Брешия
0:1
Перерыв
Стадион: Марио Ригамонти
Сампдория
26' Желтая карточкаГастальделло Даниэле
0:0
27' Не забитый пенальтиКвальярелла Фабио
36' Желтая карточкаВиейра Ронни
0:1
41' ГолЛерис Мехди
18
Айе
Флориан
34
Йосида
Майя
26
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Роша КайкеЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
27'
36'
41'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|7 (2)
|0.18
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|6 (1)
|0.16
|3.
|Балотелли Марио
|5
|0.13
|4.
|Чансельор Джон
|3
|0.08
|5.
|Шпалек Николас
|2
|0.05
|6.
|Дессена Даниэле
|2
|0.05
|7.
|Змрхаль Яромир
|2
|0.05
|8.
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|9.
|Ромуло Соуза
|1
|0.03
|10.
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|11.
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|12.
|Семприни Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.03
|14.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|15.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|16.
|Матею Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|11 (5)
|0.29
|2.
|Габбьядини Маноло
|11 (1)
|0.29
|3.
|Рамирес Гастон
|7 (3)
|0.18
|4.
|Бонаццоли Федерико
|6
|0.16
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0.11
|6.
|Капрари Джанлука
|3
|0.08
|7.
|Янкто Якуб
|2
|0.05
|8.
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|9.
|Хабот Юлиан
|1
|0.03
|10.
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0.03
|11.
|Экдаль Олбин
|0
|0
|12.
|Йосида Майя
|0
|0
|13.
|Коллей Омар
|0
|0
|14.
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|16.
|Депаоли Фабио
|0
|0
|17.
|Виейра Ронни
|0
|0
|18.
|Марони Гонсало
|0
|0
|19.
|Лерис Мехди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|9
|1
|2.
|Тонали Сандро
|9
|0
|3.
|Кистана Андреа
|7
|1
|4.
|Торрегросса Эрнесто
|8
|0
|5.
|Дессена Даниэле
|6
|1
|6.
|Балотелли Марио
|6
|1
|7.
|Бизоли Димитри
|6
|0
|8.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|9.
|Шпалек Николас
|5
|0
|10.
|Папетти Андреа
|5
|0
|11.
|Айе Флориан
|3
|1
|12.
|Ромуло Соуза
|3
|0
|13.
|Чансельор Джон
|3
|0
|14.
|Мартелла Бруно
|3
|0
|15.
|Матри Алессандро
|1
|1
|16.
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|17.
|Семприни Алессандро
|2
|0
|18.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|19.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|20.
|Гастальделло Даниэле
|1
|0
|21.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|22.
|Скрабб Симон
|1
|0
|23.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|24.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Ронни
|11
|1
|2.
|Берешиньски Бартош
|10
|0
|3.
|Коллей Омар
|10
|0
|4.
|Торсби Мортен
|8
|1
|5.
|Экдаль Олбин
|8
|0
|6.
|Янкто Якуб
|8
|0
|7.
|Депаоли Фабио
|7
|0
|8.
|Мурру Никола
|5
|1
|9.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|10.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|11.
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|12.
|Линетти Кароль
|4
|0
|13.
|Феррари Алекс
|4
|0
|14.
|Мурильо Джейсон
|2
|1
|15.
|Бертолаччи Андреа
|3
|0
|16.
|Хабот Юлиан
|1
|1
|17.
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|19.
|Ауджелло Томмазо
|2
|0
|20.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|21.
|Йосида Майя
|1
|0
|22.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|23.
|Аудеро Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|Сампдория
|7.14% (3)
|2.38% (1)
|26.19% (11)
|14.29% (6)
|26.19% (11)
|23.81% (10)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: + = -Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013
Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория
Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория
Последние игры между собой
Брешия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Сампдория: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|75 - 40
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|79 - 36
|79
|3.
|Лацио
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 39
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|74 - 50
|67
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|60 - 46
|63
|7.
|Наполи
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 49
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|51 - 64
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|48 - 47
|46
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|52 - 53
|45
|14.
|Сампдория
|1:0 Заявка
|38
|13
|5
|20
|48 - 64
|44
|15.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|16.
|Торино
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|45 - 67
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|0:1 Заявка
|38
|6
|6
|26
|34 - 79
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|26 - 74
|20
Прогнозы на матч Брешия 0:1 Сампдория
Исход игры
Брешия
13.8% (22)
Ничья
27.7% (44)
Сампдория
58.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
55.84% (86)
Меньше
44.16% (68)
Обе команды забьют
Да
76.62% (118)
Нет
23.38% (36)
Популярный счёт
1:2 Сампдория
36.5% (58)
1:1 Ничья
20.1% (32)
0:1 Сампдория
10.7% (17)
2:1 Брешия
7.5% (12)
1:0 Брешия
4.4% (7)
0:2 Сампдория
4.4% (7)
1:3 Сампдория
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.8% (6)
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