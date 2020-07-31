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  3. Италия
Кьево
1:0
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
10' Желтая карточка
Мемушай Ледиан
32' Желтая карточка
Пальмьеро Лука
35' Желтая карточка
Виньято Эмануэль
1:0
88' Гол
Гарритано Лука
90'+6
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
27
Сетер
Дамир
23
Джорджевич
Филип
25
Виньято
Эмануэль
1
Фиорилло
Винченцо
18
Бетелла
Давиде
16
Друди
Мирко
3
Дель
Гроссо
Кристиано
27
Дзаппа
Габриэле
31
Бузеллато
Массимилиано
20
Пальмьеро
Лука
8
Мемушай
Ледиан
25
Крекко
Лука
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
Кьево
4-3-3
Пескара
3-5-2

Ход матча

10'
 
Мемушай Ледиан
32'
 
Пальмьеро Лука
35'
Виньято Эмануэль
 
60'
 
Кастанос Григорис
Пальмьеро Лука
68'
Ди Ноя Джованни
Сетер Дамир
 
70'
 
Сконьямильо Дженнаро
Дель Гроссо Кристиано
80'
Цуэлли Эмануэле
Сегре Джакопо
 
83'
 
Боррелли Дженнаро
Маньеро Риккардо
83'
 
Бруно Алессандро
Мемушай Ледиан
86'
Эспозито Сальваторе
Оби Джоэл
 
87'
Морсай Йонатан
Виньято Эмануэль
 
88'
Гарритано Лука
1:0

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джорджевич Филип 9 (1) 0.24
2. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.21
3. Джаккерини Эммануэле 5 (2) 0.13
4. Виньято Эмануэль 5 0.13
5. Пуччарелли Мануэль 3 0.08
6. Сегре Джакопо 3 0.08
7. Риджионе Микеле 3 0.08
8. Гарритано Лука 3 0.08
9. Родригес Алехандро 2 (1) 0.05
10. Сетер Дамир 2 0.05
11. Ди Ноя Джованни 2 0.05
12. Эспозито Сальваторе 1 0.03
13. Оби Джоэл 1 0.03
14. Дикманн Лоренцо 1 0.03
15. Вяйсянен Саули 1 0.03
16. Бертаньоли Массимо 1 0.03
17. Ренцетти Франческо 0 0
18. Цесар Боштян 0 0
19. Бривио Давиде 0 0
20. Ровалья Пьетро 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 13 (1) 0.34
2. Мачин Хосе 7 (1) 0.18
3. Маньеро Риккардо 6 (3) 0.16
4. Дзаппа Габриэле 5 0.13
5. Мемушай Ледиан 4 0.11
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.05
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.05
8. Крекко Лука 1 0.03
9. Клеменца Лука 1 0.03
10. Бетелла Давиде 1 0.03
11. Бошич Милош 1 0.03
12. Кампаньяро Уго 1 0.03
13. Чофани Маттео 1 0.03
14. Пальмьеро Лука 1 0.03
15. Боррелли Дженнаро 1 0.03
16. Кастанос Григорис 0 0
17. Машанджело Эдоардо 0 0
18. Мелегони Филиппо 0 0
19. Бальцано Антонио 0 0
20. Друди Мирко 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 9 0
3. Гарритано Лука 9 0
4. Дикманн Лоренцо 8 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Леверб Максим 6 0
8. Эспозито Сальваторе 6 0
9. Сегре Джакопо 5 0
10. Джорджевич Филип 4 0
11. Фрей Николя 4 0
12. Ди Ноя Джованни 4 0
13. Виньято Эмануэль 4 0
14. Пуччарелли Мануэль 1 1
15. Пина Нуну 1 1
16. Родригес Алехандро 2 0
17. Риджионе Микеле 2 0
18. Шемпер Адриан 2 0
19. Цуэлли Эмануэле 2 0
20. Бривио Давиде 1 0
21. Джаккерини Эммануэле 1 0
22. Коттали Маттео 1 0
23. Карамоко Ибрагим 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 8 1
2. Друди Мирко 9 0
3. Мемушай Ледиан 7 0
4. Кастанос Григорис 7 0
5. Машанджело Эдоардо 5 1
6. Чофани Маттео 4 1
7. Галано Кристиан 4 1
8. Бетелла Давиде 4 1
9. Сконьямильо Дженнаро 5 0
10. Бузеллато Массимилиано 5 0
11. Мачин Хосе 4 0
12. Брунори Маттео 4 0
13. Бошич Милош 4 0
14. Маньеро Риккардо 3 0
15. Бальцано Антонио 3 0
16. Крекко Лука 3 0
17. Клеменца Лука 3 0
18. Дель Гроссо Кристиано 2 0
19. Боррелли Дженнаро 2 0
20. Божинов Валери 0 1
21. Чиско Андреа 0 1
22. Бруно Алессандро 1 0
23. Тумминелло Марко 1 0
24. Мелегони Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 17.39% (8) 10.87% (5) 19.57% (9) 17.39% (8) 17.39% (8) 17.39% (8)
 Пескара 13.64% (6) 13.64% (6) 11.36% (5) 22.73% (10) 18.18% (8) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево
Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто
Пескара Последние 20 матчей: + = -
Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара
Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара

Последние игры между собой

Кьево: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Пескара 0:0 Кьево Серия B Кьево 1:0 Пескара Кубок Кьево 2:0 Пескара Серия A Пескара 0:2 Кьево Серия A
Пескара 1:0 Кьево Кубок Пескара 0:2 Кьево Серия A Кьево 2:0 Пескара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 38 26 8 4 67 - 27 86
2. Кротоне Заявка 38 20 8 10 63 - 40 68
3. Специя Заявка 38 17 10 11 54 - 40 61
4. Читтаделла Заявка 38 17 7 14 49 - 49 58
5. Порденоне Заявка 38 16 10 12 48 - 46 58
6. Кьево Заявка 38 14 14 10 48 - 38 56
7. Пиза Заявка 38 14 12 12 49 - 45 54
8. Фрозиноне Заявка 38 14 12 12 41 - 38 54
9. Эмполи Заявка 38 14 12 12 47 - 48 54
10. Салернитана Заявка 38 14 10 14 53 - 50 52
11. Венеция Заявка 38 12 14 12 37 - 40 50
12. Кремонезе Заявка 38 12 13 13 42 - 43 49
13. Виртус Энтелла Заявка 38 12 12 14 46 - 50 48
14. Асколи Заявка 38 13 7 18 50 - 58 46
15. Козенца Заявка 38 12 10 16 50 - 49 46
16. Трапани Заявка 38 11 13 14 48 - 60 46
17. Пескара Заявка 38 12 9 17 48 - 55 45
18. Перуджа Заявка 38 12 9 17 38 - 49 45
19. Юве Стабия Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
20. Ливорно Заявка 38 5 6 27 30 - 67 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Виньято Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Пальмьеро Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Мемушай Ледиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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