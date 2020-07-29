фактор своей поляны
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ласанья Кевин
|10
|0.26
|2.
|Де Пауль Родриго
|7
|0.18
|3.
|Окака Стефано
|7
|0.18
|4.
|Фофана Секо
|3
|0.08
|5.
|Несторовски Илья
|3
|0.08
|6.
|Сема Кен
|2
|0.05
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|8.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|9.
|Самир Каэтано
|1
|0.03
|10.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|11.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|0
|0
|13.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|14 (9)
|0.37
|2.
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.26
|3.
|Фалько Филиппо
|4
|0.11
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Бабакар Хоума
|3
|0.08
|6.
|Лучиони Фабио
|3
|0.08
|7.
|Сапонара Риккардо
|2
|0.05
|8.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|9.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|10.
|Шахов Евгений
|1
|0.03
|11.
|Майер Жан
|1
|0.03
|12.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|14.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|15.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|16.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|19.
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|20.
|Вера Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|10
|0
|2.
|Яяло Мато
|7
|1
|3.
|Бекао Родриго
|8
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|5.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|5
|0
|6.
|Трост-Эконг Виллиам
|5
|0
|7.
|Сема Кен
|5
|0
|8.
|Несторовски Илья
|4
|0
|9.
|Фофана Секо
|4
|0
|10.
|Опоку Николас
|2
|1
|11.
|Самир Каэтано
|3
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|14.
|Уолас Соуза
|2
|0
|15.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|16.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|17.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|20.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|21.
|Барак Антонин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петриччоне Якопо
|10
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|8
|1
|3.
|Лападула Джанлука
|8
|1
|4.
|Тахцидис Панайотис
|6
|1
|5.
|Кальдерони Марко
|7
|0
|6.
|Майер Жан
|7
|0
|7.
|Рисполи Андреа
|6
|0
|8.
|Россеттини Лука
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Бабакар Хоума
|4
|0
|11.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|12.
|Пас Нехуэн
|4
|0
|13.
|Шахов Евгений
|3
|0
|14.
|Манкозу Марко
|3
|0
|15.
|Донати Джулио
|3
|0
|16.
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|17.
|Дейола Алессандро
|3
|0
|18.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|19.
|Сапонара Риккардо
|2
|0
|20.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|21.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|22.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|30% (9)
|3.33% (1)
|10% (3)
|23.33% (7)
|Лечче
|6.82% (3)
|15.91% (7)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
|25% (11)
|18.18% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|75 - 38
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|79 - 36
|79
|3.
|Лацио
|2:0 Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 39
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|71 - 48
|64
|6.
|Милан
|3:1 Заявка
|37
|18
|9
|10
|59 - 46
|63
|7.
|Наполи
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 49
|59
|8.
|Сассуоло
|5:0 Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|3:0 Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Болонья
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|51 - 60
|46
|11.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|44 - 47
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|50 - 53
|42
|14.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|1:3 Заявка
|37
|12
|5
|20
|47 - 63
|41
|16.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|43 - 64
|39
|17.
|Дженоа
|0:5 Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|2:1 Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|0:2 Заявка
|37
|6
|6
|25
|34 - 78
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|0:3 Заявка
|37
|5
|5
|27
|26 - 74
|20