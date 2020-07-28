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  3. Италия
Парма
1:2
Конец матча

Стадион:
Аталанта
0'
6' Желтая карточка
Шутало Бошко
19' Желтая карточка
Дармиан Маттео
1:0
43' Гол
Кулушевски Деян
45' Желтая карточка
Куцка Юрай
1:1
70' Гол
Малиновский Руслан
1:2
84' Гол
Гомес Алехандро
90'+6
1
Сепе
Луиджи
28
Гальоло
Риккардо
3
Дермаку
Кастриот
22
Алвеш
Бруну
36
Дармиан
Маттео
33
Куцка
Юрай
19
Куртич
Ясмин
17
Барилла
Антонино
44
Кулушевски
Деян
27
Жервиньо
Куасси
20
Капрари
Джанлука
95
Голлини
Пьерлуиджи
6
Паломино
Хосе
4
Шутало
Бошко
3
Кальдара
Маттиа
21
Кастань
Тимоти
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
88
Пашалич
Марио
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
Парма
4-3-3
Аталанта
3-4-1-2

Ход матча

6'
 
Шутало Бошко
19'
Дармиан Маттео
 
36'
 
Хатебур Ханс
Паломино Хосе
43'
Кулушевски Деян
1:0
45'
Куцка Юрай
 
46'
 
Джимсити Берат
Шутало Бошко
46'
 
Малиновский Руслан
Пашалич Марио
61'
 
Муриэль Луис
Кальдара Маттиа
67'
Карамо Янн
Жервиньо Куасси
 
70'
1:1
Малиновский Руслан
79'
Силигарди Лука
Капрари Джанлука
 
83'
Барилла Антонино
Гальоло Риккардо
 
83'
Пеццелла Джузеппе
Иакопони Симоне
 
84'
1:2
Гомес Алехандро
85'
 
Тамез Адриен
Гомес Алехандро

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.29
2. Кулушевски Деян 10 (1) 0.26
3. Жервиньо Куасси 7 0.18
4. Куцка Юрай 6 (2) 0.16
5. Гальоло Риккардо 3 0.08
6. Инглезе Роберто 3 0.08
7. Куртич Ясмин 2 0.05
8. Иакопони Симоне 2 0.05
9. Дармиан Маттео 1 0.03
10. Грасси Альберто 1 0.03
11. Карамо Янн 1 0.03
12. Барилла Антонино 1 0.03
13. Спрокати Маттиа 1 0.03
14. Капрари Джанлука 1 (1) 0.03
15. Скоццарелла Маттео 0 0
16. Эрнани Азеведо 0 0
17. Бругман Гастон 0 0
18. Лорини Венсан 0 0
19. Силигарди Лука 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 18 (1) 0.47
2. Муриэль Луис 18 (6) 0.47
3. Иличич Йосип 15 0.39
4. Госенс Робин 9 0.24
5. Пашалич Марио 9 0.24
6. Малиновский Руслан 8 0.21
7. Гомес Алехандро 7 0.18
8. Толой Рафаэл 2 0.05
9. Де Рон Мартен 2 0.05
10. Фройлер Ремо 2 0.05
11. Паломино Хосе 2 0.05
12. Джимсити Берат 2 0.05
13. Кастань Тимоти 1 0.03
14. Траоре Амад 1 0.03
15. Хатебур Ханс 0 0
16. Барроу Муса 0 0
17. Кальдара Маттиа 0 0
18. Колли Эбрима 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 10 0
2. Иакопони Симоне 7 0
3. Гальоло Риккардо 7 0
4. Куцка Юрай 5 1
5. Дармиан Маттео 6 0
6. Барилла Антонино 6 0
7. Бругман Гастон 5 0
8. Грасси Альберто 5 0
9. Лорини Венсан 4 0
10. Жервиньо Куасси 3 0
11. Алвеш Бруну 3 0
12. Кулушевски Деян 3 0
13. Скоццарелла Маттео 2 0
14. Дермаку Кастриот 2 0
15. Пеццелла Джузеппе 2 0
16. Сепе Луиджи 1 0
17. Инглезе Роберто 1 0
18. Корнелиус Андреас 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 12 0
2. Толой Рафаэл 10 0
3. Хатебур Ханс 10 0
4. Малиновский Руслан 6 1
5. Пашалич Марио 6 0
6. Паломино Хосе 5 0
7. Джимсити Берат 4 0
8. Кастань Тимоти 4 0
9. Фройлер Ремо 3 0
10. Госенс Робин 3 0
11. Голлини Пьерлуиджи 3 0
12. Иличич Йосип 1 1
13. Гомес Алехандро 2 0
14. Кьяер Симон 2 0
15. Мазиелло Андреа 1 0
16. Муриэль Луис 1 0
17. Сапата Дуван 1 0
18. Кальдара Маттиа 1 0
19. Колли Эбрима 1 0
20. Шутало Бошко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 11.36% (5) 18.18% (8) 29.55% (13) 18.18% (8) 11.36% (5) 11.36% (5)
 Аталанта 7.78% (7) 16.67% (15) 18.89% (17) 21.11% (19) 21.11% (19) 14.44% (13)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: + = -
Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма
Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма
Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия
Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта

Последние игры между собой

Парма: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Аталанта 5:0 Парма Серия A Парма 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Парма Серия A Парма 0:0 Аталанта Серия A
Аталанта 1:0 Парма Серия A Аталанта 0:4 Парма Серия A Парма 4:3 Аталанта Серия A Парма 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Парма Серия A Аталанта 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Аталанта Серия A Парма 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:1 Парма Серия A Парма 2:3 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 26 5 5 75 - 38 83
2. Интер Милан 1:0 Заявка 37 23 10 4 78 - 36 79
3. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
4. Лацио Заявка 36 23 6 7 76 - 39 75
5. Рома Заявка 36 19 7 10 71 - 48 64
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи 0:1 Заявка 37 17 8 12 58 - 48 59
8. Сассуоло Заявка 36 13 9 14 64 - 62 48
9. Болонья Заявка 36 12 10 14 51 - 60 46
10. Верона Заявка 36 11 13 12 44 - 48 46
11. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
12. Фиорентина Заявка 36 10 13 13 44 - 47 43
13. Удинезе Заявка 36 11 9 16 35 - 49 42
14. Кальяри Заявка 36 10 12 14 50 - 53 42
15. Сампдория Заявка 36 12 5 19 46 - 60 41
16. Торино Заявка 36 11 6 19 43 - 64 39
17. Дженоа Заявка 36 9 9 18 44 - 68 36
18. Лечче Заявка 36 8 8 20 47 - 80 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 36 5 5 26 26 - 71 20
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 171
Парма 5.8% (10)
X 6.4% (11)
Аталанта 87.7% (150)
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1.82 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Парма 1:2 Аталанта

Исход игры
Парма
5.8% (10)
Ничья
6.4% (11)
Аталанта
87.7% (150)
Тотал 2.5
Больше
77.85% (123)
Меньше
22.15% (35)
Обе команды забьют
Да
81.65% (129)
Нет
18.35% (29)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
47.4% (81)
1:3 Аталанта
17.5% (30)
0:2 Аталанта
7.6% (13)
0:1 Аталанта
6.4% (11)
1:1 Ничья
4.7% (8)
2:1 Парма
2.9% (5)
0:3 Аталанта
1.2% (2)
2:3 Аталанта
1.2% (2)
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