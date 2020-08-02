[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Фарес Мохамед тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

44' Чеккерини Федерико наказан за толчок Хауме Куэльяр

43' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Кьеза Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Плохо сыграл Роша Игор II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Г О О О О Л - Д'Аллесандро Марко классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

39' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

38' Мурджа Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Миленкович Никола наказан за толчок Хауме Куэльяр

37' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Фиорентина имеет хороший шанс забить.

35' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Валоти Матиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Валоти Матиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Фиорентина

30' Г О О О О Л - Дункан Альфред изменил счет на табло!

29' Отличные скиллы показывает Агудело Кевин , обводя своих соперников

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Хорошую попытку сделал Венути Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Чеккерини Федерико из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

24' Тиам Демба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Томович Ненад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Отличные скиллы показывает Влахович Душан , обводя своих соперников

22' Влахович Душан из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

17' Удар от ворот произведет Фиорентина

17' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Фарес Мохамед

17' Роша Игор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Роша Игор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Д'Аллесандро Марко имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

14' Отличные скиллы показывает Д'Аллесандро Марко , обводя своих соперников

13' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Отличные скиллы показывает Влахович Душан , обводя своих соперников

12' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

11' Голкипер мог бы сыграть и получше

11' Плохо сыграл Чеккерини Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Агудело Кевин не смог попасть в створ ударом издали

10' Отличные скиллы показывает Агудело Кевин , обводя своих соперников

8' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Как он промахнулся? Влахович Душан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Голкипер мог бы сыграть и получше

6' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Фиорентина

3' Пульгар Эрик из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола