Болонья
1:1
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Торино
1:0
18' ГолСванберг Маттиас
45' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
56' Желтая карточкаРинкон Томас
60' Желтая карточкаБеренгер Алекс
1:1
67' ГолДзадза Симоне
76' Желтая карточкаСантандер Федерико
80' Желтая карточкаСориано Роберто
85' Желтая карточкаМедель Гари
26
Ювара
Муса
99
Барроу
Муса
30
Джиджи
Коффи
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Газоини ЭминЗащитник
- Полузащитник
-
80 Адопо НдариПолузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
-
45 Ониша МихаэлПолузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
56'
60'
67'
1:1
80'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орсолини Риккардо
|8
|0.21
|2.
|Паласио Родриго
|7
|0.18
|3.
|Сориано Роберто
|5
|0.13
|4.
|Сансоне Никола
|4 (3)
|0.11
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0.11
|6.
|Поли Андреа
|2
|0.05
|7.
|Данило Ларанжера
|2
|0.05
|8.
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|9.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.03
|10.
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|11.
|Ольсен Андреас
|1
|0.03
|12.
|Крейчи Ладислав
|1
|0.03
|13.
|Ювара Муса
|1
|0.03
|14.
|Сантандер Федерико
|1 (1)
|0.03
|15.
|М'Байе Ибрахим
|0
|0
|16.
|Денсвил Стефано
|0
|0
|17.
|Домингес Николас
|0
|0
|18.
|Пас Нехуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|15 (7)
|0.39
|2.
|Дзадза Симоне
|7
|0.18
|3.
|Беренгер Алекс
|6
|0.16
|4.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|5.
|Бремер Глейсон
|3
|0.08
|6.
|Верди Симоне
|2
|0.05
|7.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|8.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|10.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Лукич Саша
|1
|0.03
|13.
|Синго Уилфрид
|1
|0.03
|14.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|15.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|16.
|Эйна Ола
|0
|0
|17.
|Лашальт Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бани Маттиа
|12
|1
|2.
|Медель Гари
|10
|1
|3.
|Данило Ларанжера
|10
|1
|4.
|Томиясу Такэхиро
|8
|0
|5.
|Денсвил Стефано
|6
|1
|6.
|Схаутен Йерди
|6
|1
|7.
|Сориано Роберто
|4
|2
|8.
|Сантандер Федерико
|6
|0
|9.
|Сансоне Никола
|6
|0
|10.
|Паласио Родриго
|5
|0
|11.
|Поли Андреа
|5
|0
|12.
|М'Байе Ибрахим
|5
|0
|13.
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|14.
|Орсолини Риккардо
|3
|0
|15.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|16.
|Дестро Маттиа
|2
|0
|17.
|Ольсен Андреас
|2
|0
|18.
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|19.
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|20.
|Крейчи Ладислав
|1
|0
|21.
|Домингес Николас
|1
|0
|22.
|Барроу Муса
|1
|0
|23.
|Корбо Габриэле
|1
|0
|24.
|Пас Нехуэн
|1
|0
|25.
|Ювара Муса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|10
|0
|2.
|Иццо Армандо
|6
|2
|3.
|Ансальди Кристиан
|9
|0
|4.
|Эйна Ола
|8
|0
|5.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|6.
|Дзадза Симоне
|7
|0
|7.
|Лукич Саша
|5
|1
|8.
|Н'Кулу Николя
|4
|1
|9.
|Мейте Суалихо
|5
|0
|10.
|Лянко Войнович
|5
|0
|11.
|Эдера Симоне
|3
|1
|12.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|13.
|Верди Симоне
|4
|0
|14.
|Белотти Андреа
|4
|0
|15.
|Беренгер Алекс
|4
|0
|16.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|17.
|Лашальт Диего
|3
|0
|18.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|19.
|Джиджи Коффи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|21.43% (9)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|Торино
|16.67% (7)
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|23.81% (10)
|14.29% (6)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья
Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина
Торино Последние 20 матчей: + = -Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино
Последние игры между собой
Болонья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Торино: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|38
|26
|5
|7
|76 - 43
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|24
|10
|4
|81 - 36
|82
|3.
|Лацио
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|79 - 42
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|38
|23
|9
|6
|98 - 48
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|38
|21
|7
|10
|77 - 51
|70
|6.
|Милан
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|63 - 46
|66
|7.
|Наполи
|Заявка
|38
|18
|8
|12
|61 - 50
|62
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|38
|14
|9
|15
|69 - 63
|51
|9.
|Парма
|Заявка
|38
|14
|7
|17
|56 - 57
|49
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|51 - 48
|49
|11.
|Верона
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|47 - 51
|49
|12.
|Болонья
|Заявка
|38
|12
|11
|15
|52 - 65
|47
|13.
|Удинезе
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|37 - 51
|45
|14.
|Кальяри
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|52 - 56
|45
|15.
|Сампдория
|Заявка
|38
|12
|6
|20
|48 - 65
|42
|16.
|Торино
|Заявка
|38
|11
|7
|20
|46 - 68
|40
|17.
|Дженоа
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|47 - 73
|39
|18.
|Лечче
|Заявка
|38
|9
|8
|21
|52 - 85
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|38
|6
|7
|25
|35 - 79
|25
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|38
|5
|5
|28
|27 - 77
|20
Прогнозы на матч Болонья 1:1 Торино
Исход игры
Болонья
57% (94)
Ничья
32.7% (54)
Торино
10.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
50% (81)
Меньше
50% (81)
Обе команды забьют
Да
74.07% (120)
Нет
25.93% (42)
Популярный счёт
2:1 Болонья
33.9% (56)
1:1 Ничья
23.6% (39)
1:0 Болонья
17.6% (29)
1:2 Торино
7.9% (13)
2:2 Ничья
4.2% (7)
2:0 Болонья
3% (5)
0:0 Ничья
3% (5)
0:2 Торино
1.8% (3)
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