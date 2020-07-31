Кьево
1:0
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Пескара
10' Желтая карточкаМемушай Ледиан
32' Желтая карточкаПальмьеро Лука
35' Желтая карточкаВиньято Эмануэль
1:0
88' ГолГарритано Лука
27
Сетер
Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нарди МикелеВратарь
-
39 Цавар МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Друди МиркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
10'
32'
35'
88'
1:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джорджевич Филип
|9 (1)
|0.24
|2.
|Меджорини Риккардо
|8 (2)
|0.21
|3.
|Джаккерини Эммануэле
|5 (2)
|0.13
|4.
|Виньято Эмануэль
|5
|0.13
|5.
|Пуччарелли Мануэль
|3
|0.08
|6.
|Сегре Джакопо
|3
|0.08
|7.
|Риджионе Микеле
|3
|0.08
|8.
|Гарритано Лука
|3
|0.08
|9.
|Родригес Алехандро
|2 (1)
|0.05
|10.
|Сетер Дамир
|2
|0.05
|11.
|Ди Ноя Джованни
|2
|0.05
|12.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|13.
|Оби Джоэл
|1
|0.03
|14.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|15.
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|17.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|18.
|Цесар Боштян
|0
|0
|19.
|Бривио Давиде
|0
|0
|20.
|Ровалья Пьетро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галано Кристиан
|13 (1)
|0.34
|2.
|Мачин Хосе
|7 (1)
|0.18
|3.
|Маньеро Риккардо
|6 (3)
|0.16
|4.
|Дзаппа Габриэле
|5
|0.13
|5.
|Мемушай Ледиан
|4
|0.11
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2 (1)
|0.05
|7.
|Тумминелло Марко
|2 (1)
|0.05
|8.
|Крекко Лука
|1
|0.03
|9.
|Клеменца Лука
|1
|0.03
|10.
|Бетелла Давиде
|1
|0.03
|11.
|Бошич Милош
|1
|0.03
|12.
|Кампаньяро Уго
|1
|0.03
|13.
|Чофани Маттео
|1
|0.03
|14.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.03
|15.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.03
|16.
|Кастанос Григорис
|0
|0
|17.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|18.
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|19.
|Бальцано Антонио
|0
|0
|20.
|Друди Мирко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цесар Боштян
|11
|0
|2.
|Оби Джоэл
|9
|0
|3.
|Гарритано Лука
|9
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|6.
|Вяйсянен Саули
|6
|0
|7.
|Леверб Максим
|6
|0
|8.
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|9.
|Сегре Джакопо
|5
|0
|10.
|Джорджевич Филип
|4
|0
|11.
|Фрей Николя
|4
|0
|12.
|Ди Ноя Джованни
|4
|0
|13.
|Виньято Эмануэль
|4
|0
|14.
|Пуччарелли Мануэль
|1
|1
|15.
|Пина Нуну
|1
|1
|16.
|Родригес Алехандро
|2
|0
|17.
|Риджионе Микеле
|2
|0
|18.
|Шемпер Адриан
|2
|0
|19.
|Цуэлли Эмануэле
|2
|0
|20.
|Бривио Давиде
|1
|0
|21.
|Джаккерини Эммануэле
|1
|0
|22.
|Коттали Маттео
|1
|0
|23.
|Карамоко Ибрагим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|8
|1
|2.
|Друди Мирко
|9
|0
|3.
|Мемушай Ледиан
|7
|0
|4.
|Кастанос Григорис
|7
|0
|5.
|Машанджело Эдоардо
|5
|1
|6.
|Чофани Маттео
|4
|1
|7.
|Галано Кристиан
|4
|1
|8.
|Бетелла Давиде
|4
|1
|9.
|Сконьямильо Дженнаро
|5
|0
|10.
|Бузеллато Массимилиано
|5
|0
|11.
|Мачин Хосе
|4
|0
|12.
|Брунори Маттео
|4
|0
|13.
|Бошич Милош
|4
|0
|14.
|Маньеро Риккардо
|3
|0
|15.
|Бальцано Антонио
|3
|0
|16.
|Крекко Лука
|3
|0
|17.
|Клеменца Лука
|3
|0
|18.
|Дель Гроссо Кристиано
|2
|0
|19.
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|20.
|Божинов Валери
|0
|1
|21.
|Чиско Андреа
|0
|1
|22.
|Бруно Алессандро
|1
|0
|23.
|Тумминелло Марко
|1
|0
|24.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|17.39% (8)
|10.87% (5)
|19.57% (9)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|Пескара
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: + = -Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево
Пескара Последние 20 матчей: + = -Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара
Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара
Последние игры между собой
Кьево: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|67 - 27
|86
|2.
|Кротоне
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|63 - 40
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|54 - 40
|61
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|17
|7
|14
|49 - 49
|58
|5.
|Порденоне
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|48 - 46
|58
|6.
|Кьево
|Заявка
|38
|14
|14
|10
|48 - 38
|56
|7.
|Пиза
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|49 - 45
|54
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|41 - 38
|54
|9.
|Эмполи
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|47 - 48
|54
|10.
|Салернитана
|Заявка
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Венеция
|Заявка
|38
|12
|14
|12
|37 - 40
|50
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|42 - 43
|49
|13.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|38
|12
|12
|14
|46 - 50
|48
|14.
|Асколи
|Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 58
|46
|15.
|Козенца
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|50 - 49
|46
|16.
|Трапани
|Заявка
|38
|11
|13
|14
|48 - 60
|46
|17.
|Пескара
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|48 - 55
|45
|18.
|Перуджа
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|38 - 49
|45
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|38
|5
|6
|27
|30 - 67
|21