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Фиорентина
4:0
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
29' Желтая карточка
Геззаль Рашид
1:0
48' Гол
Кьеза Федерико
2:0
54' Гол
Кьеза Федерико
3:0
74' Гол
Миленкович Никола
80' Желтая карточка
Корбо Габриэле
81' Желтая карточка
Далберт Эстеван
4:0
89' Гол
Кьеза Федерико
90'+4
1
Терраччиано
Пьетро
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
23
Венути
Лоренцо
78
Пульгар
Эрик
8
Кастровилли
Гаэтано
29
Далберт
Эстеван
18
Геззаль
Рашид
63
Кутроне
Патрик
25
Кьеза
Федерико
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
25
Корбо
Габриэле
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
8
Домингес
Николас
5
Медель
Гари
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
Фиорентина
3-4-3
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

29'
Геззаль Рашид
 
48'
Кьеза Федерико
(Далберт Эстеван)
1:0
54'
Кьеза Федерико
2:0
55'
Дункан Альфред
Геззаль Рашид
 
63'
 
Сванберг Маттиас
Домингес Николас
63'
 
Схаутен Йерди
Медель Гари
63'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Сориано Роберто
67'
Куаме Кристиан
Кутроне Патрик
 
67'
Лирола Поль
Венути Лоренцо
 
74'
Миленкович Никола
(Песселья Херман)
3:0
75'
 
Ювара Муса
Орсолини Риккардо
80'
 
Корбо Габриэле
81'
Далберт Эстеван
 
84'
 
Бонини Федерико
Данило Ларанжера
84'
Терзич Алекса
Далберт Эстеван
 
85'
Бранколлини Федерико
Терраччиано Пьетро
 
89'
Кьеза Федерико
(Куаме Кристиан)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 11 (1) 0.29
2. Пульгар Эрик 6 (6) 0.16
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Миленкович Никола 5 0.13
5. Кутроне Патрик 4 0.11
6. Рибери Франк 3 0.08
7. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
8. Песселья Херман 3 0.08
9. Бенасси Марко 1 0.03
10. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
11. Касерес Мартин 1 0.03
12. Бадель Милан 1 0.03
13. Геззаль Рашид 1 0.03
14. Далберт Эстеван 0 0
15. Лирола Поль 0 0
16. Дункан Альфред 0 0
17. Венути Лоренцо 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 8 0.21
2. Паласио Родриго 7 0.18
3. Сориано Роберто 5 0.13
4. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
5. Бани Маттиа 4 0.11
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Данило Ларанжера 2 0.05
8. Томиясу Такэхиро 1 0.03
9. Джемаили Блерим 1 0.03
10. Ольсен Андреас 1 0.03
11. Крейчи Ладислав 1 0.03
12. Ювара Муса 1 0.03
13. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
14. М'Байе Ибрахим 0 0
15. Сванберг Маттиас 0 0
16. Денсвил Стефано 0 0
17. Домингес Николас 0 0
18. Пас Нехуэн 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 12 0
2. Касерес Мартин 9 1
3. Кастровилли Гаэтано 10 0
4. Далберт Эстеван 8 1
5. Пульгар Эрик 9 0
6. Миленкович Никола 9 0
7. Кьеза Федерико 6 0
8. Влахович Душан 4 1
9. Геззаль Рашид 5 0
10. Венути Лоренцо 4 0
11. Лирола Поль 4 0
12. Бадель Милан 2 1
13. Рибери Франк 3 0
14. Соттил Рикардо 3 0
15. Чеккерини Федерико 3 0
16. Раньери Лука 1 1
17. Боатенг Кевин-Принс 2 0
18. Роша Игор II 2 0
19. Дункан Альфред 2 0
20. Бенасси Марко 1 0
21. Дронговски Бартломей 1 0
22. Кутроне Патрик 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Данило Ларанжера 10 1
3. Медель Гари 9 1
4. Томиясу Такэхиро 8 0
5. Денсвил Стефано 6 1
6. Схаутен Йерди 6 1
7. Сориано Роберто 3 2
8. Сансоне Никола 6 0
9. Паласио Родриго 5 0
10. Поли Андреа 5 0
11. Сантандер Федерико 5 0
12. М'Байе Ибрахим 5 0
13. Дейкс Митчелл 4 0
14. Орсолини Риккардо 3 0
15. Джемаили Блерим 2 0
16. Дестро Маттиа 2 0
17. Ольсен Андреас 2 0
18. Скорупски Лукаш 2 0
19. Сванберг Маттиас 2 0
20. Крейчи Ладислав 1 0
21. Домингес Николас 1 0
22. Барроу Муса 1 0
23. Корбо Габриэле 1 0
24. Пас Нехуэн 1 0
25. Ювара Муса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 7.14% (3) 19.05% (8) 16.67% (7) 14.29% (6) 23.81% (10) 19.05% (8)
 Болонья 12.2% (5) 17.07% (7) 17.07% (7) 21.95% (9) 14.63% (6) 17.07% (7)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013
Болонья Последние 20 матчей: + = -
Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи
Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Фиорентина Серия A Болонья 1:2 Фиорентина Серия A
Фиорентина 2:1 Болонья Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Фиорентина 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:3 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 26 5 6 75 - 40 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома Заявка 37 20 7 10 74 - 50 67
6. Милан Заявка 37 18 9 10 60 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
11. Болонья Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
12. Фиорентина Заявка 37 11 13 13 48 - 47 46
13. Кальяри Заявка 37 11 12 14 52 - 53 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 37 12 5 20 47 - 64 41
16. Торино Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 37 6 6 25 34 - 78 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Фиорентина 70.7% (111)
X 24.8% (39)
Болонья 4.5% (7)
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2.05 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Фиорентина 4:0 Болонья

Исход игры
Фиорентина
70.7% (111)
Ничья
24.8% (39)
Болонья
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.02% (79)
Меньше
46.98% (70)
Обе команды забьют
Да
70.47% (105)
Нет
29.53% (44)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
42% (66)
1:1 Ничья
17.2% (27)
1:0 Фиорентина
15.9% (25)
2:0 Фиорентина
10.2% (16)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:2 Болонья
1.9% (3)
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