Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Верона играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Димарко Федерико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хорошую попытку сделал Лазович Дарко . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Удар от ворот произведет Верона

36' Тунёв Георгий решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Удар от ворот произведет Верона

33' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Тунёв Георгий навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Петанья Андреа бьет со свободного, но вратарь делает сейв.

20' Удар от ворот произведет Верона

20' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Верона нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

18' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Отличный командный гол!

9' Фараони Марко из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

9' Борини Фабио хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

7' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.