24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
17
Леау
Рафаэл
21
Ионице
Артур
24
Фараго
Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Гальяно ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|11
|0.29
|2.
|Чалханоглу Хакан
|9 (1)
|0.24
|3.
|Ибрагимович Златан
|9 (2)
|0.24
|4.
|Тео Эрнандес
|6
|0.16
|5.
|Леау Рафаэл
|6
|0.16
|6.
|Кесси Франк
|4 (2)
|0.11
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|8.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|9.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|10.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|11.
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|12.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|13.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|14.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|15.
|Конти Андреа
|0
|0
|16.
|Билья Лукас
|0
|0
|17.
|Крунич Раде
|0
|0
|18.
|Пакета Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|18 (4)
|0.47
|2.
|Симеоне Джованни
|12
|0.32
|3.
|Наингголан Раджа
|6
|0.16
|4.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|5.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|6.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Рог Марко
|1
|0.03
|9.
|Гальяно Лука
|1
|0.03
|10.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|12.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|13.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|14.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|15.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|16.
|Чигарини Лука
|0
|0
|17.
|Ионице Артур
|0
|0
|18.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|19.
|Матьелло Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|14
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|10
|0
|3.
|Конти Андреа
|8
|0
|4.
|Пакета Лукас
|7
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|6.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|7.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|8.
|Ребич Анте
|5
|0
|9.
|Кастильехо Самуэль
|3
|1
|10.
|Билья Лукас
|4
|0
|11.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|12.
|Борини Фабио
|2
|1
|13.
|Салемакерс Алексис
|2
|1
|14.
|Крунич Раде
|3
|0
|15.
|Кесси Франк
|3
|0
|16.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|17.
|Бонавентура Джакомо
|2
|0
|18.
|Кьяер Симон
|2
|0
|19.
|Сусо Хесус
|2
|0
|20.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|21.
|Рейна Пепе
|0
|1
|22.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|23.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|24.
|Лашальт Диего
|1
|0
|25.
|Андре Силва
|1
|0
|26.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|27.
|Габбия Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|14
|0
|2.
|Рог Марко
|10
|0
|3.
|Пеллегрини Лука
|10
|0
|4.
|Чигарини Лука
|7
|1
|5.
|Пизакане Фабио
|7
|1
|6.
|Карбони Андреа
|4
|2
|7.
|Ионице Артур
|6
|0
|8.
|Педро Жоао
|6
|0
|9.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|10.
|Чеппители Лука
|5
|0
|11.
|Клаван Рагнар
|4
|0
|12.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0
|13.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|14.
|Матьелло Федерико
|3
|0
|15.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|16.
|Кастро Лукас
|2
|0
|17.
|Перейро Гастон
|2
|0
|18.
|Фараго Паоло
|2
|0
|19.
|Ольсен Робин
|0
|1
|20.
|Бирса Вальтер
|1
|0
|21.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|22.
|Черри Альберто
|1
|0
|23.
|Пинна Симоне
|1
|0
|24.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|25.
|Олива Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|9.09% (5)
|18.18% (10)
|9.09% (5)
|29.09% (16)
|18.18% (10)
|16.36% (9)
|Кальяри
|8.51% (4)
|21.28% (10)
|12.77% (6)
|19.15% (9)
|21.28% (10)
|17.02% (8)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: + = -Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло
Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан
Последние игры между собой
Милан: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Милан 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Милан Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Кальяри Серия A Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Милан Серия A Кальяри 2:3 Милан Серия A Милан 4:3 Кальяри Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|75 - 40
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|79 - 36
|79
|3.
|Лацио
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 39
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|74 - 50
|67
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|60 - 46
|63
|7.
|Наполи
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 49
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|51 - 64
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|48 - 47
|46
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|52 - 53
|45
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|38
|12
|6
|20
|48 - 65
|42
|16.
|Торино
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|45 - 67
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|38
|6
|7
|25
|35 - 79
|25
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|26 - 74
|20
Прогнозы на матч Милан 0:0 Кальяри
Исход игры
Милан
96.3% (157)
Ничья
2.5% (4)
Кальяри
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (79)
Меньше
50% (79)
Обе команды забьют
Да
47.47% (75)
Нет
52.53% (83)
Популярный счёт
2:0 Милан
35.6% (58)
2:1 Милан
23.9% (39)
3:1 Милан
15.3% (25)
1:0 Милан
10.4% (17)
3:0 Милан
4.3% (7)
1:1 Ничья
2.5% (4)
4:1 Милан
1.2% (2)
5:1 Милан
1.2% (2)
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