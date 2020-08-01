Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

44' Удар от ворот произведет Сампдория

43' Матею Алеш из команды Брешия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

42' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Сампдория имеет хороший шанс забить.

40' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Сампдория

39' Шпалек Николас не смог попасть в створ ударом издали

39' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Торрегросса Эрнесто из команды Брешия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Виейра Ронни получил желтую карточку от судьи

35' Удар от ворот произведет Брешия

35' Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали

35' Змрхаль Яромир из команды Брешия нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

34' Опасность! Змрхаль Яромир из команды Брешия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

33' Габбьядини Маноло из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Виейра Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Удар от ворот произведет Брешия

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Квальярелла Фабио бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

26' Гастальделло Даниэле получил желтую карточку от судьи

26' После проверки VAR судья изменил решение - Сампдория пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Габбьядини Маноло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Мангравити Массимилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Сабелли Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Ох, нехорошо это выглядит. Тонелли Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Удар от ворот произведет Брешия

16' Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали

14' Удар от ворот произведет Брешия

14' Марони Гонсало не смог попасть в створ ударом издали

13' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Дессена Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Брешия

7' Габбьядини Маноло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Андреаччи Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' ШАНС! Габбьядини Маноло вышел один на один с голкипером...

5' Удар от ворот произведет Брешия

2' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Опасность! Торрегросса Эрнесто из команды Брешия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брешия начинает с центра поля