трапани 1:0 Пескара Пиза 3:2 Трапани Трапани 2:0 Беневенто
Кьево 1:1 Трапани Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне
Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне
Последние игры между собой
Трапани: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|67 - 27
|86
|2.
|Кротоне
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|63 - 40
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|54 - 40
|61
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|17
|7
|14
|49 - 49
|58
|5.
|Порденоне
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|48 - 46
|58
|6.
|Кьево
|Заявка
|38
|14
|14
|10
|48 - 38
|56
|7.
|Пиза
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|49 - 45
|54
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|41 - 38
|54
|9.
|Эмполи
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|47 - 48
|54
|10.
|Салернитана
|Заявка
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Венеция
|Заявка
|38
|12
|14
|12
|37 - 40
|50
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|42 - 43
|49
|13.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|38
|12
|12
|14
|46 - 50
|48
|14.
|Асколи
|Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 58
|46
|15.
|Козенца
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|50 - 49
|46
|16.
|Трапани
|Заявка
|38
|11
|13
|14
|48 - 60
|46
|17.
|Пескара
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|48 - 55
|45
|18.
|Перуджа
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|38 - 49
|45
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|38
|5
|6
|27
|30 - 67
|21