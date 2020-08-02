Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Парма вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси , обводя своих соперников

92' Отличный пас сделал Жервиньо Куасси из команды Парма . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

91' Дармиан Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Тактическая замена. Меккарьелло Бьяджо уходит с поля и его заменяет Иларио Монтеризи

88' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Барак Антонин из команды Лечче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лучиони Фабио из команды Лечче

86' Сапонара Риккардо разрезает оборону соперника отличным пасом

84' Удар от ворот произведет Лечче

84' Силигарди Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси , обводя своих соперников

83' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Барак Антонин из команды Лечче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Меккарьелло Бьяджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' ШАНС! Инглезе Роберто вышел один на один с голкипером...

75' Парма имеет хороший шанс забить.

74' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Лечче

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Матч возобновлен

70' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Г О О О О О О Л - Лападула Джанлука из команды Лечче с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

68' ШТАНГА! Пробил головой Шахов Евгений прямо в каркас ворот!

68' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Г О О О О Л - Инглезе Роберто классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

66' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Меккарьелло Бьяджо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

63' Удар от ворот произведет Парма

62' Удар от ворот произведет Парма

62' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Удар от ворот произведет Лечче

59' Кулушевски Деян не смог попасть в створ ударом издали

59' Матч возобновлен

59' Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Меккарьелло Бьяджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука , обводя своих соперников

57' Парма имеет хороший шанс забить.

56' Манкозу Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Лечче имеет хороший шанс забить.

56' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Меккарьелло Бьяджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Удар от ворот произведет Парма

55' Барак Антонин не смог попасть в створ ударом издали

54' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

49' Барак Антонин из команды Лечче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.