Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Парма играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Фройлер Ремо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Куцка Юрай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Парма

43' Г О О О О Л - Кулушевски Деян первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

43' Бошко Шутало ошибается в защите.

40' Аталанта имеет хороший шанс забить.

40' О, нет. Из многообещающей позиции Капрари Джанлука из команды Парма наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

39' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Паломино Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Паломино Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Удар от ворот произведет Парма

29' Удар от ворот произведет Парма

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Игрок команды Аталанта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

25' Удар от ворот произведет Парма

24' Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро , обводя своих соперников

23' Бошко Шутало наказан за толчок Жервиньо Куасси

22' Хорошую попытку сделал Капрари Джанлука . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Дармиан Маттео получил желтую карточку от судьи

19' Удар от ворот произведет Аталанта

18' Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали

18' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Парма произведет угловой с правой стороны.

16' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Кулушевски Деян пробил чуть мимо штанги!

14' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

9' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Бошко Шутало получил желтую карточку от судьи

6' Бошко Шутало наказан за толчок Жервиньо Куасси

6' Жервиньо Куасси из команды Парма плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

5' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Удар от ворот произведет Парма

3' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Аталанта

2' Алвеш Бруну пробил со штрафного прямо в стенку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Парма начинает с центра поля