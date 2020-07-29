Фиорентина
4:0
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Болонья
29' Желтая карточкаГеззаль Рашид
1:0
48' ГолКьеза Федерико
2:0
54' ГолКьеза Федерико
3:0
74' ГолМиленкович Никола
80' Желтая карточкаКорбо Габриэле
81' Желтая карточкаДалберт Эстеван
4:0
89' ГолКьеза Федерико
78
Пульгар
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
29'
48'
54'
2:0
74'
80'
81'
89'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кьеза Федерико
|11 (1)
|0.29
|2.
|Пульгар Эрик
|6 (6)
|0.16
|3.
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.16
|4.
|Миленкович Никола
|5
|0.13
|5.
|Кутроне Патрик
|4
|0.11
|6.
|Рибери Франк
|3
|0.08
|7.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0.08
|8.
|Песселья Херман
|3
|0.08
|9.
|Бенасси Марко
|1
|0.03
|10.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0.03
|11.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|12.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|13.
|Геззаль Рашид
|1
|0.03
|14.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|15.
|Лирола Поль
|0
|0
|16.
|Дункан Альфред
|0
|0
|17.
|Венути Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орсолини Риккардо
|8
|0.21
|2.
|Паласио Родриго
|7
|0.18
|3.
|Сориано Роберто
|5
|0.13
|4.
|Сансоне Никола
|4 (3)
|0.11
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0.11
|6.
|Поли Андреа
|2
|0.05
|7.
|Данило Ларанжера
|2
|0.05
|8.
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|9.
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|10.
|Ольсен Андреас
|1
|0.03
|11.
|Крейчи Ладислав
|1
|0.03
|12.
|Ювара Муса
|1
|0.03
|13.
|Сантандер Федерико
|1 (1)
|0.03
|14.
|М'Байе Ибрахим
|0
|0
|15.
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|16.
|Денсвил Стефано
|0
|0
|17.
|Домингес Николас
|0
|0
|18.
|Пас Нехуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Песселья Херман
|12
|0
|2.
|Касерес Мартин
|9
|1
|3.
|Кастровилли Гаэтано
|10
|0
|4.
|Далберт Эстеван
|8
|1
|5.
|Пульгар Эрик
|9
|0
|6.
|Миленкович Никола
|9
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|6
|0
|8.
|Влахович Душан
|4
|1
|9.
|Геззаль Рашид
|5
|0
|10.
|Венути Лоренцо
|4
|0
|11.
|Лирола Поль
|4
|0
|12.
|Бадель Милан
|2
|1
|13.
|Рибери Франк
|3
|0
|14.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|15.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|16.
|Раньери Лука
|1
|1
|17.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|18.
|Роша Игор II
|2
|0
|19.
|Дункан Альфред
|2
|0
|20.
|Бенасси Марко
|1
|0
|21.
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|22.
|Кутроне Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бани Маттиа
|12
|1
|2.
|Данило Ларанжера
|10
|1
|3.
|Медель Гари
|9
|1
|4.
|Томиясу Такэхиро
|8
|0
|5.
|Денсвил Стефано
|6
|1
|6.
|Схаутен Йерди
|6
|1
|7.
|Сориано Роберто
|3
|2
|8.
|Сансоне Никола
|6
|0
|9.
|Паласио Родриго
|5
|0
|10.
|Поли Андреа
|5
|0
|11.
|Сантандер Федерико
|5
|0
|12.
|М'Байе Ибрахим
|5
|0
|13.
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|14.
|Орсолини Риккардо
|3
|0
|15.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|16.
|Дестро Маттиа
|2
|0
|17.
|Ольсен Андреас
|2
|0
|18.
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|19.
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|20.
|Крейчи Ладислав
|1
|0
|21.
|Домингес Николас
|1
|0
|22.
|Барроу Муса
|1
|0
|23.
|Корбо Габриэле
|1
|0
|24.
|Пас Нехуэн
|1
|0
|25.
|Ювара Муса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|7.14% (3)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|14.29% (6)
|23.81% (10)
|19.05% (8)
|Болонья
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013
Болонья Последние 20 матчей: + = -Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи
Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Фиорентина 2:1 Болонья Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Фиорентина 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:3 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|75 - 40
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|79 - 36
|79
|3.
|Лацио
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 39
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|74 - 50
|67
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|60 - 46
|63
|7.
|Наполи
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 49
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|51 - 64
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|48 - 47
|46
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|52 - 53
|45
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|37
|12
|5
|20
|47 - 64
|41
|16.
|Торино
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|45 - 67
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|34 - 78
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|26 - 74
|20
Прогнозы на матч Фиорентина 4:0 Болонья
Исход игры
Фиорентина
70.7% (111)
Ничья
24.8% (39)
Болонья
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.02% (79)
Меньше
46.98% (70)
Обе команды забьют
Да
70.47% (105)
Нет
29.53% (44)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
42% (66)
1:1 Ничья
17.2% (27)
1:0 Фиорентина
15.9% (25)
2:0 Фиорентина
10.2% (16)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:2 Болонья
1.9% (3)
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