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Милан
 
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Стадион:
Кальяри

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 11 0.29
2. Чалханоглу Хакан 9 (1) 0.24
3. Ибрагимович Златан 9 (2) 0.24
4. Тео Эрнандес 6 0.16
5. Леау Рафаэл 6 0.16
6. Кесси Франк 4 (2) 0.11
7. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
8. Бонавентура Джакомо 3 0.08
9. Сусо Хесус 1 0.03
10. Кастильехо Самуэль 1 0.03
11. Калабрия Давиде 1 0.03
12. Романьоли Алессио 1 0.03
13. Беннасер Исмаэль 1 0.03
14. Салемакерс Алексис 1 0.03
15. Конти Андреа 0 0
16. Билья Лукас 0 0
17. Крунич Раде 0 0
18. Пакета Лукас 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 18 (4) 0.47
2. Симеоне Джованни 12 0.32
3. Наингголан Раджа 6 0.16
4. Нандес Найтан 2 0.05
5. Чеппители Лука 2 0.05
6. Кастро Лукас 2 0.05
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Рог Марко 1 0.03
9. Гальяно Лука 1 0.03
10. Олива Кристиан 1 0.03
11. Рагатцу Даниэле 1 0.03
12. Черри Альберто 1 0.03
13. Перейро Гастон 1 0.03
14. Пизакане Фабио 1 0.03
15. Пеллегрини Лука 0 0
16. Чигарини Лука 0 0
17. Ионице Артур 0 0
18. Ликояннис Хараламбос 0 0
19. Матьелло Федерико 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 14 0
2. Тео Эрнандес 10 0
3. Конти Андреа 8 0
4. Пакета Лукас 7 0
5. Калабрия Давиде 3 2
6. Чалханоглу Хакан 6 0
7. Мусаккио Матео 4 1
8. Ребич Анте 5 0
9. Кастильехо Самуэль 3 1
10. Билья Лукас 4 0
11. Романьоли Алессио 4 0
12. Борини Фабио 2 1
13. Салемакерс Алексис 2 1
14. Крунич Раде 3 0
15. Кесси Франк 3 0
16. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
17. Бонавентура Джакомо 2 0
18. Кьяер Симон 2 0
19. Сусо Хесус 2 0
20. Дуарте Леонардо 2 0
21. Рейна Пепе 0 1
22. Ибрагимович Златан 1 0
23. Доннарумма Антонио 1 0
24. Лашальт Диего 1 0
25. Андре Силва 1 0
26. Пёнтек Кшиштоф 1 0
27. Габбия Маттео 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 14 0
2. Рог Марко 10 0
3. Пеллегрини Лука 10 0
4. Чигарини Лука 7 1
5. Пизакане Фабио 7 1
6. Карбони Андреа 4 2
7. Ионице Артур 6 0
8. Педро Жоао 6 0
9. Наингголан Раджа 5 0
10. Чеппители Лука 5 0
11. Клаван Рагнар 4 0
12. Ликояннис Хараламбос 4 0
13. Симеоне Джованни 4 0
14. Матьелло Федерико 3 0
15. Каччаторе Фабрицио 1 1
16. Кастро Лукас 2 0
17. Перейро Гастон 2 0
18. Фараго Паоло 2 0
19. Ольсен Робин 0 1
20. Бирса Вальтер 1 0
21. Рагатцу Даниэле 1 0
22. Черри Альберто 1 0
23. Пинна Симоне 1 0
24. Валюкевич Себастьян 1 0
25. Олива Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 9.09% (5) 18.18% (10) 9.09% (5) 29.09% (16) 18.18% (10) 16.36% (9)
 Кальяри 8.51% (4) 21.28% (10) 12.77% (6) 19.15% (9) 21.28% (10) 17.02% (8)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья
Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло
Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Кальяри 0:2 Милан Серия A Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A
Милан 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Милан Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Кальяри Серия A Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Милан Серия A Кальяри 2:3 Милан Серия A Милан 4:3 Кальяри Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 26 5 6 75 - 40 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома Заявка 37 20 7 10 74 - 50 67
6. Милан Заявка 37 18 9 10 60 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
11. Болонья Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
12. Фиорентина Заявка 37 11 13 13 48 - 47 46
13. Кальяри Заявка 37 11 12 14 52 - 53 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 37 12 5 20 47 - 64 41
16. Торино Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 37 6 6 25 34 - 78 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2020, осталось 2 дня 19 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 65
    Милан 95.4% (62)
    X 1.5% (1)
    Кальяри 3.1% (2)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Милан - Кальяри

    Исход игры
    Милан
    95.4% (62)
    Ничья
    1.5% (1)
    Кальяри
    3.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.87% (21)
    Меньше
    66.13% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    30.65% (19)
    Нет
    69.35% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    49.2% (32)
    2:1 Милан
    20% (13)
    1:0 Милан
    12.3% (8)
    3:1 Милан
    6.2% (4)
    3:0 Милан
    4.6% (3)
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