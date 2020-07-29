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Кальяри
 
Позже

Стадион:
Ювентус
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
23
Чеппители
Лука
15
Клаван
Рагнар
24
Фараго
Паоло
6
Рог
Марко
21
Ионице
Артур
37
Гальяно
Лука
3
Матьелло
Федерико
99
Симеоне
Джованни
10
Педро
Жоао
77
Буффон
Джанлуиджи
16
Куадрадо
Хуан
19
Бонуччи
Леонардо
24
Ругани
Даниэле
12
Алекс
Сандро
30
Бентанкур
Родриго
5
Пьянич
Миралем
38
Мураторе
Симоне
33
Бернардески
Федерико
21
Игуаин
Гонсало
7
Роналду
Криштиану
Кальяри
3-5-2
Ювентус
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 18 (4) 0.47
2. Симеоне Джованни 11 0.29
3. Наингголан Раджа 6 0.16
4. Нандес Найтан 2 0.05
5. Чеппители Лука 2 0.05
6. Кастро Лукас 2 0.05
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Рог Марко 1 0.03
9. Олива Кристиан 1 0.03
10. Рагатцу Даниэле 1 0.03
11. Черри Альберто 1 0.03
12. Перейро Гастон 1 0.03
13. Пизакане Фабио 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0
17. Ликояннис Хараламбос 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 31 (12) 0.82
2. Дибала Пауло 11 (1) 0.29
3. Игуаин Гонсало 7 0.18
4. Де Лихт Маттайс 4 0.11
5. Пьянич Миралем 3 0.08
6. Ремзи Аарон 3 0.08
7. Бонуччи Леонардо 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 0.05
9. Данило Луис 2 0.05
10. Коста Дуглас 1 0.03
11. Алекс Сандро 1 0.03
12. Бернардески Федерико 1 0.03
13. Демирал Мерих 1 0.03
14. Кьеллини Джорджо 1 0.03
15. Рабио Адриен 1 0.03
16. Бентанкур Родриго 0 0
17. Матуиди Блез 0 0
18. Хедира Сами 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 14 0
2. Пеллегрини Лука 10 0
3. Рог Марко 9 0
4. Чигарини Лука 7 1
5. Пизакане Фабио 7 1
6. Карбони Андреа 4 2
7. Ионице Артур 6 0
8. Наингголан Раджа 5 0
9. Педро Жоао 5 0
10. Чеппители Лука 5 0
11. Клаван Рагнар 4 0
12. Ликояннис Хараламбос 4 0
13. Симеоне Джованни 4 0
14. Матьелло Федерико 3 0
15. Каччаторе Фабрицио 1 1
16. Кастро Лукас 2 0
17. Перейро Гастон 2 0
18. Фараго Паоло 2 0
19. Ольсен Робин 0 1
20. Бирса Вальтер 1 0
21. Рагатцу Даниэле 1 0
22. Черри Альберто 1 0
23. Пинна Симоне 1 0
24. Валюкевич Себастьян 1 0
25. Олива Кристиан 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Бонуччи Леонардо 10 0
2. Пьянич Миралем 9 0
3. Бентанкур Родриго 9 0
4. Куадрадо Хуан 7 1
5. Рабио Адриен 6 1
6. Бернардески Федерико 6 0
7. Дибала Пауло 5 0
8. Де Лихт Маттайс 5 0
9. Данило Луис 3 1
10. Алекс Сандро 4 0
11. Роналду Криштиану 3 0
12. Хедира Сами 3 0
13. Матуиди Блез 2 0
14. Ремзи Аарон 2 0
15. Игуаин Гонсало 2 0
16. Джан Эмре 2 0
17. Щесны Войцех 1 0
18. Коста Дуглас 1 0
19. Де Шильо Маттиа 1 0
20. Ругани Даниэле 1 0
21. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 6.67% (3) 22.22% (10) 11.11% (5) 20% (9) 22.22% (10) 17.78% (8)
 Ювентус 10.45% (7) 13.43% (9) 19.4% (13) 22.39% (15) 20.9% (14) 13.43% (9)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри
Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус
Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Ювентус Серия A
Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 26 5 5 75 - 38 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио 2:0 Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома Заявка 36 19 7 10 71 - 48 64
6. Милан 3:1 Заявка 37 18 9 10 59 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло 5:0 Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона 3:0 Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Болонья Заявка 36 12 10 14 51 - 60 46
11. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
12. Фиорентина Заявка 36 10 13 13 44 - 47 43
13. Кальяри Заявка 36 10 12 14 50 - 53 42
14. Удинезе 1:2 Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория 1:3 Заявка 37 12 5 20 47 - 63 41
16. Торино Заявка 36 11 6 19 43 - 64 39
17. Дженоа 0:5 Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче 2:1 Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия 0:2 Заявка 37 6 6 25 34 - 78 24
20. СПАЛ 2013 0:3 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20

Прогнозы на матч Кальяри - Ювентус

Исход игры
Кальяри
1.3% (2)
Ничья
7.7% (12)
Ювентус
91% (141)
Тотал 2.5
Больше
61.49% (91)
Меньше
38.51% (57)
Обе команды забьют
Да
62.84% (93)
Нет
37.16% (55)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
43.2% (67)
0:2 Ювентус
19.4% (30)
0:1 Ювентус
11% (17)
1:3 Ювентус
8.4% (13)
1:1 Ничья
5.2% (8)
0:3 Ювентус
3.9% (6)
1:4 Ювентус
1.3% (2)
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