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Прозвучал стартовый свисток, и матч за второе место в Серии А начался. "Аталанта" на одно очко отстаёт от "Интера", а поэтому команде Джан Пьеро Гасперини нужна только победа, также в борьбу за второе место может вклиниться "Лацио", но для этого команде из Рима нужно переигрывать на выезде "Наполи" и рассчитывать, что наше противостояние завершится вничью.