  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
3:1
Конец матча

Стадион:
Юве Стабия
0'
9' Желтая карточка
Тонуччи Денис
1:0
17' Гол
Шаудоне Даниэле
2:0
23' Пенальти
Ривьер Эммануэль
2:1
31' Гол
Тонуччи Денис
35' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
39' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
64' Желтая карточка
Биттанте Лука
70' Желтая карточка
Кало Джакомо
3:1
74' Гол
Ривьер Эммануэль
79' Желтая карточка
Аллеви Николас
80' Желтая карточка
Фацио Паскуале
90'+6
22
Саракко
Умберто
4
Капела
Анибал
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
15
Касасола
Тиаго
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
10
Карретта
Мирко
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
22
Проведель
Иван
31
Фацио
Паскуале
35
Тонуччи
Денис
6
Аллеви
Николас
3
Риччи
Джакомо
5
Кало
Джакомо
19
Аддэ
Брайт
30
Малламо
Алессандро
8
Ди
Мариано
Франческо
32
Форте
Франческо
18
Канотто
Луиджи
Козенца
3-4-3
Юве Стабия
4-1-2-1-2

Ход матча

9'
 
Тонуччи Денис
17'
Шаудоне Даниэле
(Капела Анибал)
1:0
23'
Ривьер Эммануэль
2:0
30'
Асенсио Рауль
Карретта Мирко
 
31'
2:1
Тонуччи Денис
35'
Шаудоне Даниэле
 
39'
 
Ди Мариано Франческо
56'
 
Сиссе Карамоко
Аддэ Брайт
64'
Биттанте Лука
 
69'
Коне Бенджамин
Баэс Хайме
 
70'
 
Кало Джакомо
72'
 
Джермони Лука
Тонуччи Денис
74'
Ривьер Эммануэль
3:1
79'
 
Росси Алессандро
Ди Мариано Франческо
79'
 
Бифулько Альфредо
Канотто Луиджи
79'
 
Аллеви Николас
80'
 
Фацио Паскуале

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 14
  • 8 Удары в створ 14
  • 4 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 13 (2) 0.34
2. Бруччини Мирко 8 (2) 0.21
3. Асенсио Рауль 7 0.18
4. Баэс Хайме 6 0.16
5. Шаудоне Даниэле 4 0.11
6. Карретта Мирко 4 0.11
7. Пьерини Николас 3 0.08
8. Биттанте Лука 2 0.05
9. Машаш Зинедин 1 0.03
10. Лазаар Ашраф 1 0.03
11. Бро Жереми 1 0.03
12. Касасола Тиаго 0 0
13. Капела Анибал 0 0
14. Д'Орацио Томмазо 0 0
15. Презиосо Марио 0 0
16. Леджиттимо Маттео 0 0
17. Коне Бенджамин 0 0
18. Балули Мохамед 0 0
Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 17 (7) 0.45
2. Канотто Луиджи 5 0.13
3. Кало Джакомо 4 0.11
4. Сиссе Карамоко 4 0.11
5. Бифулько Альфредо 2 0.05
6. Тонуччи Денис 2 0.05
7. Аддэ Брайт 2 0.05
8. Малламо Алессандро 2 0.05
9. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
10. Росси Алессандро 1 0.03
11. Элия Сальваторе 1 0.03
12. Трост Магнус 1 0.03
13. Кальвано Симоне 1 0.03
14. Медзавилла Адриано 1 0.03
15. Проведель Иван 1 0.03
16. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
17. Ицко Мариано 0 0
18. Витиелло Роберто 0 0
19. Мелара Фабрицио 0 0
20. Риччи Джакомо 0 0
21. Карлини Массимилиано 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Шаудоне Даниэле 8 2
2. Идда Риккардо 8 1
3. Бруччини Мирко 9 0
4. Кануте Франк 6 1
5. Монако Сальваторе 6 0
6. Капела Анибал 4 1
7. Перина Пьетро 5 0
8. Д'Орацио Томмазо 5 0
9. Скьяви Раффаэле 4 0
10. Леджиттимо Маттео 4 0
11. Корси Анджело 4 0
12. Асенсио Рауль 2 1
13. Ривьер Эммануэль 3 0
14. Биттанте Лука 3 0
15. Баэс Хайме 3 0
16. Касасола Тиаго 3 0
17. Презиосо Марио 3 0
18. Греко Леандро 2 0
19. Коне Бенджамин 2 0
20. Балули Мохамед 2 0
21. Литтери Джанлука 1 0
22. Карретта Мирко 1 0
23. Лазаар Ашраф 1 0
24. Машаш Зинедин 1 0
25. Бро Жереми 1 0
26. Пьерини Николас 1 0
Юве Стабия
# Игрок      
1. Кало Джакомо 13 0
2. Малламо Алессандро 9 2
3. Джермони Лука 6 2
4. Риччи Джакомо 7 1
5. Тонуччи Денис 8 0
6. Фацио Паскуале 8 0
7. Канотто Луиджи 6 1
8. Форте Франческо 7 0
9. Сиссе Карамоко 5 1
10. Аддэ Брайт 6 0
11. Кальвано Симоне 4 1
12. Витиелло Роберто 5 0
13. Трост Магнус 3 1
14. Ди Мариано Франческо 3 1
15. Аллеви Николас 4 0
16. Руссо Данило 3 0
17. Росси Алессандро 3 0
18. Элия Сальваторе 3 0
19. Бюхель Марсель 2 0
20. Бифулько Альфредо 2 0
21. Дель Соле Фердинандо 2 0
22. Брандуани Паоло 2 0
23. Медзавилла Адриано 1 0
24. Масталли Алессандро 1 0
25. Карлини Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 17.39% (8) 23.91% (11) 23.91% (11) 10.87% (5) 21.74% (10) 2.17% (1)
 Юве Стабия 17.5% (7) 20% (8) 5% (2) 10% (4) 22.5% (9) 25% (10)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа
Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 1:2 Кремонезе Венеция 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кьево Фрозиноне 2:2 Юве Стабия
Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия

Последние игры между собой

Козенца: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Юве Стабия: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Юве Стабия 1:0 Козенца Серия B Юве Стабия 1:2 Козенца Серия C Козенца 1:0 Юве Стабия Серия C Козенца 2:4 Юве Стабия Лега Про
Юве Стабия 2:0 Козенца Лега Про Козенца 2:1 Юве Стабия Лега Про Юве Стабия 1:1 Козенца Лега Про Юве Стабия 1:1 Козенца Лега Про Юве Стабия 1:1 Козенца Лега Про Юве Стабия 0:1 Козенца Коппа Италия Лега Про Козенца 0:1 Юве Стабия Лега Про Юве Стабия 2:1 Козенца Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 38 26 8 4 67 - 27 86
2. Кротоне Заявка 38 20 8 10 63 - 40 68
3. Специя Заявка 38 17 10 11 54 - 40 61
4. Читтаделла Заявка 38 17 7 14 49 - 49 58
5. Порденоне Заявка 38 16 10 12 48 - 46 58
6. Кьево Заявка 38 14 14 10 48 - 38 56
7. Пиза Заявка 38 14 12 12 49 - 45 54
8. Фрозиноне Заявка 38 14 12 12 41 - 38 54
9. Эмполи Заявка 38 14 12 12 47 - 48 54
10. Салернитана Заявка 38 14 10 14 53 - 50 52
11. Венеция Заявка 38 12 14 12 37 - 40 50
12. Кремонезе Заявка 38 12 13 13 42 - 43 49
13. Виртус Энтелла Заявка 38 12 12 14 46 - 50 48
14. Асколи Заявка 38 13 7 18 50 - 58 46
15. Козенца Заявка 38 12 10 16 50 - 49 46
16. Трапани Заявка 38 11 13 14 48 - 60 46
17. Пескара Заявка 38 12 9 17 48 - 55 45
18. Перуджа Заявка 38 12 9 17 38 - 49 45
19. Юве Стабия Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
20. Ливорно Заявка 38 5 6 27 30 - 67 21
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