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СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Фиорентина
0' 26'
22
Тиам
Демба
40
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
41
Бонифаци
Кевин
93
Фарес
Мохамед
77
Д'Аллесандро
Марко
14
Дабо
Брайан
7
Миссироли
Симоне
11
Мурджа
Алессандро
8
Валоти
Матиа
94
Куэльяр
Хауме
1
Терраччиано
Пьетро
4
Миленкович
Никола
17
Чеккерини
Федерико
3
Роша
Игор
II
23
Венути
Лоренцо
19
Агудело
Кевин
78
Пульгар
Эрик
88
Дункан
Альфред
21
Лирола
Поль
28
Влахович
Душан
25
Кьеза
Федерико
СПАЛ 2013
4-4-1-1
Фиорентина
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Дабо Брайан 1 0.03
6. Стрефецца Габриэль 1 0.03
7. Флоккари Сержио 1 0.03
8. Миссироли Симоне 1 0.03
9. Д'Аллесандро Марко 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Вальдифиори Мирко 0 0
13. Реца Аркадиуш 0 0
14. Томович Ненад 0 0
15. Ционек Тьяго 0 0
16. Мурджа Алессандро 0 0
17. Хулио Игор 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 11 (1) 0.29
2. Пульгар Эрик 6 (6) 0.16
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Миленкович Никола 5 0.13
5. Кутроне Патрик 4 0.11
6. Рибери Франк 3 0.08
7. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
8. Песселья Херман 3 0.08
9. Бенасси Марко 1 0.03
10. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
11. Касерес Мартин 1 0.03
12. Бадель Милан 1 0.03
13. Геззаль Рашид 1 0.03
14. Далберт Эстеван 0 0
15. Лирола Поль 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 11 0
2. Стрефецца Габриэль 8 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Куртич Ясмин 6 0
8. Фелипе Диас 5 0
9. Вальдифиори Мирко 5 0
10. Петанья Андреа 5 0
11. Дабо Брайан 4 0
12. Ди Франческо Федерико 4 0
13. Викари Франческо 4 0
14. Бонифаци Кевин 2 1
15. Флоккари Сержио 3 0
16. Мурджа Алессандро 3 0
17. Бериша Этрит 2 0
18. Реца Аркадиуш 2 0
19. Д'Аллесандро Марко 0 1
20. Жуканович Эрвин 1 0
21. Саламон Бартош 1 0
22. Сала Джакопо 1 0
23. Черри Альберто 1 0
24. Фарес Мохамед 1 0
25. Янкович Марко 1 0
26. Летица Карло 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 12 0
2. Касерес Мартин 9 1
3. Кастровилли Гаэтано 10 0
4. Далберт Эстеван 8 1
5. Пульгар Эрик 9 0
6. Миленкович Никола 9 0
7. Кьеза Федерико 6 0
8. Влахович Душан 4 1
9. Геззаль Рашид 5 0
10. Венути Лоренцо 4 0
11. Лирола Поль 4 0
12. Бадель Милан 2 1
13. Рибери Франк 3 0
14. Соттил Рикардо 3 0
15. Чеккерини Федерико 3 0
16. Раньери Лука 1 1
17. Боатенг Кевин-Принс 2 0
18. Роша Игор II 2 0
19. Дункан Альфред 2 0
20. Бенасси Марко 1 0
21. Дронговски Бартломей 1 0
22. Кутроне Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 8% (2) 32% (8) 16% (4) 20% (5) 16% (4) 8% (2)
 Фиорентина 7.14% (3) 19.05% (8) 16.67% (7) 14.29% (6) 23.81% (10) 19.05% (8)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино
Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 СПАЛ 2013 Серия A Фиорентина 0:0 СПАЛ 2013 Серия A
СПАЛ 2013 1:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 38 26 5 7 76 - 43 83
2. Интер Милан Заявка 38 24 10 4 81 - 36 82
3. Лацио Заявка 38 24 6 8 79 - 42 78
4. Аталанта Заявка 38 23 9 6 98 - 48 78
5. Рома Заявка 38 21 7 10 77 - 51 70
6. Милан Заявка 38 19 9 10 63 - 46 66
7. Наполи Заявка 38 18 8 12 61 - 50 62
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Фиорентина 0:0 Заявка 38 11 14 13 48 - 47 47
11. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
12. Болонья Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
13. Кальяри Заявка 38 11 12 15 52 - 56 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 38 12 6 20 48 - 65 42
16. Торино Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 38 6 7 25 35 - 79 25
20. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 38 5 6 27 26 - 74 21
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 172
СПАЛ 2013 2.9% (5)
X 8.7% (15)
Фиорентина 88.4% (152)
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Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:0 Фиорентина

Исход игры
СПАЛ 2013
2.9% (5)
Ничья
8.7% (15)
Фиорентина
88.4% (152)
Тотал 2.5
Больше
56.63% (94)
Меньше
43.37% (72)
Обе команды забьют
Да
61.45% (102)
Нет
38.55% (64)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
39.5% (68)
0:2 Фиорентина
19.2% (33)
0:1 Фиорентина
13.4% (23)
1:1 Ничья
8.1% (14)
1:3 Фиорентина
7.6% (13)
0:3 Фиорентина
3.5% (6)
2:1 СПАЛ 2013
1.7% (3)
2:3 Фиорентина
1.2% (2)
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