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Лечче
 
Позже

Стадион:
Парма
21
Габриэл
Васконселлос
39
Дель
Орко
Кристиан
7
Донати
Джулио
5
Лучиони
Фабио
16
Меккарьелло
Бьяджо
72
Барак
Антонин
77
Тахцидис
Панайотис
18
Сапонара
Риккардо
8
Манкозу
Марко
9
Лападула
Джанлука
10
Фалько
Филиппо
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
36
Дармиан
Маттео
17
Барилла
Антонино
10
Эрнани
Азеведо
19
Куртич
Ясмин
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
20
Капрари
Джанлука
Лечче
4-3-2-1
Парма
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 14 (9) 0.37
2. Лападула Джанлука 10 (2) 0.26
3. Фалько Филиппо 4 0.11
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Бабакар Хоума 3 0.08
6. Лучиони Фабио 3 0.08
7. Сапонара Риккардо 2 0.05
8. Фариас Диего 2 0.05
9. Ла Мантия Андреа 2 0.05
10. Шахов Евгений 1 0.03
11. Майер Жан 1 0.03
12. Дейола Алессандро 1 0.03
13. Барак Антонин 1 0.03
14. Донати Джулио 1 0.03
15. Табанелли Андреа 1 0.03
16. Петриччоне Якопо 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0
19. Дель Орко Кристиан 0 0
20. Вера Брайан 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.29
2. Кулушевски Деян 10 (1) 0.26
3. Жервиньо Куасси 7 0.18
4. Куцка Юрай 6 (2) 0.16
5. Гальоло Риккардо 3 0.08
6. Инглезе Роберто 3 0.08
7. Куртич Ясмин 2 0.05
8. Иакопони Симоне 2 0.05
9. Дармиан Маттео 1 0.03
10. Грасси Альберто 1 0.03
11. Карамо Янн 1 0.03
12. Барилла Антонино 1 0.03
13. Спрокати Маттиа 1 0.03
14. Капрари Джанлука 1 (1) 0.03
15. Скоццарелла Маттео 0 0
16. Эрнани Азеведо 0 0
17. Бругман Гастон 0 0
18. Лорини Венсан 0 0
19. Силигарди Лука 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Петриччоне Якопо 10 0
2. Лучиони Фабио 8 1
3. Лападула Джанлука 8 1
4. Тахцидис Панайотис 6 1
5. Кальдерони Марко 7 0
6. Майер Жан 7 0
7. Рисполи Андреа 6 0
8. Россеттини Лука 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Донати Джулио 4 0
11. Бабакар Хоума 4 0
12. Табанелли Андреа 4 0
13. Пас Нехуэн 4 0
14. Шахов Евгений 3 0
15. Манкозу Марко 3 0
16. Габриэл Васконселлос 3 0
17. Дейола Алессандро 3 0
18. Дель Орко Кристиан 1 1
19. Сапонара Риккардо 2 0
20. Меккарьелло Бьяджо 2 0
21. Вигорито Мауро 1 0
22. Ла Мантия Андреа 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 10 0
2. Иакопони Симоне 7 0
3. Гальоло Риккардо 7 0
4. Куцка Юрай 5 1
5. Дармиан Маттео 6 0
6. Барилла Антонино 6 0
7. Бругман Гастон 5 0
8. Грасси Альберто 5 0
9. Лорини Венсан 4 0
10. Жервиньо Куасси 3 0
11. Алвеш Бруну 3 0
12. Кулушевски Деян 3 0
13. Скоццарелла Маттео 2 0
14. Дермаку Кастриот 2 0
15. Пеццелла Джузеппе 2 0
16. Сепе Луиджи 1 0
17. Инглезе Роберто 1 0
18. Корнелиус Андреас 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 6.52% (3) 15.22% (7) 17.39% (8) 17.39% (8) 23.91% (11) 19.57% (9)
 Парма 11.36% (5) 18.18% (8) 29.55% (13) 18.18% (8) 11.36% (5) 11.36% (5)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 1:2 Лечче Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче
Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче
Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория
Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Парма 2:0 Лечче Серия A Парма 4:0 Лечче Кубок Лечче 1:2 Парма Серия A Парма 3:3 Лечче Серия A
Парма 0:1 Лечче Серия A Лечче 1:1 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 38 26 5 7 76 - 43 83
2. Интер Милан Заявка 38 24 10 4 81 - 36 82
3. Лацио Заявка 38 24 6 8 79 - 42 78
4. Аталанта Заявка 38 23 9 6 98 - 48 78
5. Рома Заявка 38 21 7 10 77 - 51 70
6. Милан Заявка 38 19 9 10 63 - 46 66
7. Наполи Заявка 38 18 8 12 61 - 50 62
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Фиорентина Заявка 38 12 13 13 51 - 48 49
11. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
12. Болонья Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
13. Кальяри Заявка 38 11 12 15 52 - 56 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 38 12 6 20 48 - 65 42
16. Торино Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 38 6 7 25 35 - 79 25
20. СПАЛ 2013 Заявка 38 5 5 28 27 - 77 20
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 164
Лечче 53% (87)
X 20.1% (33)
Парма 26.8% (44)
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1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Лечче - Парма

Исход игры
Лечче
53% (87)
Ничья
20.1% (33)
Парма
26.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (98)
Меньше
39.13% (63)
Обе команды забьют
Да
74.53% (120)
Нет
25.47% (41)
Популярный счёт
2:1 Лечче
31.1% (51)
1:2 Парма
17.1% (28)
1:1 Ничья
14.6% (24)
1:0 Лечче
13.4% (22)
0:1 Парма
4.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (6)
2:0 Лечче
2.4% (4)
0:2 Парма
2.4% (4)
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