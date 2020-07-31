Фрозиноне
1:1
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Пиза
18' Желтая карточкаБригенти Николо
0:1
49' ГолМаркони Микеле
64' Желтая карточкаМарин Мариус
77' Желтая карточкаКараччоло Антонио
1:1
78' ПенальтиЧано Камилло
90' Желтая карточкаГухер Роберт
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
18'
49'
0:1
64'
78'
1:1
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 25
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|11 (4)
|0.29
|2.
|Чано Камилло
|8 (4)
|0.21
|3.
|Паганини Лука
|5
|0.13
|4.
|Новакович Андрия
|4
|0.11
|5.
|Бегетто Андреа
|2
|0.05
|6.
|Роден Маркус
|2
|0.05
|7.
|Бригенти Николо
|2
|0.05
|8.
|Капуано Марко
|2
|0.05
|9.
|Читро Никола
|2
|0.05
|10.
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.03
|12.
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|13.
|Хаас Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|15 (2)
|0.39
|2.
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.16
|3.
|Лизи Франческо
|4
|0.11
|4.
|Видо Лука
|3
|0.08
|5.
|Пинато Марко
|2
|0.05
|6.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.05
|7.
|Москарделли Давиде
|2
|0.05
|8.
|Де Витис Алессандро
|2
|0.05
|9.
|Гухер Роберт
|1
|0.03
|10.
|Марин Мариус
|1
|0.03
|11.
|Бенедетти Симоне
|1
|0.03
|12.
|Сьега Николас
|1
|0.03
|13.
|Белли Франческо
|1
|0.03
|14.
|Пизано Эрос
|1
|0.03
|15.
|Фабро Микаэль
|1
|0.03
|16.
|Соддимо Данило
|1
|0.03
|17.
|Айя Рамзи
|1
|0.03
|18.
|Минессо Маттиа
|1
|0.03
|19.
|Верна Лука
|1
|0.03
|20.
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|13
|1
|2.
|Дионизи Федерико
|8
|1
|3.
|Паганини Лука
|8
|1
|4.
|Чано Камилло
|9
|0
|5.
|Гори Мирко
|5
|1
|6.
|Хаас Николас
|5
|1
|7.
|Капуано Марко
|5
|0
|8.
|Бегетто Андреа
|5
|0
|9.
|Ариаудо Лоренцо
|4
|0
|10.
|Майелло Раффаэле
|4
|0
|11.
|Крайнц Лука
|4
|0
|12.
|Дзампано Франческо
|4
|0
|13.
|Сальви Алессандро
|3
|0
|14.
|Роден Маркус
|3
|0
|15.
|Ардеманьи Маттео
|1
|1
|16.
|Барди Франческо
|2
|0
|17.
|Новакович Андрия
|2
|0
|18.
|Читро Никола
|1
|0
|19.
|Матарезе Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|11
|2
|2.
|Сьега Николас
|8
|1
|3.
|Биринделли Самуэле
|8
|1
|4.
|Марин Мариус
|8
|1
|5.
|Гухер Роберт
|8
|0
|6.
|Мазуччи Гаэтано
|7
|0
|7.
|Де Витис Алессандро
|7
|0
|8.
|Пинато Марко
|5
|1
|9.
|Маркони Микеле
|3
|2
|10.
|Айя Рамзи
|6
|0
|11.
|Лизи Франческо
|6
|0
|12.
|Соддимо Данило
|4
|1
|13.
|Караччоло Антонио
|5
|0
|14.
|Фабро Микаэль
|3
|1
|15.
|Москарделли Давиде
|2
|1
|16.
|Белли Франческо
|2
|1
|17.
|Ингроссо Джанмарко
|3
|0
|18.
|Пизано Эрос
|3
|0
|19.
|Гори Стефано
|2
|0
|20.
|Верна Лука
|2
|0
|21.
|Мерони Андреа
|2
|0
|22.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|23.
|Варньер Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|21.62% (8)
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|27.03% (10)
|13.51% (5)
|Пиза
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|27.91% (12)
|23.26% (10)
|9.3% (4)
|13.95% (6)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия
Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне
Пиза Последние 20 матчей: + = -Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Пиза: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Фрозиноне 2:1 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 0:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:0 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 1:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Пиза 2:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:2 Пиза Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:1 Пиза Серия B Пиза 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Пиза Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|67 - 27
|86
|2.
|Кротоне
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|63 - 40
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|54 - 40
|61
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|17
|7
|14
|49 - 49
|58
|5.
|Порденоне
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|48 - 46
|58
|6.
|Кьево
|Заявка
|38
|14
|14
|10
|48 - 38
|56
|7.
|Пиза
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|49 - 45
|54
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|41 - 38
|54
|9.
|Эмполи
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|47 - 48
|54
|10.
|Салернитана
|Заявка
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Венеция
|Заявка
|38
|12
|14
|12
|37 - 40
|50
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|42 - 43
|49
|13.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|38
|12
|12
|14
|46 - 50
|48
|14.
|Асколи
|Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 58
|46
|15.
|Козенца
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|50 - 49
|46
|16.
|Трапани
|Заявка
|38
|11
|13
|14
|48 - 60
|46
|17.
|Пескара
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|48 - 55
|45
|18.
|Перуджа
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|38 - 49
|45
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|38
|5
|6
|27
|30 - 67
|21