Сампдория
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|11 (5)
|0.3
|2.
|Габбьядини Маноло
|11 (1)
|0.3
|3.
|Рамирес Гастон
|7 (3)
|0.19
|4.
|Бонаццоли Федерико
|6
|0.16
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0.11
|6.
|Капрари Джанлука
|3
|0.08
|7.
|Янкто Якуб
|2
|0.05
|8.
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|9.
|Хабот Юлиан
|1
|0.03
|10.
|Экдаль Олбин
|0
|0
|11.
|Йосида Майя
|0
|0
|12.
|Коллей Омар
|0
|0
|13.
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|14.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|15.
|Депаоли Фабио
|0
|0
|16.
|Виейра Ронни
|0
|0
|17.
|Марони Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|11
|0.3
|2.
|Чалханоглу Хакан
|8 (1)
|0.22
|3.
|Ибрагимович Златан
|7 (2)
|0.19
|4.
|Тео Эрнандес
|6
|0.16
|5.
|Леау Рафаэл
|5
|0.14
|6.
|Кесси Франк
|4 (2)
|0.11
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|8.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|9.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|10.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|11.
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|12.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|13.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|14.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|15.
|Конти Андреа
|0
|0
|16.
|Билья Лукас
|0
|0
|17.
|Крунич Раде
|0
|0
|18.
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Ронни
|10
|1
|2.
|Коллей Омар
|10
|0
|3.
|Торсби Мортен
|8
|1
|4.
|Берешиньски Бартош
|9
|0
|5.
|Экдаль Олбин
|8
|0
|6.
|Янкто Якуб
|8
|0
|7.
|Депаоли Фабио
|7
|0
|8.
|Мурру Никола
|5
|1
|9.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|10.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|11.
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|12.
|Линетти Кароль
|4
|0
|13.
|Феррари Алекс
|4
|0
|14.
|Мурильо Джейсон
|2
|1
|15.
|Бертолаччи Андреа
|3
|0
|16.
|Хабот Юлиан
|1
|1
|17.
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|19.
|Ауджелло Томмазо
|2
|0
|20.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|21.
|Йосида Майя
|1
|0
|22.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|23.
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|14
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|10
|0
|3.
|Конти Андреа
|8
|0
|4.
|Пакета Лукас
|7
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|6.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|7.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|1
|9.
|Билья Лукас
|4
|0
|10.
|Ребич Анте
|4
|0
|11.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|12.
|Салемакерс Алексис
|2
|1
|13.
|Крунич Раде
|3
|0
|14.
|Кесси Франк
|3
|0
|15.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|16.
|Бонавентура Джакомо
|2
|0
|17.
|Кьяер Симон
|2
|0
|18.
|Борини Фабио
|2
|0
|19.
|Сусо Хесус
|2
|0
|20.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|21.
|Рейна Пепе
|0
|1
|22.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|23.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|24.
|Лашальт Диего
|1
|0
|25.
|Андре Силва
|1
|0
|26.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|27.
|Габбия Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|7.32% (3)
|2.44% (1)
|26.83% (11)
|14.63% (6)
|26.83% (11)
|21.95% (9)
|Милан
|7.69% (4)
|19.23% (10)
|9.62% (5)
|26.92% (14)
|19.23% (10)
|17.31% (9)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри
Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +11 =7 -2Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 4:1 Сампдория Серия A Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Милан 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Милан Кубок Сампдория 1:1 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|75 - 38
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|22
|10
|4
|77 - 36
|76
|3.
|Лацио
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|76 - 39
|75
|4.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|96 - 45
|75
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|71 - 48
|64
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|56 - 45
|60
|7.
|Наполи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|58 - 47
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|64 - 62
|48
|9.
|Парма
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|51 - 52
|46
|10.
|Болонья
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|51 - 60
|46
|11.
|Верона
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|44 - 48
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|44 - 47
|43
|13.
|Удинезе
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|35 - 49
|42
|14.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|50 - 53
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|36
|12
|5
|19
|46 - 60
|41
|16.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|43 - 64
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|44 - 68
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|47 - 80
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|34 - 76
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|5
|5
|26
|26 - 71
|20
Прогнозы на матч Сампдория - Милан
Исход игры
Сампдория
3.3% (2)
Ничья
9.8% (6)
Милан
86.9% (53)
Тотал 2.5
Больше
75% (42)
Меньше
25% (14)
Обе команды забьют
Да
82.14% (46)
Нет
17.86% (10)
Популярный счёт
1:2 Милан
60.7% (37)
0:2 Милан
11.5% (7)
1:1 Ничья
8.2% (5)
1:3 Милан
3.3% (2)
0:1 Милан
3.3% (2)
2:1 Сампдория
3.3% (2)
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