Торино
Позже
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Рома
18
Уйкани
Самир
24
Верди
Симоне
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
31
Перес
Карлес
- Основной состав
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Газоини ЭминЗащитник
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
-
80 Адопо НдариПолузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
45 Mihael Onisa
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|15 (7)
|0.39
|2.
|Дзадза Симоне
|6
|0.16
|3.
|Беренгер Алекс
|5
|0.13
|4.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|5.
|Бремер Глейсон
|3
|0.08
|6.
|Верди Симоне
|2
|0.05
|7.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|8.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|10.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Лукич Саша
|1
|0.03
|13.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|15.
|Эйна Ола
|0
|0
|16.
|Лашальт Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|15
|0.39
|2.
|Мхитарян Генрих
|9
|0.24
|3.
|Коларов Александар
|7 (2)
|0.18
|4.
|Дзаньоло Николо
|6
|0.16
|5.
|Верету Жордан
|6 (5)
|0.16
|6.
|Калинич Никола
|4
|0.11
|7.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|8.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|9.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|10.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|11.
|Смоллинг Крис
|2
|0.05
|12.
|Перес Бруно
|2
|0.05
|13.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|14.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|15.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|16.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|17.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|18.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|20.
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|21.
|Диавара Амаду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|6
|2
|2.
|Ринкон Томас
|9
|0
|3.
|Ансальди Кристиан
|8
|0
|4.
|Эйна Ола
|8
|0
|5.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|6.
|Дзадза Симоне
|7
|0
|7.
|Лукич Саша
|5
|1
|8.
|Н'Кулу Николя
|4
|1
|9.
|Эдера Симоне
|3
|1
|10.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|11.
|Верди Симоне
|4
|0
|12.
|Мейте Суалихо
|4
|0
|13.
|Белотти Андреа
|4
|0
|14.
|Лянко Войнович
|4
|0
|15.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|16.
|Лашальт Диего
|3
|0
|17.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|18.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|19.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|14
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|1
|3.
|Кристанте Бриан
|6
|1
|4.
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|5.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|6.
|Коларов Александар
|6
|0
|7.
|Верету Жордан
|6
|0
|8.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|9.
|Четин Мерт
|3
|1
|10.
|Джеко Эдин
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|4
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|13.
|Диавара Амаду
|4
|0
|14.
|Перотти Диего
|2
|1
|15.
|Перес Бруно
|3
|0
|16.
|Пау Лопес
|3
|0
|17.
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|18.
|Фасио Федерико
|1
|1
|19.
|Жуан Жезус
|2
|0
|20.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|21.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|22.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|23.
|Калинич Никола
|1
|0
|24.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|25.
|Перес Карлес
|1
|0
|26.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
|Рома
|10.77% (7)
|15.38% (10)
|16.92% (11)
|26.15% (17)
|21.54% (14)
|9.23% (6)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа
Рома Последние 20 матчей: + = -Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона
Последние игры между собой
Торино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Рома 1:2 Торино Кубок Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Торино 3:1 Рома Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Рома 4:0 Торино Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|75 - 38
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|79 - 36
|79
|3.
|Лацио
|2:0 Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 39
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|71 - 48
|64
|6.
|Милан
|3:1 Заявка
|37
|18
|9
|10
|59 - 46
|63
|7.
|Наполи
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 49
|59
|8.
|Сассуоло
|5:0 Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|3:0 Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Болонья
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|51 - 60
|46
|11.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|44 - 47
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|50 - 53
|42
|14.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|1:3 Заявка
|37
|12
|5
|20
|47 - 63
|41
|16.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|43 - 64
|39
|17.
|Дженоа
|0:5 Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|2:1 Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|0:2 Заявка
|37
|6
|6
|25
|34 - 78
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|0:3 Заявка
|37
|5
|5
|27
|26 - 74
|20
Прогнозы на матч Торино - Рома
Исход игры
Торино
3.9% (6)
Ничья
11% (17)
Рома
85.2% (132)
Тотал 2.5
Больше
73.29% (107)
Меньше
26.71% (39)
Обе команды забьют
Да
79.45% (116)
Нет
20.55% (30)
Популярный счёт
1:2 Рома
56.1% (87)
0:2 Рома
8.4% (13)
1:3 Рома
7.7% (12)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:1 Рома
7.1% (11)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
1:0 Торино
1.3% (2)
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