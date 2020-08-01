25
Оспина
Давид
14
Мертенс
Дрис
4
Патрик
16
Пароло
Марко
77
Марусич
Адам
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|11
|0.29
|2.
|Мертенс Дрис
|9
|0.24
|3.
|Инсинье Лоренцо
|7 (4)
|0.18
|4.
|Кальехон Хосе
|4
|0.11
|5.
|Лосано Ирвин
|4
|0.11
|6.
|Манолас Костас
|4
|0.11
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.08
|8.
|Льоренте Фернандо
|3
|0.08
|9.
|Фабиан Руис
|2
|0.05
|10.
|Зелиньски Петр
|2
|0.05
|11.
|Аллан Маркес
|2
|0.05
|12.
|Политано Маттео
|1
|0.03
|13.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|14.
|Максимович Никола
|1
|0.03
|15.
|Элмас Эльиф
|1
|0.03
|16.
|Демме Диего
|1
|0.03
|17.
|Юнес Амин
|1
|0.03
|18.
|Руй Мариу
|0
|0
|19.
|Гулам Фаузи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|35 (14)
|0.92
|2.
|Кайседо Фелипе
|9
|0.24
|3.
|Корреа Хоакин
|9
|0.24
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.18
|5.
|Альберто Луис
|6 (1)
|0.16
|6.
|Ачерби Франческо
|2
|0.05
|7.
|Марусич Адам
|2
|0.05
|8.
|Луис Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Раду Стефан
|1
|0.03
|10.
|Пароло Марко
|1
|0.03
|11.
|Катальди Данило
|1
|0.03
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.03
|13.
|Адеканье Бобби
|1
|0.03
|14.
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|15.
|Лулич Сенад
|0
|0
|16.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|17.
|Лукас Лейва
|0
|0
|18.
|Хони Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|8
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|6
|1
|3.
|Демме Диего
|6
|0
|4.
|Элмас Эльиф
|6
|0
|5.
|Мертенс Дрис
|5
|0
|6.
|Милик Аркадиуш
|5
|0
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|8.
|Максимович Никола
|2
|1
|9.
|Аллан Маркес
|3
|0
|10.
|Зелиньски Петр
|3
|0
|11.
|Лосано Ирвин
|3
|0
|12.
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|13.
|Кальехон Хосе
|2
|0
|14.
|Манолас Костас
|2
|0
|15.
|Гулам Фаузи
|2
|0
|16.
|Фабиан Руис
|2
|0
|17.
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|18.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|19.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|20.
|Юнес Амин
|1
|0
|21.
|Политано Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|9
|1
|2.
|Раду Стефан
|8
|0
|3.
|Пароло Марко
|8
|0
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|5.
|Кайседо Фелипе
|7
|0
|6.
|Иммобиле Чиро
|7
|0
|7.
|Лулич Сенад
|6
|0
|8.
|Лаццари Мануэль
|6
|0
|9.
|Луис Фелипе
|6
|0
|10.
|Альберто Луис
|5
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|13.
|Хони Родригес
|4
|0
|14.
|Патрик
|2
|1
|15.
|Катальди Данило
|3
|0
|16.
|Марусич Адам
|3
|0
|17.
|Лукаку Джордан
|2
|0
|18.
|Стракоша Томас
|2
|0
|19.
|Андерсон Джаван
|1
|0
|20.
|Адеканье Бобби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|13.46% (7)
|9.62% (5)
|23.08% (12)
|17.31% (9)
|23.08% (12)
|13.46% (7)
|Лацио
|11.59% (8)
|18.84% (13)
|20.29% (14)
|15.94% (11)
|18.84% (13)
|14.49% (10)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе
Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио
Последние игры между собой
Наполи: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Наполи 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:4 Наполи Серия A Лацио 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Лацио Серия A Лацио 0:2 Наполи Серия A Наполи 5:0 Лацио Серия A Наполи 2:4 Лацио Серия A Наполи 0:1 Лацио Кубок Лацио 1:1 Наполи Кубок Лацио 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 2:4 Наполи Серия A Лацио 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Лацио Серия A Лацио 3:1 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|75 - 40
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|79 - 36
|79
|3.
|Лацио
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 39
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|74 - 50
|67
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|60 - 46
|63
|7.
|Наполи
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 49
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|51 - 64
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|48 - 47
|46
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|52 - 53
|45
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|38
|12
|6
|20
|48 - 65
|42
|16.
|Торино
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|45 - 67
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|38
|6
|7
|25
|35 - 79
|25
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|26 - 74
|20
Прогнозы на матч Наполи - Лацио
Исход игры
Наполи
37.4% (61)
Ничья
41.1% (67)
Лацио
21.5% (35)
Тотал 2.5
Больше
55.41% (87)
Меньше
44.59% (70)
Обе команды забьют
Да
87.9% (138)
Нет
12.1% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (52)
2:1 Наполи
25.2% (41)
1:2 Лацио
17.2% (28)
2:2 Ничья
8% (13)
1:0 Наполи
4.9% (8)
2:0 Наполи
3.7% (6)
0:1 Лацио
2.5% (4)
3:1 Наполи
1.2% (2)
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