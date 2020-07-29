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Верона
3:0
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
7' Гол
Ди Кармине Самуэль
2:0
11' Гол
Ди Кармине Самуэль
3:0
47' Гол
Фараони Марко
53' Желтая карточка
Эйссерик Валентин
66' Желтая карточка
Дабо Брайан
90'+5
96
Радунович
Борис
5
Фараони
Марко
21
Гюнтер
Корай
23
Димарко
Федерико
32
Пессина
Маттео
4
Велозу
Мигель
34
Амрабат
Софьян
88
Лазович
Дарко
16
Борини
Фабио
8
Эйссерик
Валентин
10
Ди
Кармине
Самуэль
25
Летица
Карло
40
Томович
Ненад
66
Саламон
Бартош
41
Бонифаци
Кевин
93
Фарес
Мохамед
8
Валоти
Матиа
6
Вальдифиори
Мирко
14
Дабо
Брайан
21
Стрефецца
Габриэль
37
Петанья
Андреа
96
Тунёв
Георгий
Верона
3-4-2-1
СПАЛ 2013
4-3-3

Ход матча

7'
Ди Кармине Самуэль
(Лазович Дарко)
1:0
11'
Ди Кармине Самуэль
(Димарко Федерико)
2:0
46'
 
Мурджа Алессандро
Вальдифиори Мирко
46'
 
Jakub Iskra
Фарес Мохамед
46'
 
Д'Аллесандро Марко
Валоти Матиа
47'
Фараони Марко
(Димарко Федерико)
3:0
53'
Эйссерик Валентин
 
66'
 
Дабо Брайан
75'
Паццини Джампаоло
Ди Кармине Самуэль
 
75'
 
Ди Франческо Федерико
Тунёв Георгий
84'
 
Борини Фабио
Стрефецца Габриэль
84'
 
Krisztofer Horvath
Цаканьи Маттиа
89'
Сальседо Эдди
Эйссерик Валентин
 
89'
Агеманг-Баду Эммануэль
Амрабат Софьян
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 8
  • 11 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 8 (1) 0.21
2. Пессина Маттео 7 0.18
3. Фараони Марко 5 0.13
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Борини Фабио 3 (1) 0.08
10. Цаканьи Маттиа 2 0.05
11. Амрабат Софьян 1 (1) 0.03
12. Давидович Павел 1 0.03
13. Сальседо Эдди 1 0.03
14. Кумбулла Мараш 1 0.03
15. Димарко Федерико 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Дабо Брайан 1 0.03
6. Стрефецца Габриэль 1 0.03
7. Флоккари Сержио 1 0.03
8. Миссироли Симоне 1 0.03
9. Д'Аллесандро Марко 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Вальдифиори Мирко 0 0
13. Реца Аркадиуш 0 0
14. Томович Ненад 0 0
15. Ционек Тьяго 0 0
16. Мурджа Алессандро 0 0
17. Хулио Игор 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 10 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Пессина Маттео 7 0
4. Гюнтер Корай 7 0
5. Давидович Павел 3 2
6. Велозу Мигель 6 0
7. Фараони Марко 6 0
8. Ррахмани Амир 5 0
9. Цаканьи Маттиа 5 0
10. Стемпиньски Мариуш 3 1
11. Лазович Дарко 4 0
12. Верре Валерио 4 0
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Эйссерик Валентин 3 0
15. Эмпереур Алан 3 0
16. Борини Фабио 1 1
17. Боккетти Сальваторе 2 0
18. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
19. Сильвестри Марко 2 0
20. Хендерсон Лиам 1 0
21. Димарко Федерико 1 0
22. Радунович Борис 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 11 0
2. Стрефецца Габриэль 8 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Фелипе Диас 5 0
8. Вальдифиори Мирко 5 0
9. Куртич Ясмин 5 0
10. Петанья Андреа 5 0
11. Дабо Брайан 4 0
12. Ди Франческо Федерико 4 0
13. Викари Франческо 4 0
14. Бонифаци Кевин 2 1
15. Флоккари Сержио 3 0
16. Мурджа Алессандро 3 0
17. Бериша Этрит 2 0
18. Реца Аркадиуш 2 0
19. Д'Аллесандро Марко 0 1
20. Жуканович Эрвин 1 0
21. Саламон Бартош 1 0
22. Сала Джакопо 1 0
23. Черри Альберто 1 0
24. Фарес Мохамед 1 0
25. Янкович Марко 1 0
26. Летица Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 17.78% (8) 15.56% (7) 8.89% (4) 22.22% (10) 11.11% (5) 24.44% (11)
 СПАЛ 2013 8% (2) 32% (8) 16% (4) 20% (5) 16% (4) 8% (2)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона
Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан
Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
СПАЛ 2013 0:2 Верона Серия A СПАЛ 2013 0:0 Верона Товарищеские матчи Верона 1:3 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:2 Верона Серия A
Верона 0:0 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 1:3 Верона Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:2 Заявка 37 26 5 6 75 - 40 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома 3:2 Заявка 37 20 7 10 74 - 50 67
6. Милан Заявка 37 18 9 10 60 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
11. Болонья 0:4 Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
12. Фиорентина 4:0 Заявка 37 11 13 13 48 - 47 46
13. Кальяри 2:0 Заявка 37 11 12 14 52 - 53 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 37 12 5 20 47 - 64 41
16. Торино 2:3 Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 37 6 6 25 34 - 78 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Верона 86.1% (136)
X 8.9% (14)
СПАЛ 2013 5.1% (8)
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1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Верона 3:0 СПАЛ 2013

Исход игры
Верона
86.1% (136)
Ничья
8.9% (14)
СПАЛ 2013
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.37% (52)
Меньше
64.63% (95)
Обе команды забьют
Да
42.18% (62)
Нет
57.82% (85)
Популярный счёт
2:0 Верона
31.6% (50)
2:1 Верона
22.2% (35)
1:0 Верона
20.3% (32)
1:1 Ничья
7.6% (12)
3:1 Верона
7% (11)
3:0 Верона
1.3% (2)
1:2 СПАЛ 2013
1.3% (2)
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