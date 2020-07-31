  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
2:2
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
14' Желтая карточка
Вольпе Джакомо
0:1
15' Пенальти
Тремолада Лука
1:1
17' Гол
Гаэтано Джанлука
39' Желтая карточка
Тремолада Лука
1:2
47' Гол
Буррай Сальваторе
2:2
57' Гол
Гаэтано Джанлука
69' Желтая карточка
Клейтон Машадо
90'+6
22
Вольпе
Джакомо
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
23
Крешенци
Алессандро
5
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
6
Густафссон
Самуэль
10
Гаэтано
Джанлука
9
Чофани
Даниэль
27
Целар
Жан
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
29
Альмичи
Альберто
18
Маццокко
Давиде
14
Паза
Симоне
24
Побега
Томмазо
23
Тремолада
Лука
13
Чиурриа
Патрик
9
Стриццоло
Лука
Кремонезе
4-3-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

14'
Вольпе Джакомо
 
15'
0:1
Тремолада Лука
17'
Гаэтано Джанлука
(Густафссон Самуэль)
1:1
22'
 
Стефани Мирко
Барисон Альберто
39'
 
Тремолада Лука
46'
 
Буррай Сальваторе
Побега Томмазо
46'
Клейтон Машадо
Раванелли Лука
 
47'
1:2
Буррай Сальваторе
(Чиурриа Патрик)
55'
 
Гавацци Давиде
Тремолада Лука
55'
 
Цаммарини Роберто
Паза Симоне
57'
Гаэтано Джанлука
(Густафссон Самуэль)
2:2
61'
 
Канделлоне Леонардо
Стриццоло Лука
69'
Клейтон Машадо
 
71'
Арини Мариано
Кастаньетти Микеле
 
73'
Чераволо Фабио
Целар Жан
 
86'
Могос Василе
Крешенци Алессандро
 
86'
Джирелли Стефано
Густафссон Самуэль
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.16
2. Чофани Даниэль 5 0.13
3. Могос Василе 3 0.08
4. Гаэтано Джанлука 3 0.08
5. Пикколо Антонио 3 (1) 0.08
6. Париджини Витторио 3 0.08
7. Кастаньетти Микеле 2 0.05
8. Мильоре Франческо 2 0.05
9. Вальцания Лука 2 0.05
10. Соддимо Данило 2 0.05
11. Чераволо Фабио 2 0.05
12. Клейтон Машадо 2 0.05
13. Целар Жан 2 0.05
14. Бьянкетти Маттео 1 0.03
15. Дели Франческо 1 0.03
16. Раванелли Лука 1 0.03
17. Цортеа Надир 1 0.03
18. Арини Мариано 0 0
19. Густафссон Самуэль 0 0
20. Ренцетти Франческо 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 8 0.21
2. Буррай Сальваторе 5 (3) 0.13
3. Чиурриа Патрик 5 (1) 0.13
4. Побега Томмазо 5 0.13
5. Гавацци Давиде 4 0.11
6. Барисон Альберто 4 0.11
7. Маццокко Давиде 3 0.08
8. Бокалон Риккардо 3 0.08
9. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.05
10. Канделлоне Леонардо 2 0.05
11. Кампорезе Микеле 2 0.05
12. Де Агостини Микеле 1 0.03
13. Тремолада Лука 1 (1) 0.03
14. Мисурака Джанвито 1 0.03
15. Газбарро Андреа 0 0
16. Цаммарини Роберто 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 11 1
2. Арини Мариано 8 2
3. Караччоло Антонио 8 0
4. Кастаньетти Микеле 8 0
5. Терранова Эмануэле 6 1
6. Клейтон Машадо 6 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Бьянкетти Маттео 4 0
9. Дели Франческо 4 0
10. Густафссон Самуэль 4 0
11. Раванелли Лука 4 0
12. Кингсли Майкл 4 0
13. Пикколо Антонио 3 0
14. Париджини Витторио 3 0
15. Могос Василе 1 1
16. Чераволо Фабио 2 0
17. Чофани Даниэль 2 0
18. Бултам Реда 2 0
19. Гаэтано Джанлука 2 0
20. Цортеа Надир 2 0
21. Соддимо Данило 1 0
22. Крешенци Алессандро 1 0
23. Равалья Никола 1 0
24. Вольпе Джакомо 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 8 1
2. Де Агостини Микеле 9 0
3. Побега Томмазо 8 0
4. Кампорезе Микеле 6 1
5. Стриццоло Лука 6 1
6. Барисон Альберто 7 0
7. Маццокко Давиде 7 0
8. Кьяретти Лукас 4 1
9. Альмичи Альберто 5 0
10. Фольякко Алессандро 5 0
11. Канделлоне Леонардо 4 0
12. Бассоли Алессандро 3 0
13. Мисурака Джанвито 3 0
14. Гавацци Давиде 3 0
15. Паза Симоне 1 1
16. Тремолада Лука 2 0
17. Семенцато Даниэль 2 0
18. Бокалон Риккардо 2 0
19. Цаммарини Роберто 2 0
20. Ди Грегорио Микеле 2 0
21. Бинди Джакомо 1 0
22. Моначелло Гаетано 1 0
23. Чиурриа Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 26.32% (10) 18.42% (7) 7.89% (3) 15.79% (6) 10.53% (4) 21.05% (8)
 Порденоне 20.93% (9) 11.63% (5) 27.91% (12) 18.6% (8) 9.3% (4) 11.63% (5)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево
Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне
Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Порденоне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Порденоне 1:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:2 Порденоне Лега Про Порденоне 1:1 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:0 Порденоне Лега Про
Порденоне 1:0 Кремонезе Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 38 26 8 4 67 - 27 86
2. Кротоне Заявка 38 20 8 10 63 - 40 68
3. Специя Заявка 38 17 10 11 54 - 40 61
4. Читтаделла Заявка 38 17 7 14 49 - 49 58
5. Порденоне Заявка 38 16 10 12 48 - 46 58
6. Кьево Заявка 38 14 14 10 48 - 38 56
7. Пиза Заявка 38 14 12 12 49 - 45 54
8. Фрозиноне Заявка 38 14 12 12 41 - 38 54
9. Эмполи Заявка 38 14 12 12 47 - 48 54
10. Салернитана Заявка 38 14 10 14 53 - 50 52
11. Венеция Заявка 38 12 14 12 37 - 40 50
12. Кремонезе Заявка 38 12 13 13 42 - 43 49
13. Виртус Энтелла Заявка 38 12 12 14 46 - 50 48
14. Асколи Заявка 38 13 7 18 50 - 58 46
15. Козенца Заявка 38 12 10 16 50 - 49 46
16. Трапани Заявка 38 11 13 14 48 - 60 46
17. Пескара Заявка 38 12 9 17 48 - 55 45
18. Перуджа Заявка 38 12 9 17 38 - 49 45
19. Юве Стабия Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
20. Ливорно Заявка 38 5 6 27 30 - 67 21
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