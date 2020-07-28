Парма
1:2
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Аталанта
6' Желтая карточкаШутало Бошко
19' Желтая карточкаДармиан Маттео
1:0
43' ГолКулушевски Деян
45' Желтая карточкаКуцка Юрай
1:1
70' ГолМалиновский Руслан
1:2
84' ГолГомес Алехандро
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
19
Куртич
Ясмин
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Болог БотондЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
16 Rodrigo Guth
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
19'
43'
1:0
45'
70'
84'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корнелиус Андреас
|11
|0.29
|2.
|Кулушевски Деян
|10 (1)
|0.26
|3.
|Жервиньо Куасси
|7
|0.18
|4.
|Куцка Юрай
|6 (2)
|0.16
|5.
|Гальоло Риккардо
|3
|0.08
|6.
|Инглезе Роберто
|3
|0.08
|7.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|8.
|Иакопони Симоне
|2
|0.05
|9.
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|10.
|Грасси Альберто
|1
|0.03
|11.
|Карамо Янн
|1
|0.03
|12.
|Барилла Антонино
|1
|0.03
|13.
|Спрокати Маттиа
|1
|0.03
|14.
|Капрари Джанлука
|1 (1)
|0.03
|15.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|16.
|Эрнани Азеведо
|0
|0
|17.
|Бругман Гастон
|0
|0
|18.
|Лорини Венсан
|0
|0
|19.
|Силигарди Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|18 (1)
|0.47
|2.
|Муриэль Луис
|18 (6)
|0.47
|3.
|Иличич Йосип
|15
|0.39
|4.
|Госенс Робин
|9
|0.24
|5.
|Пашалич Марио
|9
|0.24
|6.
|Малиновский Руслан
|8
|0.21
|7.
|Гомес Алехандро
|7
|0.18
|8.
|Толой Рафаэл
|2
|0.05
|9.
|Де Рон Мартен
|2
|0.05
|10.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|11.
|Паломино Хосе
|2
|0.05
|12.
|Джимсити Берат
|2
|0.05
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|14.
|Траоре Амад
|1
|0.03
|15.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|16.
|Барроу Муса
|0
|0
|17.
|Кальдара Маттиа
|0
|0
|18.
|Колли Эбрима
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|10
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|7
|0
|3.
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|4.
|Куцка Юрай
|5
|1
|5.
|Дармиан Маттео
|6
|0
|6.
|Барилла Антонино
|6
|0
|7.
|Бругман Гастон
|5
|0
|8.
|Грасси Альберто
|5
|0
|9.
|Лорини Венсан
|4
|0
|10.
|Жервиньо Куасси
|3
|0
|11.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|12.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|13.
|Скоццарелла Маттео
|2
|0
|14.
|Дермаку Кастриот
|2
|0
|15.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|16.
|Сепе Луиджи
|1
|0
|17.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|18.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|19.
|Капрари Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|12
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|10
|0
|3.
|Хатебур Ханс
|10
|0
|4.
|Малиновский Руслан
|6
|1
|5.
|Пашалич Марио
|6
|0
|6.
|Паломино Хосе
|5
|0
|7.
|Джимсити Берат
|4
|0
|8.
|Кастань Тимоти
|4
|0
|9.
|Фройлер Ремо
|3
|0
|10.
|Госенс Робин
|3
|0
|11.
|Голлини Пьерлуиджи
|3
|0
|12.
|Иличич Йосип
|1
|1
|13.
|Гомес Алехандро
|2
|0
|14.
|Кьяер Симон
|2
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|16.
|Муриэль Луис
|1
|0
|17.
|Сапата Дуван
|1
|0
|18.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|19.
|Колли Эбрима
|1
|0
|20.
|Шутало Бошко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|29.55% (13)
|18.18% (8)
|11.36% (5)
|11.36% (5)
|Аталанта
|7.78% (7)
|16.67% (15)
|18.89% (17)
|21.11% (19)
|21.11% (19)
|14.44% (13)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: + = -Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия
Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта
Последние игры между собой
Парма: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|75 - 38
|83
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|37
|23
|10
|4
|78 - 36
|79
|3.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|4.
|Лацио
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|76 - 39
|75
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|71 - 48
|64
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|56 - 45
|60
|7.
|Наполи
|0:1 Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 48
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|64 - 62
|48
|9.
|Болонья
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|51 - 60
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|44 - 48
|46
|11.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|44 - 47
|43
|13.
|Удинезе
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|35 - 49
|42
|14.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|50 - 53
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|36
|12
|5
|19
|46 - 60
|41
|16.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|43 - 64
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|44 - 68
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|47 - 80
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|34 - 76
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|5
|5
|26
|26 - 71
|20
Прогнозы на матч Парма 1:2 Аталанта
Исход игры
Парма
5.8% (10)
Ничья
6.4% (11)
Аталанта
87.7% (150)
Тотал 2.5
Больше
77.85% (123)
Меньше
22.15% (35)
Обе команды забьют
Да
81.65% (129)
Нет
18.35% (29)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
47.4% (81)
1:3 Аталанта
17.5% (30)
0:2 Аталанта
7.6% (13)
0:1 Аталанта
6.4% (11)
1:1 Ничья
4.7% (8)
2:1 Парма
2.9% (5)
0:3 Аталанта
1.2% (2)
2:3 Аталанта
1.2% (2)
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