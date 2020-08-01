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Брешия
1:1
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
26' Желтая карточка
Гастальделло Даниэле
0:0
27' Не забитый пенальти
Квальярелла Фабио
36' Желтая карточка
Виейра Ронни
0:1
41' Гол
Лерис Мехди
48' Желтая карточка
Фальконе Владимиро
1:1
49' Пенальти
Торрегросса Эрнесто
81' Желтая карточка
Аскилдсен Кристоффер
90' Вторая желтая карточка
Аскилдсен Кристоффер
90'+6
12
Андреаччи
Лоренцо
2
Сабелли
Стефано
5
Гастальделло
Даниэле
19
Мангравити
Массимилиано
3
Матею
Алеш
8
Змрхаль
Яромир
27
Дессена
Даниэле
4
Тонали
Сандро
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
18
Айе
Флориан
30
Фальконе
Владимиро
12
Депаоли
Фабио
34
Йосида
Майя
21
Тонелли
Лоренцо
3
Ауджелло
Томмазо
20
Марони
Гонсало
4
Виейра
Ронни
91
Бертолаччи
Андреа
26
Лерис
Мехди
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Брешия
4-4-2
Сампдория
4-4-2

Ход матча

19'
 
Коллей Омар
Тонелли Лоренцо
26'
Гастальделло Даниэле
 
27'
0:0
Квальярелла Фабио
36'
 
Виейра Ронни
41'
0:1
Лерис Мехди
(Ауджелло Томмазо)
48'
 
Фальконе Владимиро
49'
Торрегросса Эрнесто
1:1
58'
Ндой Эмануэле
Шпалек Николас
 
58'
Семприни Алессандро
Гастальделло Даниэле
 
68'
 
Линетти Кароль
Лерис Мехди
68'
 
Янкто Якуб
Марони Гонсало
68'
Доннарумма Альфредо
Айе Флориан
 
72'
 
Аскилдсен Кристоффер
Бертолаччи Андреа
72'
 
Торсби Мортен
Виейра Ронни
78'
Вивиани Маттиа
Доннарумма Альфредо
 
81'
 
Аскилдсен Кристоффер
90'
 
Аскилдсен Кристоффер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрегросса Эрнесто 7 (2) 0.18
2. Доннарумма Альфредо 7 (2) 0.18
3. Балотелли Марио 5 0.13
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Шпалек Николас 2 0.05
6. Дессена Даниэле 2 0.05
7. Змрхаль Яромир 2 0.05
8. Тонали Сандро 1 0.03
9. Ромуло Соуза 1 0.03
10. Бизоли Димитри 1 0.03
11. Кистана Андреа 1 0.03
12. Семприни Алессандро 1 0.03
13. Папетти Андреа 1 0.03
14. Сабелли Стефано 0 0
15. Бьярнасон Биркир 0 0
16. Матею Алеш 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 11 (5) 0.29
2. Габбьядини Маноло 11 (1) 0.29
3. Рамирес Гастон 7 (3) 0.18
4. Бонаццоли Федерико 6 0.16
5. Линетти Кароль 4 0.11
6. Капрари Джанлука 3 0.08
7. Янкто Якуб 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Лерис Мехди 1 0.03
10. Хабот Юлиан 1 0.03
11. Аскилдсен Кристоффер 1 0.03
12. Экдаль Олбин 0 0
13. Ауджелло Томмазо 0 0
14. Йосида Майя 0 0
15. Коллей Омар 0 0
16. Ригони Эмилиано 0 0
17. Депаоли Фабио 0 0
18. Виейра Ронни 0 0
19. Марони Гонсало 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 9 1
2. Тонали Сандро 9 0
3. Кистана Андреа 7 1
4. Торрегросса Эрнесто 8 0
5. Дессена Даниэле 6 1
6. Балотелли Марио 6 1
7. Бизоли Димитри 6 0
8. Сабелли Стефано 5 0
9. Шпалек Николас 5 0
10. Папетти Андреа 5 0
11. Айе Флориан 3 1
12. Ромуло Соуза 3 0
13. Чансельор Джон 3 0
14. Мартелла Бруно 3 0
15. Матри Алессандро 1 1
16. Ндой Эмануэле 2 0
17. Семприни Алессандро 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Маньяни Джанджакомо 2 0
20. Гастальделло Даниэле 1 0
21. Бьярнасон Биркир 1 0
22. Скрабб Симон 1 0
23. Доннарумма Альфредо 1 0
24. Йоронен Йессе 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 11 1
2. Берешиньски Бартош 10 0
3. Коллей Омар 10 0
4. Торсби Мортен 8 1
5. Экдаль Олбин 8 0
6. Янкто Якуб 8 0
7. Депаоли Фабио 7 0
8. Мурру Никола 5 1
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Капрари Джанлука 3 1
11. Тонелли Лоренцо 4 0
12. Линетти Кароль 4 0
13. Феррари Алекс 4 0
14. Мурильо Джейсон 2 1
15. Бертолаччи Андреа 3 0
16. Хабот Юлиан 1 1
17. Аскилдсен Кристоффер 1 1
18. Квальярелла Фабио 2 0
19. Габбьядини Маноло 2 0
20. Ауджелло Томмазо 2 0
21. Ригони Эмилиано 2 0
22. Йосида Майя 1 0
23. Фальконе Владимиро 1 0
24. Бонаццоли Федерико 1 0
25. Аудеро Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 18.75% (6) 18.75% (6) 15.63% (5) 18.75% (6) 18.75% (6) 9.38% (3)
 Сампдория 6.98% (3) 2.33% (1) 27.91% (12) 13.95% (6) 25.58% (11) 23.26% (10)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: + = -
Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013
Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория
Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория

Последние игры между собой

Брешия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Сампдория: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Сампдория 5:1 Брешия Серия A Сампдория 2:0 Брешия Кубок Сампдория 2:0 Брешия Серия B Брешия 0:0 Сампдория Серия B
Сампдория 3:3 Брешия Серия A Брешия 1:0 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 26 5 6 75 - 40 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома Заявка 37 20 7 10 74 - 50 67
6. Милан Заявка 37 18 9 10 60 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
11. Болонья Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
12. Фиорентина Заявка 37 11 13 13 48 - 47 46
13. Кальяри Заявка 37 11 12 14 52 - 53 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 38 12 6 20 48 - 65 42
16. Торино Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 38 6 7 25 35 - 79 25
20. СПАЛ 2013 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 159
Брешия 13.8% (22)
X 27.7% (44)
Сампдория 58.5% (93)
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1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Брешия 1:1 Сампдория

Исход игры
Брешия
13.8% (22)
Ничья
27.7% (44)
Сампдория
58.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
55.84% (86)
Меньше
44.16% (68)
Обе команды забьют
Да
76.62% (118)
Нет
23.38% (36)
Популярный счёт
1:2 Сампдория
36.5% (58)
1:1 Ничья
20.1% (32)
0:1 Сампдория
10.7% (17)
2:1 Брешия
7.5% (12)
1:0 Брешия
4.4% (7)
0:2 Сампдория
4.4% (7)
1:3 Сампдория
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.8% (6)
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