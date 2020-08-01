Аталанта
0:1
Первый тайм: 2'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Интер Милан
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Нападающий
-
16 Rodrigo Guth
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
20 Валеро БорхаПолузащитник
-
11 Мозес ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|18 (1)
|0.47
|2.
|Муриэль Луис
|18 (6)
|0.47
|3.
|Иличич Йосип
|15
|0.39
|4.
|Госенс Робин
|9
|0.24
|5.
|Пашалич Марио
|9
|0.24
|6.
|Малиновский Руслан
|8
|0.21
|7.
|Гомес Алехандро
|7
|0.18
|8.
|Толой Рафаэл
|2
|0.05
|9.
|Де Рон Мартен
|2
|0.05
|10.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|11.
|Паломино Хосе
|2
|0.05
|12.
|Джимсити Берат
|2
|0.05
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|14.
|Барроу Муса
|1
|0.03
|15.
|Траоре Амад
|1
|0.03
|16.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|17.
|Кальдара Маттиа
|0
|0
|18.
|Колли Эбрима
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|23 (6)
|0.61
|2.
|Мартинес Лаутаро
|14 (2)
|0.37
|3.
|Кандрева Антонио
|5
|0.13
|4.
|Санчес Алексис
|4 (1)
|0.11
|5.
|Де Врей Стефан
|4
|0.11
|6.
|Гальярдини Роберто
|4
|0.11
|7.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|8.
|Янг Эшли
|3
|0.08
|9.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|10.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.08
|11.
|Бираги Кристиано
|2
|0.05
|12.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|13.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|14.
|Бастони Алессандро
|2
|0.05
|15.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|16.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|17.
|Годин Диего
|1
|0.03
|18.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|19.
|Мозес Виктор
|0
|0
|20.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|12
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|10
|0
|3.
|Хатебур Ханс
|10
|0
|4.
|Малиновский Руслан
|6
|1
|5.
|Пашалич Марио
|6
|0
|6.
|Паломино Хосе
|5
|0
|7.
|Джимсити Берат
|4
|0
|8.
|Кастань Тимоти
|4
|0
|9.
|Фройлер Ремо
|3
|0
|10.
|Госенс Робин
|3
|0
|11.
|Голлини Пьерлуиджи
|3
|0
|12.
|Иличич Йосип
|1
|1
|13.
|Гомес Алехандро
|2
|0
|14.
|Кьяер Симон
|2
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|16.
|Муриэль Луис
|1
|0
|17.
|Сапата Дуван
|1
|0
|18.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|19.
|Колли Эбрима
|1
|0
|20.
|Шутало Бошко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барелла Николо
|11
|0
|2.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|3.
|Мартинес Лаутаро
|8
|1
|4.
|Бастони Алессандро
|8
|1
|5.
|Брозович Марсело
|8
|0
|6.
|Д'Амброзио Данило
|6
|0
|7.
|Годин Диего
|5
|0
|8.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|9.
|Гальярдини Роберто
|5
|0
|10.
|Санчес Алексис
|3
|1
|11.
|Валеро Борха
|4
|0
|12.
|Де Врей Стефан
|4
|0
|13.
|Весино Матиас
|4
|0
|14.
|Раноккия Андреа
|3
|0
|15.
|Бираги Кристиано
|3
|0
|16.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|18.
|Сенси Стефано
|2
|0
|19.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|20.
|Берни Томмазо
|0
|1
|21.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|22.
|Янг Эшли
|1
|0
|23.
|Мозес Виктор
|1
|0
|24.
|Ханданович Самир
|1
|0
|25.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|26.
|Агум Люсьен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|7.78% (7)
|16.67% (15)
|18.89% (17)
|21.11% (19)
|21.11% (19)
|14.44% (13)
|Интер Милан
|12% (9)
|17.33% (13)
|20% (15)
|16% (12)
|21.33% (16)
|13.33% (10)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта
Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан
СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Интер Милан: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Интер Милан 2:0 Аталанта Серия A Интер Милан 7:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Интер Милан Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Аталанта Серия A Интер Милан 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:4 Аталанта Серия A Аталанта 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:3 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|75 - 40
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|79 - 36
|79
|3.
|Лацио
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 39
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|74 - 50
|67
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|60 - 46
|63
|7.
|Наполи
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 49
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|51 - 64
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|48 - 47
|46
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|52 - 53
|45
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|38
|12
|6
|20
|48 - 65
|42
|16.
|Торино
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|45 - 67
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|38
|6
|7
|25
|35 - 79
|25
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|26 - 74
|20
Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Интер Милан
Исход игры
Аталанта
48.2% (79)
Ничья
41.5% (68)
Интер Милан
10.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
68.13% (109)
Меньше
31.88% (51)
Обе команды забьют
Да
93.75% (150)
Нет
6.25% (10)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
38.4% (63)
1:1 Ничья
25% (41)
2:2 Ничья
14.6% (24)
1:2 Интер Милан
6.7% (11)
1:0 Аталанта
3.7% (6)
3:2 Аталанта
3.7% (6)
2:0 Аталанта
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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