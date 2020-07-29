Удинезе
1:2
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
Лечче
22' Желтая карточкаПас Нехуэн
1:0
36' ГолСамир Каэтано
1:1
40' ПенальтиМанкозу Марко
45' Желтая карточкаКальдерони Марко
1:2
81' ГолЛападула Джанлука
82' Желтая карточкаЛападула Джанлука
86' Желтая карточкаСема Кен
90' Желтая карточкаДонати Джулио
11
Уолас
Соуза
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
67 Лирусси ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
22'
36'
40'
1:1
45'
81'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ласанья Кевин
|10
|0.26
|2.
|Де Пауль Родриго
|7
|0.18
|3.
|Окака Стефано
|7
|0.18
|4.
|Фофана Секо
|3
|0.08
|5.
|Несторовски Илья
|3
|0.08
|6.
|Сема Кен
|2
|0.05
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|8.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|9.
|Самир Каэтано
|1
|0.03
|10.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|11.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|0
|0
|13.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|14 (9)
|0.37
|2.
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.26
|3.
|Фалько Филиппо
|4
|0.11
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Бабакар Хоума
|3
|0.08
|6.
|Лучиони Фабио
|3
|0.08
|7.
|Сапонара Риккардо
|2
|0.05
|8.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|9.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|10.
|Шахов Евгений
|1
|0.03
|11.
|Майер Жан
|1
|0.03
|12.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|14.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|15.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|16.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|19.
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|20.
|Вера Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|10
|0
|2.
|Яяло Мато
|7
|1
|3.
|Бекао Родриго
|8
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|5.
|Сема Кен
|6
|0
|6.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|5
|0
|7.
|Трост-Эконг Виллиам
|5
|0
|8.
|Несторовски Илья
|4
|0
|9.
|Фофана Секо
|4
|0
|10.
|Опоку Николас
|2
|1
|11.
|Самир Каэтано
|3
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|14.
|Уолас Соуза
|2
|0
|15.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|16.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|17.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|20.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|21.
|Барак Антонин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петриччоне Якопо
|10
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|8
|1
|3.
|Лападула Джанлука
|8
|1
|4.
|Тахцидис Панайотис
|6
|1
|5.
|Кальдерони Марко
|7
|0
|6.
|Майер Жан
|7
|0
|7.
|Рисполи Андреа
|6
|0
|8.
|Россеттини Лука
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Донати Джулио
|4
|0
|11.
|Бабакар Хоума
|4
|0
|12.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|13.
|Пас Нехуэн
|4
|0
|14.
|Шахов Евгений
|3
|0
|15.
|Манкозу Марко
|3
|0
|16.
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|17.
|Дейола Алессандро
|3
|0
|18.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|19.
|Сапонара Риккардо
|2
|0
|20.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|21.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|22.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|32.26% (10)
|3.23% (1)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|Лечче
|6.52% (3)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|23.91% (11)
|19.57% (9)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио
Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе
Лечче Последние 20 матчей: + = -Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:2 Заявка
|37
|26
|5
|6
|75 - 40
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|79 - 36
|79
|3.
|Лацио
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 39
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|5.
|Рома
|3:2 Заявка
|37
|20
|7
|10
|74 - 50
|67
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|60 - 46
|63
|7.
|Наполи
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 49
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|11.
|Болонья
|0:4 Заявка
|37
|12
|10
|15
|51 - 64
|46
|12.
|Фиорентина
|4:0 Заявка
|37
|11
|13
|13
|48 - 47
|46
|13.
|Кальяри
|2:0 Заявка
|37
|11
|12
|14
|52 - 53
|45
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|37
|12
|5
|20
|47 - 64
|41
|16.
|Торино
|2:3 Заявка
|37
|11
|6
|20
|45 - 67
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|34 - 78
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|26 - 74
|20
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Лечче
Исход игры
Удинезе
78.3% (123)
Ничья
14% (22)
Лечче
7.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
60.27% (88)
Меньше
39.73% (58)
Обе команды забьют
Да
72.6% (106)
Нет
27.4% (40)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
42.7% (67)
1:0 Удинезе
18.5% (29)
1:1 Ничья
12.1% (19)
1:2 Лечче
6.4% (10)
2:0 Удинезе
5.7% (9)
3:1 Удинезе
3.2% (5)
3:2 Удинезе
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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