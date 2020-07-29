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Верона
3:0
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
7' Гол
Ди Кармине Самуэль
2:0
11' Гол
Ди Кармине Самуэль
3:0
47' Гол
Фараони Марко
53' Желтая карточка
Эйссерик Валентин
66' Желтая карточка
Дабо Брайан
90'+5
96
Радунович
Борис
5
Фараони
Марко
21
Гюнтер
Корай
23
Димарко
Федерико
32
Пессина
Маттео
4
Велозу
Мигель
34
Амрабат
Софьян
88
Лазович
Дарко
16
Борини
Фабио
8
Эйссерик
Валентин
10
Ди
Кармине
Самуэль
25
Летица
Карло
40
Томович
Ненад
66
Саламон
Бартош
41
Бонифаци
Кевин
93
Фарес
Мохамед
8
Валоти
Матиа
6
Вальдифиори
Мирко
14
Дабо
Брайан
21
Стрефецца
Габриэль
37
Петанья
Андреа
96
Тунёв
Георгий
Верона
3-4-2-1
СПАЛ 2013
4-3-3

Ход матча

7'
Ди Кармине Самуэль
(Лазович Дарко)
1:0
11'
Ди Кармине Самуэль
(Димарко Федерико)
2:0
46'
 
Мурджа Алессандро
Вальдифиори Мирко
46'
 
Jakub Iskra
Фарес Мохамед
46'
 
Д'Аллесандро Марко
Валоти Матиа
47'
Фараони Марко
(Димарко Федерико)
3:0
53'
Эйссерик Валентин
 
66'
 
Дабо Брайан
75'
Паццини Джампаоло
Ди Кармине Самуэль
 
75'
 
Ди Франческо Федерико
Тунёв Георгий
84'
Цаканьи Маттиа
Борини Фабио
 
89'
Сальседо Эдди
Эйссерик Валентин
 
89'
Агеманг-Баду Эммануэль
Велозу Мигель
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 8
  • 11 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 8 (1) 0.21
2. Пессина Маттео 7 0.18
3. Фараони Марко 5 0.13
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Борини Фабио 3 (1) 0.08
10. Цаканьи Маттиа 2 0.05
11. Амрабат Софьян 1 (1) 0.03
12. Давидович Павел 1 0.03
13. Сальседо Эдди 1 0.03
14. Кумбулла Мараш 1 0.03
15. Димарко Федерико 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Дабо Брайан 1 0.03
6. Стрефецца Габриэль 1 0.03
7. Флоккари Сержио 1 0.03
8. Миссироли Симоне 1 0.03
9. Д'Аллесандро Марко 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Вальдифиори Мирко 0 0
13. Реца Аркадиуш 0 0
14. Томович Ненад 0 0
15. Ционек Тьяго 0 0
16. Мурджа Алессандро 0 0
17. Хулио Игор 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 10 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Пессина Маттео 7 0
4. Гюнтер Корай 7 0
5. Давидович Павел 3 2
6. Велозу Мигель 6 0
7. Фараони Марко 6 0
8. Ррахмани Амир 5 0
9. Цаканьи Маттиа 5 0
10. Стемпиньски Мариуш 3 1
11. Лазович Дарко 4 0
12. Верре Валерио 4 0
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Эйссерик Валентин 3 0
15. Эмпереур Алан 3 0
16. Борини Фабио 1 1
17. Боккетти Сальваторе 2 0
18. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
19. Сильвестри Марко 2 0
20. Хендерсон Лиам 1 0
21. Димарко Федерико 1 0
22. Радунович Борис 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 11 0
2. Стрефецца Габриэль 8 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Фелипе Диас 5 0
8. Вальдифиори Мирко 5 0
9. Куртич Ясмин 5 0
10. Петанья Андреа 5 0
11. Дабо Брайан 4 0
12. Ди Франческо Федерико 4 0
13. Викари Франческо 4 0
14. Бонифаци Кевин 2 1
15. Флоккари Сержио 3 0
16. Мурджа Алессандро 3 0
17. Бериша Этрит 2 0
18. Реца Аркадиуш 2 0
19. Д'Аллесандро Марко 0 1
20. Жуканович Эрвин 1 0
21. Саламон Бартош 1 0
22. Сала Джакопо 1 0
23. Черри Альберто 1 0
24. Фарес Мохамед 1 0
25. Янкович Марко 1 0
26. Летица Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 14.29% (6) 16.67% (7) 9.52% (4) 21.43% (9) 11.9% (5) 26.19% (11)
 СПАЛ 2013 8% (2) 32% (8) 16% (4) 20% (5) 16% (4) 8% (2)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона
Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан
Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
СПАЛ 2013 0:2 Верона Серия A СПАЛ 2013 0:0 Верона Товарищеские матчи Верона 1:3 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:2 Верона Серия A
Верона 0:0 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 1:3 Верона Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 26 5 5 75 - 38 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио 2:0 Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома Заявка 36 19 7 10 71 - 48 64
6. Милан 3:1 Заявка 37 18 9 10 59 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло 5:0 Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона 3:0 Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Болонья Заявка 36 12 10 14 51 - 60 46
11. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
12. Фиорентина Заявка 36 10 13 13 44 - 47 43
13. Кальяри Заявка 36 10 12 14 50 - 53 42
14. Удинезе 1:2 Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория 1:3 Заявка 37 12 5 20 47 - 63 41
16. Торино Заявка 36 11 6 19 43 - 64 39
17. Дженоа 0:5 Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче 2:1 Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия 0:2 Заявка 37 6 6 25 34 - 78 24
20. СПАЛ 2013 0:3 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Верона 86.1% (136)
X 8.9% (14)
СПАЛ 2013 5.1% (8)
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1.91 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Верона 3:0 СПАЛ 2013

Исход игры
Верона
86.1% (136)
Ничья
8.9% (14)
СПАЛ 2013
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.37% (52)
Меньше
64.63% (95)
Обе команды забьют
Да
42.18% (62)
Нет
57.82% (85)
Популярный счёт
2:0 Верона
31.6% (50)
2:1 Верона
22.2% (35)
1:0 Верона
20.3% (32)
1:1 Ничья
7.6% (12)
3:1 Верона
7% (11)
3:0 Верона
1.3% (2)
1:2 СПАЛ 2013
1.3% (2)
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