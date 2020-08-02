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Болонья
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Торино
0'
1:0
18' Гол
Сванберг Маттиас
45' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
51'
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
5
Медель
Гари
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
32
Сванберг
Маттиас
30
Схаутен
Йерди
21
Сориано
Роберто
26
Ювара
Муса
24
Паласио
Родриго
99
Барроу
Муса
25
Росати
Антонио
30
Джиджи
Коффи
5
Иццо
Армандо
36
Бремер
Глейсон
21
Беренгер
Алекс
7
Лукич
Саша
88
Ринкон
Томас
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Болонья
4-3-3
Торино
3-4-1-2

Ход матча

18'
Сванберг Маттиас
(Сориано Роберто)
1:0
45'
 
Ансальди Кристиан
46'
Сантандер Федерико
Паласио Родриго
 
46'
Сансоне Никола
Барроу Муса
 
50'
 
Эйна Ола
Ансальди Кристиан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 8 0.21
2. Паласио Родриго 7 0.18
3. Сориано Роберто 5 0.13
4. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
5. Бани Маттиа 4 0.11
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Данило Ларанжера 2 0.05
8. Томиясу Такэхиро 1 0.03
9. Сванберг Маттиас 1 0.03
10. Джемаили Блерим 1 0.03
11. Ольсен Андреас 1 0.03
12. Крейчи Ладислав 1 0.03
13. Ювара Муса 1 0.03
14. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
15. М'Байе Ибрахим 0 0
16. Денсвил Стефано 0 0
17. Домингес Николас 0 0
18. Пас Нехуэн 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 15 (7) 0.39
2. Беренгер Алекс 6 0.16
3. Дзадза Симоне 6 0.16
4. Ансальди Кристиан 4 0.11
5. Бремер Глейсон 3 0.08
6. Верди Симоне 2 0.05
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Лукич Саша 1 0.03
13. Синго Уилфрид 1 0.03
14. Мейте Суалихо 0 0
15. Базелли Даниэле 0 0
16. Эйна Ола 0 0
17. Лашальт Диего 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Данило Ларанжера 10 1
3. Медель Гари 9 1
4. Томиясу Такэхиро 8 0
5. Денсвил Стефано 6 1
6. Схаутен Йерди 6 1
7. Сориано Роберто 3 2
8. Сансоне Никола 6 0
9. Паласио Родриго 5 0
10. Поли Андреа 5 0
11. Сантандер Федерико 5 0
12. М'Байе Ибрахим 5 0
13. Дейкс Митчелл 4 0
14. Орсолини Риккардо 3 0
15. Джемаили Блерим 2 0
16. Дестро Маттиа 2 0
17. Ольсен Андреас 2 0
18. Скорупски Лукаш 2 0
19. Сванберг Маттиас 2 0
20. Крейчи Ладислав 1 0
21. Домингес Николас 1 0
22. Барроу Муса 1 0
23. Корбо Габриэле 1 0
24. Пас Нехуэн 1 0
25. Ювара Муса 1 0
Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 6 2
2. Ансальди Кристиан 9 0
3. Ринкон Томас 9 0
4. Эйна Ола 8 0
5. Бремер Глейсон 4 2
6. Дзадза Симоне 7 0
7. Лукич Саша 5 1
8. Н'Кулу Николя 4 1
9. Мейте Суалихо 5 0
10. Лянко Войнович 5 0
11. Эдера Симоне 3 1
12. Сиригу Сальваторе 4 0
13. Верди Симоне 4 0
14. Белотти Андреа 4 0
15. Базелли Даниэле 3 0
16. Лашальт Диего 3 0
17. Беренгер Алекс 3 0
18. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
19. Джиджи Коффи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 12.2% (5) 17.07% (7) 17.07% (7) 21.95% (9) 14.63% (6) 17.07% (7)
 Торино 17.07% (7) 14.63% (6) 12.2% (5) 19.51% (8) 21.95% (9) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья
Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина
Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино
Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья

Последние игры между собой

Болонья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Торино: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Торино 1:0 Болонья Серия A Торино 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:2 Торино Серия A Торино 3:0 Болонья Серия A
Болонья 1:1 Торино Серия A Болонья 2:0 Торино Серия A Торино 5:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Торино Серия A Торино 2:0 Болонья Серия A Торино 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Торино Серия A Болонья 2:2 Торино Серия A Торино 1:0 Болонья Серия A Торино 1:1 Болонья Серия A Болонья 5:2 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 38 26 5 7 76 - 43 83
2. Интер Милан Заявка 38 24 10 4 81 - 36 82
3. Лацио Заявка 38 24 6 8 79 - 42 78
4. Аталанта Заявка 38 23 9 6 98 - 48 78
5. Рома Заявка 38 21 7 10 77 - 51 70
6. Милан Заявка 38 19 9 10 63 - 46 66
7. Наполи Заявка 38 18 8 12 61 - 50 62
8. Сассуоло 0:0 Заявка 38 14 10 14 69 - 62 52
9. Болонья 1:0 Заявка 38 13 10 15 52 - 64 49
10. Фиорентина Заявка 38 12 13 13 51 - 48 49
11. Верона 0:3 Заявка 38 12 13 13 47 - 51 49
12. Парма 2:2 Заявка 38 13 8 17 54 - 56 47
13. Кальяри Заявка 38 11 12 15 52 - 56 45
14. Удинезе 0:0 Заявка 38 11 10 17 36 - 51 43
15. Сампдория Заявка 38 12 6 20 48 - 65 42
16. Торино 0:1 Заявка 38 11 6 21 45 - 68 39
17. Дженоа 3:0 Заявка 38 10 9 19 47 - 73 39
18. Лечче 2:2 Заявка 38 9 9 20 51 - 83 36
19. Брешия Заявка 38 6 7 25 35 - 79 25
20. СПАЛ 2013 Заявка 38 5 5 28 27 - 77 20
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  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 165
Болонья 57% (94)
X 32.7% (54)
Торино 10.3% (17)
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Прогнозы на матч Болонья 1:0 Торино

Исход игры
Болонья
57% (94)
Ничья
32.7% (54)
Торино
10.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
50% (81)
Меньше
50% (81)
Обе команды забьют
Да
74.07% (120)
Нет
25.93% (42)
Популярный счёт
2:1 Болонья
33.9% (56)
1:1 Ничья
23.6% (39)
1:0 Болонья
17.6% (29)
1:2 Торино
7.9% (13)
2:2 Ничья
4.2% (7)
2:0 Болонья
3% (5)
0:0 Ничья
3% (5)
0:2 Торино
1.8% (3)
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