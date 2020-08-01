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Брешия
0:1
Перерыв

Стадион:
Сампдория
0'
26' Желтая карточка
Гастальделло Даниэле
0:0
27' Не забитый пенальти
Квальярелла Фабио
36' Желтая карточка
Виейра Ронни
0:1
41' Гол
Лерис Мехди
12
Андреаччи
Лоренцо
2
Сабелли
Стефано
5
Гастальделло
Даниэле
19
Мангравити
Массимилиано
3
Матею
Алеш
8
Змрхаль
Яромир
27
Дессена
Даниэле
4
Тонали
Сандро
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
18
Айе
Флориан
30
Фальконе
Владимиро
12
Депаоли
Фабио
34
Йосида
Майя
21
Тонелли
Лоренцо
3
Ауджелло
Томмазо
20
Марони
Гонсало
4
Виейра
Ронни
91
Бертолаччи
Андреа
26
Лерис
Мехди
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Брешия
4-4-2
Сампдория
4-4-2

Ход матча

19'
 
Коллей Омар
Тонелли Лоренцо
26'
Гастальделло Даниэле
 
27'
0:0
Квальярелла Фабио
36'
 
Виейра Ронни
41'
0:1
Лерис Мехди
(Ауджелло Томмазо)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 7 (2) 0.18
2. Торрегросса Эрнесто 6 (1) 0.16
3. Балотелли Марио 5 0.13
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Шпалек Николас 2 0.05
6. Дессена Даниэле 2 0.05
7. Змрхаль Яромир 2 0.05
8. Тонали Сандро 1 0.03
9. Ромуло Соуза 1 0.03
10. Бизоли Димитри 1 0.03
11. Кистана Андреа 1 0.03
12. Семприни Алессандро 1 0.03
13. Папетти Андреа 1 0.03
14. Сабелли Стефано 0 0
15. Бьярнасон Биркир 0 0
16. Матею Алеш 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 11 (5) 0.29
2. Габбьядини Маноло 11 (1) 0.29
3. Рамирес Гастон 7 (3) 0.18
4. Бонаццоли Федерико 6 0.16
5. Линетти Кароль 4 0.11
6. Капрари Джанлука 3 0.08
7. Янкто Якуб 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Хабот Юлиан 1 0.03
10. Аскилдсен Кристоффер 1 0.03
11. Экдаль Олбин 0 0
12. Йосида Майя 0 0
13. Коллей Омар 0 0
14. Ауджелло Томмазо 0 0
15. Ригони Эмилиано 0 0
16. Депаоли Фабио 0 0
17. Виейра Ронни 0 0
18. Марони Гонсало 0 0
19. Лерис Мехди 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 9 1
2. Тонали Сандро 9 0
3. Кистана Андреа 7 1
4. Торрегросса Эрнесто 8 0
5. Дессена Даниэле 6 1
6. Балотелли Марио 6 1
7. Бизоли Димитри 6 0
8. Сабелли Стефано 5 0
9. Шпалек Николас 5 0
10. Папетти Андреа 5 0
11. Айе Флориан 3 1
12. Ромуло Соуза 3 0
13. Чансельор Джон 3 0
14. Мартелла Бруно 3 0
15. Матри Алессандро 1 1
16. Ндой Эмануэле 2 0
17. Семприни Алессандро 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Маньяни Джанджакомо 2 0
20. Гастальделло Даниэле 1 0
21. Бьярнасон Биркир 1 0
22. Скрабб Симон 1 0
23. Доннарумма Альфредо 1 0
24. Йоронен Йессе 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 11 1
2. Берешиньски Бартош 10 0
3. Коллей Омар 10 0
4. Торсби Мортен 8 1
5. Экдаль Олбин 8 0
6. Янкто Якуб 8 0
7. Депаоли Фабио 7 0
8. Мурру Никола 5 1
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Капрари Джанлука 3 1
11. Тонелли Лоренцо 4 0
12. Линетти Кароль 4 0
13. Феррари Алекс 4 0
14. Мурильо Джейсон 2 1
15. Бертолаччи Андреа 3 0
16. Хабот Юлиан 1 1
17. Квальярелла Фабио 2 0
18. Габбьядини Маноло 2 0
19. Ауджелло Томмазо 2 0
20. Ригони Эмилиано 2 0
21. Йосида Майя 1 0
22. Бонаццоли Федерико 1 0
23. Аудеро Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 19.35% (6) 19.35% (6) 16.13% (5) 16.13% (5) 19.35% (6) 9.68% (3)
 Сампдория 7.14% (3) 2.38% (1) 26.19% (11) 14.29% (6) 26.19% (11) 23.81% (10)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: + = -
Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013
Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория
Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория

Последние игры между собой

Брешия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Сампдория: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Сампдория 5:1 Брешия Серия A Сампдория 2:0 Брешия Кубок Сампдория 2:0 Брешия Серия B Брешия 0:0 Сампдория Серия B
Сампдория 3:3 Брешия Серия A Брешия 1:0 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 26 5 6 75 - 40 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома Заявка 37 20 7 10 74 - 50 67
6. Милан Заявка 37 18 9 10 60 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
11. Болонья Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
12. Фиорентина Заявка 37 11 13 13 48 - 47 46
13. Кальяри Заявка 37 11 12 14 52 - 53 45
14. Сампдория 1:0 Заявка 38 13 5 20 48 - 64 44
15. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
16. Торино Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия 0:1 Заявка 38 6 6 26 34 - 79 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
Прогнозы 159
Брешия 13.8% (22)
X 27.7% (44)
Сампдория 58.5% (93)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Брешия 0:1 Сампдория

Исход игры
Брешия
13.8% (22)
Ничья
27.7% (44)
Сампдория
58.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
55.84% (86)
Меньше
44.16% (68)
Обе команды забьют
Да
76.62% (118)
Нет
23.38% (36)
Популярный счёт
1:2 Сампдория
36.5% (58)
1:1 Ничья
20.1% (32)
0:1 Сампдория
10.7% (17)
2:1 Брешия
7.5% (12)
1:0 Брешия
4.4% (7)
0:2 Сампдория
4.4% (7)
1:3 Сампдория
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.8% (6)
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