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Сампдория
 
Позже

Стадион:
Милан
30
Фальконе
Владимиро
24
Берешиньски
Бартош
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
12
Депаоли
Фабио
7
Линетти
Кароль
4
Виейра
Ронни
14
Янкто
Якуб
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
4
Беннасер
Исмаэль
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
18
Ребич
Анте
21
Ибрагимович
Златан
Сампдория
4-4-1-1
Милан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 11 (5) 0.29
2. Габбьядини Маноло 11 (1) 0.29
3. Рамирес Гастон 7 (3) 0.18
4. Бонаццоли Федерико 6 0.16
5. Линетти Кароль 4 0.11
6. Капрари Джанлука 3 0.08
7. Янкто Якуб 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Хабот Юлиан 1 0.03
10. Экдаль Олбин 0 0
11. Йосида Майя 0 0
12. Коллей Омар 0 0
13. Ауджелло Томмазо 0 0
14. Ригони Эмилиано 0 0
15. Депаоли Фабио 0 0
16. Виейра Ронни 0 0
17. Марони Гонсало 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 11 0.29
2. Чалханоглу Хакан 8 (1) 0.21
3. Ибрагимович Златан 7 (2) 0.18
4. Тео Эрнандес 6 0.16
5. Леау Рафаэл 5 0.13
6. Кесси Франк 4 (2) 0.11
7. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
8. Бонавентура Джакомо 3 0.08
9. Сусо Хесус 1 0.03
10. Кастильехо Самуэль 1 0.03
11. Калабрия Давиде 1 0.03
12. Романьоли Алессио 1 0.03
13. Беннасер Исмаэль 1 0.03
14. Салемакерс Алексис 1 0.03
15. Конти Андреа 0 0
16. Билья Лукас 0 0
17. Крунич Раде 0 0
18. Пакета Лукас 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 10 1
2. Коллей Омар 10 0
3. Торсби Мортен 8 1
4. Берешиньски Бартош 9 0
5. Экдаль Олбин 8 0
6. Янкто Якуб 8 0
7. Депаоли Фабио 7 0
8. Мурру Никола 5 1
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Капрари Джанлука 3 1
11. Тонелли Лоренцо 4 0
12. Линетти Кароль 4 0
13. Феррари Алекс 4 0
14. Мурильо Джейсон 2 1
15. Бертолаччи Андреа 3 0
16. Хабот Юлиан 1 1
17. Квальярелла Фабио 2 0
18. Габбьядини Маноло 2 0
19. Ауджелло Томмазо 2 0
20. Ригони Эмилиано 2 0
21. Йосида Майя 1 0
22. Бонаццоли Федерико 1 0
23. Аудеро Эмиль 1 0
Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 14 0
2. Тео Эрнандес 10 0
3. Конти Андреа 8 0
4. Пакета Лукас 7 0
5. Калабрия Давиде 3 2
6. Чалханоглу Хакан 6 0
7. Мусаккио Матео 4 1
8. Кастильехо Самуэль 3 1
9. Билья Лукас 4 0
10. Ребич Анте 4 0
11. Романьоли Алессио 4 0
12. Салемакерс Алексис 2 1
13. Крунич Раде 3 0
14. Кесси Франк 3 0
15. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
16. Бонавентура Джакомо 2 0
17. Кьяер Симон 2 0
18. Борини Фабио 2 0
19. Сусо Хесус 2 0
20. Дуарте Леонардо 2 0
21. Рейна Пепе 0 1
22. Ибрагимович Златан 1 0
23. Доннарумма Антонио 1 0
24. Лашальт Диего 1 0
25. Андре Силва 1 0
26. Пёнтек Кшиштоф 1 0
27. Габбия Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 7.32% (3) 2.44% (1) 26.83% (11) 14.63% (6) 26.83% (11) 21.95% (9)
 Милан 7.69% (4) 19.23% (10) 9.62% (5) 26.92% (14) 19.23% (10) 17.31% (9)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри
Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма
Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Милан 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 3:2 Сампдория Серия A
Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 4:1 Сампдория Серия A Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Милан 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Милан Кубок Сампдория 1:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 26 5 5 75 - 38 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
4. Лацио Заявка 36 23 6 7 76 - 39 75
5. Рома Заявка 36 19 7 10 71 - 48 64
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло Заявка 36 13 9 14 64 - 62 48
9. Болонья Заявка 36 12 10 14 51 - 60 46
10. Верона Заявка 36 11 13 12 44 - 48 46
11. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
12. Фиорентина Заявка 36 10 13 13 44 - 47 43
13. Удинезе Заявка 36 11 9 16 35 - 49 42
14. Кальяри Заявка 36 10 12 14 50 - 53 42
15. Сампдория Заявка 36 12 5 19 46 - 60 41
16. Торино Заявка 36 11 6 19 43 - 64 39
17. Дженоа Заявка 36 9 9 18 44 - 68 36
18. Лечче Заявка 36 8 8 20 47 - 80 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 36 5 5 26 26 - 71 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2020, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 156
    Сампдория 1.9% (3)
    X 7.1% (11)
    Милан 91% (142)
    Все прогнозы
    1.95 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Сампдория - Милан

    Исход игры
    Сампдория
    1.9% (3)
    Ничья
    7.1% (11)
    Милан
    91% (142)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.87% (113)
    Меньше
    23.13% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    82.31% (121)
    Нет
    17.69% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    62.2% (97)
    0:1 Милан
    9% (14)
    0:2 Милан
    7.1% (11)
    1:1 Ничья
    5.8% (9)
    1:3 Милан
    5.1% (8)
    2:3 Милан
    1.3% (2)
    2:1 Сампдория
    1.3% (2)
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