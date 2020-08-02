Лечче
Позже
Стадион: Виа дель Маре
Парма
22
Алвеш
Бруну
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Болог БотондЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|14 (9)
|0.37
|2.
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.26
|3.
|Фалько Филиппо
|4
|0.11
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Бабакар Хоума
|3
|0.08
|6.
|Лучиони Фабио
|3
|0.08
|7.
|Сапонара Риккардо
|2
|0.05
|8.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|9.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|10.
|Шахов Евгений
|1
|0.03
|11.
|Майер Жан
|1
|0.03
|12.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|14.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|15.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|16.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|19.
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|20.
|Вера Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корнелиус Андреас
|11
|0.29
|2.
|Кулушевски Деян
|10 (1)
|0.26
|3.
|Жервиньо Куасси
|7
|0.18
|4.
|Куцка Юрай
|6 (2)
|0.16
|5.
|Гальоло Риккардо
|3
|0.08
|6.
|Инглезе Роберто
|3
|0.08
|7.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|8.
|Иакопони Симоне
|2
|0.05
|9.
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|10.
|Грасси Альберто
|1
|0.03
|11.
|Карамо Янн
|1
|0.03
|12.
|Барилла Антонино
|1
|0.03
|13.
|Спрокати Маттиа
|1
|0.03
|14.
|Капрари Джанлука
|1 (1)
|0.03
|15.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|16.
|Эрнани Азеведо
|0
|0
|17.
|Бругман Гастон
|0
|0
|18.
|Лорини Венсан
|0
|0
|19.
|Силигарди Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петриччоне Якопо
|10
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|8
|1
|3.
|Лападула Джанлука
|8
|1
|4.
|Тахцидис Панайотис
|6
|1
|5.
|Кальдерони Марко
|7
|0
|6.
|Майер Жан
|7
|0
|7.
|Рисполи Андреа
|6
|0
|8.
|Россеттини Лука
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Донати Джулио
|4
|0
|11.
|Бабакар Хоума
|4
|0
|12.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|13.
|Пас Нехуэн
|4
|0
|14.
|Шахов Евгений
|3
|0
|15.
|Манкозу Марко
|3
|0
|16.
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|17.
|Дейола Алессандро
|3
|0
|18.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|19.
|Сапонара Риккардо
|2
|0
|20.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|21.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|22.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|10
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|7
|0
|3.
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|4.
|Куцка Юрай
|5
|1
|5.
|Дармиан Маттео
|6
|0
|6.
|Барилла Антонино
|6
|0
|7.
|Бругман Гастон
|5
|0
|8.
|Грасси Альберто
|5
|0
|9.
|Лорини Венсан
|4
|0
|10.
|Жервиньо Куасси
|3
|0
|11.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|12.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|13.
|Скоццарелла Маттео
|2
|0
|14.
|Дермаку Кастриот
|2
|0
|15.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|16.
|Сепе Луиджи
|1
|0
|17.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|18.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|19.
|Капрари Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|6.52% (3)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|23.91% (11)
|19.57% (9)
|Парма
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|29.55% (13)
|18.18% (8)
|11.36% (5)
|11.36% (5)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: + = -Удинезе 1:2 Лечче Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче
Парма Последние 20 матчей: + = -Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория
Последние игры между собой
Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|38
|26
|5
|7
|76 - 43
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|24
|10
|4
|81 - 36
|82
|3.
|Лацио
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|79 - 42
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|38
|23
|9
|6
|98 - 48
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|38
|21
|7
|10
|77 - 51
|70
|6.
|Милан
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|63 - 46
|66
|7.
|Наполи
|Заявка
|38
|18
|8
|12
|61 - 50
|62
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|51 - 48
|49
|11.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|12.
|Болонья
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|51 - 64
|46
|13.
|Кальяри
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|52 - 56
|45
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|38
|12
|6
|20
|48 - 65
|42
|16.
|Торино
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|45 - 67
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|38
|6
|7
|25
|35 - 79
|25
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|38
|5
|5
|28
|27 - 77
|20
Прогнозы на матч Лечче - Парма
Исход игры
Лечче
53% (87)
Ничья
20.1% (33)
Парма
26.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (98)
Меньше
39.13% (63)
Обе команды забьют
Да
74.53% (120)
Нет
25.47% (41)
Популярный счёт
2:1 Лечче
31.1% (51)
1:2 Парма
17.1% (28)
1:1 Ничья
14.6% (24)
1:0 Лечче
13.4% (22)
0:1 Парма
4.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (6)
2:0 Лечче
2.4% (4)
0:2 Парма
2.4% (4)
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