Второй тайм

96' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Матч возобновлен

95' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Удинезе

88' Удинезе имеет хороший шанс забить.

88' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Сема Кен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Судье надоело, что Лападула Джанлука тянет время и он наказал его горчичником

81' Отличный командный гол!

80' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Удинезе

79' Барак Антонин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

75' Петриччоне Якопо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Лечче нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

73' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Фалько Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Лечче имеет хороший шанс забить.

69' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Удинезе

67' Удар от ворот произведет Лечче

67' Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали

67' Удар от ворот произведет Удинезе

66' Удар от ворот произведет Лечче

65' Меккарьелло Бьяджо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Лечче произведет угловой с правой стороны.

58' Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Удинезе

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Манкозу Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Манкозу Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч остановлен

52' Тактическая замена. Неуэн Пас уходит с поля и его заменяет Меккарьелло Бьяджо

52' Ох, нехорошо это выглядит. Кальдерони Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Кальдерони Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля