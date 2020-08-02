Первый тайм

50' Команда Болонья играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Хорошую попытку сделал Барроу Муса . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Ансальди Кристиан получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' После штрафного удара,который нанес Барроу Муса мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

44' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

43' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Болонья

41' Белотти Андреа из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

39' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Болонья

39' Верди Симоне из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

38' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Торино

37' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

37' Верди Симоне из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Игра в одни ворота сейчас. Болонья доминирует и владеет мячом

30' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Удар от ворот произведет Болонья

24' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Торино

18' Г О О О О Л - Сванберг Маттиас изменил счет на табло!

16' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Торино

8' Сванберг Маттиас не смог попасть в створ ударом издали

7' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Удар от ворот произведет Торино

6' О, нет. Из многообещающей позиции Денсвил Стефано из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

6' Ансальди Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Удар от ворот произведет Торино

4' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Торино

3' Удар от ворот произведет Торино

1' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Торино начинает с центра поля