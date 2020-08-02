СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Паоло Мацца
Фиорентина
22
Тиам
Демба
14
Дабо
Брайан
78
Пульгар
Эрик
21
Лирола
Поль
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Летица КарлоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
-
91 Крюэзю АлтынПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кастро ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петанья Андреа
|12 (5)
|0.32
|2.
|Валоти Матиа
|3
|0.08
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|4.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|5.
|Дабо Брайан
|1
|0.03
|6.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.03
|7.
|Флоккари Сержио
|1
|0.03
|8.
|Миссироли Симоне
|1
|0.03
|9.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.03
|10.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|13.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|14.
|Томович Ненад
|0
|0
|15.
|Ционек Тьяго
|0
|0
|16.
|Мурджа Алессандро
|0
|0
|17.
|Хулио Игор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кьеза Федерико
|11 (1)
|0.29
|2.
|Пульгар Эрик
|6 (6)
|0.16
|3.
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.16
|4.
|Миленкович Никола
|5
|0.13
|5.
|Кутроне Патрик
|4
|0.11
|6.
|Рибери Франк
|3
|0.08
|7.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0.08
|8.
|Песселья Херман
|3
|0.08
|9.
|Бенасси Марко
|1
|0.03
|10.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0.03
|11.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|12.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|13.
|Геззаль Рашид
|1
|0.03
|14.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|15.
|Лирола Поль
|0
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ционек Тьяго
|11
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|8
|1
|3.
|Миссироли Симоне
|7
|0
|4.
|Валоти Матиа
|7
|0
|5.
|Хулио Игор
|7
|0
|6.
|Томович Ненад
|5
|1
|7.
|Куртич Ясмин
|6
|0
|8.
|Фелипе Диас
|5
|0
|9.
|Вальдифиори Мирко
|5
|0
|10.
|Петанья Андреа
|5
|0
|11.
|Дабо Брайан
|4
|0
|12.
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|13.
|Викари Франческо
|4
|0
|14.
|Бонифаци Кевин
|2
|1
|15.
|Флоккари Сержио
|3
|0
|16.
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|17.
|Бериша Этрит
|2
|0
|18.
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|19.
|Д'Аллесандро Марко
|0
|1
|20.
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|21.
|Саламон Бартош
|1
|0
|22.
|Сала Джакопо
|1
|0
|23.
|Черри Альберто
|1
|0
|24.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|25.
|Янкович Марко
|1
|0
|26.
|Летица Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Песселья Херман
|12
|0
|2.
|Касерес Мартин
|9
|1
|3.
|Кастровилли Гаэтано
|10
|0
|4.
|Далберт Эстеван
|8
|1
|5.
|Пульгар Эрик
|9
|0
|6.
|Миленкович Никола
|9
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|6
|0
|8.
|Влахович Душан
|4
|1
|9.
|Геззаль Рашид
|5
|0
|10.
|Венути Лоренцо
|4
|0
|11.
|Лирола Поль
|4
|0
|12.
|Бадель Милан
|2
|1
|13.
|Рибери Франк
|3
|0
|14.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|15.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|16.
|Раньери Лука
|1
|1
|17.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|18.
|Роша Игор II
|2
|0
|19.
|Дункан Альфред
|2
|0
|20.
|Бенасси Марко
|1
|0
|21.
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|22.
|Кутроне Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|8% (2)
|32% (8)
|16% (4)
|20% (5)
|16% (4)
|8% (2)
|Фиорентина
|7.14% (3)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|14.29% (6)
|23.81% (10)
|19.05% (8)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино
Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|38
|26
|5
|7
|76 - 43
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|24
|10
|4
|81 - 36
|82
|3.
|Лацио
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|79 - 42
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|38
|23
|9
|6
|98 - 48
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|38
|21
|7
|10
|77 - 51
|70
|6.
|Милан
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|63 - 46
|66
|7.
|Наполи
|Заявка
|38
|18
|8
|12
|61 - 50
|62
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|38
|11
|14
|13
|48 - 47
|47
|11.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|12.
|Болонья
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|51 - 64
|46
|13.
|Кальяри
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|52 - 56
|45
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|38
|12
|6
|20
|48 - 65
|42
|16.
|Торино
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|45 - 67
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|38
|6
|7
|25
|35 - 79
|25
|20.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|38
|5
|6
|27
|26 - 74
|21
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:0 Фиорентина
Исход игры
СПАЛ 2013
2.9% (5)
Ничья
8.7% (15)
Фиорентина
88.4% (152)
Тотал 2.5
Больше
56.63% (94)
Меньше
43.37% (72)
Обе команды забьют
Да
61.45% (102)
Нет
38.55% (64)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
39.5% (68)
0:2 Фиорентина
19.2% (33)
0:1 Фиорентина
13.4% (23)
1:1 Ничья
8.1% (14)
1:3 Фиорентина
7.6% (13)
0:3 Фиорентина
3.5% (6)
2:1 СПАЛ 2013
1.7% (3)
2:3 Фиорентина
1.2% (2)
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