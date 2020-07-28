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  3. Италия
Интер Милан
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Наполи
0'
1:0
11' Гол
Д'Амброзио Данило
20'
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
87
Кандрева
Антонио
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
34
Бираги
Кристиано
20
Валеро
Борха
9
Лукаку
Ромелу
7
Санчес
Алексис
1
Мерет
Алекс
23
Хюсай
Эльсейд
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
4
Демме
Диего
12
Элмас
Эльиф
20
Зелиньски
Петр
21
Политано
Маттео
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
Интер Милан
3-4-1-2
Наполи
4-3-3

Ход матча

11'
Д'Амброзио Данило
(Бираги Кристиано)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 23 (6) 0.61
2. Мартинес Лаутаро 13 (2) 0.34
3. Кандрева Антонио 5 0.13
4. Санчес Алексис 4 (1) 0.11
5. Де Врей Стефан 4 0.11
6. Гальярдини Роберто 4 0.11
7. Брозович Марсело 3 0.08
8. Янг Эшли 3 0.08
9. Сенси Стефано 3 0.08
10. Бираги Кристиано 2 0.05
11. Весино Матиас 2 0.05
12. Валеро Борха 2 0.05
13. Д'Амброзио Данило 2 0.05
14. Бастони Алессандро 2 0.05
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Годин Диего 1 0.03
18. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
19. Мозес Виктор 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 11 0.29
2. Мертенс Дрис 9 0.24
3. Инсинье Лоренцо 7 (4) 0.18
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Манолас Костас 4 0.11
7. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
8. Льоренте Фернандо 3 0.08
9. Фабиан Руис 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Аллан Маркес 2 0.05
12. Политано Маттео 1 0.03
13. Хюсай Эльсейд 1 0.03
14. Максимович Никола 1 0.03
15. Элмас Эльиф 1 0.03
16. Демме Диего 1 0.03
17. Юнес Амин 1 0.03
18. Руй Мариу 0 0
19. Гулам Фаузи 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Барелла Николо 10 0
2. Шкриньяр Милан 8 1
3. Мартинес Лаутаро 8 1
4. Бастони Алессандро 8 1
5. Брозович Марсело 7 0
6. Д'Амброзио Данило 6 0
7. Годин Диего 5 0
8. Кандрева Антонио 5 0
9. Гальярдини Роберто 5 0
10. Валеро Борха 4 0
11. Де Врей Стефан 4 0
12. Весино Матиас 4 0
13. Санчес Алексис 2 1
14. Раноккия Андреа 3 0
15. Лукаку Ромелу 2 0
16. Бираги Кристиано 2 0
17. Лазаро Валентино 2 0
18. Сенси Стефано 2 0
19. Эспозито Себастьяно 2 0
20. Берни Томмазо 0 1
21. Паделли Даниэле 0 1
22. Янг Эшли 1 0
23. Мозес Виктор 1 0
24. Ханданович Самир 1 0
25. Асамоа Квадво 1 0
26. Агум Люсьен 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 8 0
2. Кулибали Калиду 6 1
3. Демме Диего 6 0
4. Элмас Эльиф 6 0
5. Мертенс Дрис 5 0
6. Милик Аркадиуш 5 0
7. Ди Лоренцо Джованни 5 0
8. Максимович Никола 2 1
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Лосано Ирвин 2 0
17. Луперто Себастьяно 2 0
18. Льоренте Фернандо 1 0
19. Инсинье Лоренцо 1 0
20. Юнес Амин 1 0
21. Политано Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 10.96% (8) 17.81% (13) 20.55% (15) 16.44% (12) 20.55% (15) 13.7% (10)
 Наполи 13.46% (7) 9.62% (5) 23.08% (12) 17.31% (9) 23.08% (12) 13.46% (7)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан
Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи
Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Наполи 1:1 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:1 Наполи Кубок Наполи 1:3 Интер Милан Серия A Наполи 4:1 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:0 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 0:2 Интер Милан Кубок Наполи 2:1 Интер Милан Серия A Наполи 2:2 Интер Милан Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 2:2 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 4:2 Интер Милан Серия A Наполи 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 26 5 5 75 - 38 83
2. Интер Милан 1:0 Заявка 37 23 10 4 78 - 36 79
3. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
4. Лацио Заявка 36 23 6 7 76 - 39 75
5. Рома Заявка 36 19 7 10 71 - 48 64
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи 0:1 Заявка 37 17 8 12 58 - 48 59
8. Сассуоло Заявка 36 13 9 14 64 - 62 48
9. Болонья Заявка 36 12 10 14 51 - 60 46
10. Верона Заявка 36 11 13 12 44 - 48 46
11. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
12. Фиорентина Заявка 36 10 13 13 44 - 47 43
13. Удинезе Заявка 36 11 9 16 35 - 49 42
14. Кальяри Заявка 36 10 12 14 50 - 53 42
15. Сампдория Заявка 36 12 5 19 46 - 60 41
16. Торино Заявка 36 11 6 19 43 - 64 39
17. Дженоа Заявка 36 9 9 18 44 - 68 36
18. Лечче Заявка 36 8 8 20 47 - 80 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 36 5 5 26 26 - 71 20
  • Первый тайм
  • Угловой
    20'
    Вновь угловой у ворот "Интера". Игроки "Наполи" во второй раз подряд разыграли корнер, а затем уже Зелиньски выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Инсинье удачно подставил ногу и отправил мяч в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    19'
    Игроки "Наполи" также попытались разыграть угловой, но ничего интересного при стандарте гости в итоге так и не смогли придумать. 
  • 18'
    Инсинье с левого фланга на этот раз выполнил подачу к левому углу вратарской, Бираги в борьбе с Политано выбил мяч на угловой. 
  • 17'
    Бастони со своей половины поля выполнил передачу на правый фланг на ход Лукаку, Ромелу было тяжело развить скорость, а поэтому мяч всё же улетел в аут. 
  • 16'
    На колено наступил Милик Хандановичу, должен будет Самир разыграться, в таких случаях замены голкиперов не проводят. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Милик в борьбе за мяч неудачно влетел в Хандановича, вышли на поле врачи "Интера", пауза в игре. 
  • Офсайд
    14'
    Инсинье с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Милик забрался в офсайд.
  • 13'
    Инсинье пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Судья
    12'
    В начале голевой атаки казалось, что Брозович нарушал правила против Руя, но Паоло Валери и судьи из комнаты VAR посчитали иначе. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Д'Амброзио!!! Брозович на половине поля "Наполи" перехватил мяч у Руя, далее Д'Амброзио выполнил передачу на правый фланг, Кандрева выполнил подачу к линии вратарской, Лукау в борьбе с Максимовичем не смог головой пробить по воротам, но мяч на левом углу штрафной подхватил Бираги, который быстро вернул его в центр штрафной площади, а уже набежавший Д'Амброзио удачно пробил в левый угол ворот и поймал Мерета на перемещении. 
  • Офсайд
    10'
    Бастони выполнил передачу на ход Бираги по левому флангу, игрок "Интера" забрался в небольшой офсайд. 
  • Угловой
    9'
    Бираги разыграл угловой с Кандревой, а затем Антонио от лицевой линии выполнил подачу к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить атаку ударом по воротам. 
  • 8'
    Кандрева вновь не смог уйти от Руя на правом фланге, но на этот раз Антонио заработал угловой для своей команды. 
  • 7'
    Демме из центрального круга выполнил передачу на левый фланг на ход Инсинье, мяч полетел слишком сильно, но Лоренцо поблагодарил партнёра по команде за данную попытку. 
  • 6'
    Кандрева пока как-то не вошёл в игру полностью, сейчас Антонио при обработке мяча отпустил его слишком далеко, этим воспользовался Руй, который также выбил его в аут. 
  • 5'
    Инсинье едва не развил ответную контратаку для своей команды, но де Врей накрыл Лоренцо и выбил мяч в аут. 
  • 4'
    Валеро выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Кандрева попытался пяткой отдать последующий пас в центр штрафной на Лукаку, но защитники "Наполи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 3'
    Д'Амброзио выполнил передачу на ход Бираги по левому флангу, Кристиано слишком поздно совершил рывок вперёд, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • 2'
    Игроки "Интера" сразу же отправились в атаку, активно команда Антонио Конте стала прижимать "Наполи" к своей штрафной площади. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Интеру" вновь нужно обязательно побеждать, чтобы обойти "Аталанту" в борьбе за второе место в турнирной таблице, а иначе уже в последнем туре догнать команду из Бергамо будет крайне проблематично. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Наполи

Исход игры
Интер Милан
68.4% (117)
Ничья
25.1% (43)
Наполи
6.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
68.15% (107)
Меньше
31.85% (50)
Обе команды забьют
Да
85.35% (134)
Нет
14.65% (23)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
50.3% (86)
1:1 Ничья
16.4% (28)
1:0 Интер Милан
8.2% (14)
2:2 Ничья
4.7% (8)
2:0 Интер Милан
2.3% (4)
1:2 Наполи
2.3% (4)
3:1 Интер Милан
1.8% (3)
3:2 Интер Милан
1.8% (3)
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