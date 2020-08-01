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Аталанта
0:1
Первый тайм: 2'

Стадион:
Интер Милан
0'
0:1
2' Гол
 2'
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Джимсити
Берат
3
Кальдара
Маттиа
2
Толой
Рафаэл
21
Кастань
Тимоти
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
88
Пашалич
Марио
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
1
Ханданович
Самир
2
Годин
Диего
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
33
Д'Амброзио
Данило
5
Гальярдини
Роберто
77
Брозович
Марсело
23
Барелла
Николо
15
Янг
Эшли
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Аталанта
3-4-2-1
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

2'
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 18 (1) 0.47
2. Муриэль Луис 18 (6) 0.47
3. Иличич Йосип 15 0.39
4. Госенс Робин 9 0.24
5. Пашалич Марио 9 0.24
6. Малиновский Руслан 8 0.21
7. Гомес Алехандро 7 0.18
8. Толой Рафаэл 2 0.05
9. Де Рон Мартен 2 0.05
10. Фройлер Ремо 2 0.05
11. Паломино Хосе 2 0.05
12. Джимсити Берат 2 0.05
13. Кастань Тимоти 1 0.03
14. Барроу Муса 1 0.03
15. Траоре Амад 1 0.03
16. Хатебур Ханс 0 0
17. Кальдара Маттиа 0 0
18. Колли Эбрима 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 23 (6) 0.61
2. Мартинес Лаутаро 14 (2) 0.37
3. Кандрева Антонио 5 0.13
4. Санчес Алексис 4 (1) 0.11
5. Де Врей Стефан 4 0.11
6. Гальярдини Роберто 4 0.11
7. Брозович Марсело 3 0.08
8. Янг Эшли 3 0.08
9. Сенси Стефано 3 0.08
10. Д'Амброзио Данило 3 0.08
11. Бираги Кристиано 2 0.05
12. Весино Матиас 2 0.05
13. Валеро Борха 2 0.05
14. Бастони Алессандро 2 0.05
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Годин Диего 1 0.03
18. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
19. Мозес Виктор 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 12 0
2. Толой Рафаэл 10 0
3. Хатебур Ханс 10 0
4. Малиновский Руслан 6 1
5. Пашалич Марио 6 0
6. Паломино Хосе 5 0
7. Джимсити Берат 4 0
8. Кастань Тимоти 4 0
9. Фройлер Ремо 3 0
10. Госенс Робин 3 0
11. Голлини Пьерлуиджи 3 0
12. Иличич Йосип 1 1
13. Гомес Алехандро 2 0
14. Кьяер Симон 2 0
15. Мазиелло Андреа 1 0
16. Муриэль Луис 1 0
17. Сапата Дуван 1 0
18. Кальдара Маттиа 1 0
19. Колли Эбрима 1 0
20. Шутало Бошко 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Барелла Николо 11 0
2. Шкриньяр Милан 8 1
3. Мартинес Лаутаро 8 1
4. Бастони Алессандро 8 1
5. Брозович Марсело 8 0
6. Д'Амброзио Данило 6 0
7. Годин Диего 5 0
8. Кандрева Антонио 5 0
9. Гальярдини Роберто 5 0
10. Санчес Алексис 3 1
11. Валеро Борха 4 0
12. Де Врей Стефан 4 0
13. Весино Матиас 4 0
14. Раноккия Андреа 3 0
15. Бираги Кристиано 3 0
16. Лукаку Ромелу 2 0
17. Лазаро Валентино 2 0
18. Сенси Стефано 2 0
19. Эспозито Себастьяно 2 0
20. Берни Томмазо 0 1
21. Паделли Даниэле 0 1
22. Янг Эшли 1 0
23. Мозес Виктор 1 0
24. Ханданович Самир 1 0
25. Асамоа Квадво 1 0
26. Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 7.78% (7) 16.67% (15) 18.89% (17) 21.11% (19) 21.11% (19) 14.44% (13)
 Интер Милан 12% (9) 17.33% (13) 20% (15) 16% (12) 21.33% (16) 13.33% (10)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта
Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан
СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Интер Милан: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Интер Милан 1:1 Аталанта Серия A Интер Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:1 Интер Милан Серия A Аталанта 0:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 2:0 Аталанта Серия A Интер Милан 7:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Интер Милан Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Аталанта Серия A Интер Милан 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:4 Аталанта Серия A Аталанта 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:3 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 26 5 6 75 - 40 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома Заявка 37 20 7 10 74 - 50 67
6. Милан Заявка 37 18 9 10 60 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
11. Болонья Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
12. Фиорентина Заявка 37 11 13 13 48 - 47 46
13. Кальяри Заявка 37 11 12 14 52 - 53 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 38 12 6 20 48 - 65 42
16. Торино Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 38 6 7 25 35 - 79 25
20. СПАЛ 2013 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и матч за второе место в Серии А начался. "Аталанта" на одно очко отстаёт от "Интера", а поэтому команде Джан Пьеро Гасперини нужна только победа, также в борьбу за второе место может вклиниться "Лацио", но для этого команде из Рима нужно переигрывать на выезде "Наполи" и рассчитывать, что наше противостояние завершится вничью. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Интер Милан

Исход игры
Аталанта
48.2% (79)
Ничья
41.5% (68)
Интер Милан
10.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
68.13% (109)
Меньше
31.88% (51)
Обе команды забьют
Да
93.75% (150)
Нет
6.25% (10)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
38.4% (63)
1:1 Ничья
25% (41)
2:2 Ничья
14.6% (24)
1:2 Интер Милан
6.7% (11)
1:0 Аталанта
3.7% (6)
3:2 Аталанта
3.7% (6)
2:0 Аталанта
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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