Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Сассуоло играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

48' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Пандев Горан из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

48' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' О, нет. Из многообещающей позиции Капуто Франческо из команды Сассуоло наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Дженоа

46' Капуто Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Джуричич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Хорошую попытку сделал Пандев Горан . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

40' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

40' Г О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло переиграл вратаря дальним ударом!

40' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

39' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Дженоа

33' Отличный пас сделал Джуричич Филип из команды Сассуоло . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

33' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

33' Удар от ворот произведет Сассуоло

32' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Удар от ворот произведет Дженоа

32' Как он промахнулся? Траоре Хамед имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

31' ШАНС! Траоре Хамед вышел один на один с голкипером...

31' Джуричич Филип разрезает оборону соперника отличным пасом

31' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

29' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Г О О О О Л - Траоре Хамед классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

25' Кассата Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Капуто Франческо из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

19' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Дженоа

19' Выглядело как неплохой момент. Траоре Хамед из команды Сассуоло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

18' Берарди Доменико разрезает оборону соперника отличным пасом

18' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Ромеро Кристиан получил желтую карточку от судьи

15' Удар от ворот произведет Сассуоло

15' Пинамонти Андреа не смог попасть в створ ударом издали

14' Удар от ворот произведет Сассуоло

14' Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Джуричич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Дженоа

11' Берарди Доменико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

9' Удар от ворот произведет Сассуоло

8' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Траоре Хамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе

1' Дженоа начинает с центра поля