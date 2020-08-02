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СПАЛ 2013
1:3
Конец матча

Стадион:
Фиорентина
0'
0:1
30' Гол
Дункан Альфред
1:1
39' Гол
Д'Аллесандро Марко
45' Желтая карточка
Фарес Мохамед
1:2
89' Гол
Куаме Кристиан
90' Желтая карточка
Кьеза Федерико
1:3
90' Пенальти
Пульгар Эрик
90'+7
22
Тиам
Демба
40
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
41
Бонифаци
Кевин
93
Фарес
Мохамед
77
Д'Аллесандро
Марко
14
Дабо
Брайан
7
Миссироли
Симоне
11
Мурджа
Алессандро
8
Валоти
Матиа
94
Куэльяр
Хауме
1
Терраччиано
Пьетро
4
Миленкович
Никола
17
Чеккерини
Федерико
3
Роша
Игор
II
23
Венути
Лоренцо
19
Агудело
Кевин
78
Пульгар
Эрик
88
Дункан
Альфред
21
Лирола
Поль
28
Влахович
Душан
25
Кьеза
Федерико
СПАЛ 2013
4-4-1-1
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

30'
0:1
Дункан Альфред
(Кьеза Федерико)
39'
Д'Аллесандро Марко
(Валоти Матиа)
1:1
45'
Фарес Мохамед
 
55'
 
Куаме Кристиан
Агудело Кевин
61'
Стрефецца Габриэль
Мурджа Алессандро
 
61'
Krisztofer Horvath
Куэльяр Хауме
 
65'
 
Соттил Рикардо
Венути Лоренцо
65'
 
Кутроне Патрик
Влахович Душан
80'
Саламон Бартош
Фарес Мохамед
 
80'
Ди Франческо Федерико
Валоти Матиа
 
86'
Тунёв Георгий
Д'Аллесандро Марко
 
89'
1:2
Куаме Кристиан
(Пульгар Эрик)
90'
 
Кьеза Федерико
90'
1:3
Пульгар Эрик
90'
 
Далле Мура Кристиан
Кьеза Федерико
90'
 
Терзич Алекса
Дункан Альфред

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Д'Аллесандро Марко 2 0.05
4. Куртич Ясмин 2 0.05
5. Ди Франческо Федерико 2 0.05
6. Дабо Брайан 1 0.03
7. Стрефецца Габриэль 1 0.03
8. Флоккари Сержио 1 0.03
9. Миссироли Симоне 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Вальдифиори Мирко 0 0
13. Реца Аркадиуш 0 0
14. Томович Ненад 0 0
15. Ционек Тьяго 0 0
16. Мурджа Алессандро 0 0
17. Хулио Игор 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 11 (1) 0.29
2. Пульгар Эрик 7 (7) 0.18
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Миленкович Никола 5 0.13
5. Кутроне Патрик 4 0.11
6. Рибери Франк 3 0.08
7. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
8. Песселья Херман 3 0.08
9. Бенасси Марко 1 0.03
10. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
11. Касерес Мартин 1 0.03
12. Бадель Милан 1 0.03
13. Геззаль Рашид 1 0.03
14. Далберт Эстеван 0 0
15. Лирола Поль 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 11 0
2. Стрефецца Габриэль 8 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Куртич Ясмин 6 0
8. Фелипе Диас 5 0
9. Вальдифиори Мирко 5 0
10. Петанья Андреа 5 0
11. Дабо Брайан 4 0
12. Ди Франческо Федерико 4 0
13. Викари Франческо 4 0
14. Бонифаци Кевин 2 1
15. Флоккари Сержио 3 0
16. Мурджа Алессандро 3 0
17. Бериша Этрит 2 0
18. Фарес Мохамед 2 0
19. Реца Аркадиуш 2 0
20. Д'Аллесандро Марко 0 1
21. Жуканович Эрвин 1 0
22. Саламон Бартош 1 0
23. Сала Джакопо 1 0
24. Черри Альберто 1 0
25. Янкович Марко 1 0
26. Летица Карло 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 12 0
2. Касерес Мартин 9 1
3. Кастровилли Гаэтано 10 0
4. Далберт Эстеван 8 1
5. Пульгар Эрик 9 0
6. Миленкович Никола 9 0
7. Кьеза Федерико 7 0
8. Влахович Душан 4 1
9. Геззаль Рашид 5 0
10. Венути Лоренцо 4 0
11. Лирола Поль 4 0
12. Бадель Милан 2 1
13. Рибери Франк 3 0
14. Соттил Рикардо 3 0
15. Чеккерини Федерико 3 0
16. Раньери Лука 1 1
17. Боатенг Кевин-Принс 2 0
18. Роша Игор II 2 0
19. Дункан Альфред 2 0
20. Бенасси Марко 1 0
21. Дронговски Бартломей 1 0
22. Кутроне Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 7.69% (2) 30.77% (8) 19.23% (5) 19.23% (5) 15.38% (4) 7.69% (2)
 Фиорентина 6.82% (3) 20.45% (9) 15.91% (7) 13.64% (6) 22.73% (10) 20.45% (9)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино
Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 СПАЛ 2013 Серия A Фиорентина 0:0 СПАЛ 2013 Серия A
СПАЛ 2013 1:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 38 26 5 7 76 - 43 83
2. Интер Милан Заявка 38 24 10 4 81 - 36 82
3. Лацио Заявка 38 24 6 8 79 - 42 78
4. Аталанта Заявка 38 23 9 6 98 - 48 78
5. Рома Заявка 38 21 7 10 77 - 51 70
6. Милан Заявка 38 19 9 10 63 - 46 66
7. Наполи Заявка 38 18 8 12 61 - 50 62
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Фиорентина Заявка 38 12 13 13 51 - 48 49
11. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
12. Болонья Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
13. Кальяри Заявка 38 11 12 15 52 - 56 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 38 12 6 20 48 - 65 42
16. Торино Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 38 6 7 25 35 - 79 25
20. СПАЛ 2013 Заявка 38 5 5 28 27 - 77 20
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 172
СПАЛ 2013 2.9% (5)
X 8.7% (15)
Фиорентина 88.4% (152)
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Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина

Исход игры
СПАЛ 2013
2.9% (5)
Ничья
8.7% (15)
Фиорентина
88.4% (152)
Тотал 2.5
Больше
56.63% (94)
Меньше
43.37% (72)
Обе команды забьют
Да
61.45% (102)
Нет
38.55% (64)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
39.5% (68)
0:2 Фиорентина
19.2% (33)
0:1 Фиорентина
13.4% (23)
1:1 Ничья
8.1% (14)
1:3 Фиорентина
7.6% (13)
0:3 Фиорентина
3.5% (6)
2:1 СПАЛ 2013
1.7% (3)
1:0 СПАЛ 2013
1.2% (2)
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