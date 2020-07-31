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Фрозиноне
1:1
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
18' Желтая карточка
Бригенти Николо
0:1
49' Гол
Маркони Микеле
64' Желтая карточка
Марин Мариус
77' Желтая карточка
Караччоло Антонио
1:1
78' Пенальти
Чано Камилло
90' Желтая карточка
Гухер Роберт
90'+7
22
Барди
Франческо
25
Шиминьски
Пшемыслав
15
Ариаудо
Лоренцо
23
Бригенти
Николо
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
11
Хаас
Николас
33
Д'Элиа
Сальваторе
18
Новакович
Андрия
10
Дионизи
Федерико
22
Перилли
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
24
Варньер
Марко
23
Лизи
Франческо
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
14
Марин
Мариус
7
Сьега
Николас
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
Фрозиноне
3-5-2
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

18'
Бригенти Николо
 
49'
0:1
Маркони Микеле
(Сьега Николас)
63'
Бегетто Андреа
Д'Элиа Сальваторе
 
64'
 
Марин Мариус
66'
Чано Камилло
Шиминьски Пшемыслав
 
70'
 
Соддимо Данило
Марин Мариус
70'
 
Мазуччи Гаэтано
Видо Лука
77'
 
Караччоло Антонио
77'
 
Мерони Андреа
Лизи Франческо
78'
Чано Камилло
1:1
82'
 
Пизано Эрос
Сьега Николас
82'
 
Пинато Марко
Караччоло Антонио
90'
 
Гухер Роберт

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 25
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 11 (4) 0.29
2. Чано Камилло 8 (4) 0.21
3. Паганини Лука 5 0.13
4. Новакович Андрия 4 0.11
5. Бегетто Андреа 2 0.05
6. Роден Маркус 2 0.05
7. Бригенти Николо 2 0.05
8. Капуано Марко 2 0.05
9. Читро Никола 2 0.05
10. Сальви Алессандро 1 0.03
11. Майелло Раффаэле 1 0.03
12. Дзампано Франческо 1 0.03
13. Хаас Николас 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 15 (2) 0.39
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.16
3. Лизи Франческо 4 0.11
4. Видо Лука 3 0.08
5. Пинато Марко 2 0.05
6. Биринделли Самуэле 2 0.05
7. Москарделли Давиде 2 0.05
8. Де Витис Алессандро 2 0.05
9. Гухер Роберт 1 0.03
10. Марин Мариус 1 0.03
11. Бенедетти Симоне 1 0.03
12. Сьега Николас 1 0.03
13. Белли Франческо 1 0.03
14. Пизано Эрос 1 0.03
15. Фабро Микаэль 1 0.03
16. Соддимо Данило 1 0.03
17. Айя Рамзи 1 0.03
18. Минессо Маттиа 1 0.03
19. Верна Лука 1 0.03
20. Ди Квинцио Давиде 1 0.03

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 13 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 9 0
5. Гори Мирко 5 1
6. Хаас Николас 5 1
7. Капуано Марко 5 0
8. Бегетто Андреа 5 0
9. Ариаудо Лоренцо 4 0
10. Майелло Раффаэле 4 0
11. Крайнц Лука 4 0
12. Дзампано Франческо 4 0
13. Сальви Алессандро 3 0
14. Роден Маркус 3 0
15. Ардеманьи Маттео 1 1
16. Барди Франческо 2 0
17. Новакович Андрия 2 0
18. Читро Никола 1 0
19. Матарезе Лука 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 11 2
2. Сьега Николас 8 1
3. Биринделли Самуэле 8 1
4. Марин Мариус 8 1
5. Гухер Роберт 8 0
6. Мазуччи Гаэтано 7 0
7. Де Витис Алессандро 7 0
8. Пинато Марко 5 1
9. Маркони Микеле 3 2
10. Айя Рамзи 6 0
11. Лизи Франческо 6 0
12. Соддимо Данило 4 1
13. Караччоло Антонио 5 0
14. Фабро Микаэль 3 1
15. Москарделли Давиде 2 1
16. Белли Франческо 2 1
17. Ингроссо Джанмарко 3 0
18. Пизано Эрос 3 0
19. Гори Стефано 2 0
20. Верна Лука 2 0
21. Мерони Андреа 2 0
22. Льотти Даниэле 1 0
23. Варньер Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 21.62% (8) 10.81% (4) 8.11% (3) 18.92% (7) 27.03% (10) 13.51% (5)
 Пиза 13.95% (6) 11.63% (5) 27.91% (12) 23.26% (10) 9.3% (4) 13.95% (6)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия
Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне
Пиза Последние 20 матчей: + = -
Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза
Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Пиза: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Пиза 0:0 Фрозиноне Серия B Пиза 0:1 Фрозиноне Кубок Пиза 0:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Пиза Серия B
Фрозиноне 2:1 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 0:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:0 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 1:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Пиза 2:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:2 Пиза Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:1 Пиза Серия B Пиза 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 38 26 8 4 67 - 27 86
2. Кротоне Заявка 38 20 8 10 63 - 40 68
3. Специя Заявка 38 17 10 11 54 - 40 61
4. Читтаделла Заявка 38 17 7 14 49 - 49 58
5. Порденоне Заявка 38 16 10 12 48 - 46 58
6. Кьево Заявка 38 14 14 10 48 - 38 56
7. Пиза Заявка 38 14 12 12 49 - 45 54
8. Фрозиноне Заявка 38 14 12 12 41 - 38 54
9. Эмполи Заявка 38 14 12 12 47 - 48 54
10. Салернитана Заявка 38 14 10 14 53 - 50 52
11. Венеция Заявка 38 12 14 12 37 - 40 50
12. Кремонезе Заявка 38 12 13 13 42 - 43 49
13. Виртус Энтелла Заявка 38 12 12 14 46 - 50 48
14. Асколи Заявка 38 13 7 18 50 - 58 46
15. Козенца Заявка 38 12 10 16 50 - 49 46
16. Трапани Заявка 38 11 13 14 48 - 60 46
17. Пескара Заявка 38 12 9 17 48 - 55 45
18. Перуджа Заявка 38 12 9 17 38 - 49 45
19. Юве Стабия Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
20. Ливорно Заявка 38 5 6 27 30 - 67 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Бригенти Николо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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