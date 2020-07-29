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Лацио
2:0
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
1:0
17' Гол
Корреа Хоакин
42' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
51' Желтая карточка
Папетти Андреа
54' Желтая карточка
Тонали Сандро
2:0
82' Гол
Иммобиле Чиро
90'+6
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
16
Пароло
Марко
10
Альберто
Луис
22
Хони
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
12
Андреаччи
Лоренцо
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
5
Гастальделло
Даниэле
3
Матею
Алеш
8
Змрхаль
Яромир
4
Тонали
Сандро
24
Вивиани
Маттиа
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
18
Айе
Флориан
Лацио
3-5-2
Брешия
4-4-2

Ход матча

17'
Корреа Хоакин
(Иммобиле Чиро)
1:0
42'
Лаццари Мануэль
 
51'
 
Папетти Андреа
54'
 
Тонали Сандро
56'
Марусич Адам
Лаццари Мануэль
 
56'
Лукаку Джордан
Хони Родригес
 
77'
 
Семприни Алессандро
Гастальделло Даниэле
82'
Иммобиле Чиро
(Корреа Хоакин)
2:0
84'
Вавро Денис
Луис Фелипе
 
84'
Адеканье Бобби
Корреа Хоакин
 
87'
Баштуш Бартоломеу
Ачерби Франческо
 
88'
 
Ндой Эмануэле
Айе Флориан

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 35 (14) 0.92
2. Кайседо Фелипе 9 0.24
3. Корреа Хоакин 9 0.24
4. Милинкович-Савич Сергей 7 0.18
5. Альберто Луис 6 (1) 0.16
6. Ачерби Франческо 2 0.05
7. Марусич Адам 2 0.05
8. Луис Фелипе 1 0.03
9. Раду Стефан 1 0.03
10. Пароло Марко 1 0.03
11. Катальди Данило 1 0.03
12. Баштуш Бартоломеу 1 0.03
13. Адеканье Бобби 1 0.03
14. Лаццари Мануэль 0 0
15. Лулич Сенад 0 0
16. Лукаку Джордан 0 0
17. Лукас Лейва 0 0
18. Хони Родригес 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 7 (2) 0.18
2. Торрегросса Эрнесто 6 (1) 0.16
3. Балотелли Марио 5 0.13
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Шпалек Николас 2 0.05
6. Дессена Даниэле 2 0.05
7. Змрхаль Яромир 2 0.05
8. Тонали Сандро 1 0.03
9. Ромуло Соуза 1 0.03
10. Бизоли Димитри 1 0.03
11. Кистана Андреа 1 0.03
12. Семприни Алессандро 1 0.03
13. Папетти Андреа 1 0.03
14. Сабелли Стефано 0 0
15. Бьярнасон Биркир 0 0
16. Матею Алеш 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 9 1
2. Раду Стефан 8 0
3. Пароло Марко 8 0
4. Милинкович-Савич Сергей 8 0
5. Кайседо Фелипе 7 0
6. Иммобиле Чиро 7 0
7. Лулич Сенад 6 0
8. Лаццари Мануэль 6 0
9. Луис Фелипе 6 0
10. Альберто Луис 5 0
11. Ачерби Франческо 4 0
12. Баштуш Бартоломеу 4 0
13. Хони Родригес 4 0
14. Патрик 2 1
15. Катальди Данило 3 0
16. Марусич Адам 3 0
17. Лукаку Джордан 2 0
18. Стракоша Томас 2 0
19. Андерсон Джаван 1 0
20. Адеканье Бобби 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 9 1
2. Тонали Сандро 9 0
3. Кистана Андреа 7 1
4. Торрегросса Эрнесто 8 0
5. Дессена Даниэле 6 1
6. Балотелли Марио 6 1
7. Бизоли Димитри 6 0
8. Сабелли Стефано 5 0
9. Шпалек Николас 5 0
10. Папетти Андреа 5 0
11. Айе Флориан 3 1
12. Ромуло Соуза 3 0
13. Чансельор Джон 3 0
14. Мартелла Бруно 3 0
15. Матри Алессандро 1 1
16. Ндой Эмануэле 2 0
17. Семприни Алессандро 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Маньяни Джанджакомо 2 0
20. Бьярнасон Биркир 1 0
21. Скрабб Симон 1 0
22. Доннарумма Альфредо 1 0
23. Йоронен Йессе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 11.59% (8) 18.84% (13) 20.29% (14) 15.94% (11) 18.84% (13) 14.49% (10)
 Брешия 19.35% (6) 19.35% (6) 16.13% (5) 16.13% (5) 19.35% (6) 9.68% (3)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: + = -
Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио
Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья Дженоа 2:3 Лацио Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория
Брешия Последние 20 матчей: + = -
Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия
Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио

Последние игры между собой

Лацио: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Брешия 1:2 Лацио Серия A Брешия 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:0 Брешия Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:2 Заявка 37 26 5 6 75 - 40 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома 3:2 Заявка 37 20 7 10 74 - 50 67
6. Милан Заявка 37 18 9 10 60 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
11. Болонья 0:4 Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
12. Фиорентина 4:0 Заявка 37 11 13 13 48 - 47 46
13. Кальяри 2:0 Заявка 37 11 12 14 52 - 53 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 37 12 5 20 47 - 64 41
16. Торино 2:3 Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 37 6 6 25 34 - 78 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Лацио 97.5% (156)
X 1.9% (3)
Брешия 0.6% (1)
0
выиграет Лацио
хозяева поймали игру
Vasilij #
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2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Лацио 2:0 Брешия

Исход игры
Лацио
97.5% (156)
Ничья
1.9% (3)
Брешия
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.41% (82)
Меньше
44.59% (66)
Обе команды забьют
Да
38.51% (57)
Нет
61.49% (91)
Популярный счёт
2:0 Лацио
36.9% (59)
3:1 Лацио
16.9% (27)
2:1 Лацио
14.4% (23)
3:0 Лацио
13.8% (22)
4:0 Лацио
3.1% (5)
1:0 Лацио
2.5% (4)
4:1 Лацио
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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