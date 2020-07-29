Верона
3:0
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
СПАЛ 2013
1:0
7' ГолДи Кармине Самуэль
2:0
11' ГолДи Кармине Самуэль
3:0
47' ГолФараони Марко
53' Желтая карточкаЭйссерик Валентин
66' Желтая карточкаДабо Брайан
21
Гюнтер
Корай
16
Борини
Фабио
25
Летица
Карло
14
Дабо
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Вратарь
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Крюэзю АлтынПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
89 Jakub Iskra
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
11'
47'
66'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 8
-
11 Удары в створ 5
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|8 (1)
|0.21
|2.
|Пессина Маттео
|7
|0.18
|3.
|Фараони Марко
|5
|0.13
|4.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|5.
|Лазович Дарко
|3
|0.08
|6.
|Велозу Мигель
|3
|0.08
|7.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|8.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.08
|9.
|Борини Фабио
|3 (1)
|0.08
|10.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.05
|11.
|Амрабат Софьян
|1 (1)
|0.03
|12.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|13.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|14.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|15.
|Димарко Федерико
|0
|0
|16.
|Ррахмани Амир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петанья Андреа
|12 (5)
|0.32
|2.
|Валоти Матиа
|3
|0.08
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|4.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|5.
|Дабо Брайан
|1
|0.03
|6.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.03
|7.
|Флоккари Сержио
|1
|0.03
|8.
|Миссироли Симоне
|1
|0.03
|9.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.03
|10.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|13.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|14.
|Томович Ненад
|0
|0
|15.
|Ционек Тьяго
|0
|0
|16.
|Мурджа Алессандро
|0
|0
|17.
|Хулио Игор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|10
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|6
|1
|3.
|Пессина Маттео
|7
|0
|4.
|Гюнтер Корай
|7
|0
|5.
|Давидович Павел
|3
|2
|6.
|Велозу Мигель
|6
|0
|7.
|Фараони Марко
|6
|0
|8.
|Ррахмани Амир
|5
|0
|9.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|10.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|1
|11.
|Лазович Дарко
|4
|0
|12.
|Верре Валерио
|4
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0
|14.
|Эйссерик Валентин
|3
|0
|15.
|Эмпереур Алан
|3
|0
|16.
|Борини Фабио
|1
|1
|17.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|18.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|19.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|20.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|21.
|Димарко Федерико
|1
|0
|22.
|Радунович Борис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ционек Тьяго
|11
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|8
|1
|3.
|Миссироли Симоне
|7
|0
|4.
|Валоти Матиа
|7
|0
|5.
|Хулио Игор
|7
|0
|6.
|Томович Ненад
|5
|1
|7.
|Фелипе Диас
|5
|0
|8.
|Вальдифиори Мирко
|5
|0
|9.
|Куртич Ясмин
|5
|0
|10.
|Петанья Андреа
|5
|0
|11.
|Дабо Брайан
|4
|0
|12.
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|13.
|Викари Франческо
|4
|0
|14.
|Бонифаци Кевин
|2
|1
|15.
|Флоккари Сержио
|3
|0
|16.
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|17.
|Бериша Этрит
|2
|0
|18.
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|19.
|Д'Аллесандро Марко
|0
|1
|20.
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|21.
|Саламон Бартош
|1
|0
|22.
|Сала Джакопо
|1
|0
|23.
|Черри Альберто
|1
|0
|24.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|25.
|Янкович Марко
|1
|0
|26.
|Летица Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|17.78% (8)
|15.56% (7)
|8.89% (4)
|22.22% (10)
|11.11% (5)
|24.44% (11)
|СПАЛ 2013
|8% (2)
|32% (8)
|16% (4)
|20% (5)
|16% (4)
|8% (2)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона
Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан
Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона
Последние игры между собой
Верона: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:2 Заявка
|37
|26
|5
|6
|75 - 40
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|79 - 36
|79
|3.
|Лацио
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 39
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|5.
|Рома
|3:2 Заявка
|37
|20
|7
|10
|74 - 50
|67
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|60 - 46
|63
|7.
|Наполи
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 49
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|11.
|Болонья
|0:4 Заявка
|37
|12
|10
|15
|51 - 64
|46
|12.
|Фиорентина
|4:0 Заявка
|37
|11
|13
|13
|48 - 47
|46
|13.
|Кальяри
|2:0 Заявка
|37
|11
|12
|14
|52 - 53
|45
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|37
|12
|5
|20
|47 - 64
|41
|16.
|Торино
|2:3 Заявка
|37
|11
|6
|20
|45 - 67
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|34 - 78
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|26 - 74
|20
Прогнозы на матч Верона 3:0 СПАЛ 2013
Исход игры
Верона
86.1% (136)
Ничья
8.9% (14)
СПАЛ 2013
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.37% (52)
Меньше
64.63% (95)
Обе команды забьют
Да
42.18% (62)
Нет
57.82% (85)
Популярный счёт
2:0 Верона
31.6% (50)
2:1 Верона
22.2% (35)
1:0 Верона
20.3% (32)
1:1 Ничья
7.6% (12)
3:1 Верона
7% (11)
3:0 Верона
1.3% (2)
1:2 СПАЛ 2013
1.3% (2)
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