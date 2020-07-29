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Сассуоло
5:0
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
15' Желтая карточка
Ромеро Кристиан
1:0
26' Гол
Траоре Хамед
2:0
40' Гол
Берарди Доменико
3:0
66' Гол
Капуто Франческо
4:0
74' Гол
Распадори Джакомо
5:0
77' Гол
Капуто Франческо
85' Желтая карточка
Обьянг Педро
90'+3
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
68
Бурабия
Мехди
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
23
Траоре
Хамед
9
Капуто
Франческо
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
17
Ромеро
Кристиан
55
Мазиелло
Андреа
14
Бираски
Давиде
8
Лерагер
Лукас
29
Кассата
Франческо
20
Шоне
Лассе
15
Ягелло
Филип
19
Пандев
Горан
99
Пинамонти
Андреа
Сассуоло
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

Ход матча

15'
 
Ромеро Кристиан
26'
Траоре Хамед
(Берарди Доменико)
1:0
40'
Берарди Доменико
(Бурабия Мехди)
2:0
46'
 
Кришито Доменико
Бираски Давиде
46'
 
Анкерсен Петер
Кассата Франческо
60'
 
Бехрами Валон
Ягелло Филип
65'
Гараслин Лукаш
Траоре Хамед
 
66'
Капуто Франческо
(Берарди Доменико)
3:0
72'
 
Фавилли Андреа
Пандев Горан
72'
 
Фальке Яго
Шоне Лассе
73'
Обьянг Педро
Локателли Мануэль
 
73'
Распадори Джакомо
Джуричич Филип
 
74'
Распадори Джакомо
(Берарди Доменико)
4:0
77'
Капуто Франческо
(Бурабия Мехди)
5:0
79'
Манцари Джакомо
Берарди Доменико
 
79'
Кирьякопулос Гиоргус
Рожерио да Силва
 
85'
Обьянг Педро
 

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 21 (2) 0.55
2. Берарди Доменико 14 (2) 0.37
3. Бога Жереми 11 0.29
4. Джуричич Филип 5 0.13
5. Траоре Хамед 4 0.11
6. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Распадори Джакомо 2 0.05
9. Дункан Альфред 1 0.03
10. Бурабия Мехди 1 0.03
11. Тольян Йереми 1 0.03
12. Обьянг Педро 1 0.03
13. Гараслин Лукаш 1 0.03
14. Рожерио да Силва 1 0.03
15. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
16. Локателли Мануэль 0 0
17. Пелузо Федерико 0 0
18. Кирьякопулос Гиоргус 0 0
19. Феррари Джанмарко 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 9 0.24
2. Кришито Доменико 8 (8) 0.21
3. Куаме Кристиан 5 0.13
4. Пинамонти Андреа 5 (1) 0.13
5. Санабрия Антонио 4 0.11
6. Шоне Лассе 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Кассата Франческо 2 0.05
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Лерагер Лукас 1 0.03
12. Сумаоро Адама 1 0.03
13. Сапата Кристиан 1 0.03
14. Гольданига Эдоардо 1 0.03
15. Гильоне Паоло 0 0
16. Мазиелло Андреа 0 0
17. Радованович Иван 0 0
18. Анкерсен Петер 0 0
19. Бираски Давиде 0 0
20. Баррека Антонио 0 0
21. Ягелло Филип 0 0
22. Раду Йонуц 0 0
23. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 10 0
2. Локателли Мануэль 9 0
3. Тольян Йереми 8 0
4. Марлон 8 0
5. Бурабия Мехди 6 1
6. Джуричич Филип 6 0
7. Берарди Доменико 6 0
8. Рожерио да Силва 6 0
9. Пелузо Федерико 4 1
10. Маньянелли Франческо 5 0
11. Феррари Джанмарко 5 0
12. Кирьякопулос Гиоргус 4 0
13. Мюлдюр Мерт 4 0
14. Капуто Франческо 3 0
15. Дункан Альфред 3 0
16. Романья Филиппо 3 0
17. Траоре Хамед 3 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 13 0
2. Кассата Франческо 10 1
3. Кришито Доменико 7 0
4. Стураро Стефано 7 0
5. Пандев Горан 5 1
6. Агудело Кевин 4 1
7. Лерагер Лукас 5 0
8. Шоне Лассе 5 0
9. Бехрами Валон 3 1
10. Бираски Давиде 3 1
11. Сапата Кристиан 4 0
12. Гольданига Эдоардо 4 0
13. Фавилли Андреа 4 0
14. Гильоне Паоло 4 0
15. Сапонара Риккардо 2 1
16. Маркетти Федерико 0 2
17. Радованович Иван 3 0
18. Анкерсен Петер 2 0
19. Сумаоро Адама 2 0
20. Санабрия Антонио 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 7.69% (5) 18.46% (12) 20% (13) 15.38% (10) 26.15% (17) 12.31% (8)
 Дженоа 7.5% (3) 17.5% (7) 30% (12) 15% (6) 15% (6) 15% (6)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус
Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи
Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа
Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Дженоа 2:1 Сассуоло Серия A Дженоа 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 5:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:0 Дженоа Серия A Сассуоло 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:2 Заявка 37 26 5 6 75 - 40 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома 3:2 Заявка 37 20 7 10 74 - 50 67
6. Милан Заявка 37 18 9 10 60 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
11. Болонья 0:4 Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
12. Фиорентина 4:0 Заявка 37 11 13 13 48 - 47 46
13. Кальяри 2:0 Заявка 37 11 12 14 52 - 53 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 37 12 5 20 47 - 64 41
16. Торино 2:3 Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 37 6 6 25 34 - 78 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • Сегодня отличная погода для футбола.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Сассуоло 66.2% (104)
X 22.3% (35)
Дженоа 11.5% (18)
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1.99 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Сассуоло 5:0 Дженоа

Исход игры
Сассуоло
66.2% (104)
Ничья
22.3% (35)
Дженоа
11.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
59.86% (88)
Меньше
40.14% (59)
Обе команды забьют
Да
76.19% (112)
Нет
23.81% (35)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
36.3% (57)
1:1 Ничья
15.9% (25)
1:0 Сассуоло
14.6% (23)
1:2 Дженоа
7.6% (12)
3:1 Сассуоло
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:1 Дженоа
3.2% (5)
3:2 Сассуоло
2.5% (4)
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