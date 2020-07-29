Лацио
2:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Брешия
1:0
17' ГолКорреа Хоакин
42' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
51' Желтая карточкаПапетти Андреа
54' Желтая карточкаТонали Сандро
2:0
82' ГолИммобиле Чиро
4
Патрик
16
Пароло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
65 Моро РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
1:0
42'
51'
54'
82'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
12 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|35 (14)
|0.92
|2.
|Кайседо Фелипе
|9
|0.24
|3.
|Корреа Хоакин
|9
|0.24
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.18
|5.
|Альберто Луис
|6 (1)
|0.16
|6.
|Ачерби Франческо
|2
|0.05
|7.
|Марусич Адам
|2
|0.05
|8.
|Луис Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Раду Стефан
|1
|0.03
|10.
|Пароло Марко
|1
|0.03
|11.
|Катальди Данило
|1
|0.03
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.03
|13.
|Адеканье Бобби
|1
|0.03
|14.
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|15.
|Лулич Сенад
|0
|0
|16.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|17.
|Лукас Лейва
|0
|0
|18.
|Хони Родригес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|7 (2)
|0.18
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|6 (1)
|0.16
|3.
|Балотелли Марио
|5
|0.13
|4.
|Чансельор Джон
|3
|0.08
|5.
|Шпалек Николас
|2
|0.05
|6.
|Дессена Даниэле
|2
|0.05
|7.
|Змрхаль Яромир
|2
|0.05
|8.
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|9.
|Ромуло Соуза
|1
|0.03
|10.
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|11.
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|12.
|Семприни Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.03
|14.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|15.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|16.
|Матею Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|9
|1
|2.
|Раду Стефан
|8
|0
|3.
|Пароло Марко
|8
|0
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|5.
|Кайседо Фелипе
|7
|0
|6.
|Иммобиле Чиро
|7
|0
|7.
|Лулич Сенад
|6
|0
|8.
|Лаццари Мануэль
|6
|0
|9.
|Луис Фелипе
|6
|0
|10.
|Альберто Луис
|5
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|13.
|Хони Родригес
|4
|0
|14.
|Патрик
|2
|1
|15.
|Катальди Данило
|3
|0
|16.
|Марусич Адам
|3
|0
|17.
|Лукаку Джордан
|2
|0
|18.
|Стракоша Томас
|2
|0
|19.
|Андерсон Джаван
|1
|0
|20.
|Адеканье Бобби
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|9
|1
|2.
|Тонали Сандро
|9
|0
|3.
|Кистана Андреа
|7
|1
|4.
|Торрегросса Эрнесто
|8
|0
|5.
|Дессена Даниэле
|6
|1
|6.
|Балотелли Марио
|6
|1
|7.
|Бизоли Димитри
|6
|0
|8.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|9.
|Шпалек Николас
|5
|0
|10.
|Папетти Андреа
|5
|0
|11.
|Айе Флориан
|3
|1
|12.
|Ромуло Соуза
|3
|0
|13.
|Чансельор Джон
|3
|0
|14.
|Мартелла Бруно
|3
|0
|15.
|Матри Алессандро
|1
|1
|16.
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|17.
|Семприни Алессандро
|2
|0
|18.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|19.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|20.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|21.
|Скрабб Симон
|1
|0
|22.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|23.
|Йоронен Йессе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|11.59% (8)
|18.84% (13)
|20.29% (14)
|15.94% (11)
|18.84% (13)
|14.49% (10)
|Брешия
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: + = -Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио
Брешия Последние 20 матчей: + = -Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия
Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио
Последние игры между собой
Лацио: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:2 Заявка
|37
|26
|5
|6
|75 - 40
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|79 - 36
|79
|3.
|Лацио
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 39
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|5.
|Рома
|3:2 Заявка
|37
|20
|7
|10
|74 - 50
|67
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|60 - 46
|63
|7.
|Наполи
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 49
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|11.
|Болонья
|0:4 Заявка
|37
|12
|10
|15
|51 - 64
|46
|12.
|Фиорентина
|4:0 Заявка
|37
|11
|13
|13
|48 - 47
|46
|13.
|Кальяри
|2:0 Заявка
|37
|11
|12
|14
|52 - 53
|45
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|37
|12
|5
|20
|47 - 64
|41
|16.
|Торино
|2:3 Заявка
|37
|11
|6
|20
|45 - 67
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|34 - 78
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|26 - 74
|20
Прогнозы на матч Лацио 2:0 Брешия
Исход игры
Лацио
97.5% (156)
Ничья
1.9% (3)
Брешия
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.41% (82)
Меньше
44.59% (66)
Обе команды забьют
Да
38.51% (57)
Нет
61.49% (91)
Популярный счёт
2:0 Лацио
36.9% (59)
3:1 Лацио
16.9% (27)
2:1 Лацио
14.4% (23)
3:0 Лацио
13.8% (22)
4:0 Лацио
3.1% (5)
1:0 Лацио
2.5% (4)
4:1 Лацио
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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