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  3. Италия
Трапани
2:0
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
28' Желтая карточка
Эванс Жан-Ламбер
33' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
35' Желтая карточка
Пиррелло Роберто
1:0
54' Гол
Тогордо Антони
2:0
58' Гол
Дальмонте Никола
68' Желтая карточка
Беллоди Габриэле
90'+6
12
Карнесекки
Марко
31
Пиррелло
Роберто
4
Пальяруло
Лука
6
Сконьямилло
Стефано
23
Купиш
Томаш
10
Кулибали
Мамаду
5
Тогордо
Антони
28
Колпани
Андреа
18
Буонджорно
Алессандро
26
Пищек
Филип
32
Петтинари
Стефано
22
Феста
Марко
3
Куомо
Джузеппе
5
Големич
Владимир
6
Джильотти
Гийом
7
Мустаккьо
Маттиа
30
Мессьяс
Жуниор
19
Гомельт
Томислав
18
Барберис
Андреа
23
Маццотта
Антонио
26
Эванс
Жан-Ламбер
25
Сими
Нванкво
Трапани
3-5-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

28'
 
Эванс Жан-Ламбер
33'
Сконьямилло Стефано
 
35'
Пиррелло Роберто
 
46'
Дальмонте Никола
Пищек Филип
 
46'
Луперини Грегорио
Колпани Андреа
 
53'
 
Дзанеллато Никколо
Эванс Жан-Ламбер
54'
Тогордо Антони
1:0
58'
Дальмонте Никола
2:0
67'
 
Джербо Альберто
Маццотта Антонио
67'
 
Курадо Маркос
Джильотти Гийом
68'
 
Беллоди Габриэле
Мустаккьо Маттиа
68'
 
Беллоди Габриэле
80'
 
Родио Франческо
Барберис Андреа
82'
Алой Сальваторе
Кулибали Мамаду
 
88'
Скалья Луиджи Альберто
Тогордо Антони
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 31 Владение мячом, % 69

Бомбардиры внутри турнира

Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 17 (1) 0.45
2. Тогордо Антони 8 (4) 0.21
3. Луперини Грегорио 5 0.13
4. Дальмонте Никола 3 0.08
5. Пищек Филип 2 0.05
6. Фелице Эвакуо 2 0.05
7. Москати Марко 2 0.05
8. Нзола М'Бала 2 0.05
9. Кулибали Мамаду 2 0.05
10. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
11. Купиш Томаш 1 0.03
12. Пальяруло Лука 1 0.03
13. Ферретти Даниэле 1 0.03
14. Грильо Фаусто 1 0.03
15. Колпани Андреа 0 0
16. Дель Прете Лоренцо 0 0
17. Страндберг Стефан 0 0
18. Якимовски Никола 0 0
19. Корапи Франческо 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 20 (4) 0.53
2. Бенали Ахмед 7 0.18
3. Мессьяс Жуниор 6 0.16
4. Крочата Джованни 5 0.13
5. Мустаккьо Маттиа 3 0.08
6. Арментерос Самуэль 3 0.08
7. Големич Владимир 3 0.08
8. Марроне Лука 3 0.08
9. Молина Сальваторе 2 0.05
10. Маццотта Антонио 2 0.05
11. Дзанеллато Никколо 2 0.05
12. Барберис Андреа 1 0.03
13. Джербо Альберто 1 0.03
14. Гомельт Томислав 1 0.03
15. Куомо Джузеппе 1 0.03
16. Лопес Макси 1 (1) 0.03
17. Джильотти Гийом 0 0
18. Налини Андреа 0 0

Карточки

Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 16 1
2. Пальяруло Лука 7 2
3. Грильо Фаусто 6 1
4. Форнасьер Микеле 7 0
5. Луперини Грегорио 6 0
6. Тогордо Антони 6 0
7. Петтинари Стефано 5 0
8. Алой Сальваторе 5 0
9. Кулибали Мамаду 3 1
10. Страндберг Стефан 1 2
11. Купиш Томаш 4 0
12. Бьябьяни Джонатан 4 0
13. Дель Прете Лоренцо 4 0
14. Скалья Луиджи Альберто 4 0
15. Оджер Мозес 4 0
16. Пиррелло Роберто 2 1
17. Нзола М'Бала 2 1
18. Якимовски Никола 2 0
19. Москати Марко 2 0
20. Дальмонте Никола 2 0
21. Пищек Филип 2 0
22. Буонджорно Алессандро 2 0
23. Колпани Андреа 2 0
24. Фелице Эвакуо 1 0
25. Тулли Джакомо 1 0
26. Ферретти Даниэле 1 0
27. Дини Андреа 1 0
28. Кандела Антонио 1 0
29. Карнесекки Марко 1 0
30. Кристиан Каус 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 10 0
2. Мессьяс Жуниор 7 1
3. Молина Сальваторе 6 1
4. Барберис Андреа 7 0
5. Сими Нванкво 6 0
6. Крочата Джованни 6 0
7. Куомо Джузеппе 6 0
8. Джильотти Гийом 4 1
9. Дзанеллато Никколо 4 1
10. Мустаккьо Маттиа 5 0
11. Бенали Ахмед 5 0
12. Големич Владимир 3 1
13. Курадо Маркос 2 0
14. Сполли Николас 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Видо Лука 1 0
18. Янкович Марко 1 0
19. Беллоди Габриэле 1 0
20. Эванс Жан-Ламбер 1 0
21. Руджьеро Цак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трапани 4.55% (2) 20.45% (9) 27.27% (12) 13.64% (6) 22.73% (10) 11.36% (5)
 Кротоне 14.29% (8) 21.43% (12) 23.21% (13) 23.21% (13) 5.36% (3) 12.5% (7)

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: + = -
Перуджа 1:2 Трапани Трапани 1:0 Пескара Пиза 3:2 Трапани Трапани 2:0 Беневенто
Кьево 1:1 Трапани Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа
Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне
Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне

Последние игры между собой

Трапани: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Кротоне 3:0 Трапани Серия B Трапани 3:0 Кротоне Серия B Кротоне 0:0 Трапани Серия B Кротоне 1:0 Трапани Серия B
Трапани 3:1 Кротоне Серия B Кротоне 2:1 Трапани Серия B Трапани 1:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 38 26 8 4 67 - 27 86
2. Кротоне Заявка 38 20 8 10 63 - 40 68
3. Специя Заявка 38 17 10 11 54 - 40 61
4. Читтаделла Заявка 38 17 7 14 49 - 49 58
5. Порденоне Заявка 38 16 10 12 48 - 46 58
6. Кьево Заявка 38 14 14 10 48 - 38 56
7. Пиза Заявка 38 14 12 12 49 - 45 54
8. Фрозиноне Заявка 38 14 12 12 41 - 38 54
9. Эмполи Заявка 38 14 12 12 47 - 48 54
10. Салернитана Заявка 38 14 10 14 53 - 50 52
11. Венеция Заявка 38 12 14 12 37 - 40 50
12. Кремонезе Заявка 38 12 13 13 42 - 43 49
13. Виртус Энтелла Заявка 38 12 12 14 46 - 50 48
14. Асколи Заявка 38 13 7 18 50 - 58 46
15. Козенца Заявка 38 12 10 16 50 - 49 46
16. Трапани Заявка 38 11 13 14 48 - 60 46
17. Пескара Заявка 38 12 9 17 48 - 55 45
18. Перуджа Заявка 38 12 9 17 38 - 49 45
19. Юве Стабия Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
20. Ливорно Заявка 38 5 6 27 30 - 67 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Пиррелло Роберто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Сконьямилло Стефано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Jean Lambert Evans получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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