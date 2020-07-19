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Торино
 
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Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 15 (7) 0.41
2. Дзадза Симоне 6 0.16
3. Беренгер Алекс 5 0.14
4. Ансальди Кристиан 4 0.11
5. Бремер Глейсон 3 0.08
6. Верди Симоне 2 0.05
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Лукич Саша 1 0.03
13. Мейте Суалихо 0 0
14. Базелли Даниэле 0 0
15. Эйна Ола 0 0
16. Лашальт Диего 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 15 0.41
2. Мхитарян Генрих 9 0.24
3. Коларов Александар 7 (2) 0.19
4. Дзаньоло Николо 6 0.16
5. Верету Жордан 6 (5) 0.16
6. Калинич Никола 4 0.11
7. Клюйверт Джастин 4 0.11
8. Перотти Диего 3 (3) 0.08
9. Юндер Дженгиз 3 0.08
10. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
11. Смоллинг Крис 2 0.05
12. Перес Бруно 2 0.05
13. Кристанте Бриан 1 0.03
14. Спинаццола Леонардо 1 0.03
15. Перес Карлес 1 0.03
16. Фасио Федерико 1 0.03
17. Манчини Джанлука 1 0.03
18. Пасторе Хавьер 0 0
19. Флоренци Алессандро 0 0
20. Дзаппакоста Давиде 0 0
21. Диавара Амаду 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 6 2
2. Ринкон Томас 9 0
3. Ансальди Кристиан 8 0
4. Эйна Ола 8 0
5. Бремер Глейсон 4 2
6. Дзадза Симоне 7 0
7. Лукич Саша 5 1
8. Н'Кулу Николя 4 1
9. Эдера Симоне 3 1
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Верди Симоне 4 0
12. Мейте Суалихо 4 0
13. Белотти Андреа 4 0
14. Лянко Войнович 4 0
15. Базелли Даниэле 3 0
16. Лашальт Диего 3 0
17. Беренгер Алекс 3 0
18. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
19. Джиджи Коффи 1 0
Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 14 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Кристанте Бриан 6 1
4. Дзаньоло Николо 7 0
5. Клюйверт Джастин 5 1
6. Коларов Александар 6 0
7. Верету Жордан 6 0
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 4 0
13. Диавара Амаду 4 0
14. Перотти Диего 2 1
15. Перес Бруно 3 0
16. Пау Лопес 3 0
17. Вильяр Гонсало 3 0
18. Фасио Федерико 1 1
19. Жуан Жезус 2 0
20. Спинаццола Леонардо 2 0
21. Юндер Дженгиз 2 0
22. Ибаньес Рожер 2 0
23. Калинич Никола 1 0
24. Смоллинг Крис 1 0
25. Перес Карлес 1 0
26. Антонуччи Мирко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 15.38% (6) 15.38% (6) 12.82% (5) 20.51% (8) 20.51% (8) 15.38% (6)
 Рома 10.77% (7) 15.38% (10) 16.92% (11) 26.15% (17) 21.54% (14) 9.23% (6)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +5 =3 -12
СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа
Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа
Рома Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона
Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома

Последние игры между собой

Торино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Рома 0:2 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A
Рома 1:2 Торино Кубок Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Торино 3:1 Рома Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Рома 4:0 Торино Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 26 5 5 75 - 38 83
2. Интер Милан Заявка 36 22 10 4 77 - 36 76
3. Лацио Заявка 36 23 6 7 76 - 39 75
4. Аталанта Заявка 36 22 9 5 96 - 45 75
5. Рома Заявка 36 19 7 10 71 - 48 64
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи Заявка 36 17 8 11 58 - 47 59
8. Сассуоло Заявка 36 13 9 14 64 - 62 48
9. Парма Заявка 36 13 7 16 51 - 52 46
10. Болонья Заявка 36 12 10 14 51 - 60 46
11. Верона Заявка 36 11 13 12 44 - 48 46
12. Фиорентина Заявка 36 10 13 13 44 - 47 43
13. Удинезе Заявка 36 11 9 16 35 - 49 42
14. Кальяри Заявка 36 10 12 14 50 - 53 42
15. Сампдория Заявка 36 12 5 19 46 - 60 41
16. Торино Заявка 36 11 6 19 43 - 64 39
17. Дженоа Заявка 36 9 9 18 44 - 68 36
18. Лечче Заявка 36 8 8 20 47 - 80 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 36 5 5 26 26 - 71 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2020, осталось 2 дня 21 час.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Торино 6.6% (4)
    X 13.1% (8)
    Рома 80.3% (49)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Торино - Рома

    Исход игры
    Торино
    6.6% (4)
    Ничья
    13.1% (8)
    Рома
    80.3% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (37)
    Меньше
    32.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (41)
    Нет
    25.45% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    49.2% (30)
    0:2 Рома
    11.5% (7)
    1:1 Ничья
    9.8% (6)
    0:1 Рома
    6.6% (4)
    2:1 Торино
    3.3% (2)
    1:3 Рома
    3.3% (2)
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