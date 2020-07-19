Кальяри
Позже
Стадион: Сарденья Арена
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|18 (4)
|0.49
|2.
|Симеоне Джованни
|11
|0.3
|3.
|Наингголан Раджа
|6
|0.16
|4.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|5.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|6.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Рог Марко
|1
|0.03
|9.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|11.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|12.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|13.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Чигарини Лука
|0
|0
|16.
|Ионице Артур
|0
|0
|17.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|31 (12)
|0.84
|2.
|Дибала Пауло
|11 (1)
|0.3
|3.
|Игуаин Гонсало
|7
|0.19
|4.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0.11
|5.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|6.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|7.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|2
|0.05
|9.
|Данило Луис
|2
|0.05
|10.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|11.
|Алекс Сандро
|1
|0.03
|12.
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|13.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|14.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|15.
|Рабио Адриен
|1
|0.03
|16.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|17.
|Матуиди Блез
|0
|0
|18.
|Хедира Сами
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|14
|0
|2.
|Пеллегрини Лука
|10
|0
|3.
|Рог Марко
|9
|0
|4.
|Чигарини Лука
|7
|1
|5.
|Пизакане Фабио
|7
|1
|6.
|Карбони Андреа
|4
|2
|7.
|Ионице Артур
|6
|0
|8.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|9.
|Педро Жоао
|5
|0
|10.
|Чеппители Лука
|5
|0
|11.
|Клаван Рагнар
|4
|0
|12.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0
|13.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|14.
|Матьелло Федерико
|3
|0
|15.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|16.
|Кастро Лукас
|2
|0
|17.
|Перейро Гастон
|2
|0
|18.
|Фараго Паоло
|2
|0
|19.
|Ольсен Робин
|0
|1
|20.
|Бирса Вальтер
|1
|0
|21.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|22.
|Черри Альберто
|1
|0
|23.
|Пинна Симоне
|1
|0
|24.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|25.
|Олива Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бонуччи Леонардо
|10
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|9
|0
|3.
|Бентанкур Родриго
|9
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|7
|1
|5.
|Рабио Адриен
|6
|1
|6.
|Бернардески Федерико
|6
|0
|7.
|Дибала Пауло
|5
|0
|8.
|Де Лихт Маттайс
|5
|0
|9.
|Данило Луис
|3
|1
|10.
|Алекс Сандро
|4
|0
|11.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|12.
|Хедира Сами
|3
|0
|13.
|Матуиди Блез
|2
|0
|14.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|15.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|16.
|Джан Эмре
|2
|0
|17.
|Щесны Войцех
|1
|0
|18.
|Коста Дуглас
|1
|0
|19.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|20.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|21.
|Демирал Мерих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|6.67% (3)
|22.22% (10)
|11.11% (5)
|20% (9)
|22.22% (10)
|17.78% (8)
|Ювентус
|10.45% (7)
|13.43% (9)
|19.4% (13)
|22.39% (15)
|20.9% (14)
|13.43% (9)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +2 =7 -11Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри
Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри
Ювентус Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус
Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|75 - 38
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|22
|10
|4
|77 - 36
|76
|3.
|Лацио
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|76 - 39
|75
|4.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|96 - 45
|75
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|71 - 48
|64
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|56 - 45
|60
|7.
|Наполи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|58 - 47
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|64 - 62
|48
|9.
|Парма
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|51 - 52
|46
|10.
|Болонья
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|51 - 60
|46
|11.
|Верона
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|44 - 48
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|44 - 47
|43
|13.
|Удинезе
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|35 - 49
|42
|14.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|50 - 53
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|36
|12
|5
|19
|46 - 60
|41
|16.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|43 - 64
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|44 - 68
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|47 - 80
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|34 - 76
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|5
|5
|26
|26 - 71
|20
Прогнозы на матч Кальяри - Ювентус
Исход игры
Кальяри
1.7% (1)
Ничья
8.3% (5)
Ювентус
90% (54)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (30)
Меньше
45.45% (25)
Обе команды забьют
Да
50.91% (28)
Нет
49.09% (27)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
36.7% (22)
0:2 Ювентус
26.7% (16)
0:1 Ювентус
8.3% (5)
0:3 Ювентус
6.7% (4)
1:1 Ничья
3.3% (2)
1:3 Ювентус
3.3% (2)
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