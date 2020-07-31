Козенца
3:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Юве Стабия
9' Желтая карточкаТонуччи Денис
1:0
17' ГолШаудоне Даниэле
2:0
23' ПенальтиРивьер Эммануэль
2:1
31' ГолТонуччи Денис
35' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
39' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
64' Желтая карточкаБиттанте Лука
70' Желтая карточкаКало Джакомо
3:1
74' ГолРивьер Эммануэль
79' Желтая карточкаАллеви Николас
80' Желтая карточкаФацио Паскуале
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
17'
1:0
23'
2:0
31'
2:1
35'
64'
70'
74'
3:1
79'
80'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 14
-
8 Удары в створ 14
-
4 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|13 (2)
|0.34
|2.
|Бруччини Мирко
|8 (2)
|0.21
|3.
|Асенсио Рауль
|7
|0.18
|4.
|Баэс Хайме
|6
|0.16
|5.
|Шаудоне Даниэле
|4
|0.11
|6.
|Карретта Мирко
|4
|0.11
|7.
|Пьерини Николас
|3
|0.08
|8.
|Биттанте Лука
|2
|0.05
|9.
|Машаш Зинедин
|1
|0.03
|10.
|Лазаар Ашраф
|1
|0.03
|11.
|Бро Жереми
|1
|0.03
|12.
|Касасола Тиаго
|0
|0
|13.
|Капела Анибал
|0
|0
|14.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|15.
|Презиосо Марио
|0
|0
|16.
|Леджиттимо Маттео
|0
|0
|17.
|Коне Бенджамин
|0
|0
|18.
|Балули Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|17 (7)
|0.45
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.13
|3.
|Кало Джакомо
|4
|0.11
|4.
|Сиссе Карамоко
|4
|0.11
|5.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.05
|6.
|Тонуччи Денис
|2
|0.05
|7.
|Аддэ Брайт
|2
|0.05
|8.
|Малламо Алессандро
|2
|0.05
|9.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|10.
|Росси Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|12.
|Трост Магнус
|1
|0.03
|13.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|14.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|15.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|16.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|17.
|Ицко Мариано
|0
|0
|18.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|19.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|20.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|21.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шаудоне Даниэле
|8
|2
|2.
|Идда Риккардо
|8
|1
|3.
|Бруччини Мирко
|9
|0
|4.
|Кануте Франк
|6
|1
|5.
|Монако Сальваторе
|6
|0
|6.
|Капела Анибал
|4
|1
|7.
|Перина Пьетро
|5
|0
|8.
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|9.
|Скьяви Раффаэле
|4
|0
|10.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|11.
|Корси Анджело
|4
|0
|12.
|Асенсио Рауль
|2
|1
|13.
|Ривьер Эммануэль
|3
|0
|14.
|Биттанте Лука
|3
|0
|15.
|Баэс Хайме
|3
|0
|16.
|Касасола Тиаго
|3
|0
|17.
|Презиосо Марио
|3
|0
|18.
|Греко Леандро
|2
|0
|19.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|20.
|Балули Мохамед
|2
|0
|21.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|22.
|Карретта Мирко
|1
|0
|23.
|Лазаар Ашраф
|1
|0
|24.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|25.
|Бро Жереми
|1
|0
|26.
|Пьерини Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кало Джакомо
|13
|0
|2.
|Малламо Алессандро
|9
|2
|3.
|Джермони Лука
|6
|2
|4.
|Риччи Джакомо
|7
|1
|5.
|Тонуччи Денис
|8
|0
|6.
|Фацио Паскуале
|8
|0
|7.
|Канотто Луиджи
|6
|1
|8.
|Форте Франческо
|7
|0
|9.
|Сиссе Карамоко
|5
|1
|10.
|Аддэ Брайт
|6
|0
|11.
|Кальвано Симоне
|4
|1
|12.
|Витиелло Роберто
|5
|0
|13.
|Трост Магнус
|3
|1
|14.
|Ди Мариано Франческо
|3
|1
|15.
|Аллеви Николас
|4
|0
|16.
|Руссо Данило
|3
|0
|17.
|Росси Алессандро
|3
|0
|18.
|Элия Сальваторе
|3
|0
|19.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|20.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|21.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|22.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|23.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|24.
|Масталли Алессандро
|1
|0
|25.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|17.39% (8)
|23.91% (11)
|23.91% (11)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
|2.17% (1)
|Юве Стабия
|17.5% (7)
|20% (8)
|5% (2)
|10% (4)
|22.5% (9)
|25% (10)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: + = -Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа
Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -Юве Стабия 1:2 Кремонезе Венеция 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кьево Фрозиноне 2:2 Юве Стабия
Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия
Последние игры между собой
Козенца: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Юве Стабия: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|67 - 27
|86
|2.
|Кротоне
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|63 - 40
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|54 - 40
|61
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|17
|7
|14
|49 - 49
|58
|5.
|Порденоне
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|48 - 46
|58
|6.
|Кьево
|Заявка
|38
|14
|14
|10
|48 - 38
|56
|7.
|Пиза
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|49 - 45
|54
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|41 - 38
|54
|9.
|Эмполи
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|47 - 48
|54
|10.
|Салернитана
|Заявка
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Венеция
|Заявка
|38
|12
|14
|12
|37 - 40
|50
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|42 - 43
|49
|13.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|38
|12
|12
|14
|46 - 50
|48
|14.
|Асколи
|Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 58
|46
|15.
|Козенца
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|50 - 49
|46
|16.
|Трапани
|Заявка
|38
|11
|13
|14
|48 - 60
|46
|17.
|Пескара
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|48 - 55
|45
|18.
|Перуджа
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|38 - 49
|45
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|38
|5
|6
|27
|30 - 67
|21