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Наполи
 
Позже

Стадион:
Лацио
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
16
Пароло
Марко
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Наполи
4-3-3
Лацио
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 11 0.29
2. Мертенс Дрис 9 0.24
3. Инсинье Лоренцо 7 (4) 0.18
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Манолас Костас 4 0.11
7. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
8. Льоренте Фернандо 3 0.08
9. Фабиан Руис 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Аллан Маркес 2 0.05
12. Политано Маттео 1 0.03
13. Хюсай Эльсейд 1 0.03
14. Максимович Никола 1 0.03
15. Элмас Эльиф 1 0.03
16. Демме Диего 1 0.03
17. Юнес Амин 1 0.03
18. Руй Мариу 0 0
19. Гулам Фаузи 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 35 (14) 0.92
2. Кайседо Фелипе 9 0.24
3. Корреа Хоакин 9 0.24
4. Милинкович-Савич Сергей 7 0.18
5. Альберто Луис 6 (1) 0.16
6. Ачерби Франческо 2 0.05
7. Марусич Адам 2 0.05
8. Луис Фелипе 1 0.03
9. Раду Стефан 1 0.03
10. Пароло Марко 1 0.03
11. Катальди Данило 1 0.03
12. Баштуш Бартоломеу 1 0.03
13. Адеканье Бобби 1 0.03
14. Лаццари Мануэль 0 0
15. Лулич Сенад 0 0
16. Лукаку Джордан 0 0
17. Лукас Лейва 0 0
18. Хони Родригес 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 8 0
2. Кулибали Калиду 6 1
3. Демме Диего 6 0
4. Элмас Эльиф 6 0
5. Мертенс Дрис 5 0
6. Милик Аркадиуш 5 0
7. Ди Лоренцо Джованни 5 0
8. Максимович Никола 2 1
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Лосано Ирвин 3 0
12. Хюсай Эльсейд 3 0
13. Кальехон Хосе 2 0
14. Манолас Костас 2 0
15. Гулам Фаузи 2 0
16. Фабиан Руис 2 0
17. Луперто Себастьяно 2 0
18. Льоренте Фернандо 1 0
19. Инсинье Лоренцо 1 0
20. Юнес Амин 1 0
21. Политано Маттео 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 9 1
2. Раду Стефан 8 0
3. Пароло Марко 8 0
4. Милинкович-Савич Сергей 8 0
5. Кайседо Фелипе 7 0
6. Иммобиле Чиро 7 0
7. Лулич Сенад 6 0
8. Лаццари Мануэль 6 0
9. Луис Фелипе 6 0
10. Альберто Луис 5 0
11. Ачерби Франческо 4 0
12. Баштуш Бартоломеу 4 0
13. Хони Родригес 4 0
14. Патрик 2 1
15. Катальди Данило 3 0
16. Марусич Адам 3 0
17. Лукаку Джордан 2 0
18. Стракоша Томас 2 0
19. Андерсон Джаван 1 0
20. Адеканье Бобби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 13.46% (7) 9.62% (5) 23.08% (12) 17.31% (9) 23.08% (12) 13.46% (7)
 Лацио 11.59% (8) 18.84% (13) 20.29% (14) 15.94% (11) 18.84% (13) 14.49% (10)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе
Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио
Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья Дженоа 2:3 Лацио Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио

Последние игры между собой

Наполи: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:2 Наполи Серия A
Наполи 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:4 Наполи Серия A Лацио 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Лацио Серия A Лацио 0:2 Наполи Серия A Наполи 5:0 Лацио Серия A Наполи 2:4 Лацио Серия A Наполи 0:1 Лацио Кубок Лацио 1:1 Наполи Кубок Лацио 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 2:4 Наполи Серия A Лацио 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Лацио Серия A Лацио 3:1 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 26 5 6 75 - 40 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома Заявка 37 20 7 10 74 - 50 67
6. Милан Заявка 37 18 9 10 60 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
11. Болонья Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
12. Фиорентина Заявка 37 11 13 13 48 - 47 46
13. Кальяри Заявка 37 11 12 14 52 - 53 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 38 12 6 20 48 - 65 42
16. Торино Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 38 6 7 25 35 - 79 25
20. СПАЛ 2013 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Прогнозы на матч Наполи - Лацио

Исход игры
Наполи
37.4% (61)
Ничья
41.1% (67)
Лацио
21.5% (35)
Тотал 2.5
Больше
55.41% (87)
Меньше
44.59% (70)
Обе команды забьют
Да
87.9% (138)
Нет
12.1% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (52)
2:1 Наполи
25.2% (41)
1:2 Лацио
17.2% (28)
2:2 Ничья
8% (13)
1:0 Наполи
4.9% (8)
2:0 Наполи
3.7% (6)
0:1 Лацио
2.5% (4)
3:1 Наполи
1.2% (2)
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