Кремонезе
2:2
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Порденоне
14' Желтая карточкаВольпе Джакомо
0:1
15' ПенальтиТремолада Лука
1:1
17' ГолГаэтано Джанлука
39' Желтая карточкаТремолада Лука
1:2
47' ГолБуррай Сальваторе
2:2
57' ГолГаэтано Джанлука
69' Желтая карточкаКлейтон Машадо
21
Цортеа
Надир
27
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
14'
15'
0:1
17'
39'
47'
57'
69'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паломби Симоне
|6
|0.16
|2.
|Чофани Даниэль
|5
|0.13
|3.
|Могос Василе
|3
|0.08
|4.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.08
|5.
|Пикколо Антонио
|3 (1)
|0.08
|6.
|Париджини Витторио
|3
|0.08
|7.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.05
|8.
|Мильоре Франческо
|2
|0.05
|9.
|Вальцания Лука
|2
|0.05
|10.
|Соддимо Данило
|2
|0.05
|11.
|Чераволо Фабио
|2
|0.05
|12.
|Клейтон Машадо
|2
|0.05
|13.
|Целар Жан
|2
|0.05
|14.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|15.
|Дели Франческо
|1
|0.03
|16.
|Раванелли Лука
|1
|0.03
|17.
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|18.
|Арини Мариано
|0
|0
|19.
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|20.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|8
|0.21
|2.
|Буррай Сальваторе
|5 (3)
|0.13
|3.
|Чиурриа Патрик
|5 (1)
|0.13
|4.
|Побега Томмазо
|5
|0.13
|5.
|Гавацци Давиде
|4
|0.11
|6.
|Барисон Альберто
|4
|0.11
|7.
|Маццокко Давиде
|3
|0.08
|8.
|Бокалон Риккардо
|3
|0.08
|9.
|Кьяретти Лукас
|2 (1)
|0.05
|10.
|Канделлоне Леонардо
|2
|0.05
|11.
|Кампорезе Микеле
|2
|0.05
|12.
|Де Агостини Микеле
|1
|0.03
|13.
|Тремолада Лука
|1 (1)
|0.03
|14.
|Мисурака Джанвито
|1
|0.03
|15.
|Газбарро Андреа
|0
|0
|16.
|Цаммарини Роберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вальцания Лука
|11
|1
|2.
|Арини Мариано
|8
|2
|3.
|Караччоло Антонио
|8
|0
|4.
|Кастаньетти Микеле
|8
|0
|5.
|Терранова Эмануэле
|6
|1
|6.
|Клейтон Машадо
|6
|1
|7.
|Мильоре Франческо
|5
|0
|8.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|9.
|Дели Франческо
|4
|0
|10.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|11.
|Раванелли Лука
|4
|0
|12.
|Кингсли Майкл
|4
|0
|13.
|Пикколо Антонио
|3
|0
|14.
|Париджини Витторио
|3
|0
|15.
|Могос Василе
|1
|1
|16.
|Чераволо Фабио
|2
|0
|17.
|Чофани Даниэль
|2
|0
|18.
|Бултам Реда
|2
|0
|19.
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|20.
|Цортеа Надир
|2
|0
|21.
|Соддимо Данило
|1
|0
|22.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|23.
|Равалья Никола
|1
|0
|24.
|Вольпе Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Буррай Сальваторе
|8
|1
|2.
|Де Агостини Микеле
|9
|0
|3.
|Побега Томмазо
|8
|0
|4.
|Кампорезе Микеле
|6
|1
|5.
|Стриццоло Лука
|6
|1
|6.
|Барисон Альберто
|7
|0
|7.
|Маццокко Давиде
|7
|0
|8.
|Кьяретти Лукас
|4
|1
|9.
|Альмичи Альберто
|5
|0
|10.
|Фольякко Алессандро
|5
|0
|11.
|Канделлоне Леонардо
|4
|0
|12.
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|13.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|14.
|Гавацци Давиде
|3
|0
|15.
|Паза Симоне
|1
|1
|16.
|Тремолада Лука
|2
|0
|17.
|Семенцато Даниэль
|2
|0
|18.
|Бокалон Риккардо
|2
|0
|19.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|20.
|Ди Грегорио Микеле
|2
|0
|21.
|Бинди Джакомо
|1
|0
|22.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|23.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|26.32% (10)
|18.42% (7)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|Порденоне
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|27.91% (12)
|18.6% (8)
|9.3% (4)
|11.63% (5)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево
Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне
Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Порденоне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|67 - 27
|86
|2.
|Кротоне
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|63 - 40
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|54 - 40
|61
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|17
|7
|14
|49 - 49
|58
|5.
|Порденоне
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|48 - 46
|58
|6.
|Кьево
|Заявка
|38
|14
|14
|10
|48 - 38
|56
|7.
|Пиза
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|49 - 45
|54
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|41 - 38
|54
|9.
|Эмполи
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|47 - 48
|54
|10.
|Салернитана
|Заявка
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Венеция
|Заявка
|38
|12
|14
|12
|37 - 40
|50
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|42 - 43
|49
|13.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|38
|12
|12
|14
|46 - 50
|48
|14.
|Асколи
|Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 58
|46
|15.
|Козенца
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|50 - 49
|46
|16.
|Трапани
|Заявка
|38
|11
|13
|14
|48 - 60
|46
|17.
|Пескара
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|48 - 55
|45
|18.
|Перуджа
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|38 - 49
|45
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|38
|5
|6
|27
|30 - 67
|21