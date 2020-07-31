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  3. Италия
Ливорно
0:2
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
0:1
45' Гол
Антонелли Лука
0:2
51' Гол
Ла Мантия Андреа
68' Желтая карточка
Риччи Самуэле
81' Желтая карточка
Авуа Теофилус
90' Желтая карточка
Коппола Алессандро
90'+5
1
Нери
Филиппо
2
Мэри-Сент
Эндрю
5
Коппола
Алессандро
42
Бобен
Матия
19
Морелли
Габриэле
37
Авуа
Теофилус
8
Лучи
Андреа
47
Сек
Мустафа
11
Мендес
Мурило
23
Francisco
Nunziatini
18
Паллекки
Маттео
1
Бриньоли
Альберто
23
Гаццола
Марчелло
6
Романьоли
Симоне
4
Николау
Димитриос
13
Антонелли
Лука
28
Риччи
Самуэле
38
Хендерсон
Лиам
25
Бандинелли
Филиппо
17
Чичиретти
Амато
19
Ла
Мантия
Андреа
11
Байрами
Недим
Ливорно
3-4-3
Эмполи
4-3-3

Ход матча

9'
 
Фьямоцци Риккардо
Гаццола Марчелло
45'
0:1
Антонелли Лука
(Хендерсон Лиам)
51'
0:2
Ла Мантия Андреа
(Байрами Недим)
52'
Тровато Маттиа
Francisco Nunziatini
 
68'
 
Риччи Самуэле
75'
Руджеро Дженнаро
Мэри-Сент Эндрю
 
75'
Leonardo Bellandi
Лучи Андреа
 
76'
 
Манкузо Леонардо
Ла Мантия Андреа
81'
Авуа Теофилус
 
88'
Alain Fremura
Авуа Теофилус
 
89'
Бандинелли Филиппо
Морелли Габриэле
 
90'
 
Фраттези Давиде
Байрами Недим
90'
 
Морео Стефано
90'
Коппола Алессандро
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 14
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.21
2. Марсура Давиде 4 0.11
3. Агацци Давиде 3 0.08
4. Мендес Мурило 3 (1) 0.08
5. Феррари Франко 2 0.05
6. Бракен Свен 1 0.03
7. Райчевич Филип 1 0.03
8. Дель Прато Энрико 1 0.03
9. Маццео Фабио 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Тровато Маттиа 1 0.03
13. Коппола Алессандро 1 0.03
14. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
15. Порчино Антонио 0 0
16. Лучи Андреа 0 0
17. Морелли Габриэле 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 13 (2) 0.34
2. Байрами Недим 5 0.13
3. Фраттези Давиде 5 0.13
4. Дези Якопо 4 0.11
5. Чичиретти Амато 4 (1) 0.11
6. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.11
7. Тутино Дженнаро 3 0.08
8. Ла Мантия Андреа 2 0.05
9. Штулац Лео 2 0.05
10. Балковец Юре 1 0.03
11. Хендерсон Лиам 1 0.03
12. Бандинелли Филиппо 1 0.03
13. Антонелли Лука 1 0.03
14. Сьерральта Франсиско 1 0.03
15. Журковски Шимон 1 0.03
16. Фьямоцци Риккардо 0 0
17. Морео Стефано 0 0
18. Весели Фредерик 0 0

Карточки

Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 11 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 8 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Богдан Лука 4 1
6. Рокка Микеле 5 0
7. Гоннелли Лоренцо 5 0
8. Порчино Антонио 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Коппола Алессандро 2 1
11. Маццео Фабио 3 0
12. Морганелла Мишель 3 0
13. Бракен Свен 3 0
14. Мендес Мурило 3 0
15. Авуа Теофилус 3 0
16. Марсура Давиде 1 1
17. Ди Дженнаро Маттео 1 1
18. Вивиани Федерико 2 0
19. Газбарро Андреа 2 0
20. Морелли Габриэле 2 0
21. Паллекки Маттео 2 0
22. Сильвестре Матиас 1 0
23. Риццо Лука 1 0
24. Феррари Франко 1 0
25. Бриньола Энрико 1 0
26. Руджеро Дженнаро 1 0
27. Дель Прато Энрико 1 0
28. Alain Fremura 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Хендерсон Лиам 6 1
2. Балковец Юре 6 1
3. Бандинелли Филиппо 5 1
4. Риччи Самуэле 6 0
5. Майетта Доменико 5 0
6. Фьямоцци Риккардо 3 1
7. Весели Фредерик 4 0
8. Дези Якопо 4 0
9. Сьерральта Франсиско 4 0
10. Фраттези Давиде 4 0
11. Лариби Карим 2 1
12. Романьоли Симоне 3 0
13. Ла Гумина Антонино 3 0
14. Антонелли Лука 2 0
15. Тутино Дженнаро 2 0
16. Пиррелло Роберто 2 0
17. Пинна Симоне 2 0
18. Фантаччи Томмазо 2 0
19. Журковски Шимон 2 0
20. Ла Мантия Андреа 1 0
21. Штулац Лео 1 0
22. Бриньоли Альберто 1 0
23. Николау Димитриос 1 0
24. Байрами Недим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливорно 19.23% (5) 23.08% (6) 3.85% (1) 42.31% (11) 7.69% (2) 3.85% (1)
 Эмполи 19.05% (8) 16.67% (7) 23.81% (10) 11.9% (5) 16.67% (7) 11.9% (5)

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: + = -
Пескара 1:0 Ливорно Ливорно 1:5 Кротоне Беневенто 3:1 Ливорно Ливорно 0:1 Специя
Ливорно 1:2 Кремонезе Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи
Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Эмполи 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Ливорно Серия B Эмполи 2:1 Ливорно Серия B
Ливорно 4:2 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 0:0 Ливорно Серия B Ливорно 2:1 Эмполи Серия B Ливорно 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Ливорно Серия B Эмполи 2:1 Ливорно Серия A Ливорно 1:0 Эмполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 38 26 8 4 67 - 27 86
2. Кротоне Заявка 38 20 8 10 63 - 40 68
3. Специя Заявка 38 17 10 11 54 - 40 61
4. Читтаделла Заявка 38 17 7 14 49 - 49 58
5. Порденоне Заявка 38 16 10 12 48 - 46 58
6. Кьево Заявка 38 14 14 10 48 - 38 56
7. Пиза Заявка 38 14 12 12 49 - 45 54
8. Фрозиноне Заявка 38 14 12 12 41 - 38 54
9. Эмполи Заявка 38 14 12 12 47 - 48 54
10. Салернитана Заявка 38 14 10 14 53 - 50 52
11. Венеция Заявка 38 12 14 12 37 - 40 50
12. Кремонезе Заявка 38 12 13 13 42 - 43 49
13. Виртус Энтелла Заявка 38 12 12 14 46 - 50 48
14. Асколи Заявка 38 13 7 18 50 - 58 46
15. Козенца Заявка 38 12 10 16 50 - 49 46
16. Трапани Заявка 38 11 13 14 48 - 60 46
17. Пескара Заявка 38 12 9 17 48 - 55 45
18. Перуджа Заявка 38 12 9 17 38 - 49 45
19. Юве Стабия Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
20. Ливорно Заявка 38 5 6 27 30 - 67 21
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