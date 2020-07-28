Боевая ничья!
НикитаФуфачев #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|23 (6)
|0.61
|2.
|Мартинес Лаутаро
|13 (2)
|0.34
|3.
|Кандрева Антонио
|5
|0.13
|4.
|Санчес Алексис
|4 (1)
|0.11
|5.
|Де Врей Стефан
|4
|0.11
|6.
|Гальярдини Роберто
|4
|0.11
|7.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|8.
|Янг Эшли
|3
|0.08
|9.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|10.
|Бираги Кристиано
|2
|0.05
|11.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|12.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|13.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.05
|14.
|Бастони Алессандро
|2
|0.05
|15.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|16.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|17.
|Годин Диего
|1
|0.03
|18.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|19.
|Мозес Виктор
|0
|0
|20.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|11
|0.29
|2.
|Мертенс Дрис
|9
|0.24
|3.
|Инсинье Лоренцо
|7 (4)
|0.18
|4.
|Кальехон Хосе
|4
|0.11
|5.
|Лосано Ирвин
|4
|0.11
|6.
|Манолас Костас
|4
|0.11
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.08
|8.
|Льоренте Фернандо
|3
|0.08
|9.
|Фабиан Руис
|2
|0.05
|10.
|Зелиньски Петр
|2
|0.05
|11.
|Аллан Маркес
|2
|0.05
|12.
|Политано Маттео
|1
|0.03
|13.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|14.
|Максимович Никола
|1
|0.03
|15.
|Элмас Эльиф
|1
|0.03
|16.
|Демме Диего
|1
|0.03
|17.
|Юнес Амин
|1
|0.03
|18.
|Руй Мариу
|0
|0
|19.
|Гулам Фаузи
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барелла Николо
|10
|0
|2.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|3.
|Мартинес Лаутаро
|8
|1
|4.
|Бастони Алессандро
|8
|1
|5.
|Брозович Марсело
|7
|0
|6.
|Д'Амброзио Данило
|6
|0
|7.
|Годин Диего
|5
|0
|8.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|9.
|Гальярдини Роберто
|5
|0
|10.
|Валеро Борха
|4
|0
|11.
|Де Врей Стефан
|4
|0
|12.
|Весино Матиас
|4
|0
|13.
|Санчес Алексис
|2
|1
|14.
|Раноккия Андреа
|3
|0
|15.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|16.
|Бираги Кристиано
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|18.
|Сенси Стефано
|2
|0
|19.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|20.
|Берни Томмазо
|0
|1
|21.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|22.
|Янг Эшли
|1
|0
|23.
|Мозес Виктор
|1
|0
|24.
|Ханданович Самир
|1
|0
|25.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|26.
|Агум Люсьен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|8
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|6
|1
|3.
|Демме Диего
|6
|0
|4.
|Элмас Эльиф
|6
|0
|5.
|Мертенс Дрис
|5
|0
|6.
|Милик Аркадиуш
|5
|0
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|8.
|Максимович Никола
|2
|1
|9.
|Аллан Маркес
|3
|0
|10.
|Зелиньски Петр
|3
|0
|11.
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|12.
|Кальехон Хосе
|2
|0
|13.
|Манолас Костас
|2
|0
|14.
|Гулам Фаузи
|2
|0
|15.
|Фабиан Руис
|2
|0
|16.
|Лосано Ирвин
|2
|0
|17.
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|18.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|19.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|20.
|Юнес Амин
|1
|0
|21.
|Политано Маттео
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|10.96% (8)
|17.81% (13)
|20.55% (15)
|16.44% (12)
|20.55% (15)
|13.7% (10)
|Наполи
|13.46% (7)
|9.62% (5)
|23.08% (12)
|17.31% (9)
|23.08% (12)
|13.46% (7)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|75 - 38
|83
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|37
|23
|10
|4
|78 - 36
|79
|3.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|4.
|Лацио
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|76 - 39
|75
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|71 - 48
|64
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|56 - 45
|60
|7.
|Наполи
|0:1 Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 48
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|64 - 62
|48
|9.
|Болонья
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|51 - 60
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|44 - 48
|46
|11.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|44 - 47
|43
|13.
|Удинезе
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|35 - 49
|42
|14.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|50 - 53
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|36
|12
|5
|19
|46 - 60
|41
|16.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|43 - 64
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|44 - 68
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|47 - 80
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|34 - 76
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|5
|5
|26
|26 - 71
|20