Сассуоло
5:0
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Дженоа
15' Желтая карточкаРомеро Кристиан
1:0
26' ГолТраоре Хамед
2:0
40' ГолБерарди Доменико
3:0
66' ГолКапуто Франческо
4:0
74' ГолРаспадори Джакомо
5:0
77' ГолКапуто Франческо
85' Желтая карточкаОбьянг Педро
2
Марлон
23
Траоре
Хамед
20
Шоне
Лассе
15
Ягелло
Филип
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
26'
1:0
40'
66'
72'
74'
77'
85'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|21 (2)
|0.55
|2.
|Берарди Доменико
|14 (2)
|0.37
|3.
|Бога Жереми
|11
|0.29
|4.
|Джуричич Филип
|5
|0.13
|5.
|Траоре Хамед
|4
|0.11
|6.
|Дефрель Грегоре
|3 (1)
|0.08
|7.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0.05
|8.
|Распадори Джакомо
|2
|0.05
|9.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|10.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|11.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|12.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|13.
|Гараслин Лукаш
|1
|0.03
|14.
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|15.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.03
|16.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|17.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|18.
|Кирьякопулос Гиоргус
|0
|0
|19.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|9
|0.24
|2.
|Кришито Доменико
|8 (8)
|0.21
|3.
|Куаме Кристиан
|5
|0.13
|4.
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.13
|5.
|Санабрия Антонио
|4
|0.11
|6.
|Шоне Лассе
|2
|0.05
|7.
|Фальке Яго
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|11.
|Лерагер Лукас
|1
|0.03
|12.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|13.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|14.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|15.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|16.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|17.
|Радованович Иван
|0
|0
|18.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|19.
|Бираски Давиде
|0
|0
|20.
|Баррека Антонио
|0
|0
|21.
|Ягелло Филип
|0
|0
|22.
|Раду Йонуц
|0
|0
|23.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|9
|0
|2.
|Локателли Мануэль
|9
|0
|3.
|Тольян Йереми
|8
|0
|4.
|Марлон
|8
|0
|5.
|Бурабия Мехди
|6
|1
|6.
|Джуричич Филип
|6
|0
|7.
|Берарди Доменико
|6
|0
|8.
|Рожерио да Силва
|6
|0
|9.
|Пелузо Федерико
|4
|1
|10.
|Маньянелли Франческо
|5
|0
|11.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|12.
|Кирьякопулос Гиоргус
|4
|0
|13.
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|14.
|Капуто Франческо
|3
|0
|15.
|Дункан Альфред
|3
|0
|16.
|Романья Филиппо
|3
|0
|17.
|Траоре Хамед
|3
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
|20.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|21.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|13
|0
|2.
|Кассата Франческо
|10
|1
|3.
|Кришито Доменико
|7
|0
|4.
|Стураро Стефано
|7
|0
|5.
|Пандев Горан
|5
|1
|6.
|Агудело Кевин
|4
|1
|7.
|Лерагер Лукас
|5
|0
|8.
|Шоне Лассе
|5
|0
|9.
|Бехрами Валон
|3
|1
|10.
|Бираски Давиде
|3
|1
|11.
|Сапата Кристиан
|4
|0
|12.
|Гольданига Эдоардо
|4
|0
|13.
|Фавилли Андреа
|4
|0
|14.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|15.
|Сапонара Риккардо
|2
|1
|16.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|17.
|Радованович Иван
|3
|0
|18.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|19.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|20.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|21.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|22.
|Перин Маттиа
|1
|0
|23.
|Паяч Марко
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|8.33% (5)
|18.33% (11)
|20% (12)
|16.67% (10)
|25% (15)
|11.67% (7)
|Дженоа
|7.5% (3)
|17.5% (7)
|30% (12)
|15% (6)
|15% (6)
|15% (6)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус
Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|75 - 38
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|79 - 36
|79
|3.
|Лацио
|2:0 Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 39
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|71 - 48
|64
|6.
|Милан
|3:1 Заявка
|37
|18
|9
|10
|59 - 46
|63
|7.
|Наполи
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 49
|59
|8.
|Сассуоло
|5:0 Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|3:0 Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Болонья
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|51 - 60
|46
|11.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|44 - 47
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|50 - 53
|42
|14.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|1:3 Заявка
|37
|12
|5
|20
|47 - 63
|41
|16.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|43 - 64
|39
|17.
|Дженоа
|0:5 Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|2:1 Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|0:2 Заявка
|37
|6
|6
|25
|34 - 78
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|0:3 Заявка
|37
|5
|5
|27
|26 - 74
|20
Прогнозы на матч Сассуоло 5:0 Дженоа
Исход игры
Сассуоло
66.2% (104)
Ничья
22.3% (35)
Дженоа
11.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
59.86% (88)
Меньше
40.14% (59)
Обе команды забьют
Да
76.19% (112)
Нет
23.81% (35)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
36.3% (57)
1:1 Ничья
15.9% (25)
1:0 Сассуоло
14.6% (23)
1:2 Дженоа
7.6% (12)
3:1 Сассуоло
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:1 Дженоа
3.2% (5)
3:2 Сассуоло
2.5% (4)
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