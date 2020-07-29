Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Как он промахнулся? Домингес Николас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Фиорентина

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

45' Удар от ворот произведет Фиорентина

44' Удар от ворот произведет Болонья

43' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

40' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Корбо Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Болонья имеет хороший шанс забить.

36' Удар от ворот произведет Фиорентина

36' Орсолини Риккардо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Болонья имеет хороший шанс забить.

29' Геззаль Рашид получил желтую карточку от судьи

29' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Геззаль Рашид нырнул в штрафной. Спорно!

29' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

28' Опасность! Кьеза Федерико из команды Фиорентина отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

27' Удар от ворот произведет Болонья

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Геззаль Рашид не смог попасть в створ ударом издали

24' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

24' Орсолини Риккардо из команды Болонья навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

24' Удар от ворот произведет Болонья

24' Как он промахнулся? Кутроне Патрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

23' Какой шанс! Кьеза Федерико почти забил, но мяч вынесли с линии!

23' Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико , обводя своих соперников

23' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Фиорентина

21' Сансоне Никола пробил со штрафного прямо в стенку

19' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Фиорентина

16' О, нет. Из многообещающей позиции Сансоне Никола из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

16' Отличные скиллы показывает Барроу Муса , обводя своих соперников

15' Корбо Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Болонья

14' Кастровилли Гаэтано не смог попасть в створ ударом издали

12' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Болонья

9' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Болонья

6' Геззаль Рашид не смог попасть в створ ударом издали

6' Плохо сыграл М'Байе Ибрахим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Далберт Эстеван из команды Фиорентина навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

5' Отличный пас сделал Кастровилли Гаэтано из команды Фиорентина . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

4' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Опасность! Венути Лоренцо из команды Фиорентина отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

3' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

3' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' М'Байе Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фиорентина начинает с центра поля