На колено наступил Милик Хандановичу, должен будет Самир разыграться, в таких случаях замены голкиперов не проводят.

Бастони со своей половины поля выполнил передачу на правый фланг на ход Лукаку, Ромелу было тяжело развить скорость, а поэтому мяч всё же улетел в аут.

Инсинье с левого фланга на этот раз выполнил подачу к левому углу вратарской, Бираги в борьбе с Политано выбил мяч на угловой.

Игроки "Наполи" также попытались разыграть угловой, но ничего интересного при стандарте гости в итоге так и не смогли придумать.

Вновь угловой у ворот "Интера". Игроки "Наполи" во второй раз подряд разыграли корнер, а затем уже Зелиньски выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Инсинье удачно подставил ногу и отправил мяч в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

15' Милик в борьбе за мяч неудачно влетел в Хандановича, вышли на поле врачи "Интера", пауза в игре.

14' Инсинье с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Милик забрался в офсайд.

13' Инсинье пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

12' В начале голевой атаки казалось, что Брозович нарушал правила против Руя, но Паоло Валери и судьи из комнаты VAR посчитали иначе.

11' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Д'Амброзио!!! Брозович на половине поля "Наполи" перехватил мяч у Руя, далее Д'Амброзио выполнил передачу на правый фланг, Кандрева выполнил подачу к линии вратарской, Лукау в борьбе с Максимовичем не смог головой пробить по воротам, но мяч на левом углу штрафной подхватил Бираги, который быстро вернул его в центр штрафной площади, а уже набежавший Д'Амброзио удачно пробил в левый угол ворот и поймал Мерета на перемещении.

10' Бастони выполнил передачу на ход Бираги по левому флангу, игрок "Интера" забрался в небольшой офсайд.

9' Бираги разыграл угловой с Кандревой, а затем Антонио от лицевой линии выполнил подачу к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить атаку ударом по воротам.

8' Кандрева вновь не смог уйти от Руя на правом фланге, но на этот раз Антонио заработал угловой для своей команды.

7' Демме из центрального круга выполнил передачу на левый фланг на ход Инсинье, мяч полетел слишком сильно, но Лоренцо поблагодарил партнёра по команде за данную попытку.

6' Кандрева пока как-то не вошёл в игру полностью, сейчас Антонио при обработке мяча отпустил его слишком далеко, этим воспользовался Руй, который также выбил его в аут.

5' Инсинье едва не развил ответную контратаку для своей команды, но де Врей накрыл Лоренцо и выбил мяч в аут.

4' Валеро выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Кандрева попытался пяткой отдать последующий пас в центр штрафной на Лукаку, но защитники "Наполи" сыграли внимательно и перехватили мяч.

3' Д'Амброзио выполнил передачу на ход Бираги по левому флангу, Кристиано слишком поздно совершил рывок вперёд, мяч в итоге ушёл в аут.

2' Игроки "Интера" сразу же отправились в атаку, активно команда Антонио Конте стала прижимать "Наполи" к своей штрафной площади.