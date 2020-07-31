Асколи
2:4
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Беневенто
0:1
25' ГолСау Марко
0:2
32' ГолБарба Федерико
0:3
45' ГолИнсинье Роберто
1:3
49' ГолМорозини Леонардо
69' Желтая карточкаТельо Андрес
1:4
87' ГолМончини Габриэле
90' Желтая карточкаЭрамо Мирко
2:4
90' ГолТротта Марселло
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
22
Гори
Пьер
18
Гьямфи
Брайт
25
Сау
Марко
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
-
22 Гори ПьерВратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
25'
0:1
32'
45'
0:3
49'
69'
84'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 7
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нинкович Никола
|9 (1)
|0.24
|2.
|Скамачча Джанлука
|9
|0.24
|3.
|Тротта Марселло
|6
|0.16
|4.
|Морозини Леонардо
|6
|0.16
|5.
|Да Крус Алессио
|5 (1)
|0.13
|6.
|Ардеманьи Маттео
|3 (1)
|0.08
|7.
|Кавион Микеле
|2
|0.05
|8.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|9.
|Трояно Микеле
|1
|0.03
|10.
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|11.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|12.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|13.
|Чаджиа Мутир
|1
|0.03
|14.
|Пинту Диогу
|1
|0.03
|15.
|Андреони Кристиан
|0
|0
|16.
|Падоин Симоне
|0
|0
|17.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|18.
|Брлек Петар
|0
|0
|19.
|Пиччинокки Марио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сау Марко
|13
|0.34
|2.
|Виола Николас
|9 (4)
|0.24
|3.
|Инсинье Роберто
|8
|0.21
|4.
|Кода Массимо
|7
|0.18
|5.
|Крагль Оливер
|5
|0.13
|6.
|Импрота Риккардо
|4
|0.11
|7.
|Мончини Габриэле
|4
|0.11
|8.
|Маджио Кристиан
|3
|0.08
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0.08
|10.
|Кальдирола Лука
|3
|0.08
|11.
|Тельо Андрес
|2
|0.05
|12.
|Арментерос Самуэль
|2
|0.05
|13.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|14.
|Барба Федерико
|1
|0.03
|15.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.03
|16.
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
|17.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|18.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гравильон Эндрю
|12
|0
|2.
|Трояно Микеле
|10
|1
|3.
|Нинкович Никола
|7
|1
|4.
|Брлек Петар
|8
|0
|5.
|Да Крус Алессио
|2
|3
|6.
|Петруччи Давиде
|5
|1
|7.
|Кавион Микеле
|6
|0
|8.
|Падоин Симоне
|5
|0
|9.
|Броско Риккардо
|5
|0
|10.
|Джербо Альберто
|5
|0
|11.
|Серникола Леонардо
|5
|0
|12.
|Андреони Кристиан
|3
|1
|13.
|Валентини Науэль
|4
|0
|14.
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|15.
|Раньери Лука
|4
|0
|16.
|Ардеманьи Маттео
|3
|0
|17.
|Тротта Марселло
|3
|0
|18.
|Морозини Леонардо
|3
|0
|19.
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|20.
|Леали Никола
|2
|0
|21.
|Пиччинокки Марио
|2
|0
|22.
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|23.
|Стеллоне Роберто
|1
|0
|24.
|Пинту Диогу
|1
|0
|25.
|Феригра Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|10
|0
|2.
|Маджио Кристиан
|8
|1
|3.
|Кальдирола Лука
|6
|2
|4.
|Вольта Массимо
|7
|1
|5.
|Хетемай Перпарим
|8
|0
|6.
|Тельо Андрес
|4
|1
|7.
|Крагль Оливер
|5
|0
|8.
|Летиция Гаэтано
|5
|0
|9.
|Импрота Риккардо
|3
|1
|10.
|Кода Массимо
|4
|0
|11.
|Виола Николас
|3
|0
|12.
|Антей Лука
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|16.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|17.
|Барба Федерико
|1
|0
|18.
|Дель Пинто Лоренцо
|1
|0
|19.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|20.
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|21.
|Басит Абдалла
|1
|0
|22.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|11.9% (5)
|16.67% (7)
|21.43% (9)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|14.29% (6)
|Беневенто
|15% (9)
|15% (9)
|21.67% (13)
|10% (6)
|18.33% (11)
|20% (12)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: + = -Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи
Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто
Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто
Последние игры между собой
Асколи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|67 - 27
|86
|2.
|Кротоне
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|63 - 40
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|54 - 40
|61
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|17
|7
|14
|49 - 49
|58
|5.
|Порденоне
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|48 - 46
|58
|6.
|Кьево
|Заявка
|38
|14
|14
|10
|48 - 38
|56
|7.
|Пиза
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|49 - 45
|54
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|41 - 38
|54
|9.
|Эмполи
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|47 - 48
|54
|10.
|Салернитана
|Заявка
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Венеция
|Заявка
|38
|12
|14
|12
|37 - 40
|50
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|42 - 43
|49
|13.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|38
|12
|12
|14
|46 - 50
|48
|14.
|Асколи
|Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 58
|46
|15.
|Козенца
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|50 - 49
|46
|16.
|Трапани
|Заявка
|38
|11
|13
|14
|48 - 60
|46
|17.
|Пескара
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|48 - 55
|45
|18.
|Перуджа
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|38 - 49
|45
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|38
|5
|6
|27
|30 - 67
|21