Второй тайм

96' Лацио заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Брешия

94' ШТАНГА! Так было близко к голу - Иммобиле Чиро нанес удар в каркас ворот!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Семприни Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Альберто Луис и попал в перекладину!

88' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Хорошую попытку сделал Марусич Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Андреа Папетти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро изменил счет на табло!

82' Удар от ворот произведет Брешия

82' Как он промахнулся? Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

81' Торрегросса Эрнесто из команды Брешия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Торрегросса Эрнесто из команды Брешия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Семприни Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Брешия

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Отличный пас сделал Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

75' Удар от ворот произведет Брешия

75' Иммобиле Чиро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Андреаччи Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Гастальделло Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Удар от ворот произведет Брешия

73' Иммобиле Чиро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

69' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Лацио

66' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Брешия

66' Андреа Папетти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Брешия

64' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Лацио

62' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Айе Флориан из команды Брешия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Лацио

58' Удар от ворот произведет Лацио

58' Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Матч возобновлен

55' Альберто Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Тонали Сандро получил желтую карточку от судьи

54' Удар от ворот произведет Лацио

53' Головой пробил Милинкович-Савич Сергей , но голкипер отбил его в поле!

53' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Андреаччи Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

51' Андреа Папетти получил желтую карточку от судьи

50' Безумный фол. Андреа Папетти грубо играет против соперника. Пострадал Иммобиле Чиро

49' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля