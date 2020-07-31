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  3. Италия
Асколи
2:4
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
25' Гол
Сау Марко
0:2
32' Гол
Барба Федерико
0:3
45' Гол
Инсинье Роберто
1:3
49' Гол
Морозини Леонардо
69' Желтая карточка
Тельо Андрес
1:4
87' Гол
Мончини Габриэле
90' Желтая карточка
Эрамо Мирко
2:4
90' Гол
Тротта Марселло
90'+4
33
Леали
Никола
4
Феригра
Эрик
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
19
Падоин
Симоне
7
Кавион
Микеле
8
Петруччи
Давиде
30
Брлек
Петар
17
Серникола
Леонардо
9
Скамачча
Джанлука
11
Нинкович
Никола
22
Гори
Пьер
11
Маджио
Кристиан
18
Гьямфи
Брайт
35
Барба
Федерико
2
Рилло
Франческо
19
Инсинье
Роберто
21
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
16
Импрота
Риккардо
20
Ди
Серио
Джузеппе
25
Сау
Марко
Асколи
3-5-2
Беневенто
4-4-2

Ход матча

25'
0:1
Сау Марко
(Импрота Риккардо)
32'
0:2
Барба Федерико
(Импрота Риккардо)
45'
0:3
Инсинье Роберто
(Сау Марко)
46'
Андреони Кристиан
Падоин Симоне
 
46'
Морозини Леонардо
Петруччи Давиде
 
46'
Тротта Марселло
Скамачча Джанлука
 
49'
Морозини Леонардо
1:3
62'
Эрамо Мирко
Кавион Микеле
 
65'
 
Тельо Андрес
Импрота Риккардо
65'
 
Мончини Габриэле
Ди Серио Джузеппе
69'
 
Тельо Андрес
77'
 
Дель Пинто Лоренцо
Инсинье Роберто
84'
 
Саного Сирики
Хетемай Перпарим
84'
 
Вокич Деян
Сау Марко
87'
1:4
Мончини Габриэле
(Скьяттарелла Паскуале)
90'
Эрамо Мирко
 
90'
Тротта Марселло
(Андреони Кристиан)
2:4

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нинкович Никола 9 (1) 0.24
2. Скамачча Джанлука 9 0.24
3. Тротта Марселло 6 0.16
4. Морозини Леонардо 6 0.16
5. Да Крус Алессио 5 (1) 0.13
6. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.08
7. Кавион Микеле 2 0.05
8. Джербо Альберто 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Эрамо Мирко 1 0.03
12. Пучино Раффаэле 1 0.03
13. Чаджиа Мутир 1 0.03
14. Пинту Диогу 1 0.03
15. Андреони Кристиан 0 0
16. Падоин Симоне 0 0
17. Петруччи Давиде 0 0
18. Брлек Петар 0 0
19. Пиччинокки Марио 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сау Марко 13 0.34
2. Виола Николас 9 (4) 0.24
3. Инсинье Роберто 8 0.21
4. Кода Массимо 7 0.18
5. Крагль Оливер 5 0.13
6. Импрота Риккардо 4 0.11
7. Мончини Габриэле 4 0.11
8. Маджио Кристиан 3 0.08
9. Туиа Алессандро 3 0.08
10. Кальдирола Лука 3 0.08
11. Тельо Андрес 2 0.05
12. Арментерос Самуэль 2 0.05
13. Летиция Гаэтано 1 0.03
14. Барба Федерико 1 0.03
15. Ди Серио Джузеппе 1 0.03
16. Скьяттарелла Паскуале 0 0
17. Хетемай Перпарим 0 0
18. Дель Пинто Лоренцо 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 12 0
2. Трояно Микеле 10 1
3. Нинкович Никола 7 1
4. Брлек Петар 8 0
5. Да Крус Алессио 2 3
6. Петруччи Давиде 5 1
7. Кавион Микеле 6 0
8. Падоин Симоне 5 0
9. Броско Риккардо 5 0
10. Джербо Альберто 5 0
11. Серникола Леонардо 5 0
12. Андреони Кристиан 3 1
13. Валентини Науэль 4 0
14. Пучино Раффаэле 4 0
15. Раньери Лука 4 0
16. Ардеманьи Маттео 3 0
17. Тротта Марселло 3 0
18. Морозини Леонардо 3 0
19. Скамачча Джанлука 3 0
20. Леали Никола 2 0
21. Пиччинокки Марио 2 0
22. Чаджиа Мутир 2 0
23. Стеллоне Роберто 1 0
24. Пинту Диогу 1 0
25. Феригра Эрик 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 10 0
2. Маджио Кристиан 8 1
3. Кальдирола Лука 6 2
4. Вольта Массимо 7 1
5. Хетемай Перпарим 8 0
6. Тельо Андрес 4 1
7. Крагль Оливер 5 0
8. Летиция Гаэтано 5 0
9. Импрота Риккардо 3 1
10. Кода Массимо 4 0
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Туиа Алессандро 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Барба Федерико 1 0
18. Дель Пинто Лоренцо 1 0
19. Монтипо Лоренцо 1 0
20. Гьямфи Брайт 1 0
21. Басит Абдалла 1 0
22. Ди Серио Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 11.9% (5) 16.67% (7) 21.43% (9) 19.05% (8) 16.67% (7) 14.29% (6)
 Беневенто 15% (9) 15% (9) 21.67% (13) 10% (6) 18.33% (11) 20% (12)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: + = -
Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи
Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза
Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто
Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто

Последние игры между собой

Асколи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Беневенто 4:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Беневенто Серия B Беневенто 1:2 Асколи Серия B Асколи 1:1 Беневенто Серия B
Беневенто 0:0 Асколи Серия B Асколи 0:3 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 2:0 Асколи Про Прима Дивизионе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 38 26 8 4 67 - 27 86
2. Кротоне Заявка 38 20 8 10 63 - 40 68
3. Специя Заявка 38 17 10 11 54 - 40 61
4. Читтаделла Заявка 38 17 7 14 49 - 49 58
5. Порденоне Заявка 38 16 10 12 48 - 46 58
6. Кьево Заявка 38 14 14 10 48 - 38 56
7. Пиза Заявка 38 14 12 12 49 - 45 54
8. Фрозиноне Заявка 38 14 12 12 41 - 38 54
9. Эмполи Заявка 38 14 12 12 47 - 48 54
10. Салернитана Заявка 38 14 10 14 53 - 50 52
11. Венеция Заявка 38 12 14 12 37 - 40 50
12. Кремонезе Заявка 38 12 13 13 42 - 43 49
13. Виртус Энтелла Заявка 38 12 12 14 46 - 50 48
14. Асколи Заявка 38 13 7 18 50 - 58 46
15. Козенца Заявка 38 12 10 16 50 - 49 46
16. Трапани Заявка 38 11 13 14 48 - 60 46
17. Пескара Заявка 38 12 9 17 48 - 55 45
18. Перуджа Заявка 38 12 9 17 38 - 49 45
19. Юве Стабия Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
20. Ливорно Заявка 38 5 6 27 30 - 67 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Инсинье Роберто бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Барба Федерико бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Сау Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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