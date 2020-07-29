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  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Лечче
0'
22' Желтая карточка
Пас Нехуэн
1:0
36' Гол
Самир Каэтано
1:1
40' Пенальти
Манкозу Марко
45' Желтая карточка
Кальдерони Марко
1:2
81' Гол
Лападула Джанлука
82' Желтая карточка
Лападула Джанлука
86' Желтая карточка
Сема Кен
90'+6
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Самир
Каэтано
18
Тер
Авест
Хидде
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
6
Фофана
Секо
12
Сема
Кен
7
Окака
Стефано
30
Несторовски
Илья
21
Габриэл
Васконселлос
7
Донати
Джулио
5
Лучиони
Фабио
6
Пас
Нехуэн
27
Кальдерони
Марко
8
Манкозу
Марко
4
Петриччоне
Якопо
72
Барак
Антонин
10
Фалько
Филиппо
11
Шахов
Евгений
9
Лападула
Джанлука
Удинезе
3-5-2
Лечче
4-3-2-1

Ход матча

22'
 
Пас Нехуэн
36'
Самир Каэтано
(Де Пауль Родриго)
1:0
40'
1:1
Манкозу Марко
45'
 
Кальдерони Марко
52'
 
Пас Нехуэн
Кальдерони Марко
52'
 
Дель Орко Кристиан
Меккарьелло Бьяджо
54'
Ласанья Кевин
Окака Стефано
 
58'
 
Майер Жан
Манкозу Марко
70'
Зеегелаар Марвин
Фофана Секо
 
81'
1:2
Лападула Джанлука
(Барак Антонин)
82'
 
Лападула Джанлука
83'
 
Сапонара Риккардо
Лападула Джанлука
83'
 
Тахцидис Панайотис
Петриччоне Якопо
86'
Сема Кен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 10 0.26
2. Де Пауль Родриго 7 0.18
3. Окака Стефано 7 0.18
4. Фофана Секо 3 0.08
5. Несторовски Илья 3 0.08
6. Сема Кен 2 0.05
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
8. Бекао Родриго 1 0.03
9. Самир Каэтано 1 0.03
10. Пуссетто Игнасио 1 0.03
11. Мандрагора Роландо 0 0
12. Зеегелаар Марвин 0 0
13. Теодорчик Лукаш 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 14 (9) 0.37
2. Лападула Джанлука 10 (2) 0.26
3. Фалько Филиппо 4 0.11
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Бабакар Хоума 3 0.08
6. Лучиони Фабио 3 0.08
7. Сапонара Риккардо 2 0.05
8. Фариас Диего 2 0.05
9. Ла Мантия Андреа 2 0.05
10. Шахов Евгений 1 0.03
11. Майер Жан 1 0.03
12. Дейола Алессандро 1 0.03
13. Барак Антонин 1 0.03
14. Донати Джулио 1 0.03
15. Табанелли Андреа 1 0.03
16. Петриччоне Якопо 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0
19. Дель Орко Кристиан 0 0
20. Вера Брайан 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 10 0
2. Яяло Мато 7 1
3. Бекао Родриго 8 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Стрюгер-Ларсен Йенс 5 0
6. Трост-Эконг Виллиам 5 0
7. Сема Кен 5 0
8. Несторовски Илья 4 0
9. Фофана Секо 4 0
10. Опоку Николас 2 1
11. Самир Каэтано 3 0
12. Зеегелаар Марвин 3 0
13. Нюйтинк Брэм 2 0
14. Уолас Соуза 2 0
15. Мандрагора Роландо 2 0
16. Де Майо Себастьян 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Тер Авест Хидде 1 0
20. Ласанья Кевин 1 0
21. Барак Антонин 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Петриччоне Якопо 10 0
2. Лучиони Фабио 8 1
3. Лападула Джанлука 8 1
4. Тахцидис Панайотис 6 1
5. Кальдерони Марко 7 0
6. Майер Жан 7 0
7. Рисполи Андреа 6 0
8. Россеттини Лука 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Бабакар Хоума 4 0
11. Табанелли Андреа 4 0
12. Пас Нехуэн 4 0
13. Шахов Евгений 3 0
14. Манкозу Марко 3 0
15. Донати Джулио 3 0
16. Габриэл Васконселлос 3 0
17. Дейола Алессандро 3 0
18. Дель Орко Кристиан 1 1
19. Сапонара Риккардо 2 0
20. Меккарьелло Бьяджо 2 0
21. Вигорито Мауро 1 0
22. Ла Мантия Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 16.67% (5) 16.67% (5) 30% (9) 3.33% (1) 10% (3) 23.33% (7)
 Лечче 6.82% (3) 15.91% (7) 15.91% (7) 18.18% (8) 25% (11) 18.18% (8)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио
Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе
Лечче Последние 20 матчей: + = -
Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина
Кальяри 0:0 Лечче Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Лечче 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Лечче Серия A Лечче 0:2 Удинезе Серия A Лечче 2:0 Удинезе Серия A
Удинезе 2:1 Лечче Кубок Удинезе 4:0 Лечче Серия A Удинезе 2:0 Лечче Серия A Лечче 2:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 26 5 5 75 - 38 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио 2:0 Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома Заявка 36 19 7 10 71 - 48 64
6. Милан 3:1 Заявка 37 18 9 10 59 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло 5:0 Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона 3:0 Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Болонья Заявка 36 12 10 14 51 - 60 46
11. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
12. Фиорентина Заявка 36 10 13 13 44 - 47 43
13. Кальяри Заявка 36 10 12 14 50 - 53 42
14. Удинезе 1:2 Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория 1:3 Заявка 37 12 5 20 47 - 63 41
16. Торино Заявка 36 11 6 19 43 - 64 39
17. Дженоа 0:5 Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче 2:1 Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия 0:2 Заявка 37 6 6 25 34 - 78 24
20. СПАЛ 2013 0:3 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Удинезе 78.3% (123)
X 14% (22)
Лечче 7.6% (12)
0
выиграет Удинезе
фактор своей поляны
Vasilij #
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1.91 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Лечче

Исход игры
Удинезе
78.3% (123)
Ничья
14% (22)
Лечче
7.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
60.27% (88)
Меньше
39.73% (58)
Обе команды забьют
Да
72.6% (106)
Нет
27.4% (40)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
42.7% (67)
1:0 Удинезе
18.5% (29)
1:1 Ничья
12.1% (19)
1:2 Лечче
6.4% (10)
2:0 Удинезе
5.7% (9)
3:1 Удинезе
3.2% (5)
3:2 Удинезе
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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