Ливорно
0:2
Конец матча
Стадион: Армандо Пикки
Эмполи
0:1
45' ГолАнтонелли Лука
0:2
51' ГолЛа Мантия Андреа
68' Желтая карточкаРиччи Самуэле
81' Желтая карточкаАвуа Теофилус
90' Желтая карточкаКоппола Алессандро
42
Бобен
Матия
47
Сек
Мустафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Сек МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Hamza Haoudi
-
-
-
Главный тренер: Antonio Filippini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Вити МаттиаЗащитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
45'
0:1
51'
68'
81'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 14
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маррас Мануэль
|8 (1)
|0.21
|2.
|Марсура Давиде
|4
|0.11
|3.
|Агацци Давиде
|3
|0.08
|4.
|Мендес Мурило
|3 (1)
|0.08
|5.
|Феррари Франко
|2
|0.05
|6.
|Бракен Свен
|1
|0.03
|7.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|8.
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|9.
|Маццео Фабио
|1
|0.03
|10.
|Богдан Лука
|1
|0.03
|11.
|Бобен Матия
|1
|0.03
|12.
|Тровато Маттиа
|1
|0.03
|13.
|Коппола Алессандро
|1
|0.03
|14.
|Рокка Микеле
|1 (1)
|0.03
|15.
|Порчино Антонио
|0
|0
|16.
|Лучи Андреа
|0
|0
|17.
|Морелли Габриэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|13 (2)
|0.34
|2.
|Байрами Недим
|5
|0.13
|3.
|Фраттези Давиде
|5
|0.13
|4.
|Дези Якопо
|4
|0.11
|5.
|Чичиретти Амато
|4 (1)
|0.11
|6.
|Ла Гумина Антонино
|4 (1)
|0.11
|7.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.08
|8.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|9.
|Штулац Лео
|2
|0.05
|10.
|Балковец Юре
|1
|0.03
|11.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|12.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.03
|13.
|Антонелли Лука
|1
|0.03
|14.
|Сьерральта Франсиско
|1
|0.03
|15.
|Журковски Шимон
|1
|0.03
|16.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|17.
|Морео Стефано
|0
|0
|18.
|Весели Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маррас Мануэль
|11
|0
|2.
|Агацци Давиде
|7
|1
|3.
|Лучи Андреа
|8
|0
|4.
|Бобен Матия
|6
|0
|5.
|Богдан Лука
|4
|1
|6.
|Рокка Микеле
|5
|0
|7.
|Гоннелли Лоренцо
|5
|0
|8.
|Порчино Антонио
|3
|1
|9.
|Райчевич Филип
|4
|0
|10.
|Коппола Алессандро
|2
|1
|11.
|Маццео Фабио
|3
|0
|12.
|Морганелла Мишель
|3
|0
|13.
|Бракен Свен
|3
|0
|14.
|Мендес Мурило
|3
|0
|15.
|Авуа Теофилус
|3
|0
|16.
|Марсура Давиде
|1
|1
|17.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|18.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|19.
|Газбарро Андреа
|2
|0
|20.
|Морелли Габриэле
|2
|0
|21.
|Паллекки Маттео
|2
|0
|22.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|23.
|Риццо Лука
|1
|0
|24.
|Феррари Франко
|1
|0
|25.
|Бриньола Энрико
|1
|0
|26.
|Руджеро Дженнаро
|1
|0
|27.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|28.
|Alain Fremura
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хендерсон Лиам
|6
|1
|2.
|Балковец Юре
|6
|1
|3.
|Бандинелли Филиппо
|5
|1
|4.
|Риччи Самуэле
|6
|0
|5.
|Майетта Доменико
|5
|0
|6.
|Фьямоцци Риккардо
|3
|1
|7.
|Весели Фредерик
|4
|0
|8.
|Дези Якопо
|4
|0
|9.
|Сьерральта Франсиско
|4
|0
|10.
|Фраттези Давиде
|4
|0
|11.
|Лариби Карим
|2
|1
|12.
|Романьоли Симоне
|3
|0
|13.
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|14.
|Антонелли Лука
|2
|0
|15.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|16.
|Пиррелло Роберто
|2
|0
|17.
|Пинна Симоне
|2
|0
|18.
|Фантаччи Томмазо
|2
|0
|19.
|Журковски Шимон
|2
|0
|20.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|21.
|Штулац Лео
|1
|0
|22.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|23.
|Николау Димитриос
|1
|0
|24.
|Байрами Недим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливорно
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|42.31% (11)
|7.69% (2)
|3.85% (1)
|Эмполи
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|23.81% (10)
|11.9% (5)
|16.67% (7)
|11.9% (5)
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: + = -Пескара 1:0 Ливорно Ливорно 1:5 Кротоне Беневенто 3:1 Ливорно Ливорно 0:1 Специя
Ливорно 1:2 Кремонезе Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи
Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|67 - 27
|86
|2.
|Кротоне
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|63 - 40
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|54 - 40
|61
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|17
|7
|14
|49 - 49
|58
|5.
|Порденоне
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|48 - 46
|58
|6.
|Кьево
|Заявка
|38
|14
|14
|10
|48 - 38
|56
|7.
|Пиза
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|49 - 45
|54
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|41 - 38
|54
|9.
|Эмполи
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|47 - 48
|54
|10.
|Салернитана
|Заявка
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Венеция
|Заявка
|38
|12
|14
|12
|37 - 40
|50
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|42 - 43
|49
|13.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|38
|12
|12
|14
|46 - 50
|48
|14.
|Асколи
|Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 58
|46
|15.
|Козенца
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|50 - 49
|46
|16.
|Трапани
|Заявка
|38
|11
|13
|14
|48 - 60
|46
|17.
|Пескара
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|48 - 55
|45
|18.
|Перуджа
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|38 - 49
|45
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|38
|5
|6
|27
|30 - 67
|21